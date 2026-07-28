Деликатен съюз! Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху се срещнаха за първи път, откакто започнаха войната срещу Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещнаха в Белия дом за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран, което даде възможност на Нетаняху да се опита да облекчи напрежението в техните отношения, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.
Срещата при закрити врата продължи почти час и половина и според говорителката на Белия дом Карълайн Левит е била "положителна и продуктивна". Белият дом и канцеларията на израелския премиер към момента не са предоставили допълнителни подробности.
Срещата се състоя на фона на растящото напрежение у дома и за двамата лидери, отбелязва АП.
Нетаняху се подготвя за избори и се намира в сложна политическа обстановка отчасти заради влошаващите се отношения с Тръмп. Американският президент е подложен на натиск да сложи край на непопулярната война, която предизвика икономически хаос и ръст на цените в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември.
Тръмп разкри известно напрежение в отношенията си с Нетаняху преди началото на срещата, след като се оплака от съобщения в медиите, че израелският лидер планира да обсъди с него разузнавателна информация за иранските дейности в иранската планина Куланг, където се предполага, че се намира ядрен обект, който Тръмп многократно заплаши да бомбардира.
"Знам точно какво се случва в Куланг", заяви Тръмп в интервю за предаването "Фокс и приятели". Той настоя, че какво и да прави Иран там, то "не е голям проблем" и че "Биби ми казва това, защото иска да остана ангажиран".
"Защо трябва да обявяваш това пред целия свят", попита риторично Тръмп, не скривайки разочарованието си от своя съюзник.
Протестиращи пред Белия дом скандираха "Нетаняху, ти си тиранин" и "Биби, не си добре дошъл тук".
Според официален представител на Белия дом двамата лидери са възнамерявали да обсъдят и рамковото споразумение, което САЩ и Израел подписаха с Ливан във връзка с войната между Израел и "Хизбула", както и разширяването на Авраамовите споразумения.
"Имаме малко различия", заяви Тръмп вчера в отговор на въпрос от репортери дали той и Нетаняху са на едно мнение относно Иран. "Но сме доста близко, да", добави той.
Тръмп през годините е имал променливи отношения с Нетаняху, но откакто се върна в Белия дом миналата година техният съюз е по-силен от всякога, отбелязва АП. Когато започнаха войната срещу Иран през февруари двамата лидери представиха обединен фронт и изтъкнаха, че въоръжените им сили действат в пълен синхрон, за да елиминират ръководството на Иран и да проправят път за идване на власт на по-приятелски настроено към Запада правителство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атиджа
Коментиран от #11
21:20 28.07.2026
2 Пич
21:20 28.07.2026
3 осраински
21:21 28.07.2026
4 КЕФ
Коментиран от #13
21:22 28.07.2026
5 Нямали
Коментиран от #14
21:24 28.07.2026
6 Сатана Z
Коментиран от #23
21:29 28.07.2026
7 ДВАМА ИЗЛИШНИ
21:30 28.07.2026
8 Наблюдател
21:41 28.07.2026
9 Доналд Тръмбеш
Коментиран от #15, #19
21:46 28.07.2026
10 Доню Тръмбешки
21:48 28.07.2026
11 Куриозното е, че европеецът Тервел
До коментар #1 от "Атиджа":потомък на номадско племе от Средна Азия и владетел на България е неграмотен езичник. Прииждащите аятоласи изповядват монотеистична религия, родствена с юдаизма и християнството, имат писменост, култура, поети, учени и са съхранили безценни писмени паметници от античността. А за въпросния сблъсък Тервел е бил нает от византийците.
Коментиран от #12
21:48 28.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мечти
До коментар #4 от "КЕФ":и химери
22:02 28.07.2026
14 Вместо
До коментар #5 от "Нямали":трима може само едно късо и всичко ще е ок
22:03 28.07.2026
15 Ала бала
До коментар #9 от "Доналд Тръмбеш":бла бла
22:05 28.07.2026
16 жик так
22:10 28.07.2026
17 Преди време
22:10 28.07.2026
18 Последния Софиянец
Коментиран от #27
22:11 28.07.2026
19 Сатана Z
До коментар #9 от "Доналд Тръмбеш":Ще брулат ватата и лакеите им съдрани.
Коментиран от #29, #32
22:12 28.07.2026
20 само за една година ...
22:12 28.07.2026
21 Заглавието
Коментиран от #25
22:15 28.07.2026
22 Нищо добро
Коментиран от #24
22:19 28.07.2026
23 Европеец
До коментар #6 от "Сатана Z":Прав си..... Нещо подобно щях да напиша и аз..... Освен военнопрестъпници, убийци на деца и атомни терористи са тия тримата негодяи...
Коментиран от #28
22:21 28.07.2026
24 Европеец
До коментар #22 от "Нищо добро":Не бъди толкова сигурен...
22:22 28.07.2026
25 Сега някои
До коментар #21 от "Заглавието":ко пей ки могат да кажат СВО, а не война
22:23 28.07.2026
26 смех
22:23 28.07.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Последния Софиянец":То не е като да те челастрят тебе.
22:28 28.07.2026
28 Един друг
До коментар #23 от "Европеец":през февруари 2022г. поведе хорото и отвори кутията на Пандора, беше в черен костюм и гледаше лошо
22:28 28.07.2026
29 Сатана Z
До коментар #19 от "Сатана Z":Тебе като те брулят всеки ден, си мислиш, че и другите са така лесни като тебе.
22:29 28.07.2026
30 Един друг
Коментиран от #33
22:31 28.07.2026
31 604
22:31 28.07.2026
32 604
До коментар #19 от "Сатана Z":ще ще....аде де, ма си стоиш зад клавиатурката.....
22:32 28.07.2026
33 Всички други
До коментар #30 от "Един друг":които не са предизвикали сълзи в очите на майките, съпругите и децата са по-достойни от ботоксовата са та на, виновник за смъртта и страданията на милиони
22:39 28.07.2026