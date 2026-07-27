Папа Лъв XIV предупреди младите за опасностите от социалните мрежи и изкуствения интелект

Папа Лъв XIV отправи призив към младите хора по света да бъдат по-внимателни при използването на социалните мрежи и изкуствения интелект. Посланието му беше отправено чрез видеообръщение към християнски младежки фестивал в Бразилия, съобщава ДПА, предава БТА.

Според папата новите технологии могат да окажат сериозно влияние върху възприятията и ценностната система на младите хора.

"Те могат да въвлекат в един нереален свят, където измамата замества истинските ценности и това, което наистина има значение", предупреди Лъв XIV.

Призив за регулации на изкуствения интелект

Още през май папа Лъв XIV публикува първата си енциклика, посветена изцяло на темата за изкуствения интелект.

Документът, озаглавен Magnifica Humanitas („Великото човечество“), е с обем над 100 страници и призовава за въвеждането на строги регулации върху развитието и използването на AI технологиите.

Технологиите трябва да служат на хората

Въпреки предупрежденията си Светият отец подчерта, че изкуственият интелект предлага значителни възможности за развитие.

По думите му тези технологии могат да бъдат в полза на обществото, ако се използват отговорно и по начин, който поставя човека и неговото достойнство в центъра на развитието.