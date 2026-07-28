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Скрита мобилизация! Кремъл успя да увеличи руската армия с нови 25 000 войници
  Тема: Украйна

Скрита мобилизация! Кремъл успя да увеличи руската армия с нови 25 000 войници

28 Юли, 2026 20:48 1 093 115

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • крим-
  • донбас

В съответствие с указа от 27 юли президентът постанови да бъдат внесени промени във връзка със създаването на военно-строителни подразделения във въоръжените сили на Русия

Скрита мобилизация! Кремъл успя да увеличи руската армия с нови 25 000 войници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Русия Владимир Путин увеличи щатната численост на военнослужещите във въоръжените сили с нови 25 хил. души, съобщи ТАСС, цитирайки пресслужбата на Кремъл.

Указът от 27 юли влиза в сила от 1 август 2026 г.

Още новини от Украйна

Щатната численост на въоръжените сили на Руската федерация е определена на 2 426 130 души, от които 1 млн. 535 хил. военнослужещи.

Съгласно предишния указ на президента от 12 юни тази година за определяне на щатната численост на въоръжените сили на РФ, щатната численост на военнослужещите във въоръжените сили беше определена на 1 млн. 510 хил. души.

С този указ щатната численост на въоръжените сили беше определена на 2 399 130 единици.

В съответствие с указа от 27 юли президентът постанови да бъдат внесени промени във връзка със създаването на военно-строителни подразделения във въоръжените сили на Русия.

Максималният състав на централния апарат на Министерството на отбраната на РФ ще е в размер на 13 400 души. Тук не влиза персоналът по охрана и обслужване на сградите, включително федерални държавни граждански служители, които са 4 930 души.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварска медия

    25 13 Отговор
    Кой съчинява тия глупости

    Коментиран от #37

    20:49 28.07.2026

  • 2 ,,Скрита" мобилизация ли...?!

    29 21 Отговор
    И все пак е многократно по-хуманна от Бруталната Украинска БУСОФИКАЦИЯ...!
    И моля Ви,не трийте Истината ...!

    Коментиран от #84

    20:50 28.07.2026

  • 3 Финансов ресурс

    25 24 Отговор
    25 000 ,месо за 20 дни.

    Коментиран от #58

    20:50 28.07.2026

  • 4 Пич

    21 23 Отговор
    Константиновка беше последната укрепена точка на Украйна!!! Вече нищо не пречи на сухопътна операция в голям мащаб!!!

    Коментиран от #13, #25

    20:51 28.07.2026

  • 5 осраински

    20 18 Отговор
    Укронацистите и бандеровците са във възторг, че Полша активно се въоръжава и възприема опита от съвременната война, искрено се надявайки, че се готви да се бие с Русия редом с Бандерланд. 🤗 Стадо идиоти. 😄 Така че разочарованието им ще бъде още по-неочаквано и дълбоко. 😫 Победата винаги се превръща в предателство – това е аксиома! Трябваше да послушате Путин

    Коментиран от #104

    20:51 28.07.2026

  • 6 Увеличението

    19 13 Отговор
    Е с 25 000 на месец . Всеки месец това новите доброволци , записващи се в армията .
    Докато загубите на Украйна са толкова на месец , въпреки насилствената мобилизация .
    Което прави към догодина пролетта двойно повече руски войници,отколкото украински .

    20:51 28.07.2026

  • 7 Язък за тийнейджърите!

    27 14 Отговор
    На снимката:бъдещи трупове.
    Жал ми е, честно.
    В името на един грандоман с наполеоново его.

    Коментиран от #29

    20:52 28.07.2026

  • 8 Пиночет

    20 16 Отговор
    Педофила Путин, и той щял да ходи на фронта!

    Коментиран от #15, #52

    20:52 28.07.2026

  • 9 осраински

    16 19 Отговор
    Трябва да помогнем на болното украинско общество и да елиминираме всички негови високопоставени украински нацистки лидери. След това цялото украинско стадо ще избяга панически към Канада и Европа и войната бързо ще приключи. Това се случи в Чечня в началото на 2000-те. Жалко, че Кремъл не иска да използва този метод отново.

