Скрита мобилизация! Кремъл успя да увеличи руската армия с нови 25 000 войници

Президентът на Русия Владимир Путин увеличи щатната численост на военнослужещите във въоръжените сили с нови 25 хил. души, съобщи ТАСС, цитирайки пресслужбата на Кремъл.
Указът от 27 юли влиза в сила от 1 август 2026 г.
Щатната численост на въоръжените сили на Руската федерация е определена на 2 426 130 души, от които 1 млн. 535 хил. военнослужещи.
Съгласно предишния указ на президента от 12 юни тази година за определяне на щатната численост на въоръжените сили на РФ, щатната численост на военнослужещите във въоръжените сили беше определена на 1 млн. 510 хил. души.
С този указ щатната численост на въоръжените сили беше определена на 2 399 130 единици.
В съответствие с указа от 27 юли президентът постанови да бъдат внесени промени във връзка със създаването на военно-строителни подразделения във въоръжените сили на Русия.
Максималният състав на централния апарат на Министерството на отбраната на РФ ще е в размер на 13 400 души. Тук не влиза персоналът по охрана и обслужване на сградите, включително федерални държавни граждански служители, които са 4 930 души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краварска медия
Коментиран от #37
20:49 28.07.2026
2 ,,Скрита" мобилизация ли...?!
И моля Ви,не трийте Истината ...!
Коментиран от #84
20:50 28.07.2026
3 Финансов ресурс
Коментиран от #58
20:50 28.07.2026
4 Пич
Коментиран от #13, #25
20:51 28.07.2026
5 осраински
Коментиран от #104
20:51 28.07.2026
6 Увеличението
Докато загубите на Украйна са толкова на месец , въпреки насилствената мобилизация .
Което прави към догодина пролетта двойно повече руски войници,отколкото украински .
20:51 28.07.2026
7 Язък за тийнейджърите!
Жал ми е, честно.
В името на един грандоман с наполеоново его.
Коментиран от #29
20:52 28.07.2026
8 Пиночет
Коментиран от #15, #52
20:52 28.07.2026
9 осраински
20:52 28.07.2026
10 За един
Коментиран от #33, #85
20:52 28.07.2026
11 Путинките нищо не правят освен пътя
20:52 28.07.2026
12 Говорещ руски на високо ниво
Коментиран от #17
20:53 28.07.2026
13 Кой ви пусна нета в Курило?
До коментар #4 от "Пич":Ще го накажем.
Коментиран от #28
20:53 28.07.2026
14 Запознат
20:54 28.07.2026
15 Дон Корлеоне
До коментар #8 от "Пиночет":Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта!
Коментиран от #42
20:54 28.07.2026
16 осраински
20:54 28.07.2026
17 Съдията
До коментар #12 от "Говорещ руски на високо ниво":В България малко ли путинофили има? Специална покана ли чакат?
20:55 28.07.2026
18 Хах
20:56 28.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мишел
Украйна има най-големите нови военни гробища в Европа и в света и може само да съкрати армията си.
20:56 28.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Запознат
дълга 12 метра и с 2 тона взрив по Москва.
Коментиран от #44, #47
20:57 28.07.2026
23 Ами
във въоръжените сили на Русия с мобилизацията?
Май вече се чудите каква простотия да измислите.
Коментиран от #34
20:57 28.07.2026
24 Летец Пешеходец
20:57 28.07.2026
25 Чиниш ми се
До коментар #4 от "Пич":Специалист-гълтач.
Коментиран от #31
20:57 28.07.2026
26 Пиночет
20:58 28.07.2026
27 Рефер
20:59 28.07.2026
28 Пич
До коментар #13 от "Кой ви пусна нета в Курило?":Като имаш дефицит на мозък, и не можеш да опонираш по същество, така ще е!!!
Коментиран от #35
20:59 28.07.2026
29 Путин си мисли че като стигне киев и
До коментар #7 от "Язък за тийнейджърите!":Украйна ще се предаде а не мисли че ще стигме киев и ще се върне в москва както стана в париж 1812 година и берлин 1945
сега в украинските градове и села се обучават партизански подривно диверсионни отряди
Коментиран от #51
21:00 28.07.2026
30 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш
21:00 28.07.2026
31 Пич
До коментар #25 от "Чиниш ми се":А ти не ми се чиниш - такъв си!!!
21:00 28.07.2026
32 Митрофанова
21:01 28.07.2026
33 Мишел
До коментар #10 от "За един":Ежемесечната размяна на по над 500убити украинци за по 25-30 убити руснаци показва защо смърди Украйна.
