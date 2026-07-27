Основаването на Москва: Как малко селище стана мегаполис

Днес, 27 юли 2026 г., се навършват 879 години от историческата дата, която традиционно се свързва с основаването на Москва. На 27 юли 1147 г. княз Юри Дългоръки отправя писмена покана към своя съюзник княз Светослав Олгович да го посети в малкото погранично селище, наречено тогава Москов. Това писмо остава в летописите като първото писмено споменаване на бъдещата руска столица.
Тайната на възникването и археологическите открития
Макар 1147 година официално да се смята за рождена дата на града, археологическите разкопки в района на Московския Кремъл доказват, че там е имало укрепени селища още стотици години по-рано. Намерените монети и останки от древни пътища датират от IX и XI век. Земята първоначално е била собственост на болярина Кучка, но по-късно княз Юри Дългоръки я конфискува и издига първата дървена крепост с отбранителен ров през 1156 г.
Превръщането на Москва в глобален икономически център
През вековете Москва преминава през тежки изпитания – от опожаряването от монголските орди до Наполеоновите войни. Ключов момент за възхода на града е 1326 г., когато седалището на Руската православна църква се премества там, превръщайки го в духовно сърце на региона.
Днес Москва е най-големият мегаполис на европейския континент. С население от над 13 милиона души в градските си граници и над 17-21 милиона в агломерацията си тя заема водеща позиция сред най-големите градски икономики в света. Въпреки съвременните инфраструктурни предизвикателства и геополитически промени, градът запазва своя радиален кръгов план, изграден по подобие на старинните крепостни стени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивайло Мирчев, БКП-ДБ с.Крушари
09:15 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 град с жители
09:18 27.07.2026
4 въпросче
09:29 27.07.2026
5 !!!?
Именно този "КИТАЙГОРОД" Копейките знаят като "Трети Рим"...!!!?
Коментиран от #10
09:31 27.07.2026
6 Въй
09:32 27.07.2026
7 дедо Флашко
09:35 27.07.2026
8 Трол копейкаджия
09:35 27.07.2026
9 Москал
09:45 27.07.2026
10 БеГемот
До коментар #5 от "!!!?":Няма такова нещо като Киевска русь...има само Русь!Все едно да говориш за Преславска България или за Охридска БЪЛГАРИЯ.....Столиците се менят държавността остава....
Коментиран от #16, #18
09:46 27.07.2026
11 Всяко
09:49 27.07.2026
12 дядото
09:53 27.07.2026
13 Без име
09:54 27.07.2026
14 Пламен
09:58 27.07.2026
15 Гоце
10:00 27.07.2026
16 Гоце
До коментар #10 от "БеГемот":Умен като БеГемот
10:02 27.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 !!!?
До коментар #10 от "БеГемот":Три века преди Москва изобщо да бъде спомената като пограничен пукт на Киевска Рус Киев е Княжество !
А княжество по презунция е държвно образувание, което Москва в 1147 година няма.
Но в симбиоза с Монголската Орда започва поголовен грабеж, палеж и поробване на княжествата и народите граничещи с нея, та до ден днешен. Самото име Московската Орда узорпира от Киевска Русь !!!?
Коментиран от #25
10:03 27.07.2026
19 пешо
10:05 27.07.2026
20 Факти
10:06 27.07.2026
21 Смех
10:14 27.07.2026
22 Разлика
10:14 27.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хехе
10:16 27.07.2026
25 Факти
До коментар #18 от "!!!?":Москва започва да дърпа по време на монголското робство - 14-ти век. Първо - тя е била в периферията и монголите са й дали повече свобода. Второ - москалите са служели вярно на монголите. Владетелят на Москва тогава е княз - той е подчинен на хана. Князете е трябвало да пътуват до столицата Сарай, да се покланят на хана, да носят богати дарове и да получат ярлик - писмена грамота, потвърждаваща властта им. Монголите умишлено подклаждат вражди между руските градове (особено между Москва и Твер), за да не се обединят срещу тях. Благодарение на верността си, Иван Калита получава от хан Узбек титлата Велик княз и най-важното право - да събира данъците от всички останали руски земи за Златната орда. Така Москва започва да забогатява и когато Монголската империя се разпада Москва постепенно от княжество се превръща в империя. А Монголската империя се разпада поради две причини - вътрешни борби за власт и чумната епидемия. През 18-ти век Петър преименува Московия на Русия за да открадне старат история на Киевска Рус. Прави го, защото Московия няма своя история - тя започва като васал на монголите.
И така колелото се завъртя и днес Московия (Русия) е васал на Китай.
10:23 27.07.2026