    20:52 28.07.2026

  • 10 За един

    21 13 Отговор
    месец ще бъдат избити.Ще засмърди украинското поле.

    Коментиран от #33, #85

    20:52 28.07.2026

  • 11 Путинките нищо не правят освен пътя

    10 9 Отговор
    За влизане и излизане всичко става в яйчниците утробата и в тестисите

    20:52 28.07.2026

  • 12 Говорещ руски на високо ниво

    20 15 Отговор
    През есента ще има мобилизация на 500 000 руски войници, ще има многобройна стрелба по свои. Много командири, ще заминат на концерт на Кубзон.

    Коментиран от #17

    20:53 28.07.2026

  • 13 Кой ви пусна нета в Курило?

    9 9 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #28

    20:53 28.07.2026

  • 14 Запознат

    14 12 Отговор
    Руските ватники не съзидават а разрушават .

    20:54 28.07.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    16 11 Отговор

    До коментар #8 от "Пиночет":

    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта!

    Коментиран от #42

    20:54 28.07.2026

  • 16 осраински

    10 11 Отговор
    Агресивната, войнствена политика на САЩ до такава степен промени ценностната система на техните полукриминални украински марионетки, че въпреки лицемерните призиви на Тръмп за прекратяване на военния конфликт в Украйна, група украински престъпници правят всичко възможно, за да подхранват допълнително конфликта и да провокират руските военни да използват военни технологии, за които американците знаят само по слухове.

    20:54 28.07.2026

  • 17 Съдията

    13 7 Отговор

    До коментар #12 от "Говорещ руски на високо ниво":

    В България малко ли путинофили има? Специална покана ли чакат?

    20:55 28.07.2026

  • 18 Хах

    8 7 Отговор
    Ще стигнат за една седмица

    20:56 28.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мишел

    14 12 Отговор
    Русия има ресурс от живи хора и може да си увеличава армията.
    Украйна има най-големите нови военни гробища в Европа и в света и може само да съкрати армията си.

    20:56 28.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Запознат

    11 14 Отговор
    През ноември ще бъде изстреляна първата украинска балистична ракета,,Flamingo FP - 9 ,,
    дълга 12 метра и с 2 тона взрив по Москва.

    Коментиран от #44, #47

    20:57 28.07.2026

  • 23 Ами

    11 6 Отговор
    И какво общо има създаването на военно-строителни подразделения
    във въоръжените сили на Русия с мобилизацията?
    Май вече се чудите каква простотия да измислите.

    Коментиран от #34

    20:57 28.07.2026

  • 24 Летец Пешеходец

    12 9 Отговор
    Не стигат. Украинците ще ги изтрепят, за по- малко от месец. Реалността е далеч по- неприятна за крепостните. "Многоходовчикът" им готви мащабна мобилизация от поне 300-350 000 души, които ще бъдат изпратени да мрат за "величието" на "матушката" , плюс военно положение. Иначе "война няма", а има "СВО" и който твърди обратното, заминава за 7 години в Магадан.

    20:57 28.07.2026

  • 25 Чиниш ми се

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Специалист-гълтач.

    Коментиран от #31

    20:57 28.07.2026

  • 26 Пиночет

    11 6 Отговор
    Време е, Путин да запука яко и нашите русофили и путинофили, той ги покани да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, тогава той разбра колко са безполезни нашите копейки, тъкмо няма да се охарчва повече!Нашите путинофилчета ги чака скок от шестия етаж или чай с новичок!

    20:58 28.07.2026

  • 27 Рефер

    7 4 Отговор
    Хайдеее...не останаха...!!!

    20:59 28.07.2026

  • 28 Пич

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Кой ви пусна нета в Курило?":

    Като имаш дефицит на мозък, и не можеш да опонираш по същество, така ще е!!!

