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Иран: Украйна сгреши в Каспийско море, ще има последствия

Иран: Украйна сгреши в Каспийско море, ще има последствия

27 Юли, 2026 06:29, обновена 27 Юли, 2026 06:38 3 767 71

  • иран-
  • украйна-
  • каспийско море-
  • предупреждение

Техеран обвини Киев в „грешна преценка“ и „престъпна авантюра“ след смъртоносен удар по кораб

Иран: Украйна сгреши в Каспийско море, ще има последствия - 1
Снимка: aa.com.tr
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран и Киев влязоха в остра дипломатическа и военна конфронтация, след като Иран официално предупреди Украйна, че скоро ще осъзнае последствията от своя удар по плавателен съд в Каспийско море.

Според официалната позиция на ислямската република, украинското ръководство е направило сериозна „грешка в преценката“, която заплашва допълнително да разшири географския обхват на глобалните конфликти.

Експлозия в Каспийско море и жертви

Иранското министерство на външните работи съобщи, че при атаката, извършена в събота сутринта, е избухнала експлозия на борда на плавателен съд, плаващ под ирански флаг. При инцидента е загинал един моряк, а друг е бил ранен. Корабът е започнал своето пътуване от руския регион Астрахан, съгласно информация от държавната новинарска агенция IRNA.

Външното министерство в Техеран незабавно призова шарже д'афер на Украйна, за да изрази своя „остър протест“ срещу това, което определи като „враждебен и престъпен акт“, нарушаващ Член 2(4) от Устава на ООН.

Позицията на Украйна: Легитимни военни цели

От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски потвърди в социалната мрежа X, че Киев е постигнал „много силни резултати“ с далекобойни удари в Каспийско море. Според украинското разузнаване (СБУ), мишена на операцията са били карго кораби под международни санкции – конкретно посочени като „Порт Оля-2“ и „Бегей“ – които се използват за таен превоз на военни товари и компоненти за дронове между Иран и Русия.

Украинската страна категорично отхвърли твърденията на Техеран, че корабът е бил чисто граждански, съобщава Al Jazeera. Киев разглежда тези доставки като легитимни военни цели заради трайното партньорство между Москва и Техеран във войната.

Иран плаши с твърд отговор

Иранският външен министър Абас Аракчи проведе спешни телефонни разговори с върховния представител на ЕС по външните работи Кая Калас и руския първи дипломат Сергей Лавров. Аракчи заяви директно в мрежата X, че „стореното от храненика в Киев не може да остане без отговор“ и обвини Украйна, че действа по поръчка на Израел, за да въвлече Европа във войната, предават Reuters.

Ръководителят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи излезе с още по-остро предупреждение:

„Всяка атака срещу Иран винаги има своя цена. Украйна скоро може да разбере, че Иран не оставя действията без последствия. Списъкът на тези, които са сгрешили в преценката си, продължава да расте!“

Анализатори от Wall Street Journal отбелязват, че този инцидент на практика слива войната в Украйна и конфликта в Близкия изток в едно цяло, превръщайки затвореното Каспийско море в нова и опасна гореща точка на геополитическата карта.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Извод

    55 8 Отговор
    Иде ТСВ !

    Коментиран от #4, #9

    06:42 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 зелю

    79 17 Отговор
    настъпи персийската мотика и много скоро ще му се стъжни!

    06:43 27.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ослолюбите

    18 4 Отговор
    са силти като воюват със слаби!

    06:44 27.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абу Будалиб

    22 12 Отговор
    Айсктр, тия бандерци и нас искат да правят на будали. Аллах всичко акбара.

    06:48 27.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тя вече е

    20 31 Отговор

    До коментар #1 от "Извод":

    Дойде.
    С любезното съдействие на Радев!
    Голяма грешка, Радев!

    06:51 27.07.2026

  • 10 Наркомана

    67 106 Отговор
    Наркомана цял ден реве и удря цивилни защото на военно ниво цялата му държава е тотал провал, маджари, буданци, азовчи за 5 години война срещу руски доброволци, след 500 млрд в оръжия, след всякакви старлинк и други подобни подаръци, след милиони убити укри на фронта и почти изчезването на една държава с 40 млн население не са постигнали никакви успехи хахахаха, успехите им са бомби на депа и кораби, тея са пълна трагедия

    Коментиран от #16, #52

    06:52 27.07.2026

  • 11 Факт е

    51 11 Отговор
    "...мишена на операцията са били карго кораби под международни санкции...?

    Международни санкции са на ООН

    Всичко други действия се наричат агресия, пиратство .

    Безнаказаност, която Украйна засега усеща може много скоро да приключи.

    06:55 27.07.2026

  • 12 Тити

    15 55 Отговор
    Украйна не е Щатите за седмица Зеленски ще им разруши всичко което има на тяхна територия както прави с Рашистите.

