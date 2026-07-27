Франция евакуира над 220 000 души заради опустошителните пожари край Бордо

Разрастващите се горски пожари в Югозападна Франция принудиха още 55 000 души да бъдат евакуирани през изминалата нощ в департамент Жиронд, с което общият брой на евакуираните в региона достигна около 220 000 души, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Непостоянните ветрове продължават да затрудняват работата на противопожарните екипи в района на Бордо. Последната заповед за евакуация обхвана пет общини югозападно от града, разположени в известния лозарски район на Франция.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез определи ситуацията като „крайно неблагоприятна“ и заяви, че пожарникарите са преживели „още една тежка нощ“. По думите му площта на изпепелените територии вече е приблизително четири пъти по-голяма от тази на Париж.

В публикация в социалната мрежа X Нуниез предупреди, че пожарът отново се развива непредсказуемо и настъпва към Бордо. Кметът на града Тома Казнав също заяви, че „пожарът е пред портите на Бордо“.

По време на неделната молитва „Ангел Господен“ папа Лъв XIV изрази съпричастност към пострадалите от горските пожари във Франция и Испания. Той призова вярващите да се молят за засегнатите хора и за спасителните екипи.

Според местните власти досега в департамент Жиронд са изгорели около 42 000 хектара, предимно гори и храстова растителност, изсушени от поредицата горещи вълни. По данни на Франс прес само през изминалия уикенд огънят е унищожил около 10 000 хектара.

Въпреки сериозната обстановка, местната управа съобщи, че през нощта ситуацията като цяло е останала стабилна, макар пожарите да продължават да представляват сериозна заплаха за населените места в района.