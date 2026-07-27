Нетаняху отвърна на кмета на Ню Йорк: Разпалва омраза

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, че "разпалва омраза", след като градоначалникът заяви, че според него мястото на израелския лидер е в Хага, а не в Ню Йорк, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.
Нетаняху заяви пред Fox News, че въпреки критиките възнамерява да присъства на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември.
"Той би трябвало да е кмет на всички нюйоркчани - евреи, християни, мюсюлмани, на всички. Вместо това се опитва да настрои една група срещу друга", каза израелският премиер.
Спорът за заповедта на Международния наказателен съд
Миналата седмица Зохран Мамдани заяви, че Ню Йорк няма законови правомощия да изпълни заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд (МНС), но призова федералните власти да предприемат действия.
"Смятам, че мястото на премиера Нетаняху е в Хага. Той е обвинен от Международния наказателен съд като военнопрестъпник. Това е мнение, което споделят много хора заради последиците от действията му през последните години", заяви Мамдани.
Впоследствие кметът уточни, че като ръководител на града ще спазва действащото законодателство.
"Казвал съм също, че ще спазвам законите, които действат в Ню Йорк, защото вярвам, че за един лидер е важно да се придържа към закона."
Попитан какви конкретни действия би предприел, Мамдани отговори, че общината ще направи всичко, което законът позволява, като допълни, че по въпроса се водят консултации с правния отдел на администрацията.
Нетаняху отхвърли обвиненията на МНС
В неделя израелският премиер отново отхвърли обвиненията срещу него за предполагаеми военни престъпления, определяйки ги като "фалшиви".
Той посочи и обвиненията в сексуално насилие срещу главния прокурор на Международния наказателен съд, който беше отстранен от поста си в петък, като заяви, че заповедта срещу него представлява опит за отклоняване на общественото внимание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Омбре
До коментар #2 от "име":Много точен коментар.
07:34 27.07.2026
4 Хаха
07:42 27.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Kaлпазанин
07:48 27.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Име
Коментиран от #11
07:57 27.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
До коментар #9 от "Име":Един приятел повреди огледалото, друг вратата на колата. Трябва ли да мразим за това?
Коментиран от #19
07:59 27.07.2026
12 Ню Йорк
08:02 27.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Еврейска пропаганда
08:05 27.07.2026
16 Семит бил ама друг път
08:06 27.07.2026
17 все още
08:07 27.07.2026
18 Еми сами са си
Коментиран от #21
08:07 27.07.2026
19 Факт
До коментар #11 от "Анонимен":До мен беше паркирал Бял бус със спаднала гума. Сигурно съм му пречел. Не знаел, че със оставил колата, докато се върне механика от отпуска да ремонтира. Имам право да си я оставям в цялото каре. Това по нотариален акт! Добър човек!
08:09 27.07.2026
20 Наблюдател
Коментиран от #22
08:10 27.07.2026
21 Байно, не арабите са дошли в Израел
До коментар #18 от "Еми сами са си":А евреите се преселват там от Европа. То повечето, специално ционисти и ортодоксални, не са и никакви евреи, а хазари, приели юдаизма.
Коментиран от #27
08:15 27.07.2026
22 Абе има два
До коментар #20 от "Наблюдател":Народа. Истински евреи и хазари. Хазарите са потомци на някогашната "Хазария", страна в Централна Азия. Русия ги е победила военно и се е разпаднала. Но хазарите са останали да живеят в Русия, по цяла Европа. Те се правят на "евреи", но не знаят и една дума на Еврит. Просто твърдят че са "евреи", ама тогава тази дума означава, нещо като "православен"! Не може само по религията да правиш от различните народи един народ.
Все едно грък и българин да са един народ. Православни са и двата, да. Но не са един народ.
08:17 27.07.2026
23 Определено
08:21 27.07.2026
24 Име
08:25 27.07.2026
25 Бенямин Нетаняху
08:31 27.07.2026
26 Симо
Коментиран от #29
08:34 27.07.2026
27 Ъъъ
До коментар #21 от "Байно, не арабите са дошли в Израел":Те и Иран не са пред портите на САЩ, но те са лошите.... 🤣
08:37 27.07.2026
28 Категорично
08:40 27.07.2026
29 Симчо
До коментар #26 от "Симо":лошото образование си има последици. Почети малко и после се върни тук. Всеки глупак може да ти смути съзнанието (ако го имаш).
08:42 27.07.2026
30 Направо е гнусно
08:45 27.07.2026
31 Въобще не е сигурно
08:51 27.07.2026