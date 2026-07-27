Иран: Украйна сгреши в Каспийско море, ще има последствия

Техеран и Киев влязоха в остра дипломатическа и военна конфронтация, след като Иран официално предупреди Украйна, че скоро ще осъзнае последствията от своя удар по плавателен съд в Каспийско море.
Според официалната позиция на ислямската република, украинското ръководство е направило сериозна „грешка в преценката“, която заплашва допълнително да разшири географския обхват на глобалните конфликти.
Експлозия в Каспийско море и жертви
Иранското министерство на външните работи съобщи, че при атаката, извършена в събота сутринта, е избухнала експлозия на борда на плавателен съд, плаващ под ирански флаг. При инцидента е загинал един моряк, а друг е бил ранен. Корабът е започнал своето пътуване от руския регион Астрахан, съгласно информация от държавната новинарска агенция IRNA.
Външното министерство в Техеран незабавно призова шарже д'афер на Украйна, за да изрази своя „остър протест“ срещу това, което определи като „враждебен и престъпен акт“, нарушаващ Член 2(4) от Устава на ООН.
Позицията на Украйна: Легитимни военни цели
От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски потвърди в социалната мрежа X, че Киев е постигнал „много силни резултати“ с далекобойни удари в Каспийско море. Според украинското разузнаване (СБУ), мишена на операцията са били карго кораби под международни санкции – конкретно посочени като „Порт Оля-2“ и „Бегей“ – които се използват за таен превоз на военни товари и компоненти за дронове между Иран и Русия.
Украинската страна категорично отхвърли твърденията на Техеран, че корабът е бил чисто граждански, съобщава Al Jazeera. Киев разглежда тези доставки като легитимни военни цели заради трайното партньорство между Москва и Техеран във войната.
Иран плаши с твърд отговор
Иранският външен министър Абас Аракчи проведе спешни телефонни разговори с върховния представител на ЕС по външните работи Кая Калас и руския първи дипломат Сергей Лавров. Аракчи заяви директно в мрежата X, че „стореното от храненика в Киев не може да остане без отговор“ и обвини Украйна, че действа по поръчка на Израел, за да въвлече Европа във войната, предават Reuters.
Ръководителят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи излезе с още по-остро предупреждение:
„Всяка атака срещу Иран винаги има своя цена. Украйна скоро може да разбере, че Иран не оставя действията без последствия. Списъкът на тези, които са сгрешили в преценката си, продължава да расте!“
Анализатори от Wall Street Journal отбелязват, че този инцидент на практика слива войната в Украйна и конфликта в Близкия изток в едно цяло, превръщайки затвореното Каспийско море в нова и опасна гореща точка на геополитическата карта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Извод
Коментиран от #4, #9
06:42 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 зелю
06:43 27.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ослолюбите
06:44 27.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Абу Будалиб
06:48 27.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тя вече е
До коментар #1 от "Извод":Дойде.
С любезното съдействие на Радев!
Голяма грешка, Радев!
06:51 27.07.2026
10 Наркомана
Коментиран от #16, #52
06:52 27.07.2026
11 Факт е
Международни санкции са на ООН
Всичко други действия се наричат агресия, пиратство .
Безнаказаност, която Украйна засега усеща може много скоро да приключи.
06:55 27.07.2026
12 Тити
Коментиран от #58
06:55 27.07.2026
13 Механик
По-скоро е готованеца от киеф. Бездарния и невероятно нагъл и дебелоок готованец.
06:56 27.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Накратко
Коментиран от #66
07:02 27.07.2026
16 Антирашист 1890
До коментар #10 от "Наркомана":Зеленски е герой защитава родината си ! Дали плюещите копейки и рашисти знаят какво е родина ?
Коментиран от #25, #41, #42, #44, #45, #47, #57
07:03 27.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Иван
07:06 27.07.2026
19 малко истински факти
07:06 27.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 хе хе
07:08 27.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хахахахаха
До коментар #16 от "Антирашист 1890":Хххах, какъв герой бе, луд ли си, тоя съсипа родината си за да обслужва интересите на Нато хахах, изби си населението, не гледаш ли че 5 години отвличат украинци от улиците, от магазините. Това са милиони невинни мъже не искащи да умират за един наркоман, защитавал родината си ххахаха, това дори украинците не го казват
Коментиран от #32, #35, #40
07:14 27.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ошашавена капейка
07:19 27.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ТОВА СА БРИТАНСКИ ПРОВОКАЦИИ
07:20 27.07.2026
30 АЯТОЛАХ ЧАЛМА
ИЗГОРЯХА ШАХЕДИТЕ.
07:23 27.07.2026
31 По уменията на шефа
На джуджетата с минусчетата- да преизпълните нормата!
