Азербайджан обвини Русия в изопачаване на фактите за Карабах

Азербайджанското външно министерство обвини говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова в изопачаване на фактите относно приключилия арменско-азербайджански конфликт. Повод за реакцията станаха нейни изказвания, свързани с Карабах и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), предава БТА.
Говорителят на Азербайджанското външно министерство Айхан Хаджизаде заяви, че Карабах винаги е бил признат от международната общност, включително и от Русия, като неразделна част от територията на Азербайджан.
По думите му твърденията за евентуално прилагане на механизмите на ОДКС върху суверенната територия на Азербайджан са напълно неоснователни. Той подчерта, че районът е бил под арменска окупация близо 30 години, а подобни изказвания противоречат и на официалната позиция на самата Русия.
Хаджизаде заяви още, че Азербайджан е възстановил своята териториална цялост и държавен суверенитет в съответствие с международното право, с което според Баку конфликтът е окончателно приключил.
От азербайджанското Външно министерство призоваха Москва да прекрати практиката да обвързва въпросите, свързани с руско-арменските отношения, с Азербайджан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Всичко от московия е лъжа и измама !
Коментиран от #9
15:58 28.07.2026
6 реалистъ
15:59 28.07.2026
7 Умна
Коментиран от #11, #12
15:59 28.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 руски банан
До коментар #5 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Дори това не е сигурно.
16:04 28.07.2026
10 хаха
ХАХАХА
16:06 28.07.2026
11 Гресирана ватенка
До коментар #7 от "Умна":И дядо ми я харесва.Без грес 😁
16:07 28.07.2026
12 Вижте снимката :)
До коментар #7 от "Умна":Съвсем се объркахте в събитията и реалността :)
16:08 28.07.2026
13 Ами нормално
16:09 28.07.2026
14 Ехеее
16:09 28.07.2026
15 Всички бивши
И Токаев му го каза на фюрера "Никой не разбира тази дива агресия" Русия все по изолирана и с приятели аятоласи, с.корейци, талибани .
16:12 28.07.2026