    Коментиран от #35

    20:59 28.07.2026

  • 29 Путин си мисли че като стигне киев и

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "Язък за тийнейджърите!":

    Украйна ще се предаде а не мисли че ще стигме киев и ще се върне в москва както стана в париж 1812 година и берлин 1945
    сега в украинските градове и села се обучават партизански подривно диверсионни отряди

    Коментиран от #51

    21:00 28.07.2026

  • 30 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш

    10 6 Отговор
    535 000 убити и 1 000 000 ранени руски войници за 4.5 години война.

    21:00 28.07.2026

  • 31 Пич

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Чиниш ми се":

    А ти не ми се чиниш - такъв си!!!

    21:00 28.07.2026

  • 32 Митрофанова

    11 5 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    21:01 28.07.2026

  • 33 Мишел

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "За един":

    Ежемесечната размяна на по над 500убити украинци за по 25-30 убити руснаци показва защо смърди Украйна.

    21:02 28.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Соломон

    9 9 Отговор

    До коментар #28 от "Пич":

    Дори руснаците не вярват в превземането на Константиновка

    Коментиран от #46, #59

    21:02 28.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ти четеш ли статиите

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Краварска медия":

    Нема нужда

    21:03 28.07.2026

  • 38 Ха сега де...

    8 6 Отговор
    Ами те, украинците, обезвреждат по толкова само за ден.

    21:03 28.07.2026

  • 39 Хахахаха

    9 6 Отговор
    ВСУ получи нови 100 хиляди дрона, за увеличението на руската армия! Пращайте ги.

    21:03 28.07.2026

  • 40 Ние

    9 5 Отговор
    навремето нямахме ли строителни войски? Погледнете Мариопул, след като го взеха руснаците, колко сгради и инфраструктура възтановиха! Защо да се дават излишни средства на частни фирми, ако държавата може да го осъществи? Все пак указът изрично упоменава строителни войски. Пак новина изсмукана от нищото... Но все пак западналият свят е свикнал с възлагането на поръчки на: чичо, свако, брат...

    21:03 28.07.2026

  • 41 болен copoсoид

    5 8 Отговор
    Колеги, не знам на какво се радвате! След изборите Путин мобилизира армията, приключва Украйна и оставаме без работа. Ще бъркаме по кофите. Така, че стискайте палци да не прави масова мобилизация.

    21:04 28.07.2026

  • 42 бебето

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Дон Корлеоне":

    путин педофил ли е?или са само приказки?

    21:04 28.07.2026

  • 43 Говорещ руски на високо ниво

    9 6 Отговор
    Средната продължителност на живот на предната фронтова линия на руските войници е 20/30 минути, след което бива взривен с 5 килограма тротил.

    21:04 28.07.2026

  • 44 С 2тона

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Запознат":

    въглища

    21:05 28.07.2026

  • 45 Без име

    5 3 Отговор
    Е трол фермата на Милен са дошли пари и сега са много старателни. 😂🤣🤣🤣🤣

    21:07 28.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мдаа...!

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "Запознат":

    И Хитлер е бил така,както Ученикът му-Еленски...!
    До последно се е надявал на ,,Вундер-Вафето"-,,Фау-1 и2",че ще сломи руснаците ...!
    Просто историята се повтаря...!

    21:08 28.07.2026

  • 48 Голям джумбиш

    7 4 Отговор
    Аналогов няма! Путин току-що проведе най-безопасния парад на подводния флот в историята. Никакъв риск от потъване! Строяваш трима вкиснати войници на асфалта, опъваш един брезент с нарисувана подводница зад тях и обявяваш военна мощ. Флотът ви вече е толкова невидим, че буквално го няма. Сигурно истинските подводници са били заети да пазят дъното на Черно море заедно с крайцера "Москва". Пълна пародия!

    21:08 28.07.2026

  • 49 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Гробар":

    Като гледам как върви размяната на трупове ... И като се има в предвид,
    че окраинците не си искат труповете от Константиновка ...
    Предполагам, че руснаците биха ползвали механизирани средства,
    но нали имат проблеми с горивото ... Може и да си прав.

