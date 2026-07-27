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Руска атака с дронове в Запорожие: Един загинал и шестима ранени
  Тема: Украйна

Руска атака с дронове в Запорожие: Един загинал и шестима ранени

27 Юли, 2026 06:16, обновена 27 Юли, 2026 06:19 480 3

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Руските сили нанесоха нов удар с безпилотни летателни апарати срещу цивилна инфраструктура, предизвиквайки разрушения и жертви сред местното население

Руска атака с дронове в Запорожие: Един загинал и шестима ранени - 1
Снимка: ЗОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на деня руската армия извърши масирана атака с дронове срещу град Запорожие.

При въздушния удар е загинал един мъж, а шестима други граждани са ранени, съобщиха украинските медии. Нападението е част от поредната вълна от въздушен терор срещу големи украински градски центрове.

Мащабни разрушения в жилищни райони

Според информация от мястото на събитието, безпилотните апарати са поразили граждански обекти в града. В резултат на взривовете са нанесени сериозни материални щети на няколко сгради. Спасителни екипи работят на терен по разчистване на отломките и оказване на първа помощ на пострадалите.

  • Жертви: Един загинал мъж на място.
  • Пострадали: Шестима граждани с различна степен на наранявания.
  • Щети: Разрушени фасади и опожарени сгради в градската зона.

Координирана въздушна офанзива

Атаката над Запорожие съвпада с масирани руски въздушни удари, регистрирани в същия период срещу столицата Киев и втория по големина град Харков. Международните наблюдатели отбелязват значително ескалиране на използването на безпилотни самолети и евтини боеприпаси тип „камикадзе“ срещу енергийната и логистична инфраструктура на Украйна през последните дни.

Както предава Reuters, украинският президент Володимир Зеленски вече предупреди за очаквано засилване на интензивността на руските нападения в близките часове. Властите призовават гражданите да не игнорират сигналите за въздушна опасност и незабавно да търсят най-близките бомбоубежища.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 2 Отговор
    "срещу цивилна инфраструктура, -" Кой ли вярва на такива "новини". Сигурно пак са били военни обекти, за които Зеленски хабер си е нямал.

    06:39 27.07.2026

  • 2 Адолф Гитлер, фюрер

    1 3 Отговор
    А мислех, че аз съм създал Фашизма....
    Руснаците ме изпревариха 😕

    06:44 27.07.2026

  • 3 Хи их хи

    0 0 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, всички ли успяхте да се събудите тази сутрин?

    06:52 27.07.2026

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