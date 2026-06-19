Доналд Тръмп: Иран ли? Те са свършени

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран е "свършен". Той подчерта, че държавата от Близкия изток няма да получи "нито пукната парá".
"Не се срещнахме от отчаяние - Иран го направи. Те са СВЪРШЕНИ", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.
"Войната отслаби Иран! Той вече няма военновъздушни сили, военноморски сили, средства за противовъздушна отбрана, радари или практически каквото и да било друго, а въпреки това демократите твърдят, че Иран е в по-добро положение сега, отколкото преди четири месеца. Можете ли да си представите да ви се размине подобно твърдение?", изрази недоумение той.
Сегашният коментар на американския президент повтаря предишните му твърдения, че съобщенията, според които Иран ще получи 300 милиарда долара от Вашингтон, са "фалшиви новини".
Той беше направен, след като няколко републикански законодатели разкритикуваха меморандума за разбирателство с Иран, тъй като според тях той проправя пътя за това Съединените щати да помогнат на Иран да се възстанови след войната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #22, #23
17:18 19.06.2026
2 Е, да ама
Коментиран от #19
17:19 19.06.2026
3 Досади на целия свят!
17:21 19.06.2026
4 Сачма
17:21 19.06.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #34
17:21 19.06.2026
6 хахаха
17:21 19.06.2026
7 Сатана Z
17:21 19.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:22 19.06.2026
10 Хи хи хи
17:23 19.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тръмп
Коментиран от #35
17:23 19.06.2026
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17
17:23 19.06.2026
14 ЕКСКЛУЗИВНО: Капитулацията на века!
Както правилно отбелязват будните нашенски русофили, Тръмп буквално се пречупи пред невиждания натиск и подписа безусловна капитулация BBC, маскирана като „мирно споразумение“ NPR!
В момента в отвъдното тече невиждан купон! Военно-политическият елит на Техеран празнува грандиозния триумф. Аятолахът лично ръководи тържествата от небесния рай, удобно настанен върху златни килими, заобиколен от традиционния за целта антураж от 72 девици. Наоколо се леят реки от безалкохолно шербетче, а за десерт се сервира специална „Репарационна баклава“, платена директно от джоба на американския данъкоплатец!
Според сигурни източници от коментарната секция, Тръмп не просто е загубил войната – той лично ще изплаща милиарди репарации CNN. Говори се, че в тайните клаузи на договора е записано, че Мар-а-Лаго се превръща в персийски ресторант, а самият Доналд ще трябва да сервира дюнери на Ормузкия проток, докато плаща морски такси на Иран The Guardian.
Шах и мат, евроатлантици! Сега чакаме Тръмп да започне да превежда репарациите в рубли или ирански риали. Пълна победа на Изтока, девиците пеят, аятоласите танцуват кючек, а Вашингтон плаче!
Коментиран от #26, #47, #48
17:24 19.06.2026
15 ИРАН ОФИЦИАЛНО
17:25 19.06.2026
16 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
Коментиран от #21
17:25 19.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 А50
17:25 19.06.2026
19 Така така
До коментар #2 от "Е, да ама":Също като "братушките", на които украинците им ликвидираха и целия флот.
Коментиран от #28, #44
17:26 19.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Точно
До коментар #16 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":Агент Краснов и Путин - лика, прилика!
17:27 19.06.2026
22 Ами
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":250 години американска демокрация - и накрая Тръмп!
17:29 19.06.2026
23 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Чудя се кой е по голям паляк - дементния Тръмп или сенилния путин ? 🤣🤣🤣
Коментиран от #31
17:33 19.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хахахахаха
17:34 19.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Горките
До коментар #19 от "Така така":И кво ше правят сега без флот,
ще трябва да, разчитат само на бойни делфини и бели мечки с ИИ.
17:37 19.06.2026
29 Павела Митова
Коментиран от #32
17:38 19.06.2026
30 иран
17:40 19.06.2026
31 Ганю Критика
До коментар #23 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":Важното е, че коментиращите тук сме най-сериозни и най-разбиращи нещата
17:42 19.06.2026
32 1234
До коментар #29 от "Павела Митова":духашли гонадългия
17:44 19.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Атина Паднала
До коментар #5 от "стоян георгиев":А,помни помни,Чарли Чаплин.
17:48 19.06.2026
35 Димитров
До коментар #12 от "Тръмп":Меланито и личния бодигард какво казват?
Коментиран от #39
17:50 19.06.2026
36 Механик
Като е свършен Иран, къде са ти окупационните войски там? Къде са ти самолетоносачите? М?
Нали щеше да им вземаш петрола и урана? Кво стана, та пак не ядохме?
Дони, не те слушка главицата, мой човек. Не знам дали не го правиш умишлено, но ли не, то тогава положението с менталното ти здраве е много сериозно. Бих казал, че със Зели, сте зели-дали.
Коментиран от #46
17:51 19.06.2026
37 си пън
17:52 19.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Тръмп
До коментар #35 от "Димитров":На яхтата покрай Албания няма обхват.
17:53 19.06.2026
40 Израел и САЩ са империи на злото!
Коментиран от #45
17:53 19.06.2026
41 ха, ха, ха...
17:54 19.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Курило
17:55 19.06.2026
44 Да, и освен това и танковете,
До коментар #19 от "Така така":самолетите, нямат ракети и стрелят с украински перални и се бият със сапьорски лопатки.
17:55 19.06.2026
45 Объркана копейка
До коментар #40 от "Израел и САЩ са империи на злото!":Ама нали ядрена държава не може да бъде победена ?!
18:02 19.06.2026
46 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #36 от "Механик":Това е същото като оня недорасляк, Пусин, който му се прииска да пие мляко от украинска крава, ама попадна на бик и сега пие каквото пуска бика, докато ми прелее, а после на обкръжението си раздава и те да пият.
18:06 19.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 бай Даньо
До коментар #14 от "ЕКСКЛУЗИВНО: Капитулацията на века!":Нека позная . Гласува за opaнжевия клoун и се чувставаш глyпak , няма да го оспоря .
18:08 19.06.2026