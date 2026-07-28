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Способни да извършат атентати! 410 ислямисти са терористична заплаха за Германия

Способни да извършат атентати! 410 ислямисти са терористична заплаха за Германия

28 Юли, 2026 20:18 805 32

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • тероризъм-
  • ислямисти-
  • алтернатива за германия

Поради това броят им варира и, взет сам по себе си, не дава надеждна представа за общото ниво на заплаха, добавиха от агенцията

Способни да извършат атентати! 410 ислямисти са терористична заплаха за Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
DPA DPA

Федералното бюро за криминална полиция на Германия (BKA) понастоящем класифицира 410 души като ислямистки заплахи, пише ДПА.

Цифрата, която отразява ситуацията към 1 юли, обхваща лица, свързани с ислямистки тероризъм или екстремизъм, които се считат за способни да извършат сериозни актове на насилие, включително атентати.

Още 65 души са класифицирани като потенциални заплахи от крайнодесния екстремизъм, а 17 - като потенциални заплахи от крайнолевия екстремизъм.

Причините за добавянето или премахването на лица от списъка са различни и се оценяват индивидуално за всеки отделен случай от полицията в германските федерални провинции.

Поради това броят им варира и, взет сам по себе си, не дава надеждна представа за общото ниво на заплаха, добавиха от агенцията.

Данните се появяват след като 21-годишен мъж, роден в Берлин, с ливански корени и известни връзки с ислямисткия екстремизъм, според съобщенията, в събота вечерта се вряза с микробус в тълпата в покрайнините на събитията по повод "Прайд" в Берлин, известни в Германия като "Кристофър Стрийт Дей" (CSD).

Германия освободи втори задържан след нападението с автомобил на прайда в Берлин

Не е доказано той да се е возил в колата на нападателя

Една жена загина, а други 29 души бяха ранени. Съобщава се също, че заподозреният извършител, Абдул Б., е намушкал минувачи с острие, за което се смята, че е мачете. Той беше убит в неделя по време на полицейска операция.

Атаката предизвика дебат в Германия относно по-строги мерки срещу лица, класифицирани като екстремистки заплахи.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мюмюн немеца

    12 3 Отговор
    ние сме мирна религия и искаме да избием другите, по благи от нас са само евреите

    Коментиран от #27, #30

    20:20 28.07.2026

  • 2 Робот

    14 2 Отговор
    Защо да гърмят като полека лека овладяват държавата..! Скоро сюнета може да стане задължителен..!

    20:20 28.07.2026

  • 3 Европа

    13 2 Отговор
    стана ислямска. Без бой.

    Коментиран от #23

    20:22 28.07.2026

  • 4 Гост

    17 1 Отговор
    Те всичките терористи в цяла Западна Европа са били известни на полицията и под наблюдение и въпреки това са извършили кървавите си атентати. Изводите за участието на полицията в атентатите е за вас..........

    20:23 28.07.2026

  • 5 В Германия

    16 1 Отговор
    В последните няколко години най- разпространеното име е Мехмед. Честито!

    Коментиран от #22

    20:24 28.07.2026

  • 6 Народна поговорка!

    18 1 Отговор
    ,,Човек сам каквото си направи,никой друг не може да му го направи!"...!
    Меркел,любезно ги кани и посреща на границата,с плюшени мечета,убеждавайки германците,че имат нужда от ,,инженери" и ,,доктори"...!
    И ето го резултата!
    Сърдете се на себе си...!

    20:25 28.07.2026

  • 7 Констатация

    15 1 Отговор
    """""" 410 ислямисти са терористична заплаха за Германия""""" ------- Дойчувците да ги Умножат Минимум по Десет и може да налучкат поне минималния им брой!!!! Не е смешно, щото сигурно и у нас ги има....

    20:27 28.07.2026

  • 8 Пич

    13 1 Отговор
    Много важно!!! Германците са айляк и не се занимават с такива дребнитемия!!! Когато терориста изтрепе няколко германци, просто тяхната полиция съобщава че са знаели, и са наблюдавали!!! Германското МВР вземат заплати за да гледат сейр, един вид!!!

