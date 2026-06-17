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Украйна твърди, че е осуетила руски планове за настъпление към Запорожие и Днепър чрез удари по логистиката
  Тема: Украйна

Украйна твърди, че е осуетила руски планове за настъпление към Запорожие и Днепър чрез удари по логистиката

17 Юни, 2026 09:28, обновена 17 Юни, 2026 09:44 1 072 64

  • русия-
  • украйна-
  • запорожие-
  • владислав волошин-
  • днепър

Киев отчита затруднения в снабдяването на руските сили на южния фронт, докато Москва прегрупира войски и търси нови маршрути за доставки

Украйна твърди, че е осуетила руски планове за настъпление към Запорожие и Днепър чрез удари по логистиката - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южният фронт остава едно от най-напрегнатите направления във войната в Украйна, като руските сили продължават опитите си да напредват към Запорожие и Днепропетровска област. Това заяви говорителят на Силите за отбрана на Южна Украйна Владислав Волошин в интервю за украинската агенция УНИАН, предава Фокус.

По думите му срещу украинските сили действат руските групировки „Днепър“ и „Восток“, чиято численост през последните седмици е нараснала до над 213 000 военнослужещи. Според украинските данни те разполагат с повече от 1100 танка, около 3500 бронирани машини и десетки отделни бригади, батальони и полкове.

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Волошин посочи, че Русия е концентрирала значителни сили с цел да засили настъпателните действия в южното направление и да продължи опитите за овладяване на Запорожка област и достигане до границите на Днепропетровска област.

Според него обаче украинските удари срещу логистичната инфраструктура в окупираните територии на южна Украйна и Крим са затруднили снабдяването на руските части и са принудили Москва да променя маршрутите си за доставки.

Украинската страна твърди, че руската армия все по-често използва второстепенни пътища, цивилни превозни средства и дори разглежда възможността за превоз на гориво и материали по вода чрез баржи и малки товарни съдове.

По данни на украинското разузнаване Русия също така планира да разположи основните си складове за боеприпаси на повече от 200 километра от фронтовата линия, като ги свърже с по-малки полеви бази с ограничени запаси.

Волошин отбеляза, че руските сили са подобрили подготовката на щурмовите си подразделения, които преминават обучение в тренировъчни центрове в окупираните части на Запорожка, Херсонска и Донецка област, както и в Крим.

Той даде пример с подготовката на специални групи за придвижване през стар газопровод в района на Ореховското направление, използван като маршрут за проникване в украински позиции. По думите му повечето от тези групи впоследствие са били неутрализирани от украинските сили.

Говорителят на украинската армия съобщи още, че руските войски са изградили мащабна система от подземни тунели и укрепления на левия бряг на Днепър в Херсонска област, използвани за придвижване на личен състав, складиране на техника и разполагане на дронове.

Според Волошин украинските удари по логистиката са забавили изпълнението на руските планове за лятна офанзива на юг.

„Русия засили групировката си с цел да постигне политическите цели на Кремъл в Запорожка област и да се приближи максимално до Днепър. Но след ударите по логистичните вериги тези срокове отново не бяха спазени“, заяви той.

Украинската страна подчертава, че продължава да прилага тактика на маневрена отбрана, съчетаваща отстъпление от уязвими позиции и локални контраатаки за възстановяване на загубен терен.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тя Украйна твърди също

    44 2 Отговор
    че Зелю е легитимен и не е наркоман, но фактите да други.

    09:45 17.06.2026

  • 2 Пич

    43 2 Отговор
    Украйна да твърди каквото си иска!!! Казвал съм ви какво ще стане!!! Казах ви и за Иран, и то стана пред очите ви!!!

    Коментиран от #9, #13, #18, #24

    09:46 17.06.2026

  • 3 ЗАЛУДО НАПЪН

    33 1 Отговор
    ОСУЕТИЛА МИ Е ДЕДО ВИЯЯЯЯЯ

    09:47 17.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами те твърдят и ,че...

    43 2 Отговор
    ....,,Печорската Лавра" е обстреляна от Русия,пък на място намериха неопровержимо доказатвлство-Дефектна ракета-,,Пейтриът"...!
    Така твърдяха и за ударите по ЗАЕЦ....!
    Изобщо не им вярвам на Укрите!

    Коментиран от #11, #14

    09:50 17.06.2026

  • 6 котела в Константиновка

    33 2 Отговор
    колко хиляди ще сготви ?

    09:50 17.06.2026

  • 7 Пази Боже

    2 31 Отговор
    Никога повече безбожно пр 0 ст и примитивен милиционер за Президент

    09:51 17.06.2026

  • 8 Путлер е безаналогов тъnak !

    2 35 Отговор
    "Кремъл иска да продаде на Индия находища на редкоземни метали в Сибир."

