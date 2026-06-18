Най-голямото разширяване от десетилетия! През последните две години и половина Израел пое контрола над части от Газа, Ливан и Сирия

През последните две години и половина Израел пое контрола над части от Газа, Ливан и Сирия. Това представлява най-голямото разширяване на военно окупираните земи от десетилетия, пише Асошиейтед прес.

Това е район от приблизително 1000 квадратни километра. Израел твърди, че планира да остане там за неопределено време.

Завземането на земя стартира след нападение на Хамас през октомври 2023 г., което предизвика войни на множество фронтове. Израелските военни превзеха големи части от Газа като част от широкомащабна инвазия и по-късно поеха контрола над части от Ливан и Сирия. Израел нарича тези райони "буферни зони" и посочва, че те са необходими за предотвратяване на бъдещи атаки от войнствени групировки.

"Буферните зони", еквивалентни на приблизително 5% от територията на Израел скоро след основаването му, не са нови граници, които изискват споразумение между две държави. Но мнозина се опасяват, че тези промени могат да станат дълготрайни.

От основаването си през 1948 г. Израел никога не е имал ясни граници. Границите му са се променяли чрез войни, анексии, прекратяване на огъня и мирни споразумения.

Ливан

Израел и Хизбула са водили множество войни, откакто подкрепяната от Иран ливанска бойна групировка бе сформирана през 1982 г. Израел окупира голяма част от Южен Ливан между 1982 и 2000 г., заявявайки, че това е необходимо, за да се защитят северните израелски общности. След оттеглянето на Израел през 2000 г., ООН определи граница между двете страни.

Една година на бойни действия между Израел и Хизбула приключи с прекратяване на огъня през октомври 2024 г. Това примирие се разпадна през март 2026 г., дни след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран. След ракетни атаки и атаки с дронове от страна на Хизбула, Израел започна сухопътна офанзива в Ливан. Израел държи под свой контрол 608 кв. км. ливанска територия.

Газа

Израел анексира ивицата Газа от Египет по време на Близкоизточната война през 1967 г. Израел едностранно изтегли войските и заселниците от територията през 2005 г.

Бойци на Хамас превзеха територията две години по-късно и атаката им срещу Израел на 7 октомври 2023 г. даде началото на опустошителната война в Газа. Когато прекратяването на огъня в Газа влезе в сила през октомври 2025 г., Израел изтегли войските си в зона, обозначена от така наречената "жълта линия", което му даде контрол над малко над половината от ивицата.

Почти цялото население на Газа, повече от 2 милиона души, е натъпкано в огромни палаткови градове, зависими от международна помощ. Районът, където се намира по-голямата част от земеделската земя на Газа, е недостъпен за палестинците. Израел контролира близо 60% от анклава.

Сирия

Израел превзе Голанските възвишения от Сирия по време на войната в Близкия изток през 1967 г. и по-късно ги анексира. След войната в Близкия изток през 1973 г. ООН създаде буферна зона в Южна Сирия до контролираните от Израел Голански възвишения, патрулирана от сили на ООН.

През декември 2024 г., след падането на сирийския президент Башар Асад, Израел премести войските си в буферната зона на ООН, заявявайки, че е притеснен, че сирийските бунтовници могат да атакуват Израел.

ООН твърди, че завземането на земя нарушава споразумението за прекратяване на огъня от 1974 г. Временният президент на Сирия Ахмад ал-Шараа призова Израел да се изтегли от района от 235 квадратни километра.

Западния бряг

След завземането на Западния бряг в Близкоизточната война през 1967 г. Израел е построил над 100 селища на окупираната територия. Правителството одобри 47 нови селища и формализира 55 съществуващи селища в региона от 2022 г. насам.

След началото на войната в Газа, Израел разшири военните си операции на Западния бряг, изселвайки десетки хиляди палестинци от домовете им.

Някои от новите селища, одобрени наскоро, са ретроактивни легализации на малки аванпостове, докато други са квартали на съществуващи селища.

Селищата се разглеждат като основна пречка за трайно мирно споразумение, защото са построени върху земи, които се спрягат за част от бъдещата палестинска държава.