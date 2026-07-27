Новини
Любопитно »
Основаването на Москва: Как малко селище стана мегаполис

Основаването на Москва: Как малко селище стана мегаполис

27 Юли, 2026 09:13 1 039 25

  • москва-
  • основаване-
  • мегаполис

От дървена крепост на Юри Дългоръки до най-големия град в Европа – историческият път на руската столица започва на 27 юли 1147 година

Основаването на Москва: Как малко селище стана мегаполис - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 27 юли 2026 г., се навършват 879 години от историческата дата, която традиционно се свързва с основаването на Москва. На 27 юли 1147 г. княз Юри Дългоръки отправя писмена покана към своя съюзник княз Светослав Олгович да го посети в малкото погранично селище, наречено тогава Москов. Това писмо остава в летописите като първото писмено споменаване на бъдещата руска столица.

Тайната на възникването и археологическите открития

Макар 1147 година официално да се смята за рождена дата на града, археологическите разкопки в района на Московския Кремъл доказват, че там е имало укрепени селища още стотици години по-рано. Намерените монети и останки от древни пътища датират от IX и XI век. Земята първоначално е била собственост на болярина Кучка, но по-късно княз Юри Дългоръки я конфискува и издига първата дървена крепост с отбранителен ров през 1156 г.

Превръщането на Москва в глобален икономически център

През вековете Москва преминава през тежки изпитания – от опожаряването от монголските орди до Наполеоновите войни. Ключов момент за възхода на града е 1326 г., когато седалището на Руската православна църква се премества там, превръщайки го в духовно сърце на региона.

Днес Москва е най-големият мегаполис на европейския континент. С население от над 13 милиона души в градските си граници и над 17-21 милиона в агломерацията си тя заема водеща позиция сред най-големите градски икономики в света. Въпреки съвременните инфраструктурни предизвикателства и геополитически промени, градът запазва своя радиален кръгов план, изграден по подобие на старинните крепостни стени.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивайло Мирчев, БКП-ДБ с.Крушари

    15 13 Отговор
    И днес с моята армия от храбри нископлатени тролчета ще превземем Москва от дивана поне 56 пъти!

    09:15 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 град с жители

    6 6 Отговор
    колкото 5 българии

    09:18 27.07.2026

  • 4 въпросче

    1 3 Отговор
    Как малко селище стана мегаполис? АЗ ОТКЪДЕ ДА ЗНАМ,КАЗВА ЛИ ТИ НЯКОЙ?! И не казват,защо се пише Лейцестър,а го четат Лестър?!

    09:29 27.07.2026

  • 5 !!!?

    13 5 Отговор
    Москва 1147 г. - един пограничен пункт в покрайтините на Киевска Русь за търговия с кожи на татаромонголските племена от монголските степи, в чиито център и до ден днешен съществува район наречен "КИТАЙГОРОД" !
    Именно този "КИТАЙГОРОД" Копейките знаят като "Трети Рим"...!!!?

    Коментиран от #10

    09:31 27.07.2026

  • 6 Въй

    10 2 Отговор
    дървена крепост на Юри Дългоръки Късокраки

    09:32 27.07.2026

  • 7 дедо Флашко

    3 4 Отговор
    До Масквата със самальот да фърчим.

    09:35 27.07.2026

  • 8 Трол копейкаджия

    15 7 Отговор
    Москва при основаването си е малко селица на границата на Киевска Рус. И е смешно сега да претендира за правоприемник на Киевска Рус.

    09:35 27.07.2026

  • 9 Москал

    6 3 Отговор
    Айде пак москалска пропаганда. После какво правели 72 "дипломата" в Камчия.

    09:45 27.07.2026

  • 10 БеГемот

    4 13 Отговор

    До коментар #5 от "!!!?":

    Няма такова нещо като Киевска русь...има само Русь!Все едно да говориш за Преславска България или за Охридска БЪЛГАРИЯ.....Столиците се менят държавността остава....