    Коментиран от #44

    09:51 17.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 осуетили ууукрите

    28 1 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    09:52 17.06.2026

  • 11 ГРУ гайтанджиева

    3 26 Отговор

    До коментар #5 от "Ами те твърдят и ,че...":

    Това са кремълски лъжи, разпространявани от полезни, а в случая безполезни, ... и д и о т и !!!

    Коментиран от #15, #54

    09:52 17.06.2026

  • 12 Атина Палада

    0 18 Отговор
    Чорапа

    09:53 17.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кyxи лейки-копейки ! 🤣

    7 29 Отговор

    До коментар #5 от "Ами те твърдят и ,че...":

    ТАСС е упълномощена от Мария Захарова, говорител на Кремъл да заяви:
    Украинските нацисти в нощта срещу 16- ти юни атакуваха с 260 дрона Москва. Всички 260 бяха неутрализирани от ПВО на Руската федерация. Московската петролна рафинерия избухна в пламъци заради севернокорейска дефектирала ракета ,,Бук" с изтекла годност. Тя бе изстреляна по украински дрон от чеченски православен мюсюлманин.

    Коментиран от #27

    09:55 17.06.2026

  • 15 Ристю Грозниййй

    26 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГРУ гайтанджиева":

    Не повтаряй лъжите на Дойчовото вкиснато зеле.

    09:55 17.06.2026

  • 16 И как го е направила

    19 0 Отговор
    С жива сила която липсва или марсианците са ѝ помогнали.

    09:55 17.06.2026

  • 17 Ако

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "А на Х..У...Й":

    Ми го осмучешдобре и ще погледна как ще ти се стекатлигите!!!

    09:56 17.06.2026

  • 18 Ха познай де

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ей, пич много познаваш!
    Кажи за утре кои шест числа ще излязат за джакпота?

    Коментиран от #22

    10:00 17.06.2026

  • 19 Мишел

    2 24 Отговор
    Незаконният кримски мост ще бъде унищожен,той е оставен само за да могат да се изнесат орките по него.100 хиляди войска и семействата им и един милион незаконно пребиваващи руснаци.За да се предотврати хуманитарна криза.

    Коментиран от #30

    10:00 17.06.2026

  • 20 Събирайте капачки

    16 1 Отговор
    Твърди също и че е отблъснала инвазия на зли извънземни. Дайте кинти.

    10:02 17.06.2026

  • 21 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    17 2 Отговор
    Твърденията на укрите са винаги лъжа и пропаганда.

    Желая приятен ден на всички нормални хора!

    10:04 17.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Логистиката

    15 1 Отговор
    Е ударената църква в куев

    10:05 17.06.2026

  • 24 Хъ хъ

    2 19 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Той и Киев щеше да падне след три дни ама не паднА. Хъ хъ.

    Коментиран от #35

    10:05 17.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Вражеска държава

    17 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кyxи лейки-копейки ! 🤣":

    Я виж кои рафинерии се намират на 500 км западно от Полша и си помисли, ако ги запалят какво ще стане. Защото това би бил адекватния отговор за страните осигуряващи логистична и финансова подкрепа за терористичната зелена хунта.

    10:08 17.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Боко

    13 1 Отговор
    Също така “твърди че е обърнала СВО-то 🥳🤪👌 само и трябват 93766255536637783883 💲

    Коментиран от #31

    10:16 17.06.2026

  • 30 Ами

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    От вчера е напълно законен ,тези от Хага се произнесена окончателно след 10 години дела:)

    Коментиран от #55

    10:18 17.06.2026

  • 31 Това изобщо не е смешно

    10 1 Отговор

    До коментар #29 от "Боко":

    Укрите ограбват парите от т.н. западни помощи и с тези ограбени пари строят в България селища, и най-притеснителното е, че правят някакви укро-анклави пълни с украински мафиоти, изперкали бандеро-нацита и обслужващите ги укро-ку...и.

    10:23 17.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ами

    9 1 Отговор
    ха ха ха а вселенски твърди че е спечелил войната с русия, остава само да помоли путин да спре

    10:34 17.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Алексей Арестович

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хъ хъ":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех

    10:39 17.06.2026

  • 36 Анонимен

    4 0 Отговор
    А за Константинова какво твърди Украйна?

    Коментиран от #59

    10:39 17.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    1 4 Отговор
    Пак ИЗТРЕЩЯХА.

    РА РА РА

    Коментиран от #42

    10:40 17.06.2026

  • 39 Анонимен

    1 1 Отговор
    Подгряват публиката за новия транш евраци който ще искат.

    10:42 17.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Любо

    3 1 Отговор
    Зеленото фашизоидно и наркоманизирано еврейско джудже Хаяско пусна ли тока в концлагера наречен Украйна???

    10:43 17.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 az СВО Победа 81

    7 2 Отговор
    Накратко:

    1. В ход отново е пуснат стар пропаганден номер. Киев сам определя какви да са плановете на Москва и после сам съобщава, че "плановете" са се провалили .... 🤣🤣🤣

    2. ВС на РФ напредват по цялата бойна линия, в т.ч. и в Херсонска област, където групировката на ВСУ в Орехов е застрашена от обкръжение.

