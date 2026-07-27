Руска атака с дронове в Запорожие: Един загинал и шестима ранени

В ранните часове на деня руската армия извърши масирана атака с дронове срещу град Запорожие.

При въздушния удар е загинал един мъж, а шестима други граждани са ранени, съобщиха украинските медии. Нападението е част от поредната вълна от въздушен терор срещу големи украински градски центрове.

Мащабни разрушения в жилищни райони

Според информация от мястото на събитието, безпилотните апарати са поразили граждански обекти в града. В резултат на взривовете са нанесени сериозни материални щети на няколко сгради. Спасителни екипи работят на терен по разчистване на отломките и оказване на първа помощ на пострадалите.

Жертви: Един загинал мъж на място.

Един загинал мъж на място. Пострадали: Шестима граждани с различна степен на наранявания.

Шестима граждани с различна степен на наранявания. Щети: Разрушени фасади и опожарени сгради в градската зона.

Координирана въздушна офанзива

Атаката над Запорожие съвпада с масирани руски въздушни удари, регистрирани в същия период срещу столицата Киев и втория по големина град Харков. Международните наблюдатели отбелязват значително ескалиране на използването на безпилотни самолети и евтини боеприпаси тип „камикадзе“ срещу енергийната и логистична инфраструктура на Украйна през последните дни.

Както предава Reuters, украинският президент Володимир Зеленски вече предупреди за очаквано засилване на интензивността на руските нападения в близките часове. Властите призовават гражданите да не игнорират сигналите за въздушна опасност и незабавно да търсят най-близките бомбоубежища.