Способни да извършат атентати! 410 ислямисти са терористична заплаха за Германия

Федералното бюро за криминална полиция на Германия (BKA) понастоящем класифицира 410 души като ислямистки заплахи, пише ДПА.

Цифрата, която отразява ситуацията към 1 юли, обхваща лица, свързани с ислямистки тероризъм или екстремизъм, които се считат за способни да извършат сериозни актове на насилие, включително атентати.

Още 65 души са класифицирани като потенциални заплахи от крайнодесния екстремизъм, а 17 - като потенциални заплахи от крайнолевия екстремизъм.

Причините за добавянето или премахването на лица от списъка са различни и се оценяват индивидуално за всеки отделен случай от полицията в германските федерални провинции.

Поради това броят им варира и, взет сам по себе си, не дава надеждна представа за общото ниво на заплаха, добавиха от агенцията.

Данните се появяват след като 21-годишен мъж, роден в Берлин, с ливански корени и известни връзки с ислямисткия екстремизъм, според съобщенията, в събота вечерта се вряза с микробус в тълпата в покрайнините на събитията по повод "Прайд" в Берлин, известни в Германия като "Кристофър Стрийт Дей" (CSD).

Германия освободи втори задържан след нападението с автомобил на прайда в Берлин

Не е доказано той да се е возил в колата на нападателя

Една жена загина, а други 29 души бяха ранени. Съобщава се също, че заподозреният извършител, Абдул Б., е намушкал минувачи с острие, за което се смята, че е мачете. Той беше убит в неделя по време на полицейска операция.

Атаката предизвика дебат в Германия относно по-строги мерки срещу лица, класифицирани като екстремистки заплахи.