Геополитическата обстановка в Европа остава критична, белязана от противоречиви дипломатически сигнали и засилена военна подготовка. Към ранните часове на 18 август водещи европейски държави предприемат коренно различни подходи спрямо Кремъл – от призиви за дипломация до реална подготовка за потенциален въоръжен сблъсък.

Полша се готви за война, Берлин отговаря на Лавров

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Заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик направи стряскащо изявление, че страната активно се подготвя за възможна война с Русия в секторите на енергетиката и инфраструктурата. Според официалния коментар пред информационната агенция Polsat News , макар Москва в момента да не е готова за директен сблъсък с НАТО, широкомащабни хибридни провокации от страна на Кремъл могат да се случат в рамките на броени месеци.

Паралелно с това Германия реагира остро на думите на руския външен министър Сергей Лавров относно „жесток отговор“ срещу съюзниците на Киев. В Берлин подчертаха, че заплахите няма да разколебаят подкрепата за Украйна, но засилват бдителността по отношение на кибератаки и саботажи.

Стуб призова за отворени канали; Италия отхвърли руска намеса

На този фон президентът на Финландия Александър Стуб изрази по-умерена позиция в интервю за италианското издание Corriere della Sera. Стуб посъветва европейските страни да бъдат отворени за директна комуникация с Русия и да поемат инициативата, вместо да чакат евентуални преговори между Вашингтон и Москва.

Същевременно в Италия се опитаха да свалят напрежението, след като министърът на отбраната Гуидо Крозето категорично отхвърли възможността Русия да е замесена в неотдавнашния взрив в завода за боеприпаси на KNDS в Колеферо. Пред Adnkronos Крозето заяви, че инцидентът се разглежда единствено като вътрешен технически проблем, а не като руска хибридна атака.

Икономическият фронт: Транзит на зърно и $101 милиарда за Украйна

Президентът на Молдова Мая Санду обясни пред местни медии защо за Кишинев е изключително изгодно да съдейства за железопътния транзит на украинско зърно към румънското пристанище Констанца. Молдовското правителство, цитирано от Reuters, одобри 50% отстъпка от таксите, като по този начин страната ще спечели милиони евро от транзитни такси и ще натовари собствената си логистична инфраструктура, без това да застрашава цените на местните фермери.

Самата Украйна изпитва сериозен недостиг на средства и официално е заложила в правителствената си програма план за привличане на огромна финансова помощ от Запада. Според официални данни, разпространени от ТАСС/APA, Киев възнамерява да си осигури общо $101 милиарда подкрепа за периода 2026–2027 г. ($49 милиарда за 2026 г. и $52 милиарда за 2027 г.), които да дойдат основно от Европейския съюз, МВФ и Световната банка за покриване на рекордния бюджетен дефицит и нуждите на отбраната.