21:02 28.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Соломон
До коментар #28 от "Пич":Дори руснаците не вярват в превземането на Константиновка
Коментиран от #46, #59
21:02 28.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ти четеш ли статиите
До коментар #1 от "Краварска медия":Нема нужда
21:03 28.07.2026
38 Ха сега де...
21:03 28.07.2026
39 Хахахаха
21:03 28.07.2026
40 Ние
21:03 28.07.2026
41 болен copoсoид
21:04 28.07.2026
42 бебето
До коментар #15 от "Дон Корлеоне":путин педофил ли е?или са само приказки?
21:04 28.07.2026
43 Говорещ руски на високо ниво
21:04 28.07.2026
44 С 2тона
До коментар #22 от "Запознат":въглища
21:05 28.07.2026
45 Без име
21:07 28.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мдаа...!
До коментар #22 от "Запознат":И Хитлер е бил така,както Ученикът му-Еленски...!
До последно се е надявал на ,,Вундер-Вафето"-,,Фау-1 и2",че ще сломи руснаците ...!
Просто историята се повтаря...!
21:08 28.07.2026
48 Голям джумбиш
21:08 28.07.2026
49 Ами
До коментар #34 от "Гробар":Като гледам как върви размяната на трупове ... И като се има в предвид,
че окраинците не си искат труповете от Константиновка ...
Предполагам, че руснаците биха ползвали механизирани средства,
но нали имат проблеми с горивото ... Може и да си прав.
21:09 28.07.2026
50 Софето
21:09 28.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Пабло Неруда
До коментар #8 от "Пиночет":Наркомана Зеленски, и той щял да ходи на фронта!
21:11 28.07.2026
53 Доктор Вълев
Коментиран от #68
21:11 28.07.2026
54 Убаво
21:12 28.07.2026
55 Отец Дионисий
Коментиран от #61
21:12 28.07.2026
56 Кольо Русофила
21:13 28.07.2026
57 ЦЪНЦАРОВА
Коментиран от #62
21:16 28.07.2026
58 А у укрия
До коментар #3 от "Финансов ресурс":Е дефицит вече с бусовете събират
21:19 28.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Говорещ руски на високо ниво
Коментиран от #63, #67, #111
21:19 28.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Цомчо
До коментар #57 от "ЦЪНЦАРОВА":Коцката сам ли ще ходи?
Коментиран от #64
21:21 28.07.2026
63 Тинтириминтири
До коментар #60 от "Говорещ руски на високо ниво":Ти не бери грижа за Русия
21:22 28.07.2026
64 Мухахаха
До коментар #62 от "Цомчо":Каде да оди ве
21:23 28.07.2026
65 Скрита и фиктивна
21:24 28.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 С очи
До коментар #60 от "Говорещ руски на високо ниво":дръпнати!
21:25 28.07.2026
68 Ами
До коментар #53 от "Доктор Вълев":Не знам от какво е болен Путин, колко дълго ще боледува
и колко пъти още ще умира, но определено е глобален лечител.
Все пак излекува човечеството от "Ковид" само за няколко седици.
Вие докторе, колко ваксини си бихте?
Коментиран от #80
21:26 28.07.2026
69 Това
21:27 28.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Що квичиш?
До коментар #59 от "Пич":За пари ли?
21:28 28.07.2026
72 Тази армия
21:28 28.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Нищо тайно няма
Също както не е тайна и бусофикацията в Украйна. С изсмукани от пръстите статии нищо не можете помогнете
21:31 28.07.2026
76 Има няма
21:32 28.07.2026
77 Иранските
21:33 28.07.2026
78 В това число
21:36 28.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Путин
До коментар #68 от "Ами":е реваксиниран 5 пъти за Ковид!
Излагаш се!
А 12 метровата маса помниш ли я?
Коментиран от #89
21:42 28.07.2026
81 Путлрр ще праща КЕЧА
Хахаха!
21:43 28.07.2026
82 хаха
Указът на Владимир Путин от 27 юли 2026 г. за увеличаване на армията с 25 000 военнослужещи (заради възраждането на т.нар. „стройбати“ или строителни войски) не е насочен към увеличаване на наборниците, а цели попълване чрез професионални войници (на договор) и граждански персонал.
Коментиран от #101, #105
21:43 28.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 хаха
До коментар #2 от ",,Скрита" мобилизация ли...?!":Да. Вече увеличение на щата на професионална армия стана мобилизация. Представям си нашата армия да отвори нова бригада и да добави 100-200 щата какво ще се пише....
