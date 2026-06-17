Енергийна независимост! Държави в Персийския залив планират да прекратят зависимостта си от Ормузкия проток

Министърът на външната търговия на Обединените арабски емирства Тани ал Зеиуди заяви, че страната му работи по „изключително амбициозен план“ за развитие на логистичния си сектор и намаляване на зависимостта си от Ормузкия проток до „нула“, съобщи в. “Нешънъл”.

Централен стълб на стратегията е разширяването на източните пристанища в Диба, Фуджейра и Хор Факан, които се намират по протежението на Оманския залив, каза Зеиуди пред “Блумбърг”. ОАЕ планират и изграждането на най-малко едно ново пристанище на източния си бряг, добави той.

„Стремим се към нулева зависимост от Ормузкия проток, независимо дали е отворен или не“, посочи Ал Зейуди. „Ще се отвори и се надяваме, че това ще се случи бързо, но няма да спрем новия план“.

Наред с това емирствата ще разработят нови тръбопроводи, железопътни и пътни мрежи, за да подобрят връзките между пристанищата, нефтените и газовите находища и нефтените съоръжения на страната.

През май ОАЕ обяви, че ускорява изграждането на втори тръбопровод, за да удвои износа на суров петрол от Фуджейра. Новите планове ще бъдат подкрепени от „значителни инвестиции“, отбеляза Ал Зеиуди. По думите му ОАЕ проучват и други възможности за осигуряване на постоянен износ на нефтохимикали, втечнен природен газ и други енергийни продукти.

Ал Зеиуди не предостави информация за графика или разходите за проектите. „Посоката вече е налице, ние правим всички проучвания за осъществимост, за да продължим напред. В тези трудни времена винаги установявате пропуските си и започвате да работите по тях“, обясни той.

Проливът се оказа горещата точка във войната между САЩ и Иран. Затварянето му ограничи преминаването на около една пета от световния енергиен износ, което предизвика опасения сред страните в региона.

ОАЕ показаха устойчивост, като приложиха мерки за ограничаване на негативните последици от конфликта, пише в. "Нешънъл". Миналата седмица рейтинговата агенция “Мудис” (Moody’s) обяви, че макар производството на петрол и обемът на износа от втората по големина икономика в арабския свят да остават под нивата отпреди конфликта заради затварянето на протока, по-високите цени на суровия петрол - според прогнозите средно между 90 и 110 долара през 2026 г., ще компенсират този спад.

Брутният вътрешен продукт на ОАЕ нарасна с 6,2 процента на годишна база, достигайки 1,9 трилиона дирхама (517,2 милиарда долара) през 2025 г. благодарение на доброто представяне на непетролния сектор, според правителствени данни от миналия месец.