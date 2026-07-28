Германия подготвя спешни законодателни мерки след нападението срещу участници в „Берлин Прайд“

Германският вътрешен министър Александър Добринт заяви, че се обсъждат няколко идеи за реакция на нападението срещу участници в гейпарада „Берлин Прайд“ и добави, че основният фокус е поставен върху три от тях, които са реалистични и бързо изпълними, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Спрях се на три от тези точки, защото смятам, че по отношение на тях бихме могли много бързо да стигнем до политически решения“, отбеляза Добринт.
Вътрешният министър вчера се застъпи за промени в закона за непълнолетните, по-широко използване на електронни гривни за проследяване и въвеждане на национални правила относно превантивното задържане.
Една жена беше убита и 29 души бяха ранени при атаката срещу участници в състоялия се в събота парад в германската столица. Извършителят, за когото по-късно стана ясно, че е действал по терористични подбуди, се врязал с микробус в участници в шествието, след което е слязъл от превозното си средство и е започнал да напада хората наоколо с мачете. Той е успял да избяга от местопрестъплението, но по-късно бе убит от полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
22:21 28.07.2026
2 Пич
22:23 28.07.2026
3 0/тец Нафърфорий каза
22:25 28.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Нищо
22:26 28.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Добре НабитПедал
Коментиран от #9
22:28 28.07.2026
8 Ъъъ
22:28 28.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мерцата
22:31 28.07.2026
12 Забранява този сайт
22:31 28.07.2026
13 Сатана Z
А може би нападателят е изпълнявал политическа поръчка за да може Мерц и зелените да отнемат още от свободите на населението приемайки всякакви закони ужким се борят със спящи клетки на терористи.
В България е било същото с ЗЗД по време на царския фашистки режим
22:32 28.07.2026
14 Мюситата
Коментиран от #22
22:33 28.07.2026
15 Номер 9
Коментиран от #18
22:33 28.07.2026
16 След тези мерки наистина ще започнат
22:34 28.07.2026
17 М/сюльман
Коментиран от #19
22:34 28.07.2026
18 Стамбето
До коментар #15 от "Номер 9":аааа, ако е отзад с кожения колан , чак е приятно...
22:35 28.07.2026
19 Ан тъй
До коментар #17 от "М/сюльман":Каза ли им.... Да не се чудят Хасане...
Коментиран от #21
22:36 28.07.2026
20 604
22:37 28.07.2026
21 Е/би/ги
До коментар #19 от "Ан тъй":У Пе/да/ли/ТЕ
22:38 28.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 1020
22:39 28.07.2026