    3. Проблемът на Киев е в липсата на жива сила. Чисто физически на много места ВСУ не е в състояние да удържа позициите си - например в Купенск.

    4. Скоро официално ще бъде обявено за освобождението на Константиновка.

    Коментиран от #45

    10:45 17.06.2026

  • 44 Простак

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Путлер е безаналогов тъnak !":

    299%

    10:45 17.06.2026

  • 45 Верно ли бе?

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа 81":

    Лай но.

    Коментиран от #50

    10:46 17.06.2026

  • 46 Червен ГЕЙТЪР

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Скъсаха те":

    Подми ли се ?

    Пак ще те шляпат по бузките .

    10:46 17.06.2026

  • 47 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    10:48 17.06.2026

  • 48 Русия

    1 2 Отговор
    Е пълен капут.

    10:49 17.06.2026

  • 49 Фактолог

    3 0 Отговор
    Московският нефтопреработвателен завод е с размери 20 на 15 километра. Това е цял град със собствена вътрешна транспортна железница и вътрешен автобусен транспорт.
    Нима смятате , че едно дронче може да унищожи завод с размерите на София!???
    Нефтохим Бургас и с 1000 дрона не може да бъде унищожен, а 2-3 пъти по-малък.

    Коментиран от #62

    10:49 17.06.2026

  • 50 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Верно ли бе?":

    А не бе!

    10:50 17.06.2026

  • 51 ДНЕВНИТЕ РАЗХОДИ

    1 3 Отговор
    За ФИНАНСИРАНЕ НА
    ВОЙНАТА НА ПУТИН
    ДОСТИГНАХА
    КАТАСТРОФАЛНИ РАЗМЕРИ.

    65 МИЛИАРДА РУБЛИ

    НА ДЕН

    НАБИУЛИНА НЕШО СЕ ПОКРИ
    НЕ ВИЖДА ВЕЧЕ СМИСЪЛ
    ДА СЕ ОПИТВА
    ДА СПАСЯВА РАЗПАДА НА

    РУСКАТА КОЧИНА .....

    10:50 17.06.2026

  • 52 Мимч

    4 0 Отговор
    Не е толкова важно за руснаците сроковете дали ще бъдат спазени или не,а по важно е,че целите ще бъдат постигнати,така или иначе.Това е, укрите ще са Капут...

    10:50 17.06.2026

  • 53 Киро тъпото

    2 1 Отговор
    Дарявам една заплата за бункера на зеленото джудже Хаяско за да му позлатят и писоара.

    Коментиран от #56

    10:51 17.06.2026

  • 54 НАЛИ?!

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГРУ гайтанджиева":

    Я го кажи на убитите полски трактористи,от укро-ракета,че са ...,,Кремълски лъжи"...!
    И тогава(както винаги...),Зелко твърдеше,че са убити от руска ракета,но после тихомълком,си признахашото поляците яко реагираха,с неопровержими доказатвлства...!

    Коментиран от #57

    10:52 17.06.2026

  • 55 Ами не.

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ами":

    Русия не е спечелила никакво дело в Хага.Съдърбсе произнесе,че няма никаква юрисдикция по този въпрос.
    Но решението на Хага да изправи Путин и кремълският режим важи с пълна сила.Много от тях няма да доживеят до Хага.

    Коментиран от #64

    10:53 17.06.2026

  • 56 Урсула Кривокракото

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Киро тъпото":

    Дарявам една заплата за зеленото джудже- Зелко, за да му позлатят и писоара.

    10:55 17.06.2026

  • 57 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "НАЛИ?!":

    Путин кво казА на 1 милион руски вдовици и сираци? Обясни нали им защо са убити мъжете и бащите им?

    Коментиран от #63

    10:55 17.06.2026

  • 58 Атина Палада

    2 2 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #60

    10:56 17.06.2026

  • 59 456

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    Константиновка е тема табу😅

    10:57 17.06.2026

  • 60 От ракията ли е-не знам?!

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Атина Палада":

    Но,нещо бъркаш ...!

    10:59 17.06.2026

  • 61 твърди

    3 0 Отговор
    Украйна твърди е сто процента равносилно на Украйна лъже. До сега в световната история не е съществувала толкова нагла, цинична, измислена, лъжлива и пропаднала държава.

    11:01 17.06.2026

  • 62 456

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Фактолог":

    😅но пък как звучи само" ударихме завода" и " умните" подскачиха от кеф

    11:02 17.06.2026

  • 63 Само казвам

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Само питам":

    Бягаш от темата,,Драги"...!
    И какво общо има това,с наглото убийство от Укрите, на полските трактористи,работещи мирно на полето...?!

    11:03 17.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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