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Доналд Тръмп: Иран ли? Те са свършени

Доналд Тръмп: Иран ли? Те са свършени

19 Юни, 2026 17:17 2 012 48

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • израел-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • моджтаба хаменей-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • петрол

Сегашният коментар на американския президент повтаря предишните му твърдения, че съобщенията, според които Иран ще получи 300 милиарда долара от Вашингтон, са "фалшиви новини"

Доналд Тръмп: Иран ли? Те са свършени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран е "свършен". Той подчерта, че държавата от Близкия изток няма да получи "нито пукната парá".

"Не се срещнахме от отчаяние - Иран го направи. Те са СВЪРШЕНИ", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

"Войната отслаби Иран! Той вече няма военновъздушни сили, военноморски сили, средства за противовъздушна отбрана, радари или практически каквото и да било друго, а въпреки това демократите твърдят, че Иран е в по-добро положение сега, отколкото преди четири месеца. Можете ли да си представите да ви се размине подобно твърдение?", изрази недоумение той.

Сегашният коментар на американския президент повтаря предишните му твърдения, че съобщенията, според които Иран ще получи 300 милиарда долара от Вашингтон, са "фалшиви новини".

Той беше направен, след като няколко републикански законодатели разкритикуваха меморандума за разбирателство с Иран, тъй като според тях той проправя пътя за това Съединените щати да помогнат на Иран да се възстанови след войната.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    54 3 Отговор
    Психо-о-о!🤣🤣🤣

    Коментиран от #22, #23

    17:18 19.06.2026

  • 2 Е, да ама

    53 5 Отговор
    Вие плащате репарации, не те. И те ви скриха шайбата. Останахте без боеприпаси и ракети. Къде сте тръгнали изобщо? Вече хегемонът умря.

    Коментиран от #19

    17:19 19.06.2026

  • 3 Досади на целия свят!

    23 2 Отговор
    Израел ще му теглят една...сочна.

    17:21 19.06.2026

  • 4 Сачма

    34 1 Отговор
    ме пере мамо...

    17:21 19.06.2026

  • 5 стоян георгиев

    55 0 Отговор
    И тоя е американския президент???по голям смешник историята не помни.

    Коментиран от #34

    17:21 19.06.2026

  • 6 хахаха

    46 0 Отговор
    и байдрън беше луд, ама тоя сегашния няма кой да го стигне

    17:21 19.06.2026

  • 7 Сатана Z

    33 1 Отговор
    Да твърдиш преди краят на живота си Иран е свършен трябва да си ходил на врачка в Костинброд

    17:21 19.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    29 0 Отговор
    Добре че има откачалки като този, че да ни развеселяват...

    17:22 19.06.2026

  • 10 Хи хи хи

    20 0 Отговор
    Какви 300 милиарда, че те САЩ имат да връщат трилиони. Но, нищо ще ги напечатат на бързо. 🤣

    17:23 19.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тръмп

    13 1 Отговор
    Много ми се иска, ама не става.

    Коментиран от #35

    17:23 19.06.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 1 Отговор
    неслучайно писах днес , че света не се управлява от политици , държавници..а от бизнесмени! може би с Тачър си отиде последната от тая епоха-опл юха я отвсякъде , въпреки че възроди Англия и я изкара от трета глуха за времето си! сегашните вземат само заеми и ,,след ме н пот оп,,

    Коментиран от #17

    17:23 19.06.2026

  • 14 ЕКСКЛУЗИВНО: Капитулацията на века!

    17 5 Отговор
    😂Ето че дойде денят, в който великият геополитически шахматист Доналд Тръмп беше напълно матиран, унижен и принуден да развее белия перука-флаг!
    Както правилно отбелязват будните нашенски русофили, Тръмп буквално се пречупи пред невиждания натиск и подписа безусловна капитулация BBC, маскирана като „мирно споразумение“ NPR!
    В момента в отвъдното тече невиждан купон! Военно-политическият елит на Техеран празнува грандиозния триумф. Аятолахът лично ръководи тържествата от небесния рай, удобно настанен върху златни килими, заобиколен от традиционния за целта антураж от 72 девици. Наоколо се леят реки от безалкохолно шербетче, а за десерт се сервира специална „Репарационна баклава“, платена директно от джоба на американския данъкоплатец!
    Според сигурни източници от коментарната секция, Тръмп не просто е загубил войната – той лично ще изплаща милиарди репарации CNN. Говори се, че в тайните клаузи на договора е записано, че Мар-а-Лаго се превръща в персийски ресторант, а самият Доналд ще трябва да сервира дюнери на Ормузкия проток, докато плаща морски такси на Иран The Guardian.
    Шах и мат, евроатлантици! Сега чакаме Тръмп да започне да превежда репарациите в рубли или ирански риали. Пълна победа на Изтока, девиците пеят, аятоласите танцуват кючек, а Вашингтон плаче!

