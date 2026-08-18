Рейтингът на Тръмп на дъното, диалогът му с Ким върви

Светът е изправен пред сериозна политическа и икономическа трансформация. Докато американският президент Доналд Тръмп се бори с исторически ниско доверие у дома, дипломатическите ходове с Китай и Северна Корея, съчетани с ескалираща търговска война с Канада, пренареждат глобалния ред.

Междувременно технологичната революция достигна до сърцето на американското законодателство.

Историческо дъно: Рейтингът на Доналд Тръмп се срина до 33%

Администрацията на Доналд Тръмп е подложена на безпрецедентен натиск, след като най-новото съвместно социологическо проучване на Reuters/Ipsos регистрира рекорден спад в доверието към американския държавен глава. Неговото одобрение се срина до критичните 33% – най-ниското ниво от началото на втория му президентски мандат.

Основните причини за общественото недоволство са продължаващият военен конфликт в Иран и рязкото покачване на цените на горивата и издръжката на живота. За първи път от близо десетилетие избирателите в САЩ посочват, че виждат Демократическата партия като по-надежден икономически управител в сравнение с републиканците.

Диалог с Пхенян: Ким Чен-ун отговори на предложението на Вашингтон

На фона на вътрешнополитическата криза президентът Тръмп обяви пред журналисти в Овалния кабинет важна стъпка на международната сцена. Той потвърди, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е отговорил на неговото предложение за подновяване на преките дипломатически преговори. Тръмп определи това като „много позитивно развитие“, но Белият дом за момента отказа да даде допълнителни подробности за съдържанието на съобщението.

За да демонстрира добра воля и да стимулира диалога, Тръмп вече нареди на Пентагона и на министъра на отбраната Пийт Хегсет значително да съкратят мащаба на съвместните военни учения с Южна Корея. Според анализ на медийния гигант CNN, този ход предизвиква сериозни опасения сред азиатските съюзници на САЩ относно надеждността на Вашингтон като партньор в сигурността.

Ходът на Пекин: Си Дзинпин пропуска Общото събрание на ООН

Влошаващата се дипломатическа среда се засилва и от ексклузивна информация на изданието Politico. Според дипломатически източници на медията, китайският лидер Си Дзинпин няма да направи очакваното изказване пред Генералната асамблея (Общото събрание) на ООН в Ню Йорк по време на предстоящата си визита в САЩ.

Вместо това Си Дзинпин ще се съсредоточи изцяло върху двустранната среща на върха с Доналд Тръмп в Белия дом, насрочена за 24 септември. Международни анализатори пред Politico посочват, че пропускането на трибуната на ООН лишава Китай от възможността да се позиционира като глобален лидер на фона на ангажираността на САЩ с конфликта в Иран, но същевременно спестява на Тръмп неудобния контраст между глобалистката визия на Пекин и изолационистката политика „Америка на първо място“.

Търговска война: САЩ и Канада в задънена улица за автомитата

Икономическото напрежение по оста Вашингтон – Отава е пред точка на кипене. Информационната агенция Bloomberg съобщи, че преговорите между САЩ и Канада са напълно блокирани заради непреодолими различия относно митата в автомобилния сектор. Остават по-малко от 36 часа до влизането в сила на масивни американски мита от 50% върху канадски стоки (включително автомобили, млечни продукти и алкохол), планирани за 19 август.

Канадският екип, воден от търговския министър Доминик Леблан и главния преговарящ Джанис Шарет, настоява за намаляване на митата за автомобили до 10%. Президентът Тръмп и неговият търговски представител Джеймисън Гриър обаче твърдо държат на минимален праг от 15% и настояват Отава да отмени всички свои контрамерки. Канадският премиер Марк Карни обяви, че ще проведе спешен разговор с Тръмп в опит да се избегне пълномащабна търговска война, предава Bloomberg.

Технологичен шок: "AI помия“ заля Конгреса на САЩ

Технологиите също предизвикаха институционална криза във Вашингтон. Разследване на Politico разкри, че Службата на законодателния съвет към Камарата на представителите на САЩ буквално е залята от вълна от законопроекти, генерирани изцяло с помощта на Изкуствен Интелект (AI).

Експертите описват ситуацията като „AI slop“ (AI помия), тъй като компютърно създадените текстове, внасяни от конгресмени, са пълни с фактически грешки, грешни дефиниции и неправилни препратки към Наказателния кодекс на САЩ. Натоварването на правните съветници е нараснало трикратно, като те са принудени да прекарват дни в коригиране на софтуерни недоразумения, преди текстовете да стигнат до гласуване. Представители на POPVOX Foundation алармират пред Politico, че прилагането на несъвършена технология директно върху законите крие огромен риск от институционален колапс.