    Коментиран от #58

    06:55 27.07.2026

  • 13 Механик

    50 9 Отговор
    "храненика от Киев"- хахаха!
    По-скоро е готованеца от киеф. Бездарния и невероятно нагъл и дебелоок готованец.

    06:56 27.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Накратко

    66 54 Отговор
    Аятоласите ,подобно на рашистите и копейките са силни само на думи . Абсолютно нищо не могат да направят срещу Украйна

    Коментиран от #66

    07:02 27.07.2026

  • 16 Антирашист 1890

    92 60 Отговор

    До коментар #10 от "Наркомана":

    Зеленски е герой защитава родината си ! Дали плюещите копейки и рашисти знаят какво е родина ?

    Коментиран от #25, #41, #42, #44, #45, #47, #57

    07:03 27.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван

    17 7 Отговор
    Израел е легитимна военна цел.

    07:06 27.07.2026

  • 19 малко истински факти

    5 17 Отговор
    Пак тюрбански балалайки .

    07:06 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хе хе

    10 33 Отговор
    Американците мачкат Иран, а айатоласите се зъбят на Украйна. Хумористи.

    07:08 27.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахахахаха

    49 37 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 1890":

    Хххах, какъв герой бе, луд ли си, тоя съсипа родината си за да обслужва интересите на Нато хахах, изби си населението, не гледаш ли че 5 години отвличат украинци от улиците, от магазините. Това са милиони невинни мъже не искащи да умират за един наркоман, защитавал родината си ххахаха, това дори украинците не го казват

    Коментиран от #32, #35, #40

    07:14 27.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ошашавена капейка

    5 14 Отговор
    Шефа каза днес да викаме за Иран.

    07:19 27.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ТОВА СА БРИТАНСКИ ПРОВОКАЦИИ

    19 6 Отговор
    Зеленски нито има подобни възможности, нито оръжия да атакува цели в Каспийско море.

    07:20 27.07.2026

  • 30 АЯТОЛАХ ЧАЛМА

    4 13 Отговор
    ВАЙ ВАЙ

    ИЗГОРЯХА ШАХЕДИТЕ.

    07:23 27.07.2026

  • 31 По уменията на шефа

    4 1 Отговор
    Ще се ориентирате за качествата на персонала!
    На джуджетата с минусчетата- да преизпълните нормата!
    Чао!

    07:25 27.07.2026

  • 32 Е па герой е

    3 18 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахахаха":

    Стои си в страната и се защитава от собствената си територия. Ти що не защитаваш любимите си руские от руска територия? Току виж прелити некой дрон…. Ха ха ха

    07:25 27.07.2026

  • 33 Гориил

    14 3 Отговор
    Без разрешението на Москва Иран няма да може да отвърне на удара, но руските ракети и дронове от световна класа, неуязвими и скрити, ще свършат работа.

    Коментиран от #46

    07:31 27.07.2026

  • 34 Иран има много

    9 16 Отговор
    грехове пред Украйна. Продажбата на шахиди и лиценз за РФ е голям грях.

    07:36 27.07.2026

  • 35 Мусорчик

    10 23 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахахаха":

    "изби си населението,"

    Какво значи изби си населението?! Украйна се защитава със зъби и нокти от свиреп агресор. За Капеите е важно да капитулира, а тя се държи. Не ви ли стана ясно, че ако Украйна падне получавате двете най-силни армии в Европа на източната граница?

    07:38 27.07.2026

  • 36 психясали чалми

    8 11 Отговор
    За това не трябва да се давя ядрено оръжие на чалмите!

    07:39 27.07.2026

  • 37 Иран най-после

    17 3 Отговор
    Ще удари в центъра на хунтата. Путин обещал на хазарите преди войната да не убива хунтарите -хазари. Тъпо и ненужно обещание, особено когато става въпрос за война. Е, Иран не са обещавали нищо и мачкат янки и хазари.

    07:42 27.07.2026

  • 38 Елементарно Уотсън

    7 5 Отговор
    Най вероятно дроновете са изстреляни от територията на Азербайджан ,да ги подпукват и тях .

    07:43 27.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Всеки ден

    4 16 Отговор

    До коментар #25 от "Хахахахаха":

    От сутрин до вечер с обичайната руска пропаганда.

    Коментиран от #64

    07:45 27.07.2026

  • 41 хаха

    15 5 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 1890":

    Няма лошо да защитава родината си. Лошото е, че нарочно атакува страни извън войната и иска да въвлече всички останали в нея. И не говоря само за иранския кораб. Има ударен турски вече, хванати украински дронове в Босфора, по гръцките острови, взривил се в Констанца и хванати още 5 от бреговата охрана, разлив на мазут заради украински дрон в Черно море.... Едно е да воюваш с Русия на руска и украинска територия, друго е да воюваш в международни и чужди води.

