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Деликатен съюз! Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху се срещнаха за първи път, откакто започнаха войната срещу Иран

Деликатен съюз! Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху се срещнаха за първи път, откакто започнаха войната срещу Иран

28 Юли, 2026 21:18 936 33

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Срещата се състоя на фона на растящото напрежение у дома и за двамата лидери, отбелязва АП

Деликатен съюз! Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху се срещнаха за първи път, откакто започнаха войната срещу Иран - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещнаха в Белия дом за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран, което даде възможност на Нетаняху да се опита да облекчи напрежението в техните отношения, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Срещата при закрити врата продължи почти час и половина и според говорителката на Белия дом Карълайн Левит е била "положителна и продуктивна". Белият дом и канцеларията на израелския премиер към момента не са предоставили допълнителни подробности.

Срещата се състоя на фона на растящото напрежение у дома и за двамата лидери, отбелязва АП.

Нетаняху се подготвя за избори и се намира в сложна политическа обстановка отчасти заради влошаващите се отношения с Тръмп. Американският президент е подложен на натиск да сложи край на непопулярната война, която предизвика икономически хаос и ръст на цените в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември.

Тръмп разкри известно напрежение в отношенията си с Нетаняху преди началото на срещата, след като се оплака от съобщения в медиите, че израелският лидер планира да обсъди с него разузнавателна информация за иранските дейности в иранската планина Куланг, където се предполага, че се намира ядрен обект, който Тръмп многократно заплаши да бомбардира.

"Знам точно какво се случва в Куланг", заяви Тръмп в интервю за предаването "Фокс и приятели". Той настоя, че какво и да прави Иран там, то "не е голям проблем" и че "Биби ми казва това, защото иска да остана ангажиран".

"Защо трябва да обявяваш това пред целия свят", попита риторично Тръмп, не скривайки разочарованието си от своя съюзник.

Протестиращи пред Белия дом скандираха "Нетаняху, ти си тиранин" и "Биби, не си добре дошъл тук".

Според официален представител на Белия дом двамата лидери са възнамерявали да обсъдят и рамковото споразумение, което САЩ и Израел подписаха с Ливан във връзка с войната между Израел и "Хизбула", както и разширяването на Авраамовите споразумения.

"Имаме малко различия", заяви Тръмп вчера в отговор на въпрос от репортери дали той и Нетаняху са на едно мнение относно Иран. "Но сме доста близко, да", добави той.

Тръмп през годините е имал променливи отношения с Нетаняху, но откакто се върна в Белия дом миналата година техният съюз е по-силен от всякога, отбелязва АП. Когато започнаха войната срещу Иран през февруари двамата лидери представиха обединен фронт и изтъкнаха, че въоръжените им сили действат в пълен синхрон, за да елиминират ръководството на Иран и да проправят път за идване на власт на по-приятелски настроено към Запада правителство.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атиджа

    7 14 Отговор
    Едно време хан Тервел спрял аятоласите да превземат Европа.

    Коментиран от #11

    21:20 28.07.2026

  • 2 Пич

    15 2 Отговор
    Няма нищо деликатно!!! Шефа отново ще стяга Тръмп!!!

    21:20 28.07.2026

  • 3 осраински

    13 3 Отговор
    съединители за смяна

    21:21 28.07.2026

  • 4 КЕФ

    22 2 Отговор
    Кравари загиват и противоракетната им отбрана в завива е разрушена от ирански ракети и руско заузнаване. Следват ционистите.

    Коментиран от #13

    21:22 28.07.2026

  • 5 Нямали

    22 2 Отговор
    Кой да ги гръмне тия двамата и зеления с тях та да мирне света. Трима алчни идиоти евреи побъркаха целия свят.

    Коментиран от #14

    21:24 28.07.2026

  • 6 Сатана Z

    23 1 Отговор
    Днес тримата военнопрестъпници Тръмп,Зеле и Ушатия Бени се събраха на едно място за да съгласуват нови престъпления срещу човечеството

    Коментиран от #23

    21:29 28.07.2026

  • 7 ДВАМА ИЗЛИШНИ

    21 1 Отговор
    КОГАТО И ДА ПУКНАТ ВСЕ Е МНОГО КЪСНО.

    21:30 28.07.2026

  • 8 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Двамата Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху са прочути със своята деликатност. Естествено, и съюзът им е деликатен.

