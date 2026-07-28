Способни да извършат атентати! 410 ислямисти са терористична заплаха за Германия

Федералното бюро за криминална полиция на Германия (BKA) понастоящем класифицира 410 души като ислямистки заплахи, пише ДПА.
Цифрата, която отразява ситуацията към 1 юли, обхваща лица, свързани с ислямистки тероризъм или екстремизъм, които се считат за способни да извършат сериозни актове на насилие, включително атентати.
Още 65 души са класифицирани като потенциални заплахи от крайнодесния екстремизъм, а 17 - като потенциални заплахи от крайнолевия екстремизъм.
Причините за добавянето или премахването на лица от списъка са различни и се оценяват индивидуално за всеки отделен случай от полицията в германските федерални провинции.
Поради това броят им варира и, взет сам по себе си, не дава надеждна представа за общото ниво на заплаха, добавиха от агенцията.
Данните се появяват след като 21-годишен мъж, роден в Берлин, с ливански корени и известни връзки с ислямисткия екстремизъм, според съобщенията, в събота вечерта се вряза с микробус в тълпата в покрайнините на събитията по повод "Прайд" в Берлин, известни в Германия като "Кристофър Стрийт Дей" (CSD).
Германия освободи втори задържан след нападението с автомобил на прайда в Берлин
Не е доказано той да се е возил в колата на нападателя
Една жена загина, а други 29 души бяха ранени. Съобщава се също, че заподозреният извършител, Абдул Б., е намушкал минувачи с острие, за което се смята, че е мачете. Той беше убит в неделя по време на полицейска операция.
Атаката предизвика дебат в Германия относно по-строги мерки срещу лица, класифицирани като екстремистки заплахи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мюмюн немеца
Коментиран от #27, #30
20:20 28.07.2026
2 Робот
20:20 28.07.2026
3 Европа
Коментиран от #23
20:22 28.07.2026
4 Гост
20:23 28.07.2026
5 В Германия
Коментиран от #22
20:24 28.07.2026
6 Народна поговорка!
Меркел,любезно ги кани и посреща на границата,с плюшени мечета,убеждавайки германците,че имат нужда от ,,инженери" и ,,доктори"...!
И ето го резултата!
Сърдете се на себе си...!
20:25 28.07.2026
7 Констатация
20:27 28.07.2026
8 Пич
Коментиран от #31
20:30 28.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Германистан на три минарета
Коментиран от #19, #21
20:35 28.07.2026
11 ганев
20:38 28.07.2026
12 име
20:40 28.07.2026
13 Смотаняху
20:41 28.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хитлер
20:44 28.07.2026
16 Като се прочетат
20:44 28.07.2026
17 чудя се
20:54 28.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ти си гледай
До коментар #10 от "Германистан на три минарета":ислямската Раша.
Стига си лигавил Корана. Целия го омокри
Коментиран от #25
20:55 28.07.2026
20 стоян георгиев
20:56 28.07.2026
21 Аршлох
До коментар #10 от "Германистан на три минарета":Яяя ,яяя ,Танте Меркекель !
20:57 28.07.2026
22 Ти в немската статистика ли
До коментар #5 от "В Германия":работиш, копей?
В Раша май е Абдулла. И кво?
20:57 28.07.2026
23 Е Раша. никога не е била християнска
До коментар #3 от "Европа":И с бой и без бой.
20:59 28.07.2026
24 Ибенаминдер
21:02 28.07.2026
25 Бат Сали-Енергото
До коментар #19 от "Ти си гледай":Муци 👄 кат не искаш да целуваш Свития Коран,можеш да целуваш бат Салиевия добре изкъпан по случай 4ти юли щот от 21 години съм и американец !
21:03 28.07.2026
26 Анонимен
Коментиран от #29
21:05 28.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кога България ще започне да се оправя?
21:28 28.07.2026
29 Синонимен
До коментар #26 от "Анонимен":Проблемът е, че с тяхното експулсиране нищо няма да се реши. Проблемът ще се реши не с резитба, а с изкореняване;-/...
21:31 28.07.2026
30 редкторите
До коментар #1 от "мюмюн немеца":са изпуснали няколко нули след тези 410
Коментиран от #32
21:37 28.07.2026
31 И ква стана тя...?!
До коментар #8 от "Пич":Германското МВР и то станало като нашето...- само сеир гледа,а не се включва,в борбата с престъпността...?!
21:42 28.07.2026
32 Определено!
До коментар #30 от "редкторите":Си прав!
21:43 28.07.2026