    Коментиран от #70

    07:47 27.07.2026

  • 42 Ква родина бе

    18 4 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 1890":

    Тая ли, която една шепа престъпници ограбиха до шушка и се правят, че уж са избрани от народа? Тази ли, която една шепа лъжци и бивши президенти я подаряват за война на психопати, докато народът ще живее в страх че ще го удрят ракети и дронове от една чужда и абсолютно ненужна война? Просто в тая тъпа капиталистическа система терминът "родина" вече нищо не означава. За НРБ бяхме готови без "бусификация" да воюваме. А за това днеска, трудно ще се намерят идеалисти....

    Коментиран от #50, #59

    07:47 27.07.2026

  • 43 шаа

    8 1 Отговор
    на зеления наркоман чело не му остана от толкова настъпвания на мотики

    07:50 27.07.2026

  • 44 абе льольо

    6 13 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 1890":

    Унесъл си се с лайковете! Издаваш се и така само ти пада цената, малко по-дискретно, че ще ти взема мястото!

    07:51 27.07.2026

  • 45 Азз

    5 14 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 1890":

    Заминавай да му помагаш, защо стоиш?

    07:52 27.07.2026

  • 46 хаха

    8 11 Отговор

    До коментар #33 от "Гориил":

    Кой ти каза, че Иран не може да отвърне? Украйна е на 1800км, Иран има ракети с обсег 3000км. Спокойно може да пуснат 2-3 към центъра на Киев. Пейтриът няма вече, та 0 шанс украинците да ги спрат.
    А иначе, да, и Русия може да поломи Киев за ден, но не иска. Явно този вид на войната я устройва. Иначе без ПВО и авиация с какво да отговорят ВСУ? Един бомбен килим, 2-3 ракети със заряд да сринат половин Киев и войната е свършила, вярно с хиляди цивилни жертви. Израел изравни Газа, САЩ изравниха Багдад, Дамаск. Русия да не би да няма и тя арсенал?

    Коментиран от #48, #61

    07:52 27.07.2026

  • 47 Айде стига

    8 6 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 1890":

    Тоя не защитава Израел, а е високо платен продажник да унищожи народа на укра (другите етноси) за да настанят там т.н. "Небесен Йерусалим"! Тези хазари никога не се отъждествяват с други страни за тяхна родина. Признават само себе си, Израел и сащ.

    07:54 27.07.2026

  • 48 Абе странна война

    8 2 Отговор

    До коментар #46 от "хаха":

    Наистина, вместо да превземат столицата на врага и поставят техен президент, правителство, "народни представители" и да обявят най-после покраинцията отново за част от Русия, тези тичат да "освобождават" села и пасища? Не било война, а некво "СВО"?
    А тези вече им стрелят по градовете, по цивилното население, даже и по части от ядрената триада. Просто, това е военна грешка на Русия... Време е да приключват с тази глупост. Война не се прави да се мотат. Това даже е много опасно. Или воюваш или теб те отстраняват.

    Коментиран от #51

    08:00 27.07.2026

  • 49 няма край

    2 9 Отговор
    руската мъка

    08:00 27.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 хаха

    9 2 Отговор

    До коментар #48 от "Абе странна война":

    Не е толкова странна, ако се гледа дългосрочно.
    1. Путин си стегна населението и уби опозицията. Младите почнаха да работят, да приемат националистичната идея, опозицията освен малко платени от ЕС и САЩ НПОта никаква я няма.
    2. Русия печели всъщност икономически. И сега голяма част от газ и петрол към ЕС е руски, просто през американски посредници на двойна и тройна цена. Приходите от износ падат 2022, но сега са по-високи от преди войната и санкциите. Рублата спрямо еврото поскъпва от март насам- 0.010 евро през март, 0.011-0.012 евро сега. Малко в центове, но 10-20% нагоре.
    3. ЕС вместо да отслаби Русия с проксито се самоубива ритуално с дървен нож. В Германия гигантите са пред фалит и закриват заводи, куп безработни, скъпа енергия... ЕС е в огромни дългове и някои държави са си фалирали- Франция примерно.
    Путин има интерес да държи войната такава, каквато е. С нея убива не Украйна, а ЕС и НАТО. Ако победи днес, ЕС няма да налива повече, ще трябва да атакува или да миряса. Но ще е все още силен враг за Русия. След 2-3г ЕС ще е фалирал с 0 ресурс да воюва, опаткал пари за въоръжаване, но без армия да ползва оръжията и откъде да тегли кредити да храни населението и плаща лихвите по старите.
    Русия не е цвете. Просто ЕС е забит от корумпирани или прекалено некадърни вкарани заради връзки политици. Не може да сложиш бивш гинеколог да води икономика, артист за енергетика и да очакваш резултати. Повечето политици са с 0 стаж извън политиката и купени дипло

    Коментиран от #56

    08:13 27.07.2026

  • 52 Абсолютни глупости

    7 2 Отговор

    До коментар #10 от "Наркомана":

    си написал.

