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Полша се готви за война, Берлин отговори на Лавров
  Тема: Украйна

Полша се готви за война, Берлин отговори на Лавров

18 Август, 2026 03:37, обновена 18 Август, 2026 03:45 998 16

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  • диалог-
  • война

Финландия призовава за диалог с Русия, а Украйна търси милиарди финансова помощ от Запада

Полша се готви за война, Берлин отговори на Лавров - 1
Цезари Томчик, Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическата обстановка в Европа остава критична, белязана от противоречиви дипломатически сигнали и засилена военна подготовка. Към ранните часове на 18 август водещи европейски държави предприемат коренно различни подходи спрямо Кремъл – от призиви за дипломация до реална подготовка за потенциален въоръжен сблъсък.

Полша се готви за война, Берлин отговаря на Лавров

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Заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик направи стряскащо изявление, че страната активно се подготвя за възможна война с Русия в секторите на енергетиката и инфраструктурата. Според официалния коментар пред информационната агенция Polsat News , макар Москва в момента да не е готова за директен сблъсък с НАТО, широкомащабни хибридни провокации от страна на Кремъл могат да се случат в рамките на броени месеци.

Паралелно с това Германия реагира остро на думите на руския външен министър Сергей Лавров относно „жесток отговор“ срещу съюзниците на Киев. В Берлин подчертаха, че заплахите няма да разколебаят подкрепата за Украйна, но засилват бдителността по отношение на кибератаки и саботажи.

Стуб призова за отворени канали; Италия отхвърли руска намеса

На този фон президентът на Финландия Александър Стуб изрази по-умерена позиция в интервю за италианското издание Corriere della Sera. Стуб посъветва европейските страни да бъдат отворени за директна комуникация с Русия и да поемат инициативата, вместо да чакат евентуални преговори между Вашингтон и Москва.

Същевременно в Италия се опитаха да свалят напрежението, след като министърът на отбраната Гуидо Крозето категорично отхвърли възможността Русия да е замесена в неотдавнашния взрив в завода за боеприпаси на KNDS в Колеферо. Пред Adnkronos Крозето заяви, че инцидентът се разглежда единствено като вътрешен технически проблем, а не като руска хибридна атака.

Икономическият фронт: Транзит на зърно и $101 милиарда за Украйна

Президентът на Молдова Мая Санду обясни пред местни медии защо за Кишинев е изключително изгодно да съдейства за железопътния транзит на украинско зърно към румънското пристанище Констанца. Молдовското правителство, цитирано от Reuters, одобри 50% отстъпка от таксите, като по този начин страната ще спечели милиони евро от транзитни такси и ще натовари собствената си логистична инфраструктура, без това да застрашава цените на местните фермери.

Самата Украйна изпитва сериозен недостиг на средства и официално е заложила в правителствената си програма план за привличане на огромна финансова помощ от Запада. Според официални данни, разпространени от ТАСС/APA, Киев възнамерява да си осигури общо $101 милиарда подкрепа за периода 2026–2027 г. ($49 милиарда за 2026 г. и $52 милиарда за 2027 г.), които да дойдат основно от Европейския съюз, МВФ и Световната банка за покриване на рекордния бюджетен дефицит и нуждите на отбраната.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Госあ

    8 2 Отговор
    Киев възнамерява да си осигури общо $101 милиарда подкрепа за периода 2026–2027 г. ($49 милиарда за 2026 г. и $52 милиарда за 2027 г.), които да дойдат основно от Европейския съюз, МВФ и Световната банка.... евала!

    03:51 18.08.2026

  • 3 За каква война бря

    11 7 Отговор
    Нали ще ви опукат само с ракети руснаците и язък ви за милиардите в оръжия! Само малоумници на власт. Войнолюбци и фашисти!

    Коментиран от #5, #10

    03:54 18.08.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 6 Отговор
    ЕС на глупаците

    03:59 18.08.2026

  • 5 Та значи

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "За каква война бря":

    кога Русия ще опука Полша, преди или след като опукат Украйна?

    Коментиран от #8, #11

    04:00 18.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пиночет

    3 7 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци и палячовци!

    04:28 18.08.2026

  • 8 Именно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Та значи":

    Точно тогава .

    04:31 18.08.2026

  • 9 Готов за бой

    1 6 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #13, #14, #15

    04:37 18.08.2026

  • 10 Явно

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "За каква война бря":

    Не са си взели поука от ВСВ

    Коментиран от #12

    04:38 18.08.2026

  • 11 И двете ,

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Та значи":

    Даже и трите, дядо попе, както във вица, с Балтийските пудели може да ги подпукат едновтеменно

    04:41 18.08.2026

  • 12 Или

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Явно":

    Като педалите ще казват : много сме силни сме

    04:44 18.08.2026

  • 13 Мухахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    От мен имаш един чувал боб да заредиш картечницата и да стреляш на воля

    04:48 18.08.2026

  • 14 Ба бааааа

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    Леко да не омажеш дивана

    04:49 18.08.2026

  • 15 Като

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Готов за бой":

    Си голям герой иди на фронтовата линия, независимо от коя страна, а не да чакаш в засада, типичен БГ боклук

    04:53 18.08.2026

  • 16 Идва

    1 0 Отговор
    ТСВ !!! Язък за леврото !

    04:59 18.08.2026

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