    Коментиран от #31

    20:30 28.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Германистан на три минарета

    11 1 Отговор
    Елитната армия от инженери, хирурзи и сапьори създадена от Мути Мултикулти Меркел и развита от Фрау Фон дер Миндер Лайен!

    Коментиран от #19, #21

    20:35 28.07.2026

  • 11 ганев

    3 0 Отговор
    ЕЕЕ...НАЙ ПОСЛЕ...А ДАНО

    20:38 28.07.2026

  • 12 име

    11 2 Отговор
    Приеха ни в Шенген за да може след отсяване да ни връщат най-тежките случаи, които са регистрирани първо у нас при влизане в Шенген.

    20:40 28.07.2026

  • 13 Смотаняху

    8 2 Отговор
    Ами време.е да почнете да берете плодовете на демокрацията гнусни еврогейци

    20:41 28.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хитлер

    7 1 Отговор
    Ре3aците ще ви разкажат игpaта ама халал да ви е

    20:44 28.07.2026

  • 16 Като се прочетат

    3 2 Отговор
    Селските коментари тук, става ясно, че са платени пропагандатори на тема: "който е против извратеняците, е ислямист, терорист, неправилен, и т.н. и т.н." Твърде оруелско, твърде. И направо си го кажете: прасетата са хора, хората са прасета.

    20:44 28.07.2026

  • 17 чудя се

    5 0 Отговор
    Знаят ги кои са, но не ги екстрадират.

    20:54 28.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ти си гледай

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Германистан на три минарета":

    ислямската Раша.
    Стига си лигавил Корана. Целия го омокри

    Коментиран от #25

    20:55 28.07.2026

  • 20 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Пука ми на дбеуиа г.333 за германските швеzzz.терри ,а кат се замисля даже и там не ми пука .

    20:56 28.07.2026

  • 21 Аршлох

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Германистан на три минарета":

    Яяя ,яяя ,Танте Меркекель !

    20:57 28.07.2026

  • 22 Ти в немската статистика ли

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "В Германия":

    работиш, копей?
    В Раша май е Абдулла. И кво?

    20:57 28.07.2026

  • 23 Е Раша. никога не е била християнска

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европа":

    И с бой и без бой.

    20:59 28.07.2026

  • 24 Ибенаминдер

    2 0 Отговор
    Класифицира?((( какво оначава това?..записват ги за соц.помощи,безплатни жилища,купони за публ.дом и т.н. за арести и депортация не искат и да чуят.

    21:02 28.07.2026

  • 25 Бат Сали-Енергото

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Ти си гледай":

    Муци 👄 кат не искаш да целуваш Свития Коран,можеш да целуваш бат Салиевия добре изкъпан по случай 4ти юли щот от 21 години съм и американец !

    21:03 28.07.2026

  • 26 Анонимен

    2 1 Отговор
    Е, толкова ли е трудно тези 410 ислямисти да ги експулсират от Германия и да си решат проблема?

    Коментиран от #29

    21:05 28.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кога България ще започне да се оправя?

    1 0 Отговор
    Когато глобят първия модерaтор" или сайбията му за изтрит по необясними причини коментар.

    21:28 28.07.2026

  • 29 Синонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Проблемът е, че с тяхното експулсиране нищо няма да се реши. Проблемът ще се реши не с резитба, а с изкореняване;-/...

    21:31 28.07.2026

  • 30 редкторите

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "мюмюн немеца":

    са изпуснали няколко нули след тези 410

    Коментиран от #32

    21:37 28.07.2026

  • 31 И ква стана тя...?!

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Германското МВР и то станало като нашето...- само сеир гледа,а не се включва,в борбата с престъпността...?!

    21:42 28.07.2026

  • 32 Определено!

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "редкторите":

    Си прав!

    21:43 28.07.2026

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