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ВСУ атакуваха Москва, ударен е гръцки танкер с руски петрол
  Тема: Украйна

ВСУ атакуваха Москва, ударен е гръцки танкер с руски петрол

18 Август, 2026 03:26, обновена 18 Август, 2026 03:36 876 10

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  • танкер

Мъж и жена загинаха край Запорожие. Киев се готви за студена зима. 33-ти ден протести за връщането на Федоров в МО на Украйна

ВСУ атакуваха Москва, ударен е гръцки танкер с руски петрол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в зоната на конфликта между Русия и Украйна рязко се изостри през последните часове. Търговското корабоплаване в Черно море е подложено на сериозен риск, докато паралелно с това въздушните удари и политическото напрежение в Киев достигат нови върхове.

Удар в Черно море: Нападнаха танкер с руски петрол

Гръцкият петролен танкер Skiros, превозващ суров петрол с руски произход, е бил атакуван в Черно море, съобщи световната агенция Bloomberg. Инцидентът е станал в близост до морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) край Новоросийск. Корабът от клас Suezmax има капацитет да превозва около 1 милион барела.

Според информация на мениджърската компания, базирана в Атина, при атаката няма пострадали членове на екипажа и не е констатиран разлив на петрол. Този удар слага край на близо триседмичното примирие в района. Преди това Украйна беше поела ангажимент пред САЩ да не атакува инфраструктурата на КТК и неруски кораби, стига те да не превозват руски товари. Източник от Генералния щаб на Украйна заяви пред агенция УНИАН, че към момента „няма данни за коментар по темата“.

Трагедия в Запорожие и масирана атака над Москва

Във вътрешността на Украйна руските сили нанесоха удар с дрон по вилно селище в град Запорожие. Ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров потвърди в своя Telegram канал, че при атаката са загинали двама души – мъж на 43 години и жена на 41 години. На мястото е избухнал пожар, а местната община Кушугум е останала без електрозахранване.

В същия момент руската столица стана обект на масиран въздушен удар. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили най-малко 23 безпилотни летателни апарата (БПЛА), летящи в посока към мегаполиса. Част от отломките са паднали в района на Околовръстния път на Москва (МКАД), като временно бяха въведени ограничения за полетите на летищата „Внуково“ и „Домодедово“, предаде Интерфакс.

Киев на ръба: 33 дни протести и страх от студена зима

В самата украинска столица се надига огромно вътрешнополитическо напрежение. Вече 33 поредни дни граждани и ветерани протестират масово по улиците на Киев с искане за връщането на Михайло Федоров на поста министър на отбраната, информира Deutsche Welle. Протестиращите се събраха край Арката на свободата и преминаха в шествие към площада „Иван Франко“, настоявайки за оставката на новото ръководство и продължаване на военните реформи. Недоволството ескалира точно преди подновяването на заседанията на Върховната Рада на 18 август.

На заден план на тези сътресения, кметът на Киев Витали Кличко направи тревожно изявление за предстоящия отоплителен сезон. Кличко призна, че градът се подготвя за „изключително сложна зима“. Властите изпитват сериозен дефицит на време и ресурси, като до момента са изпълнени едва около 50% от планираните ремонтни дейности по колосалната топлофикационна система на столицата. Основната задача сега е спешното изграждане на дублираща (резервна) система за топлоподаване.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 братята укри

    10 15 Отговор
    ще ни приключат туризма скоро. Цялото ни черноморие вече е тотално оакано от набезите им.

    Коментиран от #9

    03:41 18.08.2026

  • 2 Госあ

    12 14 Отговор
    Тия боклуци разказаха играта на Черно Море! За доброто на всички е да бъдат напълно лишени от излаз на него!

    Коментиран от #8, #10

    03:48 18.08.2026

  • 3 Сега Гърция

    8 13 Отговор
    да им спре всичко на тези терористи!

    03:51 18.08.2026

  • 4 Дудов

    7 14 Отговор
    Киев на ръба?Още нищо не сте видели

    03:56 18.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 атакували ууукрите

    4 14 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    Коментиран от #7

    04:06 18.08.2026

  • 7 Явно

    2 13 Отговор

    До коментар #6 от "атакували ууукрите":

    Украйна печели, вече са в Москва, защо още искат помощи от САЩ и ЕС, те сами се справят явно

    04:12 18.08.2026

  • 8 Най вероятно ще се

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Случи, руснаците отдавна предупредиха за това

    04:27 18.08.2026

  • 9 оня с коня

    0 11 Отговор

    До коментар #1 от "братята укри":

    Ще дойдат и за вас.

    04:27 18.08.2026

  • 10 Или както

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Се казва: нова зима, нов късмет

    04:28 18.08.2026

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