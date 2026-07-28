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Азербайджан обвини Русия в изопачаване на фактите за Карабах

Азербайджан обвини Русия в изопачаване на фактите за Карабах

28 Юли, 2026 15:53 477 15

  • азербайджан-
  • русия-
  • карабах

Баку отхвърли изказвания на Мария Захарова за конфликта и ОДКС, като настоя Москва да не намесва Азербайджан в руско-арменските отношения

Азербайджан обвини Русия в изопачаване на фактите за Карабах - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Азербайджанското външно министерство обвини говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова в изопачаване на фактите относно приключилия арменско-азербайджански конфликт. Повод за реакцията станаха нейни изказвания, свързани с Карабах и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), предава БТА.

Говорителят на Азербайджанското външно министерство Айхан Хаджизаде заяви, че Карабах винаги е бил признат от международната общност, включително и от Русия, като неразделна част от територията на Азербайджан.

По думите му твърденията за евентуално прилагане на механизмите на ОДКС върху суверенната територия на Азербайджан са напълно неоснователни. Той подчерта, че районът е бил под арменска окупация близо 30 години, а подобни изказвания противоречат и на официалната позиция на самата Русия.

Хаджизаде заяви още, че Азербайджан е възстановил своята териториална цялост и държавен суверенитет в съответствие с международното право, с което според Баку конфликтът е окончателно приключил.

От азербайджанското Външно министерство призоваха Москва да прекрати практиката да обвързва въпросите, свързани с руско-арменските отношения, с Азербайджан.


Азербайджан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Всичко от московия е лъжа и измама !

    8 1 Отговор
    Кога московските монголя не лъжат ? - Само когато спят !

    Коментиран от #9

    15:58 28.07.2026

  • 6 реалистъ

    8 1 Отговор
    Русийката се скара с всичките си съседи, бивши приятели и съюзници. Предстои само да разсърди с нещо и китайския дракон, и е приключена.

    15:59 28.07.2026

  • 7 Умна

    0 4 Отговор
    и красива !

    Коментиран от #11, #12

    15:59 28.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 руски банан

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Дори това не е сигурно.

    16:04 28.07.2026

  • 10 хаха

    3 0 Отговор
    Все едно й е за първи път да лъже на тази алкохолизирана писслямистка Бачавра.

    ХАХАХА

    16:06 28.07.2026

  • 11 Гресирана ватенка

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Умна":

    И дядо ми я харесва.Без грес 😁

    16:07 28.07.2026

  • 12 Вижте снимката :)

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Умна":

    Съвсем се объркахте в събитията и реалността :)

    16:08 28.07.2026

  • 13 Ами нормално

    4 0 Отговор
    Вече на никой не му пука от проскубаната саката беззъба мечка.

    16:09 28.07.2026

  • 14 Ехеее

    3 0 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🍷🐑😂

    16:09 28.07.2026

  • 15 Всички бивши

    0 0 Отговор
    Съветски републики народите им мразят наглите ,имперски руснаци.
    И Токаев му го каза на фюрера "Никой не разбира тази дива агресия" Русия все по изолирана и с приятели аятоласи, с.корейци, талибани .

    16:12 28.07.2026