Чао!
07:25 27.07.2026
32 Е па герой е
До коментар #25 от "Хахахахаха":Стои си в страната и се защитава от собствената си територия. Ти що не защитаваш любимите си руские от руска територия? Току виж прелити некой дрон…. Ха ха ха
07:25 27.07.2026
33 Гориил
Коментиран от #46
07:31 27.07.2026
34 Иран има много
07:36 27.07.2026
35 Мусорчик
До коментар #25 от "Хахахахаха":"изби си населението,"
Какво значи изби си населението?! Украйна се защитава със зъби и нокти от свиреп агресор. За Капеите е важно да капитулира, а тя се държи. Не ви ли стана ясно, че ако Украйна падне получавате двете най-силни армии в Европа на източната граница?
07:38 27.07.2026
36 психясали чалми
07:39 27.07.2026
37 Иран най-после
07:42 27.07.2026
38 Елементарно Уотсън
07:43 27.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Всеки ден
До коментар #25 от "Хахахахаха":От сутрин до вечер с обичайната руска пропаганда.
Коментиран от #64
07:45 27.07.2026
41 хаха
До коментар #16 от "Антирашист 1890":Няма лошо да защитава родината си. Лошото е, че нарочно атакува страни извън войната и иска да въвлече всички останали в нея. И не говоря само за иранския кораб. Има ударен турски вече, хванати украински дронове в Босфора, по гръцките острови, взривил се в Констанца и хванати още 5 от бреговата охрана, разлив на мазут заради украински дрон в Черно море.... Едно е да воюваш с Русия на руска и украинска територия, друго е да воюваш в международни и чужди води.
Коментиран от #70
07:47 27.07.2026
42 Ква родина бе
До коментар #16 от "Антирашист 1890":Тая ли, която една шепа престъпници ограбиха до шушка и се правят, че уж са избрани от народа? Тази ли, която една шепа лъжци и бивши президенти я подаряват за война на психопати, докато народът ще живее в страх че ще го удрят ракети и дронове от една чужда и абсолютно ненужна война? Просто в тая тъпа капиталистическа система терминът "родина" вече нищо не означава. За НРБ бяхме готови без "бусификация" да воюваме. А за това днеска, трудно ще се намерят идеалисти....
Коментиран от #50, #59
07:47 27.07.2026
43 шаа
07:50 27.07.2026
44 абе льольо
До коментар #16 от "Антирашист 1890":Унесъл си се с лайковете! Издаваш се и така само ти пада цената, малко по-дискретно, че ще ти взема мястото!
07:51 27.07.2026
45 Азз
До коментар #16 от "Антирашист 1890":Заминавай да му помагаш, защо стоиш?
07:52 27.07.2026
46 хаха
До коментар #33 от "Гориил":Кой ти каза, че Иран не може да отвърне? Украйна е на 1800км, Иран има ракети с обсег 3000км. Спокойно може да пуснат 2-3 към центъра на Киев. Пейтриът няма вече, та 0 шанс украинците да ги спрат.
А иначе, да, и Русия може да поломи Киев за ден, но не иска. Явно този вид на войната я устройва. Иначе без ПВО и авиация с какво да отговорят ВСУ? Един бомбен килим, 2-3 ракети със заряд да сринат половин Киев и войната е свършила, вярно с хиляди цивилни жертви. Израел изравни Газа, САЩ изравниха Багдад, Дамаск. Русия да не би да няма и тя арсенал?
Коментиран от #48, #61
07:52 27.07.2026
47 Айде стига
До коментар #16 от "Антирашист 1890":Тоя не защитава Израел, а е високо платен продажник да унищожи народа на укра (другите етноси) за да настанят там т.н. "Небесен Йерусалим"! Тези хазари никога не се отъждествяват с други страни за тяхна родина. Признават само себе си, Израел и сащ.
07:54 27.07.2026
48 Абе странна война
До коментар #46 от "хаха":Наистина, вместо да превземат столицата на врага и поставят техен президент, правителство, "народни представители" и да обявят най-после покраинцията отново за част от Русия, тези тичат да "освобождават" села и пасища? Не било война, а некво "СВО"?
А тези вече им стрелят по градовете, по цивилното население, даже и по части от ядрената триада. Просто, това е военна грешка на Русия... Време е да приключват с тази глупост. Война не се прави да се мотат. Това даже е много опасно. Или воюваш или теб те отстраняват.
Коментиран от #51
08:00 27.07.2026
49 няма край
08:00 27.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 хаха
До коментар #48 от "Абе странна война":Не е толкова странна, ако се гледа дългосрочно.
