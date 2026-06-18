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Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: Подписът на САЩ вече не е гаранция, а временен ангажимент (ВИДЕО)

Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: Подписът на САЩ вече не е гаранция, а временен ангажимент (ВИДЕО)

18 Юни, 2026 14:37 615 4

  • георги-
  • чанков-
  • израел-
  • сащ-
  • иран-
  • меморандум-
  • ливан

Поевтиняването на енергийните доставки е ключовият интерес на ЕС, но подписаният документ все още е само рамка за бъдещи договорености, казва той

Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: Подписът на САЩ вече не е гаранция, а временен ангажимент (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

След подписването на меморандума между САЩ и Иран в Европа реакцията е на облекчение и надежда, че отново ще бъдат отворени важните канали за доставки на по-ниска цена. Това е слабото място на страните от Европейския съюз и Великобритания – цената на горивата. Трябва да кажа, че съм умерен оптимист, защото засега става дума само за рамково споразумение. Меморандумът е заявка за намерение. Двете страни се разбраха да се разберат, да продължат разговорите и да развиват процеса. Потвърждава се едно негласно усещане, че все пак е постигнато примирие. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.

„В рамките на 30 дни няма да има военни атаки, а след това има срок, в който трябва да бъдат договорени 14 основни точки. Това е една разумна и приемлива пауза по време на Световното първенство по футбол. Докато трае първенството, не бива да се разваля добрата атмосфера, но до и след неговия край много неща могат да се случат“, добави гостът.

„Нека не забравяме, че дори подписан договор от страна на САЩ не носи кой знае какви гаранции. Дали е Доналд Тръмп или друг американски президент, подписът на САЩ тежи все по-кратко. Не е проблем за един американски президент да оттегли подписа си или да даде друга дума за нещо. Независимо дали ще бъде Доналд Тръмп или негов наследник, всяка държава, която има отношения със САЩ, вече има това като обеца на ухото – че думата на САЩ е променливо понятие“, сподели още проф. Чанков.

„От тези 14 точки, които предстои да бъдат договорени, в три от тях се споменава Ливан. Израел категорично се противопоставя на всяко споразумение, което не води до пълна капитулация на Иран. Макар че отслаби позициите на Иран в региона чрез две последователни войни и с подкрепата на САЩ, Израел не успя да постигне всички свои цели. Иран не е разгромен военно. Дори в някои отношения позициите му са по-силни след тези две кратки войни. Опитите на Израел да постигне трайно решение в Ливан срещат сериозни трудности. Затова при управлението на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху може да се очакват нови провокации по отношение на това споразумение, тъй като интересите на САЩ и Израел невинаги съвпадат напълно в този конфликт“, добави още проф. Чанков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече???

    8 0 Отговор
    Кога е бил гаранция?

    14:39 18.06.2026

  • 2 Кан Кубрат

    9 0 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Не им вярвайте?!

    14:39 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иванчо Иванов

    2 0 Отговор
    Той,дали си спомня какво е подписал.

    15:20 18.06.2026

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