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Тайван е надежден морски партньор на САЩ
  Тема: Тайван

Тайван е надежден морски партньор на САЩ

28 Юли, 2026 19:23 435 8

  • тайван-
  • китай-
  • сащ-
  • брегова охрана-
  • правоприлагане-
  • международно сътрудничество

Тайпе и Вашингтон укрепват сътрудничеството между бреговите си охрани

Тайван е надежден морски партньор на САЩ - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Тайван е надежден морски партньор на САЩ, заяви председателят на Съвета по океанските въпроси Куан Би-линг.

Куан коментира публикация на Американския институт в Тайван (AIT) във Facebook, в която се подчертава сътрудничеството между бреговите охрани на Тайван и САЩ при издирвателни и спасителни операции, оказване на помощ при бедствия и противодействие на незаконния риболов и трафика на наркотици.

От AIT заявиха, че САЩ „ценят партньорството на Тайван в областта на морската сигурност и безопасност и подкрепят значимия му принос по глобални въпроси, включително обмена в областта на морското правоприлагане и международното сътрудничество“.

Куан заяви, че посланието на AIT „носи важно значение“ на фона на тактиките за тормоз от страна на Китай, насочени към подкопаване на основания на правила международен ред и регионалната стабилност. Ппубликацията потвърждава и признаването от страна на САЩ на тайванската Администрация на бреговата охрана като „единствения правоприлагащ орган“ и единствен партньор за сътрудничество в областта на морското правоприлагане в тайвански води.

Куан заяви, че укрепването на сътрудничеството между бреговите охрани на Тайван и САЩ ще помогне за защитата на регионалната морска сигурност и запазването на международния ред.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 0 Отговор
    Всички партньори на САЩ са ограбвани и колонизирани без изключения..!

    19:28 28.07.2026

  • 2 Шопо

    3 0 Отговор
    Тайван е китайски.

    Коментиран от #4

    19:29 28.07.2026

  • 3 Отговорът

    3 0 Отговор
    Кога дойдат Китайците да видим кво ше пеете

    19:30 28.07.2026

  • 4 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Китай е Тибетски.

    19:39 28.07.2026

  • 5 ОЛЕ МАЛЕ ГЛУПОСТИ

    7 0 Отговор
    ТАЙВАН Е БИЛ,Е И ЩЕ БЪДЕ КИТАЙСКИ.

    19:42 28.07.2026

  • 6 САЩ трябва да са наясно

    4 0 Отговор
    че Иран няма никога да даде Ормузкия проход,нито пък Китай ще даде Тайванския проход.

    19:45 28.07.2026

  • 7 Гробар

    1 0 Отговор
    Абе Китай да потапят Тайван с ядрените ракети, Дончо да напълни гащите.

    20:02 28.07.2026

  • 8 емил

    1 0 Отговор
    Как управляват тези колонизаторски св..не много лесно и практично като назначават на високи постове --преди това подготвят кадрите си - които са учили в Америка или Англия и естествено ги финансират и ги назначават да управляват тези страни -които са предателите на Националните интереси. Народът какво мисли или иска тях въобще не ги интересува докато ид..ото Путин с години наблюдава и чака от 2014 до 2022 година какво ще стане? ..те и децата го знаят Америка ще назначи една малка група лицемери предатели които са готови да пожертват народа си --както е случаят с Украйна . И сега Путин воюва с Украинският народ не само това те пренесоха войната в Русия на нейна територия когато не само НАТО но и целият Запад и други страни около 50 финансират и предоставят всякакво оръжие на Украйна и за тях няма никаква опасност и нищо не ги застрашава . Войната която продължава вече 5 -та година отне живота на милиони и огромни разрушения а ид..ота Путин продължава да раздава награди на военните за проявената смелост а той няма нито решителност нито смелост освен да се усмихва като последният глупак .

    20:30 28.07.2026