21:45 28.07.2026
85 хаха
До коментар #10 от "За един":Тези са инженери и строители като нашите бивши Строителни войски. Няма да се бият, а ще правят мостове, линии, укрепления. А и не са компютри, а компоти, т.е. не е мобилизация, а нови щатове за професионалисти.
Коментиран от #95
21:46 28.07.2026
86 хаха
ХАХАХА!
21:47 28.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Даскала
21:47 28.07.2026
89 Ами
До коментар #80 от "Путин":Помня как партньорите на Италия и хлопнаха кепенците и как
руснаци, китайци и кубинци отидоха да помагат на Италия.
Помня как стояхме под домашен арест, докато западни лидери си правеха вечеринки.
Помня как по три пъти на ден ни казваха колко са умрелите и как трябва да се ваксинираме.
Помня, че и съпругът на Урсула работеше в една фармацевтична компания.
Помня и като попитаха Урсула къде са ваксините за 15 милиарда евро.
Коментиран от #92, #103, #106
21:57 28.07.2026
90 Нашите тъ пейки
21:57 28.07.2026
91 Лавров
21:58 28.07.2026
92 За какво са и помагали
До коментар #89 от "Ами":За онази настинка ли?
21:58 28.07.2026
93 Цончо
Коментиран от #99
21:58 28.07.2026
94 Пък на Ким Чен
22:01 28.07.2026
95 Да да
До коментар #85 от "хаха":Ще се мятат върху минните полета, а истинската армия ще гази върху труповете им. По евтинко излиза. Ден ги нет.
22:01 28.07.2026
96 Сеирджия
22:04 28.07.2026
97 Както е тръгнало
22:04 28.07.2026
98 Ицо
22:05 28.07.2026
99 Надарен и успешен
До коментар #93 от "Цончо":В армията nендофили и nендерасти не приемат!
22:06 28.07.2026
100 Ще увиват
22:14 28.07.2026
101 Вярвай му, като искаш
До коментар #82 от "хаха":Нема да ти пречим.
22:15 28.07.2026
102 Артилерист
Коментиран от #108, #110
22:17 28.07.2026
103 Ташко
До коментар #89 от "Ами":От сън спомен няма.
22:17 28.07.2026
104 а не
До коментар #5 от "осраински":да не мислиш че искат да потънат в китайска мас
22:18 28.07.2026
105 Те подписват
До коментар #82 от "хаха":тиловаци и после ги пращат на мясорубката, а договорите са до смърт, няма връщане. От къде мислиш идват тия стотици хиляди видеота с бягащ руски кашик, които дрона го настига?
22:20 28.07.2026
106 Курназ Костя
До коментар #89 от "Ами":Бирата бомбичка. Помня, само нея пиех.
Коментиран от #107
22:23 28.07.2026
107 А аз
До коментар #106 от "Курназ Костя":халва Любимка. Пиех.
22:23 28.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 pyzcлямийти
22:31 28.07.2026
110 Анани
До коментар #102 от "Артилерист":Пътят и към фронта!Файда от мрънкащи философи нямаме
Коментиран от #113
22:32 28.07.2026
111 Вярно ли е че
До коментар #60 от "Говорещ руски на високо ниво":урките много ги бият, когато ги отвличат с бусовете и след това в лагерите за подготовка? Ти знаеш най-добре, защото говориш руски на високо ниво. Какво пише руската пропаганда? Избягалите в Русия украинци били повече от останалите в украинския райх.
Коментиран от #112
22:33 28.07.2026
112 Гиго
До коментар #111 от "Вярно ли е че":Да не си пил отрова?
Коментиран от #114
22:36 28.07.2026
113 Ние сме член на НАТО
До коментар #110 от "Анани":Нормално ще бъде да те хванат на улицата, както в Украйна, да те набият хубавичко една седмица и да те пратят на фронта в Украйна да се сражаваш с професионалната руска армия. Там ще крещиш "слава украине" и с напукани от бой ребра ще правиш "контранаступ".
22:38 28.07.2026
114 Пих портокалов сок
До коментар #112 от "Гиго":Фреш. Направих си го сам. Оставих го в хладилника добре да се охлади и пих от него. Защо питаш? Ходих и на плаж. Но каква връзка има това със статията?
22:41 28.07.2026
115 СКРИТА БУСИФИКАЦИЯ
САКАТО
ЖЕНИ ДЕЦА ВСИЧКО
ШЕ БЪДЕ ВЪВЛЕЧЕНО
ВЪВ
ВОЙНАТА НА ПУТИН.
22:41 28.07.2026