В тила на врага! Израелските секретни служби са внесли тайно хиляди приемници на Starlink в Иран

Израел е внесъл контрабандно интернет приемници на Starlink в Иран, за да помогне на протестиращите срещу режима на аятоласите, заяви бившият премиер на страната Нафтали Бенет, цитиран от Ройтерс.
Той подчерта, че Израел се е снабдил с хиляди приемници Starlink, които биха позволили непрекъснатост на интернет и социалните мрежи.
Starlink, собственост на Илон Мъск, предоставя сателитни интернет връзки. По-рано Иран обвини Израел и Съединените щати в контрабанда на устройствата, които могат да подкопаят сигурността му. Starlink няма лиценз за работа в Иран, но Мъск твърди, че услугата е активна там.
Бенет посочи, че устройствата са били предназначени да позволят на протестиращите да координират действията си и в крайна сметка да свалят иранското правителство. По думите му обаче некомпетентното правителство на Нетаняху не е успяло да реализира плана.
Иранските власти спираха достъпа на обществеността до интернет по време на големите антиправителствени протести.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
21:41 23.06.2026
2 кашерните бесилки в Иран
21:42 23.06.2026
3 Анонимен
21:45 23.06.2026
4 Как тайно
21:50 23.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Предодност
21:53 23.06.2026
7 Внесли
21:53 23.06.2026
8 Къде е ООН и МНС
21:54 23.06.2026
9 Те така ги хванаха
Иначе жалко за тия невинни иранци, които лапнаха куката на американците, че ако се саможертват за Америка ще получат някакви облаги. Тази история се повтаряя многократно през историята.
Дори в България имаше доста политици, които слугуваха на Америка, и станаха нищо повече от посланници там. Един доста хубав пример ми е Филип Димитров, който редовно срещам като прошляк с изтъркани стари обувки да се разхожда в Южния парк. А продаде България и явно очакваше да стане богат. Апартамент поне има. И се сещам и за Елена Поптодорова, която от преводачка на Тодор Живков стана посланник в САЩ. Обаче след това се налагаше да краде кремчета от фрии-шоповете по летищата, щото така е по-евтино.
21:54 23.06.2026
10 име
21:56 23.06.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #17
21:57 23.06.2026
12 Смотаняху
22:07 23.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 е и кво
22:10 23.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 мдаа
До коментар #15 от "Уха":Хабер си нямаш как изглеждат
22:13 23.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Анонимен
22:17 23.06.2026
19 Дзак
22:24 23.06.2026