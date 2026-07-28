Скрита мобилизация! Кремъл успя да увеличи руската армия с нови 25 000 войници

Президентът на Русия Владимир Путин увеличи щатната численост на военнослужещите във въоръжените сили с нови 25 хил. души, съобщи ТАСС, цитирайки пресслужбата на Кремъл.

Указът от 27 юли влиза в сила от 1 август 2026 г.

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Щатната численост на въоръжените сили на Руската федерация е определена на 2 426 130 души, от които 1 млн. 535 хил. военнослужещи.

Съгласно предишния указ на президента от 12 юни тази година за определяне на щатната численост на въоръжените сили на РФ, щатната численост на военнослужещите във въоръжените сили беше определена на 1 млн. 510 хил. души.

С този указ щатната численост на въоръжените сили беше определена на 2 399 130 единици.

В съответствие с указа от 27 юли президентът постанови да бъдат внесени промени във връзка със създаването на военно-строителни подразделения във въоръжените сили на Русия.

Максималният състав на централния апарат на Министерството на отбраната на РФ ще е в размер на 13 400 души. Тук не влиза персоналът по охрана и обслужване на сградите, включително федерални държавни граждански служители, които са 4 930 души.