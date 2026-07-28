Тайван е надежден морски партньор на САЩ, заяви председателят на Съвета по океанските въпроси Куан Би-линг.

Куан коментира публикация на Американския институт в Тайван (AIT) във Facebook, в която се подчертава сътрудничеството между бреговите охрани на Тайван и САЩ при издирвателни и спасителни операции, оказване на помощ при бедствия и противодействие на незаконния риболов и трафика на наркотици.

От AIT заявиха, че САЩ „ценят партньорството на Тайван в областта на морската сигурност и безопасност и подкрепят значимия му принос по глобални въпроси, включително обмена в областта на морското правоприлагане и международното сътрудничество“.

Куан заяви, че посланието на AIT „носи важно значение“ на фона на тактиките за тормоз от страна на Китай, насочени към подкопаване на основания на правила международен ред и регионалната стабилност. Ппубликацията потвърждава и признаването от страна на САЩ на тайванската Администрация на бреговата охрана като „единствения правоприлагащ орган“ и единствен партньор за сътрудничество в областта на морското правоприлагане в тайвански води.

Куан заяви, че укрепването на сътрудничеството между бреговите охрани на Тайван и САЩ ще помогне за защитата на регионалната морска сигурност и запазването на международния ред.