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Германия подготвя спешни законодателни мерки след нападението срещу участници в „Берлин Прайд“

Германия подготвя спешни законодателни мерки след нападението срещу участници в „Берлин Прайд“

28 Юли, 2026 22:20 501 23

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  • фридрих мерц-
  • берлин-
  • алтернатива за германия

Вътрешният министър вчера се застъпи за промени в закона за непълнолетните, по-широко използване на електронни гривни за проследяване и въвеждане на национални правила относно превантивното задържане

Германия подготвя спешни законодателни мерки след нападението срещу участници в „Берлин Прайд“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският вътрешен министър Александър Добринт заяви, че се обсъждат няколко идеи за реакция на нападението срещу участници в гейпарада „Берлин Прайд“ и добави, че основният фокус е поставен върху три от тях, които са реалистични и бързо изпълними, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Спрях се на три от тези точки, защото смятам, че по отношение на тях бихме могли много бързо да стигнем до политически решения“, отбеляза Добринт.

Вътрешният министър вчера се застъпи за промени в закона за непълнолетните, по-широко използване на електронни гривни за проследяване и въвеждане на национални правила относно превантивното задържане.

Една жена беше убита и 29 души бяха ранени при атаката срещу участници в състоялия се в събота парад в германската столица. Извършителят, за когото по-късно стана ясно, че е действал по терористични подбуди, се врязал с микробус в участници в шествието, след което е слязъл от превозното си средство и е започнал да напада хората наоколо с мачете. Той е успял да избяга от местопрестъплението, но по-късно бе убит от полицията.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    15 1 Отговор
    Да се забрани, няма да се врязват в нещо дет го няма!!!!

    22:21 28.07.2026

  • 2 Пич

    18 1 Отговор
    Помощ, бият обратните!!! Другите, например когато униват и изнасилват германките, не ни интересуват!!!

    22:23 28.07.2026

  • 3 0/тец Нафърфорий каза

    4 0 Отговор
    Всички минават под расото (ми) божие... Бангаранга..... И ПРИЕМАММММММ....

    22:25 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Нищо

    6 2 Отговор
    няма да направят. Скоро ще има избори, лъжат,обещават.

    22:26 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Добре НабитПедал

    2 0 Отговор
    3наете ли как боли бе Хораааа

    Коментиран от #9

    22:28 28.07.2026

  • 8 Ъъъ

    7 2 Отговор
    Вместо да забрани парада на траверсите, той се занимава с глупости... 🤔

    22:28 28.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мерцата

    5 0 Отговор
    Става шеф на прайда

    22:31 28.07.2026

  • 12 Забранява този сайт

    4 0 Отговор
    ПУТИН-Очаквайте Ореховка, пардон.......

    22:31 28.07.2026

  • 13 Сатана Z

    5 0 Отговор
    "Той е успял да избяга от местопрестъплението, но по-късно бе убит от полицията."
    А може би нападателят е изпълнявал политическа поръчка за да може Мерц и зелените да отнемат още от свободите на населението приемайки всякакви закони ужким се борят със спящи клетки на терористи.
    В България е било същото с ЗЗД по време на царския фашистки режим

    22:32 28.07.2026

  • 14 Мюситата

    4 0 Отговор
    Обичат прайда

    Коментиран от #22

    22:33 28.07.2026

  • 15 Номер 9

    3 0 Отговор
    Ъъъъъъ..... Много Боли (от редакцията сме)

    Коментиран от #18

    22:33 28.07.2026

  • 16 След тези мерки наистина ще започнат

    3 0 Отговор
    Да ги чистят по често

    22:34 28.07.2026

  • 17 М/сюльман

    2 0 Отговор
    С моя Орешник вискъсвам Хастара...

    Коментиран от #19

    22:34 28.07.2026

  • 18 Стамбето

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Номер 9":

    аааа, ако е отзад с кожения колан , чак е приятно...

    22:35 28.07.2026

  • 19 Ан тъй

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "М/сюльман":

    Каза ли им.... Да не се чудят Хасане...

    Коментиран от #21

    22:36 28.07.2026

  • 20 604

    3 0 Отговор
    Шмерц се почувствал лично заплашен след случая, само по някакъв служебен ангажимент пропуснал злощастното събиие....

    22:37 28.07.2026

  • 21 Е/би/ги

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ан тъй":

    У Пе/да/ли/ТЕ

    22:38 28.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1020

    0 0 Отговор
    Но мерки като депортация-нъц. Значи ще си затваряме хора по лично осмотрение, но разнитенавлеци ще си ги търпите. Туйто!

    22:39 28.07.2026

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