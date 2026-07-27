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Израел одобри влизането на международни сили в Газа

Израел одобри влизането на международни сили в Газа

27 Юли, 2026 06:55, обновена 27 Юли, 2026 06:59 1 073 4

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Кабинетът по сигурност на Бенямин Нетаняху прие правната рамка за разполагане на Международен стабилизационен контингент в палестинския анклав съгласно мирния план на Доналд Тръмп

Израел одобри влизането на международни сили в Газа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тел Авив официално даде зелена светлина за влизането на Международни стабилизационни сили (ISF) в ивицата Газа, съобщиха световните агенции, позовавайки се на израелски държавни представители.

Историческото решение на израелския кабинет по сигурност бе взето на 26 юли, броени часове преди планираното заминаване на премиера Бенямин Нетаняху за Вашингтон, където утре предстои ключова среща с американския президент Доналд Тръмп. Одобрената правна рамка предвижда чуждестранните части да оперират извън зоните на директен израелски военен контрол и в пълна координация с армията на Израел.

Какво предвижда новият мирен план за Газа?

Новата мисия за сигурност е директна част от мирния план от 20 точки на Доналд Тръмп, насочен към прекратяване на двегодишния мащабен конфликт, започнал на 7 октомври 2023 г. Според официалната информация, цитирана от Reuters, първоначалният пилотен контингент ще се състои от около 200 военнослужещи от „приятелски държави“ като Мароко и Уганда. По-късно се очаква числеността да нарасне, като Мароко има готовност да изпрати до 500 войници. Всеки отделен контингент ще изисква индивидуално одобрение от страна на Тел Авив за влизане в анклава.

Източници на The Jerusalem Post разкриват, че одобрението на кабинета позволява и задействането на Националния комитет за администрация на Газа (НКАГ) – предвиденото в плана технократско палестинско правителство, което до момента оставаше извън сектора. Планът включва още:

  • Създаване на Съвет за мир като върховен международен орган, ръководен от специалния пратеник Николай Младенов (бивш външен министър на България).
  • Стартиране на пилотна хуманитарна зона в района на град Рафах, където да започне изграждането на временни жилища за десетки хиляди палестинци.
  • Разоръжаване на „Хамас“ на етапи, което остава най-голямата пречка пред реалното изпълнение на договореностите.

Политически отзвук и предизвикателства на терен

Решението на Израел бе приветствано от международната общност, но ситуацията на терен остава критична. В публикация на Al Jazeera се посочва, че в момента Израел контролира около 64% от територията на Газа (с планове за разширяване на сигурността до 70%), докато близо два милиона палестинци са концентрирани в тясна крайбрежна ивица в крайно тежки хуманитарни условия.

Бившият български дипломат и настоящ представител на Съвета за мир Николай Младенов коментира в социалната мрежа X, че израелският ход е "критична част от договорената рамка за стабилизиране на Газа, подкрепа на демилитаризацията и осигуряване на прехода към ефективна палестинска администрация".

От своя страна, ислямисткото движение „Хамас“ категорично отказва да свали оръжие, обвинявайки Израел, че продължава ежедневните удари и нарушава ангажиментите си за поетапно изтегляне на армията отвъд загражденията на Газа.


Израел
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