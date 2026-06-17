Украйна твърди, че е осуетила руски планове за настъпление към Запорожие и Днепър чрез удари по логистиката

Южният фронт остава едно от най-напрегнатите направления във войната в Украйна, като руските сили продължават опитите си да напредват към Запорожие и Днепропетровска област. Това заяви говорителят на Силите за отбрана на Южна Украйна Владислав Волошин в интервю за украинската агенция УНИАН, предава Фокус.

По думите му срещу украинските сили действат руските групировки „Днепър“ и „Восток“, чиято численост през последните седмици е нараснала до над 213 000 военнослужещи. Според украинските данни те разполагат с повече от 1100 танка, около 3500 бронирани машини и десетки отделни бригади, батальони и полкове.

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Волошин посочи, че Русия е концентрирала значителни сили с цел да засили настъпателните действия в южното направление и да продължи опитите за овладяване на Запорожка област и достигане до границите на Днепропетровска област.

Според него обаче украинските удари срещу логистичната инфраструктура в окупираните територии на южна Украйна и Крим са затруднили снабдяването на руските части и са принудили Москва да променя маршрутите си за доставки.

Украинската страна твърди, че руската армия все по-често използва второстепенни пътища, цивилни превозни средства и дори разглежда възможността за превоз на гориво и материали по вода чрез баржи и малки товарни съдове.

По данни на украинското разузнаване Русия също така планира да разположи основните си складове за боеприпаси на повече от 200 километра от фронтовата линия, като ги свърже с по-малки полеви бази с ограничени запаси.

Волошин отбеляза, че руските сили са подобрили подготовката на щурмовите си подразделения, които преминават обучение в тренировъчни центрове в окупираните части на Запорожка, Херсонска и Донецка област, както и в Крим.

Той даде пример с подготовката на специални групи за придвижване през стар газопровод в района на Ореховското направление, използван като маршрут за проникване в украински позиции. По думите му повечето от тези групи впоследствие са били неутрализирани от украинските сили.

Говорителят на украинската армия съобщи още, че руските войски са изградили мащабна система от подземни тунели и укрепления на левия бряг на Днепър в Херсонска област, използвани за придвижване на личен състав, складиране на техника и разполагане на дронове.

Според Волошин украинските удари по логистиката са забавили изпълнението на руските планове за лятна офанзива на юг.

„Русия засили групировката си с цел да постигне политическите цели на Кремъл в Запорожка област и да се приближи максимално до Днепър. Но след ударите по логистичните вериги тези срокове отново не бяха спазени“, заяви той.

Украинската страна подчертава, че продължава да прилага тактика на маневрена отбрана, съчетаваща отстъпление от уязвими позиции и локални контраатаки за възстановяване на загубен терен.