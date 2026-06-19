Доналд Тръмп: Иран ли? Те са свършени

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Иран е "свършен". Той подчерта, че държавата от Близкия изток няма да получи "нито пукната парá".

"Не се срещнахме от отчаяние - Иран го направи. Те са СВЪРШЕНИ", написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

"Войната отслаби Иран! Той вече няма военновъздушни сили, военноморски сили, средства за противовъздушна отбрана, радари или практически каквото и да било друго, а въпреки това демократите твърдят, че Иран е в по-добро положение сега, отколкото преди четири месеца. Можете ли да си представите да ви се размине подобно твърдение?", изрази недоумение той.

Сегашният коментар на американския президент повтаря предишните му твърдения, че съобщенията, според които Иран ще получи 300 милиарда долара от Вашингтон, са "фалшиви новини".

Той беше направен, след като няколко републикански законодатели разкритикуваха меморандума за разбирателство с Иран, тъй като според тях той проправя пътя за това Съединените щати да помогнат на Иран да се възстанови след войната.