    08:13 27.07.2026

  • 53 Мишел

    5 3 Отговор
    Ударите на Украйна в Каспийско море са от територията на Казахстан, насочването им от спътници на САЩ.

    08:14 27.07.2026

  • 54 Укрите имат право

    2 7 Отговор
    да мачкат чалмите!

    "На 8 януари 2020 г. Иран свали с ракети украинския пътнически самолет по полет PS752, загинаха 176 души"

    08:21 27.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #51 от "хаха":

    И пропусна най-важната точка:
    - Русофилите приеха поканата на Путин и маково се изселиха в Русия.

    В България вече няма русофили, защото всички са в Сибир и работят, а децата им са в Донбас.

    08:24 27.07.2026

  • 57 Знаят те знаят

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 1890":

    Родина е родната им държава - Русия

    08:25 27.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 НРБ

    1 9 Отговор

    До коментар #42 от "Ква родина бе":

    Точно в НРБ ви бусифицираха и в поделението. Освен ако не си бил кариерен фатмак. НРБ една война не е водило освен окупацията на Чехословакия под съветски контрол с парадна цел.

    08:28 27.07.2026

  • 60 Кака

    5 1 Отговор
    В първия ред от Тегеран бяха посочени три европейски държави: Верикобритания , Украина ,България.

    08:31 27.07.2026

  • 61 СССР

    2 4 Отговор

    До коментар #46 от "хаха":

    Сигурно и в Афганистан руснаците ги устройваше дългата война и воюваха до празни магазини, глад, фалит и разпад.

    Ей, как не съм се сетил, ти си гений синко.

    08:31 27.07.2026

  • 62 Гориил

    6 1 Отговор
    Русия изпълни мисията си в Черно море. Корабоплаването в Черно море е блокирано и преустановено за времето на войната с НАТО. Ако тази война продължи, всеки кораб, насочващ се към Румъния и евентуално България (ако София има здравия разум и инстинкта за самосъхранение да избегне конфликт с Русия), ще бъде потопен.Участието на България във войната в Украйна беше трагична грешка и изисква задълбочен анализ и размисъл от обкръжението на генерал Радев.

    08:32 27.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Всеки ден

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Всеки ден":

    безспирно, от ранна сутрин до късна вечер ни заливат с усръинскъ пи....к04

    08:42 27.07.2026

  • 65 Ама Техеран правилно иска да има ЯО

    2 1 Отговор
    Техеран обвини Киев в „грешна преценка“ и „престъпна авантюра“ след смъртоносен удар по кораб
    -;-
    Ама как пък аятоласите са прави да искат да имат ядрените оръжия!
    А имаше консенсус за неразпространение на ядрените оръжия!!!!

    08:44 27.07.2026

  • 66 ОБЕКТИВЕН

    1 10 Отговор

    До коментар #15 от "Накратко":

    "Аятоласите ,подобно на рашистите и копейките са силни само на думи . Абсолютно нищо не могат да направят срещу Украйна".
    Те и USA така си мислеха в Персийския залив, а сега не знаят как да излязат от там след унищожените бази и радари. И се чудят как да обясняват силно занижения брой жертви, тези, които няма как да скрият. И за Русия някои хора са си мислели разни неща, но не са се върнали оттам...

    Коментиран от #71

    08:44 27.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ти 100% си

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Какво беше НРБ":

    Под 40 г и не си живял нито една година в НРБ. Нямаш представа, щото си бил дете тогава, в най-добрият случай. В поста ти се усеща плесента на лъжливата "демокрация"! И образованието пропадна и веднага се познавате, неграмотните.

    08:46 27.07.2026

  • 69 Лично мнение...!

    2 0 Отговор
    Зеленски ,да не си мисли,че както безнаказано дърпа руската мечка за опашката,така ще бъде и с гордите Перси...?!
    Скоро ще съжалява за непремерените си действия,като Началника си-Тръмп...!

    08:47 27.07.2026

  • 70 Хехе

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "хаха":

    Забрави да споменеш свалените руски дронове над Румъния и как руснаците думнаха турската гемия и избиха почти целия екипаж…. Или не е удобно, а?

    08:54 27.07.2026

  • 71 не се напъвай Бобчо😂

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "ОБЕКТИВЕН":

    Няма смисъл ...

    08:55 27.07.2026

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