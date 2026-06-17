Украйна твърди, че е осуетила руски планове за настъпление към Запорожие и Днепър чрез удари по логистиката

Южният фронт остава едно от най-напрегнатите направления във войната в Украйна, като руските сили продължават опитите си да напредват към Запорожие и Днепропетровска област. Това заяви говорителят на Силите за отбрана на Южна Украйна Владислав Волошин в интервю за украинската агенция УНИАН, предава Фокус.
По думите му срещу украинските сили действат руските групировки „Днепър“ и „Восток“, чиято численост през последните седмици е нараснала до над 213 000 военнослужещи. Според украинските данни те разполагат с повече от 1100 танка, около 3500 бронирани машини и десетки отделни бригади, батальони и полкове.
Волошин посочи, че Русия е концентрирала значителни сили с цел да засили настъпателните действия в южното направление и да продължи опитите за овладяване на Запорожка област и достигане до границите на Днепропетровска област.
Според него обаче украинските удари срещу логистичната инфраструктура в окупираните територии на южна Украйна и Крим са затруднили снабдяването на руските части и са принудили Москва да променя маршрутите си за доставки.
Украинската страна твърди, че руската армия все по-често използва второстепенни пътища, цивилни превозни средства и дори разглежда възможността за превоз на гориво и материали по вода чрез баржи и малки товарни съдове.
По данни на украинското разузнаване Русия също така планира да разположи основните си складове за боеприпаси на повече от 200 километра от фронтовата линия, като ги свърже с по-малки полеви бази с ограничени запаси.
Волошин отбеляза, че руските сили са подобрили подготовката на щурмовите си подразделения, които преминават обучение в тренировъчни центрове в окупираните части на Запорожка, Херсонска и Донецка област, както и в Крим.
Той даде пример с подготовката на специални групи за придвижване през стар газопровод в района на Ореховското направление, използван като маршрут за проникване в украински позиции. По думите му повечето от тези групи впоследствие са били неутрализирани от украинските сили.
Говорителят на украинската армия съобщи още, че руските войски са изградили мащабна система от подземни тунели и укрепления на левия бряг на Днепър в Херсонска област, използвани за придвижване на личен състав, складиране на техника и разполагане на дронове.
Според Волошин украинските удари по логистиката са забавили изпълнението на руските планове за лятна офанзива на юг.
„Русия засили групировката си с цел да постигне политическите цели на Кремъл в Запорожка област и да се приближи максимално до Днепър. Но след ударите по логистичните вериги тези срокове отново не бяха спазени“, заяви той.
Украинската страна подчертава, че продължава да прилага тактика на маневрена отбрана, съчетаваща отстъпление от уязвими позиции и локални контраатаки за възстановяване на загубен терен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тя Украйна твърди също
09:45 17.06.2026
2 Пич
Коментиран от #9, #13, #18, #24
09:46 17.06.2026
3 ЗАЛУДО НАПЪН
09:47 17.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами те твърдят и ,че...
Така твърдяха и за ударите по ЗАЕЦ....!
Изобщо не им вярвам на Укрите!
Коментиран от #11, #14
09:50 17.06.2026
6 котела в Константиновка
09:50 17.06.2026
7 Пази Боже
09:51 17.06.2026
8 Путлер е безаналогов тъnak !
Коментиран от #44
09:51 17.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 осуетили ууукрите
09:52 17.06.2026
11 ГРУ гайтанджиева
До коментар #5 от "Ами те твърдят и ,че...":Това са кремълски лъжи, разпространявани от полезни, а в случая безполезни, ... и д и о т и !!!
Коментиран от #15, #54
09:52 17.06.2026
12 Атина Палада
09:53 17.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кyxи лейки-копейки ! 🤣
До коментар #5 от "Ами те твърдят и ,че...":ТАСС е упълномощена от Мария Захарова, говорител на Кремъл да заяви:
Украинските нацисти в нощта срещу 16- ти юни атакуваха с 260 дрона Москва. Всички 260 бяха неутрализирани от ПВО на Руската федерация. Московската петролна рафинерия избухна в пламъци заради севернокорейска дефектирала ракета ,,Бук" с изтекла годност. Тя бе изстреляна по украински дрон от чеченски православен мюсюлманин.
Коментиран от #27
09:55 17.06.2026
15 Ристю Грозниййй
До коментар #11 от "ГРУ гайтанджиева":Не повтаряй лъжите на Дойчовото вкиснато зеле.
09:55 17.06.2026
16 И как го е направила
09:55 17.06.2026
17 Ако
До коментар #13 от "А на Х..У...Й":Ми го осмучешдобре и ще погледна как ще ти се стекатлигите!!!
09:56 17.06.2026
18 Ха познай де
До коментар #2 от "Пич":Ей, пич много познаваш!
Кажи за утре кои шест числа ще излязат за джакпота?
Коментиран от #22
10:00 17.06.2026
19 Мишел
Коментиран от #30
10:00 17.06.2026
20 Събирайте капачки
10:02 17.06.2026
21 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Желая приятен ден на всички нормални хора!
10:04 17.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Логистиката
10:05 17.06.2026
24 Хъ хъ
До коментар #2 от "Пич":Той и Киев щеше да падне след три дни ама не паднА. Хъ хъ.