    Коментиран от #26, #47, #48

    17:24 19.06.2026

  • 15 ИРАН ОФИЦИАЛНО

    23 0 Отговор
    ПУБЛИКУВА ПОДПИСАНИЯ МЕМОРАНДУМ. ТОЗИ КУКУРИГУ СЕ ОПЛИТА В ЛЪЖИТЕ СИ.

    17:25 19.06.2026

  • 16 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    23 0 Отговор
    Подписаната сделка от дедо Доню май бързо приключи. Иран пак е затворил Ормузкия проток, според медии. Нетаняху думка в Ливан. Срещите между Ванс и иранците в Швейцаря се отменят. И те така... ще има възможност още един път да сложи край на тази война. Нобел не се взима лесно. 😬

    Коментиран от #21

    17:25 19.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А50

    10 0 Отговор
    Защо, защото израел с помоща на Сащ бомбят Ливан

    17:25 19.06.2026

  • 19 Така така

    4 14 Отговор

    До коментар #2 от "Е, да ама":

    Също като "братушките", на които украинците им ликвидираха и целия флот.

    Коментиран от #28, #44

    17:26 19.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Точно

    3 12 Отговор

    До коментар #16 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":

    Агент Краснов и Путин - лика, прилика!

    17:27 19.06.2026

  • 22 Ами

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    250 години американска демокрация - и накрая Тръмп!

    17:29 19.06.2026

  • 23 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Чудя се кой е по голям паляк - дементния Тръмп или сенилния путин ? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #31

    17:33 19.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахахахаха

    11 2 Отговор
    С 300милярда репарации които им даде така ги довърши че свят им се изви

    17:34 19.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Горките

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Така така":

    И кво ше правят сега без флот,
    ще трябва да, разчитат само на бойни делфини и бели мечки с ИИ.

    17:37 19.06.2026

  • 29 Павела Митова

    7 3 Отговор
    Егати тъпака ...този ДАВА

    Коментиран от #32

    17:38 19.06.2026

  • 30 иран

    5 0 Отговор
    Като изнася петрол ще си закупи всичките изброени липси на оръжие чрез посредници от Си и от Дончо.

    17:40 19.06.2026

  • 31 Ганю Критика

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Важното е, че коментиращите тук сме най-сериозни и най-разбиращи нещата

    17:42 19.06.2026

  • 32 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Павела Митова":

    духашли гонадългия

    17:44 19.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Атина Паднала

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    А,помни помни,Чарли Чаплин.

    17:48 19.06.2026

  • 35 Димитров

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тръмп":

    Меланито и личния бодигард какво казват?

    Коментиран от #39

    17:50 19.06.2026

  • 36 Механик

    5 0 Отговор
    Дони, то убаво хортуваш, чожум, ма нещо ти бяга истината.
    Като е свършен Иран, къде са ти окупационните войски там? Къде са ти самолетоносачите? М?
    Нали щеше да им вземаш петрола и урана? Кво стана, та пак не ядохме?
    Дони, не те слушка главицата, мой човек. Не знам дали не го правиш умишлено, но ли не, то тогава положението с менталното ти здраве е много сериозно. Бих казал, че със Зели, сте зели-дали.

    Коментиран от #46

    17:51 19.06.2026

  • 37 си пън

    3 0 Отговор
    дончо,толкоз ги свърши,че без пари останаха и затуй им даваш 300млрд.

    17:52 19.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Димитров":

    На яхтата покрай Албания няма обхват.

    17:53 19.06.2026

  • 40 Израел и САЩ са империи на злото!

    4 2 Отговор
    Иран смачка американците като танк гов.но! Изравни им базите в Персийския залив със земята. Фекалните самолетоносачи избягаха позорно , самолети, вертолети падаха като круши, краварските ракети свършиха , а резултатът от американо-ираелските удари е един терористичен акт с които убиха 170 деца и стотици невинни граждани,жилищни сгради,болници,детски градини, училища и събориха скалите в пустинята!

    Коментиран от #45

    17:53 19.06.2026

  • 41 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор
    Той и Путин щеше да приключва за три дни... Закачиш ли се веднъж на ченгела трудно се откачаш когато си пожелаеш.

    17:54 19.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Курило

    4 0 Отговор
    Психо. Пълно ку-ку е този.

    17:55 19.06.2026

  • 44 Да, и освен това и танковете,

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Така така":

    самолетите, нямат ракети и стрелят с украински перални и се бият със сапьорски лопатки.

    17:55 19.06.2026

  • 45 Объркана копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Израел и САЩ са империи на злото!":

    Ама нали ядрена държава не може да бъде победена ?!

    18:02 19.06.2026

  • 46 Клоуна пусин 🤡💩

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Това е същото като оня недорасляк, Пусин, който му се прииска да пие мляко от украинска крава, ама попадна на бик и сега пие каквото пуска бика, докато ми прелее, а после на обкръжението си раздава и те да пият.

    18:06 19.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЕКСКЛУЗИВНО: Капитулацията на века!":

    Нека позная . Гласува за opaнжевия клoун и се чувставаш глyпak , няма да го оспоря .

    18:08 19.06.2026