    Коментиран от #16, #18

    09:46 27.07.2026

  • 11 Всяко

    4 1 Отговор
    голямо пътуване, започва с една малка крачка. Париж е започнал от един остаров в Сена (Ил дьо Франс), където в момента е Нотр-Дам катедралата. Рим също не е бил посторен за ден.

    09:49 27.07.2026

  • 12 дядото

    4 4 Отговор
    пратете да го прочетат в краварника.и за българия и за гърция и за египет и иран и още и още - древни,дали старта на човечеството.белким се засрамят

    09:53 27.07.2026

  • 13 Без име

    7 3 Отговор
    Тоеа малко селище Москов е основано от кана на Волжска България Ахад Мосха и носи името му. Не признават руснаците, че са откраднали историята ни. И че Рюрик (Лачин) е българин. Плащат си и ще си плащат за тази тежка неблагодарност. Но...Русия ни е дъщеря...

    09:54 27.07.2026

  • 14 Пламен

    10 1 Отговор
    Стават най верния и послушен васал на татаро монголите. Така, разширяват владението и воюват на страната на монголите.

    09:58 27.07.2026

  • 15 Гоце

    8 1 Отговор
    Мисля че и стигат толкова години, време е Украйна да заличи това гнездо на оси

    10:00 27.07.2026

  • 16 Гоце

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "БеГемот":

    Умен като БеГемот

    10:02 27.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 !!!?

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "БеГемот":

    Три века преди Москва изобщо да бъде спомената като пограничен пукт на Киевска Рус Киев е Княжество !
    А княжество по презунция е държвно образувание, което Москва в 1147 година няма.
    Но в симбиоза с Монголската Орда започва поголовен грабеж, палеж и поробване на княжествата и народите граничещи с нея, та до ден днешен. Самото име Московската Орда узорпира от Киевска Русь !!!?

    Коментиран от #25

    10:03 27.07.2026

  • 19 пешо

    6 0 Отговор
    Изобщо не ме интересуват пияните ватенки

    10:05 27.07.2026

  • 20 Факти

    7 0 Отговор
    Киев е "само" 7 века по-стар от Москва. Затова искат да го унищожат. Като унищожи Русия майка си Украйна веще ще може да се нарече "първа". По същата причина ислямистите искат да унищожат евреите. Пречи им, че исляма е изграден върху юдаизма, който е 2000 години по-стар. На рашистите и ислямистите не им харесва, че са само продължение на нещо много, много по-старо. Не им харесва, че самите те имат много, много бедна и млада история.

    10:06 27.07.2026

  • 21 Смех

    1 5 Отговор
    Аууу, тролчетата са се активизирали тука. Падат ли центове, а мишоци?

    10:14 27.07.2026

  • 22 Разлика

    7 0 Отговор
    Нашата първа столица Плиска е основана 600 години преди Москва. Та за какво става дума.

    10:14 27.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хехе

    1 0 Отговор
    Москва е създадена не от руснаци, а от волжките българи през 1088 г. и е наречена от тях на настоящето й име !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    10:16 27.07.2026

  • 25 Факти

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    Москва започва да дърпа по време на монголското робство - 14-ти век. Първо - тя е била в периферията и монголите са й дали повече свобода. Второ - москалите са служели вярно на монголите. Владетелят на Москва тогава е княз - той е подчинен на хана. Князете е трябвало да пътуват до столицата Сарай, да се покланят на хана, да носят богати дарове и да получат ярлик - писмена грамота, потвърждаваща властта им. Монголите умишлено подклаждат вражди между руските градове (особено между Москва и Твер), за да не се обединят срещу тях. Благодарение на верността си, Иван Калита получава от хан Узбек титлата Велик княз и най-важното право - да събира данъците от всички останали руски земи за Златната орда. Така Москва започва да забогатява и когато Монголската империя се разпада Москва постепенно от княжество се превръща в империя. А Монголската империя се разпада поради две причини - вътрешни борби за власт и чумната епидемия. През 18-ти век Петър преименува Московия на Русия за да открадне старат история на Киевска Рус. Прави го, защото Московия няма своя история - тя започва като васал на монголите.
    И така колелото се завъртя и днес Московия (Русия) е васал на Китай.

    10:23 27.07.2026