Днес, 27 юли 2026 г., се навършват 879 години от историческата дата, която традиционно се свързва с основаването на Москва. На 27 юли 1147 г. княз Юри Дългоръки отправя писмена покана към своя съюзник княз Светослав Олгович да го посети в малкото погранично селище, наречено тогава Москов. Това писмо остава в летописите като първото писмено споменаване на бъдещата руска столица.

Тайната на възникването и археологическите открития

Макар 1147 година официално да се смята за рождена дата на града, археологическите разкопки в района на Московския Кремъл доказват, че там е имало укрепени селища още стотици години по-рано. Намерените монети и останки от древни пътища датират от IX и XI век. Земята първоначално е била собственост на болярина Кучка, но по-късно княз Юри Дългоръки я конфискува и издига първата дървена крепост с отбранителен ров през 1156 г.

Превръщането на Москва в глобален икономически център

През вековете Москва преминава през тежки изпитания – от опожаряването от монголските орди до Наполеоновите войни. Ключов момент за възхода на града е 1326 г., когато седалището на Руската православна църква се премества там, превръщайки го в духовно сърце на региона.

Днес Москва е най-големият мегаполис на европейския континент. С население от над 13 милиона души в градските си граници и над 17-21 милиона в агломерацията си тя заема водеща позиция сред най-големите градски икономики в света. Въпреки съвременните инфраструктурни предизвикателства и геополитически промени, градът запазва своя радиален кръгов план, изграден по подобие на старинните крепостни стени.