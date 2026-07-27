Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху отвърна на кмета на Ню Йорк: Разпалва омраза

Нетаняху отвърна на кмета на Ню Йорк: Разпалва омраза

27 Юли, 2026 07:17 1 242 31

  • израел-
  • ню йорк-
  • омраза-
  • кмет-
  • бенямин нетаняху

Израелският премиер заяви, че ще присъства на сесията на ООН въпреки думите на Зохран Мамдани, че не е добре дошъл в града

Нетаняху отвърна на кмета на Ню Йорк: Разпалва омраза - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, че "разпалва омраза", след като градоначалникът заяви, че според него мястото на израелския лидер е в Хага, а не в Ню Йорк, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Нетаняху заяви пред Fox News, че въпреки критиките възнамерява да присъства на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември.

"Той би трябвало да е кмет на всички нюйоркчани - евреи, християни, мюсюлмани, на всички. Вместо това се опитва да настрои една група срещу друга", каза израелският премиер.

Спорът за заповедта на Международния наказателен съд

Миналата седмица Зохран Мамдани заяви, че Ню Йорк няма законови правомощия да изпълни заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд (МНС), но призова федералните власти да предприемат действия.

"Смятам, че мястото на премиера Нетаняху е в Хага. Той е обвинен от Международния наказателен съд като военнопрестъпник. Това е мнение, което споделят много хора заради последиците от действията му през последните години", заяви Мамдани.

Впоследствие кметът уточни, че като ръководител на града ще спазва действащото законодателство.

"Казвал съм също, че ще спазвам законите, които действат в Ню Йорк, защото вярвам, че за един лидер е важно да се придържа към закона."

Попитан какви конкретни действия би предприел, Мамдани отговори, че общината ще направи всичко, което законът позволява, като допълни, че по въпроса се водят консултации с правния отдел на администрацията.

Нетаняху отхвърли обвиненията на МНС

В неделя израелският премиер отново отхвърли обвиненията срещу него за предполагаеми военни престъпления, определяйки ги като "фалшиви".

Той посочи и обвиненията в сексуално насилие срещу главния прокурор на Международния наказателен съд, който беше отстранен от поста си в петък, като заяви, че заповедта срещу него представлява опит за отклоняване на общественото внимание.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Омбре

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Много точен коментар.

    07:34 27.07.2026

  • 4 Хаха

    31 6 Отговор
    Погрешно, но съвсем целенасочено Бибу касапинът се асоциира с целия еврейски етнос. Но само ционистите подкрепят масовите убийства на деца и геноцидът върху палестинските араби.

    07:42 27.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    19 1 Отговор
    Хамериканските пари ги печата евреин,от Кенеди насам той решава кой ще е президент

    07:48 27.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Име

    0 5 Отговор
    Как може да разпалва омраза човек, който обича някого?

    Коментиран от #11

    07:57 27.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Име":

    Един приятел повреди огледалото, друг вратата на колата. Трябва ли да мразим за това?

    Коментиран от #19

    07:59 27.07.2026

  • 12 Ню Йорк

    10 6 Отговор
    че кой не мрази евреите аз не познавам такъв да не мрази евреите

    08:02 27.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Еврейска пропаганда

    19 4 Отговор
    Сложили са цензурата на макс понеже става дума за фалшивите "богоизбрани", които са злото на Земята.

    08:05 27.07.2026

  • 16 Семит бил ама друг път

    12 4 Отговор
    Този бял ушат прилеп ако е истински семит, аз съм шака зулу!

    08:06 27.07.2026

  • 17 все още

    3 7 Отговор
    САЩ са християнска страна.

    08:07 27.07.2026

  • 18 Еми сами са си

    11 2 Отговор
    Виновни. Хазарите направиха и правят това омешване на населението и дошлите от пустините "мохамедовци" са антисемити. Така си стреляха в коляното. И Европа вече е такава. Когато тука живееха само европейски народи, всичко беше ток и жица. А сега? Оле мале, само кафяви и чаршафи по града. Еми тогава? Вече не е Европа. Британия е още "по-напред"! Там вече са и премиери.

    Коментиран от #21

    08:07 27.07.2026

  • 19 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    До мен беше паркирал Бял бус със спаднала гума. Сигурно съм му пречел. Не знаел, че със оставил колата, докато се върне механика от отпуска да ремонтира. Имам право да си я оставям в цялото каре. Това по нотариален акт! Добър човек!

    08:09 27.07.2026

  • 20 Наблюдател

    13 2 Отговор
    Познатият номер. Нетаняху се крие зад еврейския си произход. Обвиненията във военни престъпления и геноцид представя за антисемитизъм.

    Коментиран от #22

    08:10 27.07.2026

  • 21 Байно, не арабите са дошли в Израел

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Еми сами са си":

    А евреите се преселват там от Европа. То повечето, специално ционисти и ортодоксални, не са и никакви евреи, а хазари, приели юдаизма.

    Коментиран от #27

    08:15 27.07.2026

  • 22 Абе има два

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Наблюдател":

    Народа. Истински евреи и хазари. Хазарите са потомци на някогашната "Хазария", страна в Централна Азия. Русия ги е победила военно и се е разпаднала. Но хазарите са останали да живеят в Русия, по цяла Европа. Те се правят на "евреи", но не знаят и една дума на Еврит. Просто твърдят че са "евреи", ама тогава тази дума означава, нещо като "православен"! Не може само по религията да правиш от различните народи един народ.
    Все едно грък и българин да са един народ. Православни са и двата, да. Но не са един народ.

    08:17 27.07.2026

  • 23 Определено

    9 0 Отговор
    мястото на израелския лидер е в Хага

    08:21 27.07.2026

  • 24 Име

    0 0 Отговор
    На никого нищо лошо не съм направил. Има кой види.

    08:25 27.07.2026

  • 25 Бенямин Нетаняху

    6 0 Отговор
    е съвременният Хитлер а ционизма е еманацията на нацизма като идеология и същност. Отдавна този нацистки коптор Израел трябваше да е под санкции, ембарго и пълна международна изолация а лидерите му да са в затвора.

    08:31 27.07.2026

  • 26 Симо

    4 1 Отговор
    Бил е прав човека със смешните мустачки, че тези не подлежат на интеграция в обществото. Наглостта си има име, бруталността си има име, егото и самозабравата си има име, садизма и човеконенавистта си имат име и то е ............ и то не е на един определен човек, то е на цялото ПЛЕМЕ. Защото тези не са народ, те са племе.

    Коментиран от #29

    08:34 27.07.2026

  • 27 Ъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Байно, не арабите са дошли в Израел":

    Те и Иран не са пред портите на САЩ, но те са лошите.... 🤣

    08:37 27.07.2026

  • 28 Категорично

    3 0 Отговор
    Общото събрание на ООН през септември трябва да заклейми нищожеството Нетаняху и да осъди Израел

    08:40 27.07.2026

  • 29 Симчо

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Симо":

    лошото образование си има последици. Почети малко и после се върни тук. Всеки глупак може да ти смути съзнанието (ако го имаш).

    08:42 27.07.2026

  • 30 Направо е гнусно

    4 0 Отговор
    че политиците в САЩ подкрепят и допускат на територията си един боклук обвинен от Международния наказателен съд като военнопрестъпник. Впрочем и мразен от над 90% от евреите в САЩ

    08:45 27.07.2026

  • 31 Въобще не е сигурно

    1 0 Отговор
    Че Нетаняху ще се върне от Ню Йорк жив

    08:51 27.07.2026