    21:41 28.07.2026

  • 9 Доналд Тръмбеш

    12 1 Отговор
    Срещнах се днес две мошета. Сатаняху и Зелевски. Обсъждахме какви мошенгии да направим.

    Коментиран от #15, #19

    21:46 28.07.2026

  • 10 Доню Тръмбешки

    6 0 Отговор
    Срещнах се днес с двете мошета Сатаняху и Зелевски. Обсъждахме какви мошенгии да направим, че нещата съвсем се закучиха.

    21:48 28.07.2026

  • 11 Куриозното е, че европеецът Тервел

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атиджа":

    потомък на номадско племе от Средна Азия и владетел на България е неграмотен езичник. Прииждащите аятоласи изповядват монотеистична религия, родствена с юдаизма и християнството, имат писменост, култура, поети, учени и са съхранили безценни писмени паметници от античността. А за въпросния сблъсък Тервел е бил нает от византийците.

    Коментиран от #12

    21:48 28.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мечти

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "КЕФ":

    и химери

    22:02 28.07.2026

  • 14 Вместо

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нямали":

    трима може само едно късо и всичко ще е ок

    22:03 28.07.2026

  • 15 Ала бала

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Доналд Тръмбеш":

    бла бла

    22:05 28.07.2026

  • 16 жик так

    6 1 Отговор
    Среща на двама духовно извисени , ....разговарящи с духове .

    22:10 28.07.2026

  • 17 Преди време

    1 4 Отговор
    някои питаха къде е Нетаняху, интересува ли ги още този въпрос ?!

    22:10 28.07.2026

  • 18 Последния Софиянец

    1 8 Отговор
    Ще падне пак яко млатене на чалмосани копейки и аятоласите им.

    Коментиран от #27

    22:11 28.07.2026

  • 19 Сатана Z

    1 7 Отговор

    До коментар #9 от "Доналд Тръмбеш":

    Ще брулат ватата и лакеите им съдрани.

    Коментиран от #29, #32

    22:12 28.07.2026

  • 20 само за една година ...

    8 0 Отговор
    Чичо Дони е спечелил над два милиарда . Повече отколкото през целия си предишен живот . И то само от отварям протока , затварям протока . Има сделка , няма сделка ....и предварително боравене с акции..

    22:12 28.07.2026

  • 21 Заглавието

    4 1 Отговор
    Много точно. Война а не мисия, удари и иди ми доди ми.

    Коментиран от #25

    22:15 28.07.2026

  • 22 Нищо добро

    1 7 Отговор
    не чака тези, които дават разузнавателна информация от сателитите си на Иран

    Коментиран от #24

    22:19 28.07.2026

  • 23 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Прав си..... Нещо подобно щях да напиша и аз..... Освен военнопрестъпници, убийци на деца и атомни терористи са тия тримата негодяи...

    Коментиран от #28

    22:21 28.07.2026

  • 24 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Нищо добро":

    Не бъди толкова сигурен...

    22:22 28.07.2026

  • 25 Сега някои

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Заглавието":

    ко пей ки могат да кажат СВО, а не война

    22:23 28.07.2026

  • 26 смех

    5 1 Отговор
    двама престъпници "решават" съдбите на МИЛИОНИ

    22:23 28.07.2026

  • 27 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    То не е като да те челастрят тебе.

    22:28 28.07.2026

  • 28 Един друг

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Европеец":

    през февруари 2022г. поведе хорото и отвори кутията на Пандора, беше в черен костюм и гледаше лошо

    22:28 28.07.2026

  • 29 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    Тебе като те брулят всеки ден, си мислиш, че и другите са така лесни като тебе.

    22:29 28.07.2026

  • 30 Един друг

    1 1 Отговор
    Не си достоен да му вържеш връзките на обувките. Ти си прахът под подметките му.

    Коментиран от #33

    22:31 28.07.2026

  • 31 604

    1 0 Отговор
    тия да не се клонират ве....

    22:31 28.07.2026

  • 32 604

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сатана Z":

    ще ще....аде де, ма си стоиш зад клавиатурката.....

    22:32 28.07.2026

  • 33 Всички други

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Един друг":

    които не са предизвикали сълзи в очите на майките, съпругите и децата са по-достойни от ботоксовата са та на, виновник за смъртта и страданията на милиони

    22:39 28.07.2026