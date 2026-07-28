Азербайджан обвини Русия в изопачаване на фактите за Карабах

Азербайджанското външно министерство обвини говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова в изопачаване на фактите относно приключилия арменско-азербайджански конфликт. Повод за реакцията станаха нейни изказвания, свързани с Карабах и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), предава БТА.

Говорителят на Азербайджанското външно министерство Айхан Хаджизаде заяви, че Карабах винаги е бил признат от международната общност, включително и от Русия, като неразделна част от територията на Азербайджан.

По думите му твърденията за евентуално прилагане на механизмите на ОДКС върху суверенната територия на Азербайджан са напълно неоснователни. Той подчерта, че районът е бил под арменска окупация близо 30 години, а подобни изказвания противоречат и на официалната позиция на самата Русия.

Хаджизаде заяви още, че Азербайджан е възстановил своята териториална цялост и държавен суверенитет в съответствие с международното право, с което според Баку конфликтът е окончателно приключил.

От азербайджанското Външно министерство призоваха Москва да прекрати практиката да обвързва въпросите, свързани с руско-арменските отношения, с Азербайджан.