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Франция евакуира над 220 000 души заради опустошителните пожари край Бордо

Франция евакуира над 220 000 души заради опустошителните пожари край Бордо

27 Юли, 2026 08:54 853 5

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Огънят изпепели над 42 000 хектара в департамент Жиронд, а променливите ветрове продължават да затрудняват овладяването на стихията

Франция евакуира над 220 000 души заради опустошителните пожари край Бордо - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Разрастващите се горски пожари в Югозападна Франция принудиха още 55 000 души да бъдат евакуирани през изминалата нощ в департамент Жиронд, с което общият брой на евакуираните в региона достигна около 220 000 души, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Непостоянните ветрове продължават да затрудняват работата на противопожарните екипи в района на Бордо. Последната заповед за евакуация обхвана пет общини югозападно от града, разположени в известния лозарски район на Франция.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез определи ситуацията като „крайно неблагоприятна“ и заяви, че пожарникарите са преживели „още една тежка нощ“. По думите му площта на изпепелените територии вече е приблизително четири пъти по-голяма от тази на Париж.

В публикация в социалната мрежа X Нуниез предупреди, че пожарът отново се развива непредсказуемо и настъпва към Бордо. Кметът на града Тома Казнав също заяви, че „пожарът е пред портите на Бордо“.

По време на неделната молитва „Ангел Господен“ папа Лъв XIV изрази съпричастност към пострадалите от горските пожари във Франция и Испания. Той призова вярващите да се молят за засегнатите хора и за спасителните екипи.

Според местните власти досега в департамент Жиронд са изгорели около 42 000 хектара, предимно гори и храстова растителност, изсушени от поредицата горещи вълни. По данни на Франс прес само през изминалия уикенд огънят е унищожил около 10 000 хектара.

Въпреки сериозната обстановка, местната управа съобщи, че през нощта ситуацията като цяло е останала стабилна, макар пожарите да продължават да представляват сериозна заплаха за населените места в района.


Франция
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    избиха всички горски животни , това са варвари и изроди не заслужават нищо

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  • 4 и у нас е така . пари има а кат

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    09:47 27.07.2026

  • 5 Тия са малко като канадците

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    09:48 27.07.2026

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