Коментиран от #35
10:05 17.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Вражеска държава
До коментар #14 от "Кyxи лейки-копейки ! 🤣":Я виж кои рафинерии се намират на 500 км западно от Полша и си помисли, ако ги запалят какво ще стане. Защото това би бил адекватния отговор за страните осигуряващи логистична и финансова подкрепа за терористичната зелена хунта.
10:08 17.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Боко
Коментиран от #31
10:16 17.06.2026
30 Ами
До коментар #19 от "Мишел":От вчера е напълно законен ,тези от Хага се произнесена окончателно след 10 години дела:)
Коментиран от #55
10:18 17.06.2026
31 Това изобщо не е смешно
До коментар #29 от "Боко":Укрите ограбват парите от т.н. западни помощи и с тези ограбени пари строят в България селища, и най-притеснителното е, че правят някакви укро-анклави пълни с украински мафиоти, изперкали бандеро-нацита и обслужващите ги укро-ку...и.
10:23 17.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ами
10:34 17.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Алексей Арестович
До коментар #24 от "Хъ хъ":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех
10:39 17.06.2026
36 Анонимен
Коментиран от #59
10:39 17.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
РА РА РА
Коментиран от #42
10:40 17.06.2026
39 Анонимен
10:42 17.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Любо
10:43 17.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 az СВО Победа 81
1. В ход отново е пуснат стар пропаганден номер. Киев сам определя какви да са плановете на Москва и после сам съобщава, че "плановете" са се провалили .... 🤣🤣🤣
2. ВС на РФ напредват по цялата бойна линия, в т.ч. и в Херсонска област, където групировката на ВСУ в Орехов е застрашена от обкръжение.
3. Проблемът на Киев е в липсата на жива сила. Чисто физически на много места ВСУ не е в състояние да удържа позициите си - например в Купенск.
4. Скоро официално ще бъде обявено за освобождението на Константиновка.
Коментиран от #45
10:45 17.06.2026
44 Простак
До коментар #8 от "Путлер е безаналогов тъnak !":299%
10:45 17.06.2026
45 Верно ли бе?
До коментар #43 от "az СВО Победа 81":Лай но.
Коментиран от #50
10:46 17.06.2026
46 Червен ГЕЙТЪР
До коментар #42 от "Скъсаха те":Подми ли се ?
Пак ще те шляпат по бузките .
10:46 17.06.2026
47 Дон Корлеоне
10:48 17.06.2026
48 Русия
10:49 17.06.2026
49 Фактолог
Нима смятате , че едно дронче може да унищожи завод с размерите на София!???
Нефтохим Бургас и с 1000 дрона не може да бъде унищожен, а 2-3 пъти по-малък.
Коментиран от #62
10:49 17.06.2026
50 az СВО Победа 81
До коментар #45 от "Верно ли бе?":А не бе!
10:50 17.06.2026
51 ДНЕВНИТЕ РАЗХОДИ
ВОЙНАТА НА ПУТИН
ДОСТИГНАХА
КАТАСТРОФАЛНИ РАЗМЕРИ.
65 МИЛИАРДА РУБЛИ
НА ДЕН
НАБИУЛИНА НЕШО СЕ ПОКРИ
НЕ ВИЖДА ВЕЧЕ СМИСЪЛ
ДА СЕ ОПИТВА
ДА СПАСЯВА РАЗПАДА НА
РУСКАТА КОЧИНА .....
10:50 17.06.2026
52 Мимч
10:50 17.06.2026
53 Киро тъпото
Коментиран от #56
10:51 17.06.2026
54 НАЛИ?!
До коментар #11 от "ГРУ гайтанджиева":Я го кажи на убитите полски трактористи,от укро-ракета,че са ...,,Кремълски лъжи"...!
И тогава(както винаги...),Зелко твърдеше,че са убити от руска ракета,но после тихомълком,си признахашото поляците яко реагираха,с неопровержими доказатвлства...!
Коментиран от #57
10:52 17.06.2026
55 Ами не.
До коментар #30 от "Ами":Русия не е спечелила никакво дело в Хага.Съдърбсе произнесе,че няма никаква юрисдикция по този въпрос.
Но решението на Хага да изправи Путин и кремълският режим важи с пълна сила.Много от тях няма да доживеят до Хага.
Коментиран от #64
10:53 17.06.2026
56 Урсула Кривокракото
До коментар #53 от "Киро тъпото":Дарявам една заплата за зеленото джудже- Зелко, за да му позлатят и писоара.
10:55 17.06.2026
57 Само питам
До коментар #54 от "НАЛИ?!":Путин кво казА на 1 милион руски вдовици и сираци? Обясни нали им защо са убити мъжете и бащите им?
Коментиран от #63
10:55 17.06.2026
58 Атина Палада
Коментиран от #60
10:56 17.06.2026
59 456
До коментар #36 от "Анонимен":Константиновка е тема табу😅
10:57 17.06.2026
60 От ракията ли е-не знам?!
До коментар #58 от "Атина Палада":Но,нещо бъркаш ...!
10:59 17.06.2026
61 твърди
11:01 17.06.2026
62 456
До коментар #49 от "Фактолог":😅но пък как звучи само" ударихме завода" и " умните" подскачиха от кеф
11:02 17.06.2026
63 Само казвам
До коментар #57 от "Само питам":Бягаш от темата,,Драги"...!
И какво общо има това,с наглото убийство от Укрите, на полските трактористи,работещи мирно на полето...?!
11:03 17.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.