Нетаняху отвърна на кмета на Ню Йорк: Разпалва омраза

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, че "разпалва омраза", след като градоначалникът заяви, че според него мястото на израелския лидер е в Хага, а не в Ню Йорк, съобщава Асошиейтед прес, предава News.bg.

Нетаняху заяви пред Fox News, че въпреки критиките възнамерява да присъства на годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември.

"Той би трябвало да е кмет на всички нюйоркчани - евреи, християни, мюсюлмани, на всички. Вместо това се опитва да настрои една група срещу друга", каза израелският премиер.

Спорът за заповедта на Международния наказателен съд

Миналата седмица Зохран Мамдани заяви, че Ню Йорк няма законови правомощия да изпълни заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд (МНС), но призова федералните власти да предприемат действия.

"Смятам, че мястото на премиера Нетаняху е в Хага. Той е обвинен от Международния наказателен съд като военнопрестъпник. Това е мнение, което споделят много хора заради последиците от действията му през последните години", заяви Мамдани.

Впоследствие кметът уточни, че като ръководител на града ще спазва действащото законодателство.

"Казвал съм също, че ще спазвам законите, които действат в Ню Йорк, защото вярвам, че за един лидер е важно да се придържа към закона."

Попитан какви конкретни действия би предприел, Мамдани отговори, че общината ще направи всичко, което законът позволява, като допълни, че по въпроса се водят консултации с правния отдел на администрацията.

Нетаняху отхвърли обвиненията на МНС

В неделя израелският премиер отново отхвърли обвиненията срещу него за предполагаеми военни престъпления, определяйки ги като "фалшиви".

Той посочи и обвиненията в сексуално насилие срещу главния прокурор на Международния наказателен съд, който беше отстранен от поста си в петък, като заяви, че заповедта срещу него представлява опит за отклоняване на общественото внимание.