1. Путин си стегна населението и уби опозицията. Младите почнаха да работят, да приемат националистичната идея, опозицията освен малко платени от ЕС и САЩ НПОта никаква я няма.
2. Русия печели всъщност икономически. И сега голяма част от газ и петрол към ЕС е руски, просто през американски посредници на двойна и тройна цена. Приходите от износ падат 2022, но сега са по-високи от преди войната и санкциите. Рублата спрямо еврото поскъпва от март насам- 0.010 евро през март, 0.011-0.012 евро сега. Малко в центове, но 10-20% нагоре.
3. ЕС вместо да отслаби Русия с проксито се самоубива ритуално с дървен нож. В Германия гигантите са пред фалит и закриват заводи, куп безработни, скъпа енергия... ЕС е в огромни дългове и някои държави са си фалирали- Франция примерно.
Путин има интерес да държи войната такава, каквато е. С нея убива не Украйна, а ЕС и НАТО. Ако победи днес, ЕС няма да налива повече, ще трябва да атакува или да миряса. Но ще е все още силен враг за Русия. След 2-3г ЕС ще е фалирал с 0 ресурс да воюва, опаткал пари за въоръжаване, но без армия да ползва оръжията и откъде да тегли кредити да храни населението и плаща лихвите по старите.
Русия не е цвете. Просто ЕС е забит от корумпирани или прекалено некадърни вкарани заради връзки политици. Не може да сложиш бивш гинеколог да води икономика, артист за енергетика и да очакваш резултати. Повечето политици са с 0 стаж извън политиката и купени дипло
Коментиран от #56
08:13 27.07.2026
52 Абсолютни глупости
До коментар #10 от "Наркомана":си написал.
08:13 27.07.2026
53 Мишел
08:14 27.07.2026
54 Укрите имат право
"На 8 януари 2020 г. Иран свали с ракети украинския пътнически самолет по полет PS752, загинаха 176 души"
08:21 27.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Българин
До коментар #51 от "хаха":И пропусна най-важната точка:
- Русофилите приеха поканата на Путин и маково се изселиха в Русия.
В България вече няма русофили, защото всички са в Сибир и работят, а децата им са в Донбас.
08:24 27.07.2026
57 Знаят те знаят
До коментар #16 от "Антирашист 1890":Родина е родната им държава - Русия
08:25 27.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 НРБ
До коментар #42 от "Ква родина бе":Точно в НРБ ви бусифицираха и в поделението. Освен ако не си бил кариерен фатмак. НРБ една война не е водило освен окупацията на Чехословакия под съветски контрол с парадна цел.
08:28 27.07.2026
60 Кака
08:31 27.07.2026
61 СССР
До коментар #46 от "хаха":Сигурно и в Афганистан руснаците ги устройваше дългата война и воюваха до празни магазини, глад, фалит и разпад.
Ей, как не съм се сетил, ти си гений синко.
08:31 27.07.2026
62 Гориил
08:32 27.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Всеки ден
До коментар #40 от "Всеки ден":безспирно, от ранна сутрин до късна вечер ни заливат с усръинскъ пи....к04
08:42 27.07.2026
65 Ама Техеран правилно иска да има ЯО
-;-
Ама как пък аятоласите са прави да искат да имат ядрените оръжия!
А имаше консенсус за неразпространение на ядрените оръжия!!!!
08:44 27.07.2026
66 ОБЕКТИВЕН
До коментар #15 от "Накратко":"Аятоласите ,подобно на рашистите и копейките са силни само на думи . Абсолютно нищо не могат да направят срещу Украйна".
Те и USA така си мислеха в Персийския залив, а сега не знаят как да излязат от там след унищожените бази и радари. И се чудят как да обясняват силно занижения брой жертви, тези, които няма как да скрият. И за Русия някои хора са си мислели разни неща, но не са се върнали оттам...
Коментиран от #71
08:44 27.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ти 100% си
До коментар #63 от "Какво беше НРБ":Под 40 г и не си живял нито една година в НРБ. Нямаш представа, щото си бил дете тогава, в най-добрият случай. В поста ти се усеща плесента на лъжливата "демокрация"! И образованието пропадна и веднага се познавате, неграмотните.
08:46 27.07.2026
69 Лично мнение...!
Скоро ще съжалява за непремерените си действия,като Началника си-Тръмп...!
08:47 27.07.2026
70 Хехе
До коментар #41 от "хаха":Забрави да споменеш свалените руски дронове над Румъния и как руснаците думнаха турската гемия и избиха почти целия екипаж…. Или не е удобно, а?
08:54 27.07.2026
71 не се напъвай Бобчо😂
До коментар #66 от "ОБЕКТИВЕН":Няма смисъл ...
08:55 27.07.2026