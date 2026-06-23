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В тила на врага! Израелските секретни служби са внесли тайно хиляди приемници на Starlink в Иран

В тила на врага! Израелските секретни служби са внесли тайно хиляди приемници на Starlink в Иран

23 Юни, 2026 21:39 1 441 19

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  • бенямин нетаняху-
  • израел кац

Иранските власти спираха достъпа на обществеността до интернет по време на големите антиправителствени протести

В тила на врага! Израелските секретни служби са внесли тайно хиляди приемници на Starlink в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Израел е внесъл контрабандно интернет приемници на Starlink в Иран, за да помогне на протестиращите срещу режима на аятоласите, заяви бившият премиер на страната Нафтали Бенет, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че Израел се е снабдил с хиляди приемници Starlink, които биха позволили непрекъснатост на интернет и социалните мрежи.

Starlink, собственост на Илон Мъск, предоставя сателитни интернет връзки. По-рано Иран обвини Израел и Съединените щати в контрабанда на устройствата, които могат да подкопаят сигурността му. Starlink няма лиценз за работа в Иран, но Мъск твърди, че услугата е активна там.

Бенет посочи, че устройствата са били предназначени да позволят на протестиращите да координират действията си и в крайна сметка да свалят иранското правителство. По думите му обаче некомпетентното правителство на Нетаняху не е успяло да реализира плана.

Иранските власти спираха достъпа на обществеността до интернет по време на големите антиправителствени протести.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    13 3 Отговор
    Стига бе.....!!! Сега ли загряха паветните ви реотани!!! Това го написах още в началото на войната, и тогава бяха над шест хиляди!!!

    21:41 23.06.2026

  • 2 кашерните бесилки в Иран

    10 4 Отговор
    се изпотиха от якото бачкане

    21:42 23.06.2026

  • 3 Анонимен

    11 4 Отговор
    Те автомати доставяха, и то открито, сами си го казаха, вие от старлинк антени се впечатлихте.

    21:45 23.06.2026

  • 4 Как тайно

    13 1 Отговор
    Без знанието на Илон Мъск. Няма начин.

    21:50 23.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Предодност

    16 2 Отговор
    Изгубихме 35 години за едно нещо, което му казваха, че е преход … накрая се разбра, че води към дъното... а сме на добра възраст от 1350 години...

    21:53 23.06.2026

  • 7 Внесли

    13 3 Отговор
    Са мокри фишеци.Иран ще му пусне една серия балестични ракети и ще приключи и с стърлинг мърлин.Евреите си търсят белята и някой аятолах ще ги резне веднъж за винаги.

    21:53 23.06.2026

  • 8 Къде е ООН и МНС

    14 2 Отговор
    Чист тероризъм от терористичните западни режими.

    21:54 23.06.2026

  • 9 Те така ги хванаха

    19 2 Отговор
    Нали преди имаше едни протести в Иран. Тогава САЩ изпратиха едни камиони със старлинкове за марионетките си там, обаче бяха заловени и показани. Ама тая новина са я пропуснали незнано защо.

    Иначе жалко за тия невинни иранци, които лапнаха куката на американците, че ако се саможертват за Америка ще получат някакви облаги. Тази история се повтаряя многократно през историята.

    Дори в България имаше доста политици, които слугуваха на Америка, и станаха нищо повече от посланници там. Един доста хубав пример ми е Филип Димитров, който редовно срещам като прошляк с изтъркани стари обувки да се разхожда в Южния парк. А продаде България и явно очакваше да стане богат. Апартамент поне има. И се сещам и за Елена Поптодорова, която от преводачка на Тодор Живков стана посланник в САЩ. Обаче след това се налагаше да краде кремчета от фрии-шоповете по летищата, щото така е по-евтино.

    21:54 23.06.2026

  • 10 име

    11 1 Отговор
    Човeкопoдoбни, които палят джамии или здравни и пожарни служби с цел да има повече загинали при последвалите терористични атаки, извършени от краварите и ционистите, не са протестиращи.

    21:56 23.06.2026

  • 11 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Стражите на Ислямската революция в Иран бесят на клона по 10 мошета на всеки внесен Star link .

    Коментиран от #17

    21:57 23.06.2026

  • 12 Смотаняху

    13 1 Отговор
    Без гадните евреи няма как да стане.Две атомни бомби в ТелАвив ще оправят работата форевър

    22:07 23.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 е и кво

    6 1 Отговор
    За нула време могат да се блокират по гео локация

    22:10 23.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 мдаа

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Уха":

    Хабер си нямаш как изглеждат

    22:13 23.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    4 1 Отговор
    Пеленгаторите на Гестапо са нищо,ряпа да ядат.Пропагандната машина работи за шестолъчките ,защото има реална опасност да ги прати Рижавият перчем към далечен остров,където ще имат за компания пингвини.С клатушкането си те ще им дадат вярната посока.

    22:17 23.06.2026

  • 19 Дзак

    4 1 Отговор
    И къде са сега тези станции?

    22:24 23.06.2026