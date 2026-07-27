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Папа Лъв XIV предупреди младите за опасностите от социалните мрежи и изкуствения интелект

Папа Лъв XIV предупреди младите за опасностите от социалните мрежи и изкуствения интелект

27 Юли, 2026 07:51, обновена 27 Юли, 2026 07:52 526 6

  • ватикан-
  • папа лъв-
  • социални мрежи-
  • изкуствен интелект

Светият отец призова новите технологии да се използват отговорно и предупреди, че могат да отдалечат хората от истинските ценности

Папа Лъв XIV предупреди младите за опасностите от социалните мрежи и изкуствения интелект - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV отправи призив към младите хора по света да бъдат по-внимателни при използването на социалните мрежи и изкуствения интелект. Посланието му беше отправено чрез видеообръщение към християнски младежки фестивал в Бразилия, съобщава ДПА, предава БТА.

Според папата новите технологии могат да окажат сериозно влияние върху възприятията и ценностната система на младите хора.

"Те могат да въвлекат в един нереален свят, където измамата замества истинските ценности и това, което наистина има значение", предупреди Лъв XIV.

Призив за регулации на изкуствения интелект

Още през май папа Лъв XIV публикува първата си енциклика, посветена изцяло на темата за изкуствения интелект.

Документът, озаглавен Magnifica Humanitas („Великото човечество“), е с обем над 100 страници и призовава за въвеждането на строги регулации върху развитието и използването на AI технологиите.

Технологиите трябва да служат на хората

Въпреки предупрежденията си Светият отец подчерта, че изкуственият интелект предлага значителни възможности за развитие.

По думите му тези технологии могат да бъдат в полза на обществото, ако се използват отговорно и по начин, който поставя човека и неговото достойнство в центъра на развитието.


Ватикан
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Професор

    1 1 Отговор
    Ще поговоря затова с Гемини да видим той какво мисли по темата.

    07:53 27.07.2026

  • 2 Санчо

    2 0 Отговор
    Само като погледнеш урсула и кристалинка и на момента се променяш.

    07:54 27.07.2026

  • 3 ПАПАТА ДА ПРЕДУПРЕДИ МЛАДИТЕ

    0 0 Отговор
    За опасността от месните католически свещеници.

    07:54 27.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Католическите свещеници добри детегледачи ли са?

    07:55 27.07.2026

  • 5 Стас

    1 0 Отговор
    Прав е папата,така е!

    07:59 27.07.2026

  • 6 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Сатаната предупреждавал ,че то ценности останаха ли ????? До обяд той ,следобед тя

    08:00 27.07.2026