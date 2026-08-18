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Напрежение в Полша: Искат оставката на кмета на Варшава

Напрежение в Полша: Искат оставката на кмета на Варшава

18 Август, 2026 04:16, обновена 18 Август, 2026 04:23 420 0

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Над 40 хиляди жители на столицата вече са се подписали за организирането на местен референдум срещу Рафал Тшасковски

Напрежение в Полша: Искат оставката на кмета на Варшава - 1
Рафал Тшасковски, Снимка: en.um.warszawa.pl
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сериозна политическа криза се заражда в полската столица. Гражданското движение „Столична референдумна операция“ обяви официално, че вече са събрани над 40 000 подписа от жители на Варшава, настояващи за провеждането на референдум за предсрочно отстраняване на настоящия кмет Рафал Тшасковски.

Информацията бе потвърдена от организатора на кампанията Мачей Вилк в социалната мрежа X и разпространена от eurointegration.com и obozrevatel.com.

Подписката стартира официално на 30 юли и ще продължи до 28 септември 2026 г. За да бъде свикано законно народното допитване, инициаторите трябва да съберат подкрепата на поне 10% от избирателите във Варшава – което изисква приблизително 132 000 валидни подписа в рамките на определения 60-дневен срок. Настоящият междинен резултат показва, че вече е премината границата от една трета от необходимия брой.

Защо варшавяни искат оставката на Тшасковски?

Недоволството срещу кмета, който е ключова фигура в управляващата партия „Гражданска платформа“ на премиера Доналд Туск, е породено от редица местни проблеми. Организаторите на кампанията обвиняват градската управа в липса на ефективен контрол над общинските предприятия, раздуване на административния щат и сериозно увеличение на разходите за издръжка на чиновници.

Допълнително масло в огъня наля наскоро избухналият корупционен скандал в столичната Южна болница (Szpital Południowy). Журналистически разследвания, цитирани от полската платформа Slawa TV, разкриха масови злоупотреби с прескачане на опашки за медицински прегледи от лица, свързани с управляващата коалиция. Критиците на Тшасковски подчертават, че вместо да решава натрупаните проблеми на столицата, той е изцяло фокусиран върху голямата политика и личните си президентски амбиции.

Какви са шансовете за успех на референдума?

Ако необходимите 132 000 подписа бъдат събрани и одобрени от избирателния комисар, Варшава ще отиде на избори. Местното законодателство обаче поставя висока летва за валидност на вота. За да бъде признат референдумът за легитимен, в него трябва да се включат поне три пети (3/5) от броя на гласувалите на последните редовни местни избори в града. За Варшава това означава активност от около 450 000 души.

Опозиционните сили в Полша имат сериозен мотив за оптимизъм, тъй като това не е прецедент за годината. По-рано през май 2026 г., чрез сходен местен референдум, гражданите на втория по големина полски град Краков успяха сензационно да свалят от власт своя кмет Александър Мишалски, който също бе представител на „Гражданска платформа“. Предстои да видим дали вълната от местно недоволство ще застигне и кмета на столицата.


Полша
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