    21:09 28.07.2026

  • 50 Софето

    6 1 Отговор
    Пушечно месо

    21:09 28.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пабло Неруда

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пиночет":

    Наркомана Зеленски, и той щял да ходи на фронта!

    21:11 28.07.2026

  • 53 Доктор Вълев

    6 4 Отговор
    Като гледам президента на руската федерация, мисля че се разболява от старческа деменция . С времето става все по - видимо. Чака го тежко боледуване.

    Коментиран от #68

    21:11 28.07.2026

  • 54 Убаво

    6 2 Отговор
    Тор от боклуци!!!

    21:12 28.07.2026

  • 55 Отец Дионисий

    7 4 Отговор
    Трябва всеки ден да благодарим на Бог, че не сме се родили руснаци.

    Коментиран от #61

    21:12 28.07.2026

  • 56 Кольо Русофила

    3 6 Отговор
    Време е за истински, твърди мерки, стига Путин ги е галил с перце тези руснаци! Крайно време е за пълна, милионна мобилизация- Русия разполага с огромна човешка маса и тя трябва да бъде вдигната и изпратена на фронта до един. Само с такъв съкрушителен мащаб Украйна ще бъде превзета бързо и безапелационно. Ние ще следим с трепет всяка крачка на фронта, ще подкрепяме безрезервно нашите герои и ще отпразнуваме Деня на победата, за да се гордеем до небесата с историческия им триумф!

    21:13 28.07.2026

  • 57 ЦЪНЦАРОВА

    7 1 Отговор
    Костадин Костадинов вече си е купил от Валбарис - военна униформа, бронежилетка с 9 джоба и автомат ,,узи,, . Утре го изпращаме на летището във Варна.

    Коментиран от #62

    21:16 28.07.2026

  • 58 А у укрия

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Финансов ресурс":

    Е дефицит вече с бусовете събират

    21:19 28.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Говорещ руски на високо ниво

    4 3 Отговор
    В Русия има 42 милиона пенсионери със средна пенсия 24 000 рубли. Генетичния фонд на руснаците е унищожен, за миналата година са се родили 1 000 000 руснаци.

    Коментиран от #63, #67, #111

    21:19 28.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Цомчо

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "ЦЪНЦАРОВА":

    Коцката сам ли ще ходи?

    Коментиран от #64

    21:21 28.07.2026

  • 63 Тинтириминтири

    3 5 Отговор

    До коментар #60 от "Говорещ руски на високо ниво":

    Ти не бери грижа за Русия

    21:22 28.07.2026

  • 64 Мухахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Цомчо":

    Каде да оди ве

    21:23 28.07.2026

  • 65 Скрита и фиктивна

    3 1 Отговор
    парите потъват в нечии джобове!Разпространена схема!

    21:24 28.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 С очи

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Говорещ руски на високо ниво":

    дръпнати!

    21:25 28.07.2026

  • 68 Ами

    4 5 Отговор

    До коментар #53 от "Доктор Вълев":

    Не знам от какво е болен Путин, колко дълго ще боледува
    и колко пъти още ще умира, но определено е глобален лечител.
    Все пак излекува човечеството от "Ковид" само за няколко седици.
    Вие докторе, колко ваксини си бихте?

    Коментиран от #80

    21:26 28.07.2026

  • 69 Това

    1 1 Отговор
    включва ли 30 000 корейци ?

    21:27 28.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Що квичиш?

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Пич":

    За пари ли?

    21:28 28.07.2026

  • 72 Тази армия

    4 0 Отговор
    като червената ли е ?

    21:28 28.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Нищо тайно няма

    5 3 Отговор
    Който иска се записва.

    Също както не е тайна и бусофикацията в Украйна. С изсмукани от пръстите статии нищо не можете помогнете

    21:31 28.07.2026

  • 76 Има няма

    3 1 Отговор
    един месец!

