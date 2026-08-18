Полша се готви за война, Берлин отговори на Лавров

Геополитическата обстановка в Европа остава критична, белязана от противоречиви дипломатически сигнали и засилена военна подготовка. Към ранните часове на 18 август водещи европейски държави предприемат коренно различни подходи спрямо Кремъл – от призиви за дипломация до реална подготовка за потенциален въоръжен сблъсък.
Полша се готви за война, Берлин отговаря на Лавров
Заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик направи стряскащо изявление, че страната активно се подготвя за възможна война с Русия в секторите на енергетиката и инфраструктурата. Според официалния коментар пред информационната агенция Polsat News , макар Москва в момента да не е готова за директен сблъсък с НАТО, широкомащабни хибридни провокации от страна на Кремъл могат да се случат в рамките на броени месеци.
Паралелно с това Германия реагира остро на думите на руския външен министър Сергей Лавров относно „жесток отговор“ срещу съюзниците на Киев. В Берлин подчертаха, че заплахите няма да разколебаят подкрепата за Украйна, но засилват бдителността по отношение на кибератаки и саботажи.
Стуб призова за отворени канали; Италия отхвърли руска намеса
На този фон президентът на Финландия Александър Стуб изрази по-умерена позиция в интервю за италианското издание Corriere della Sera. Стуб посъветва европейските страни да бъдат отворени за директна комуникация с Русия и да поемат инициативата, вместо да чакат евентуални преговори между Вашингтон и Москва.
Същевременно в Италия се опитаха да свалят напрежението, след като министърът на отбраната Гуидо Крозето категорично отхвърли възможността Русия да е замесена в неотдавнашния взрив в завода за боеприпаси на KNDS в Колеферо. Пред Adnkronos Крозето заяви, че инцидентът се разглежда единствено като вътрешен технически проблем, а не като руска хибридна атака.
Икономическият фронт: Транзит на зърно и $101 милиарда за Украйна
Президентът на Молдова Мая Санду обясни пред местни медии защо за Кишинев е изключително изгодно да съдейства за железопътния транзит на украинско зърно към румънското пристанище Констанца. Молдовското правителство, цитирано от Reuters, одобри 50% отстъпка от таксите, като по този начин страната ще спечели милиони евро от транзитни такси и ще натовари собствената си логистична инфраструктура, без това да застрашава цените на местните фермери.
Самата Украйна изпитва сериозен недостиг на средства и официално е заложила в правителствената си програма план за привличане на огромна финансова помощ от Запада. Според официални данни, разпространени от ТАСС/APA, Киев възнамерява да си осигури общо $101 милиарда подкрепа за периода 2026–2027 г. ($49 милиарда за 2026 г. и $52 милиарда за 2027 г.), които да дойдат основно от Европейския съюз, МВФ и Световната банка за покриване на рекордния бюджетен дефицит и нуждите на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Госあ
03:51 18.08.2026
3 За каква война бря
Коментиран от #5, #10
03:54 18.08.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
03:59 18.08.2026
5 Та значи
До коментар #3 от "За каква война бря":кога Русия ще опука Полша, преди или след като опукат Украйна?
Коментиран от #8, #11
04:00 18.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пиночет
04:28 18.08.2026
8 Именно
До коментар #5 от "Та значи":Точно тогава .
04:31 18.08.2026
9 Готов за бой
Коментиран от #13, #14, #15
04:37 18.08.2026
10 Явно
До коментар #3 от "За каква война бря":Не са си взели поука от ВСВ
Коментиран от #12
04:38 18.08.2026
11 И двете ,
До коментар #5 от "Та значи":Даже и трите, дядо попе, както във вица, с Балтийските пудели може да ги подпукат едновтеменно
04:41 18.08.2026
12 Или
До коментар #10 от "Явно":Като педалите ще казват : много сме силни сме
04:44 18.08.2026
13 Мухахаха
До коментар #9 от "Готов за бой":От мен имаш един чувал боб да заредиш картечницата и да стреляш на воля
04:48 18.08.2026
14 Ба бааааа
До коментар #9 от "Готов за бой":Леко да не омажеш дивана
04:49 18.08.2026
15 Като
До коментар #9 от "Готов за бой":Си голям герой иди на фронтовата линия, независимо от коя страна, а не да чакаш в засада, типичен БГ боклук
04:53 18.08.2026
16 Идва
04:59 18.08.2026