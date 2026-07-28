Германия подготвя спешни законодателни мерки след нападението срещу участници в „Берлин Прайд“

Германският вътрешен министър Александър Добринт заяви, че се обсъждат няколко идеи за реакция на нападението срещу участници в гейпарада „Берлин Прайд“ и добави, че основният фокус е поставен върху три от тях, които са реалистични и бързо изпълними, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Спрях се на три от тези точки, защото смятам, че по отношение на тях бихме могли много бързо да стигнем до политически решения“, отбеляза Добринт.

Вътрешният министър вчера се застъпи за промени в закона за непълнолетните, по-широко използване на електронни гривни за проследяване и въвеждане на национални правила относно превантивното задържане.

Една жена беше убита и 29 души бяха ранени при атаката срещу участници в състоялия се в събота парад в германската столица. Извършителят, за когото по-късно стана ясно, че е действал по терористични подбуди, се врязал с микробус в участници в шествието, след което е слязъл от превозното си средство и е започнал да напада хората наоколо с мачете. Той е успял да избяга от местопрестъплението, но по-късно бе убит от полицията.