Главният прокурор на Палермо: Мафията се опитва да се снабди с бойни дронове

Главният прокурор на Палермо Маурицио де Лучия заяви днес, че мафията се опитва да се снабди с бойни дронове, подобни на тези, които се използват във войната в Украйна, предаде италианската новинарска агенция АНСА.
„Открихме оръжия с произход от Саленто (в област Пулия), но които всъщност идват от Балканите, по-конкретно от бивша Югославия“, каза Де Лучия пред парламентарната комисия за борба с мафията.
„Но сме наясно с интереса на мафията към по-съвременно въоръжение. Например към оръжията, които се появиха на черния пазар по време на войната между Русия и Украйна", добави той.
„Разполагаме с данни за покупки на боеприпаси, изстрелвани от дронове – оръжия, срещу които не сме подготвени да се защитим. Следователно се наблюдава стремеж към изграждане на арсенал от модерни оръжия. Това важи както за района на Палермо, така и за други части на страната“, подчерта Де Лучия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
21:50 28.07.2026
2 неудобен въпрос
21:51 28.07.2026
3 Робот
21:55 28.07.2026
4 Яшар
21:56 28.07.2026
5 Пуста мода!
Сега всеки е комплексар, иска да бомби публично и после да се фука в социалните мрежи.
Изврати се народът. Свършиха пичовете.
Само лигльовци, хленчовци и хвалипръцковци (визирам някои форумци).
22:04 28.07.2026
6 Нетърпелив
Ще молите Русия да ви спасява.
Коментиран от #8
22:11 28.07.2026
7 Главния мафиот на Палермо
22:12 28.07.2026
8 Колко
До коментар #6 от "Нетърпелив":да почакаме?
22:13 28.07.2026
9 Украинец
22:16 28.07.2026