    21:32 28.07.2026

  • 77 Иранските

    4 1 Отговор
    доброволци секнаха!

    21:33 28.07.2026

  • 78 В това число

    3 0 Отговор
    колко е кавалерията?Елитната!

    21:36 28.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ами":

    е реваксиниран 5 пъти за Ковид!

    Излагаш се!
    А 12 метровата маса помниш ли я?

    Коментиран от #89

    21:42 28.07.2026

  • 81 Путлрр ще праща КЕЧА

    5 0 Отговор
    да се бие в Украйна!

    Хахаха!

    21:43 28.07.2026

  • 82 хаха

    1 3 Отговор
    Всъщност ето я истината- Путин създава такива подразделения ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЙНИЦИ и не мобилизира никого. Те са като у нас доброволни и, който иска да служи, подписва трудов договор. Имат наборна служба 12м, ама там ВСЕКИ НАБОРНИК ходи, ако не е освободен. Та статията е леко манипулативна. Каква мобилизация?

    Указът на Владимир Путин от 27 юли 2026 г. за увеличаване на армията с 25 000 военнослужещи (заради възраждането на т.нар. „стройбати“ или строителни войски) не е насочен към увеличаване на наборниците, а цели попълване чрез професионални войници (на договор) и граждански персонал.

    Коментиран от #101, #105

    21:43 28.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от ",,Скрита" мобилизация ли...?!":

    Да. Вече увеличение на щата на професионална армия стана мобилизация. Представям си нашата армия да отвори нова бригада и да добави 100-200 щата какво ще се пише....

    21:45 28.07.2026

  • 85 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "За един":

    Тези са инженери и строители като нашите бивши Строителни войски. Няма да се бият, а ще правят мостове, линии, укрепления. А и не са компютри, а компоти, т.е. не е мобилизация, а нови щатове за професионалисти.

    Коментиран от #95

    21:46 28.07.2026

  • 86 хаха

    3 0 Отговор
    Е ще стигнат за има-няма 2-3 седмици.

    ХАХАХА!

    21:47 28.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Даскала

    4 0 Отговор
    Земам молива, сметам, сметам, по иляду и двеста, нема стигнат и месец!

    21:47 28.07.2026

  • 89 Ами

    2 4 Отговор

    До коментар #80 от "Путин":

    Помня как партньорите на Италия и хлопнаха кепенците и как
    руснаци, китайци и кубинци отидоха да помагат на Италия.
    Помня как стояхме под домашен арест, докато западни лидери си правеха вечеринки.
    Помня как по три пъти на ден ни казваха колко са умрелите и как трябва да се ваксинираме.
    Помня, че и съпругът на Урсула работеше в една фармацевтична компания.
    Помня и като попитаха Урсула къде са ваксините за 15 милиарда евро.

    Коментиран от #92, #103, #106

    21:57 28.07.2026

  • 90 Нашите тъ пейки

    4 1 Отговор
    Са идеални за руския КЕЧ

    21:57 28.07.2026

  • 91 Лавров

    3 0 Отговор
    Снабдени ли са с катъри?🐎 🐎 🐎

    21:58 28.07.2026

  • 92 За какво са и помагали

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ами":

    За онази настинка ли?

    21:58 28.07.2026

  • 93 Цончо

    3 1 Отговор
    Путин бил ли е войник?

    Коментиран от #99

    21:58 28.07.2026

  • 94 Пък на Ким Чен

    3 0 Отговор
    намаля с 2 девизии !

    22:01 28.07.2026

  • 95 Да да

    4 0 Отговор

    До коментар #85 от "хаха":

    Ще се мятат върху минните полета, а истинската армия ще гази върху труповете им. По евтинко излиза. Ден ги нет.

    22:01 28.07.2026

  • 96 Сеирджия

    4 0 Отговор
    Като гледам фотуту, путинката все едни и същи хора праща матрял за сафари! Мисля тея нещастници отдавна да са ги копнали!

