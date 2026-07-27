Иран: Украйна сгреши в Каспийско море, ще има последствия

Техеран и Киев влязоха в остра дипломатическа и военна конфронтация, след като Иран официално предупреди Украйна, че скоро ще осъзнае последствията от своя удар по плавателен съд в Каспийско море.

Според официалната позиция на ислямската република, украинското ръководство е направило сериозна „грешка в преценката“, която заплашва допълнително да разшири географския обхват на глобалните конфликти.

Експлозия в Каспийско море и жертви

Иранското министерство на външните работи съобщи, че при атаката, извършена в събота сутринта, е избухнала експлозия на борда на плавателен съд, плаващ под ирански флаг. При инцидента е загинал един моряк, а друг е бил ранен. Корабът е започнал своето пътуване от руския регион Астрахан, съгласно информация от държавната новинарска агенция IRNA.

Външното министерство в Техеран незабавно призова шарже д'афер на Украйна, за да изрази своя „остър протест“ срещу това, което определи като „враждебен и престъпен акт“, нарушаващ Член 2(4) от Устава на ООН.

Позицията на Украйна: Легитимни военни цели

От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски потвърди в социалната мрежа X, че Киев е постигнал „много силни резултати“ с далекобойни удари в Каспийско море. Според украинското разузнаване (СБУ), мишена на операцията са били карго кораби под международни санкции – конкретно посочени като „Порт Оля-2“ и „Бегей“ – които се използват за таен превоз на военни товари и компоненти за дронове между Иран и Русия.

Украинската страна категорично отхвърли твърденията на Техеран, че корабът е бил чисто граждански, съобщава Al Jazeera. Киев разглежда тези доставки като легитимни военни цели заради трайното партньорство между Москва и Техеран във войната.

Иран плаши с твърд отговор

Иранският външен министър Абас Аракчи проведе спешни телефонни разговори с върховния представител на ЕС по външните работи Кая Калас и руския първи дипломат Сергей Лавров. Аракчи заяви директно в мрежата X, че „стореното от храненика в Киев не може да остане без отговор“ и обвини Украйна, че действа по поръчка на Израел, за да въвлече Европа във войната, предават Reuters.

Ръководителят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи излезе с още по-остро предупреждение:

„Всяка атака срещу Иран винаги има своя цена. Украйна скоро може да разбере, че Иран не оставя действията без последствия. Списъкът на тези, които са сгрешили в преценката си, продължава да расте!“

Анализатори от Wall Street Journal отбелязват, че този инцидент на практика слива войната в Украйна и конфликта в Близкия изток в едно цяло, превръщайки затвореното Каспийско море в нова и опасна гореща точка на геополитическата карта.