В тила на врага! Израелските секретни служби са внесли тайно хиляди приемници на Starlink в Иран

Израел е внесъл контрабандно интернет приемници на Starlink в Иран, за да помогне на протестиращите срещу режима на аятоласите, заяви бившият премиер на страната Нафтали Бенет, цитиран от Ройтерс.

Той подчерта, че Израел се е снабдил с хиляди приемници Starlink, които биха позволили непрекъснатост на интернет и социалните мрежи.

Starlink, собственост на Илон Мъск, предоставя сателитни интернет връзки. По-рано Иран обвини Израел и Съединените щати в контрабанда на устройствата, които могат да подкопаят сигурността му. Starlink няма лиценз за работа в Иран, но Мъск твърди, че услугата е активна там.

Бенет посочи, че устройствата са били предназначени да позволят на протестиращите да координират действията си и в крайна сметка да свалят иранското правителство. По думите му обаче некомпетентното правителство на Нетаняху не е успяло да реализира плана.

Иранските власти спираха достъпа на обществеността до интернет по време на големите антиправителствени протести.