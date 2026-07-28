Главният прокурор на Палермо: Мафията се опитва да се снабди с бойни дронове

Главният прокурор на Палермо Маурицио де Лучия заяви днес, че мафията се опитва да се снабди с бойни дронове, подобни на тези, които се използват във войната в Украйна, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Открихме оръжия с произход от Саленто (в област Пулия), но които всъщност идват от Балканите, по-конкретно от бивша Югославия“, каза Де Лучия пред парламентарната комисия за борба с мафията.

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„Но сме наясно с интереса на мафията към по-съвременно въоръжение. Например към оръжията, които се появиха на черния пазар по време на войната между Русия и Украйна", добави той.

„Разполагаме с данни за покупки на боеприпаси, изстрелвани от дронове – оръжия, срещу които не сме подготвени да се защитим. Следователно се наблюдава стремеж към изграждане на арсенал от модерни оръжия. Това важи както за района на Палермо, така и за други части на страната“, подчерта Де Лучия.