    22:04 28.07.2026

  • 97 Както е тръгнало

    3 1 Отговор
    Няма да се учудя ако утре Тъпутин реши да увеличи и армейския духов оркестър с 500000 духачи.

    22:04 28.07.2026

  • 98 Ицо

    3 0 Отговор
    Има ли гнясъни копейки тук?

    22:05 28.07.2026

  • 99 Надарен и успешен

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Цончо":

    В армията nендофили и nендерасти не приемат!

    22:06 28.07.2026

  • 100 Ще увиват

    2 0 Отговор
    шоколад!

    22:14 28.07.2026

  • 101 Вярвай му, като искаш

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "хаха":

    Нема да ти пречим.

    22:15 28.07.2026

  • 102 Артилерист

    1 2 Отговор
    Нон стоп антируски съчинения. Сега вече и на русофобите трябва да се е изяснило защо Украйна се е нацизирала. Постоянно и навсякъде, дори в детските градини, всичко руско се очерня и Русия се представя като най-голямото зло на земята. Очите им изтекоха на западните хищници по руските богатства. И това са тройката, САЩ и още десетина бивши империи като Дания, Белгия, Холандия и подобни. Всичко останало до 50-60 са слагачи, подмазвачи и колониално задължени, като България, например. Сега понеже властването им над света се разпада съвсем са побеснели от злоба...

    Коментиран от #108, #110

    22:17 28.07.2026

  • 103 Ташко

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ами":

    От сън спомен няма.

    22:17 28.07.2026

  • 104 а не

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "осраински":

    да не мислиш че искат да потънат в китайска мас

    22:18 28.07.2026

  • 105 Те подписват

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "хаха":

    тиловаци и после ги пращат на мясорубката, а договорите са до смърт, няма връщане. От къде мислиш идват тия стотици хиляди видеота с бягащ руски кашик, които дрона го настига?

    22:20 28.07.2026

  • 106 Курназ Костя

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ами":

    Бирата бомбичка. Помня, само нея пиех.

    Коментиран от #107

    22:23 28.07.2026

  • 107 А аз

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Курназ Костя":

    халва Любимка. Пиех.

    22:23 28.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 pyzcлямийти

    1 0 Отговор
    куги заминават за матюшка?

    22:31 28.07.2026

  • 110 Анани

    0 0 Отговор

    До коментар #102 от "Артилерист":

    Пътят и към фронта!Файда от мрънкащи философи нямаме

    Коментиран от #113

    22:32 28.07.2026

  • 111 Вярно ли е че

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Говорещ руски на високо ниво":

    урките много ги бият, когато ги отвличат с бусовете и след това в лагерите за подготовка? Ти знаеш най-добре, защото говориш руски на високо ниво. Какво пише руската пропаганда? Избягалите в Русия украинци били повече от останалите в украинския райх.

    Коментиран от #112

    22:33 28.07.2026

  • 112 Гиго

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Вярно ли е че":

    Да не си пил отрова?

    Коментиран от #114

    22:36 28.07.2026

  • 113 Ние сме член на НАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Анани":

    Нормално ще бъде да те хванат на улицата, както в Украйна, да те набият хубавичко една седмица и да те пратят на фронта в Украйна да се сражаваш с професионалната руска армия. Там ще крещиш "слава украине" и с напукани от бой ребра ще правиш "контранаступ".

    22:38 28.07.2026

  • 114 Пих портокалов сок

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Гиго":

    Фреш. Направих си го сам. Оставих го в хладилника добре да се охлади и пих от него. Защо питаш? Ходих и на плаж. Но каква връзка има това със статията?

    22:41 28.07.2026

  • 115 СКРИТА БУСИФИКАЦИЯ

    0 0 Отговор
    КУЦО КЪОРАВО
    САКАТО

    ЖЕНИ ДЕЦА ВСИЧКО
    ШЕ БЪДЕ ВЪВЛЕЧЕНО
    ВЪВ
    ВОЙНАТА НА ПУТИН.

    22:41 28.07.2026

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