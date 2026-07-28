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Главният прокурор на Палермо: Мафията се опитва да се снабди с бойни дронове
  Тема: Украйна

Главният прокурор на Палермо: Мафията се опитва да се снабди с бойни дронове

28 Юли, 2026 21:48 759 9

  • мафия-
  • палермо-
  • италия-
  • сицилия-
  • дронове

Това важи както за района на Палермо, така и за други части на страната, подчерта Де Лучия

Главният прокурор на Палермо: Мафията се опитва да се снабди с бойни дронове - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Главният прокурор на Палермо Маурицио де Лучия заяви днес, че мафията се опитва да се снабди с бойни дронове, подобни на тези, които се използват във войната в Украйна, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„Открихме оръжия с произход от Саленто (в област Пулия), но които всъщност идват от Балканите, по-конкретно от бивша Югославия“, каза Де Лучия пред парламентарната комисия за борба с мафията.

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„Но сме наясно с интереса на мафията към по-съвременно въоръжение. Например към оръжията, които се появиха на черния пазар по време на войната между Русия и Украйна", добави той.

„Разполагаме с данни за покупки на боеприпаси, изстрелвани от дронове – оръжия, срещу които не сме подготвени да се защитим. Следователно се наблюдава стремеж към изграждане на арсенал от модерни оръжия. Това важи както за района на Палермо, така и за други части на страната“, подчерта Де Лучия.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 2 Отговор
    Аматьори !!! Нашата мафия се снабди с държава!!!

    21:50 28.07.2026

  • 2 неудобен въпрос

    8 2 Отговор
    Сарафов ли пречи да разследват в Палермо мафията или лобистко написаните лицемерни закони, както у тях, така и у нас.

    21:51 28.07.2026

  • 3 Робот

    6 1 Отговор
    Бойни дронове има и в България...!След известно време властите ще го признаят ..Трудно могат да измислят как да тушират проблема защото се внасят на части уж автомобилни и после се сглобяват във Варна и Бургас..!

    21:55 28.07.2026

  • 4 Яшар

    5 1 Отговор
    ..нещата станаха вече че и силната държава е по слаба от мафията

    21:56 28.07.2026

  • 5 Пуста мода!

    5 2 Отговор
    Къде отидоха добрите стари времена, когато нарушителите на омертата просто ги заливаха с тон цимент. Чиста работа.
    Сега всеки е комплексар, иска да бомби публично и после да се фука в социалните мрежи.
    Изврати се народът. Свършиха пичовете.
    Само лигльовци, хленчовци и хвалипръцковци (визирам някои форумци).

    22:04 28.07.2026

  • 6 Нетърпелив

    3 5 Отговор
    Изчакайте когато Русия приключи с Украйна и останалото от бандерите плъпне из Европа. Въоръжени до зъби и обучени! Жална ви майка!
    Ще молите Русия да ви спасява.

    Коментиран от #8

    22:11 28.07.2026

  • 7 Главния мафиот на Палермо

    4 1 Отговор
    Търсим и орешници!

    22:12 28.07.2026

  • 8 Колко

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нетърпелив":

    да почакаме?

    22:13 28.07.2026

  • 9 Украинец

    3 2 Отговор
    Продават се украински дронове на мафията в Италия под надзора на Зеленски

    22:16 28.07.2026

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