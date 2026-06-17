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Г-7 планира производство на ракети и системи за ПВО в Украйна
  Тема: Украйна

Г-7 планира производство на ракети и системи за ПВО в Украйна

17 Юни, 2026 14:46 922 45

  • пво-
  • украйна-
  • производство-
  • ракети-
  • системи

САЩ и европейските партньори ще развиват отбранителни способности чрез лицензирано производство

Г-7 планира производство на ракети и системи за ПВО в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати и европейските държави от Г-7 възнамеряват да произвеждат в Украйна системи за противовъздушна отбрана и ракети с голям обсег по лиценз. Това съобщава Франс прес, позовавайки се на дипломатически източник, участващ в срещата на върха на Г-7 в Евиан, предава БТА.

Според информацията сътрудничеството няма да се ограничи само до производството на средства за противовъздушна отбрана. Предвижда се в Украйна да бъдат изградени и способности за производство на оръжия за далечни удари, включително ракети с голям обсег на действие.

„Ще произвеждаме по лиценз не само системи за противовъздушна отбрана, но и средства за нанасяне на удари на големи разстояния, включително ракети с голям обсег“, е заявил дипломатът в кулоарите на форума.

Инициативата е част от усилията на западните съюзници да засилят отбранителния капацитет на Украйна чрез по-тясно военно-промишлено сътрудничество и разширяване на местното производство на отбранителна техника.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 5 Отговор
    Да работиш под бомби и ракети с взривни материали не е хич добре.

    Коментиран от #11

    14:48 17.06.2026

  • 2 Варна 3

    7 19 Отговор
    Модернизация на Украйна. Украйна може и сама.

    Коментиран от #8

    14:49 17.06.2026

  • 3 Смешници

    23 7 Отговор
    Строят фабрика точно преди 9-ти септември 1944 година която ще бъде приватизирана.

    14:49 17.06.2026

  • 4 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    9 23 Отговор
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #13, #23, #34, #37

    14:49 17.06.2026

  • 5 Тити на Кака

    28 6 Отговор
    Отлична цел за руснаците.
    Путин подкрепя идеята!

    14:49 17.06.2026

  • 6 произвеждат в Украйна

    25 7 Отговор
    Големи нахали. Е и кво, Русия няма да ги унищожи тези фабрики? Не ги разбирам?

    14:49 17.06.2026

  • 7 Факти

    14 8 Отговор
    Целта на СВО е разоръжаване на Украйна 🤣

    Коментиран от #9

    14:50 17.06.2026

  • 8 Тити на Кака

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Прав си.
    Първо даваш на Украйна 500+ млрд, а после тя си се справя сама.
    Както в Баба Алино.

    Коментиран от #12, #15

    14:51 17.06.2026

  • 9 Хахахаха

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Ами да де. Тези цели никога няма да бъдат постигнати. И на хитлер целта му е била да окупира СССР.

    Коментиран от #18

    14:52 17.06.2026

  • 10 Атина Палада

    10 5 Отговор
    Нема лошо Г-ей.таците да си планират:))) не пречат на никого :)

    14:52 17.06.2026

  • 11 Европеец

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Окей г7, не разбирате че тая Украйна ще разори бе..... а чета в Труд, че е украинската хунта с дрон е атакувала автобус с детски футболен отбор от Беларус на руска територия..... Та укрофашистите усилено иска да вкарат и Беларус във войната.... Да видим Лукашенко как ще реагира....

    Коментиран от #16

    14:52 17.06.2026

  • 12 наи вече

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    с тоалетните

    14:53 17.06.2026

  • 13 Викни и за Бандера

    20 4 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    И за Пентагона. Те имат 40 биолаборатории на покрайнската територия. Там са разработвали и произвеждали биологични оръжия за масово унищожение. Шефката на тайните служби на САЩ разсекрети наскоро този документ. И за Бандера се знае, че е бил фашист и е отговорен за масови убийства на цивилно население... А такива, като тебе, керщят: "Слава на тези" - фашаги!

    Коментиран от #19

    14:54 17.06.2026

  • 14 Варна 3

    7 8 Отговор
    Демилитаризацията на Путиновата империя на калта и мизерията продължава

    14:54 17.06.2026

  • 15 Хахахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    Вижте сега, много пишете за това Баба Алино, ама аз по-скоро не виждам вина у украинеца. Не се ли сещате, че някой българин в България му е разрешил? Той в крайна сметка, в България е строил, и не е изникнало всичко за една нощ. Къде са били българските институции? А човека явно си е бизнесмен, след като са му дали право да строи там, той защо да не строи? Вината не е в него, вината е в държавата, която всъщност липсва.

    Коментиран от #24, #45

    14:55 17.06.2026

  • 16 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    В Украйна за над 4 години война, са убити над 2 хиляди цивилни!

    14:57 17.06.2026

  • 17 Неразбрал

    13 3 Отговор
    Абе някои да ми каже Г-7 дали попита Русия за това свое решение ? После да не ревът като наркомана ?

    Коментиран от #41

    14:57 17.06.2026

  • 18 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Целите са постигнати ! Разоръжаване на Украйна ,се чете разоръжаване на НАТО! Украйна е само територия на която Русия разоръжи МатЮто :)) Сега МатЮто планирало да започне производство на кошници в Украйна:))) и руснаците ще седят и чоплят семки ,МатЮто да си плете кошниците ха ха ха

    Коментиран от #20

    14:58 17.06.2026

  • 19 Хахахаха

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "Викни и за Бандера":

    Тупин също е фашист и избива цивилното население, ама ти викаш - давай тупин!

    14:59 17.06.2026

  • 20 Хахахаха

    6 9 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Преди 4 години нямаше нито един удар с ракета или дрон по руска територия! Сега масови атаки с ракети и дронове по руска територия са ежедневие. Щом викаш целите са постигнати, добре. Няма да се плашиш.

    Коментиран от #27

    15:00 17.06.2026

  • 21 Гражанин на ЕС!

    5 4 Отговор
    Взех да завиждам,че не съм гражданин на Украйна,та да ме удавят в пари,средства и внимание...🙄😨😮‍💨🫢!

    15:01 17.06.2026

  • 22 Така ще улеснят Русия,

    8 3 Отговор
    тя ще има достъп да си ги дъни тези военни заводи, а западните джендъри само ще наливат пари в каца без дъно!?

    15:04 17.06.2026

  • 23 Да ама от дивана...

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    ...,само с лозунги-не става...!
    Рипай от дивана и на фронта-от окопа да викаш-,,Слава Украине!"...🤪!

    15:04 17.06.2026

  • 24 Тити на Кака

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Някой строи 100+ имота без нужната документация, а гениален уличен ППДС-йоризт убедено твърди, че "някой му е разрешил"...
    И кой може да му е разрешил? Строителните разрешения устно ли се раздават?
    Я демонстрирай пак вродената си гениалност, сънароднико!
    / И не забравяй да отбележиш, че Шиши е виновен, така ставаш два пъти по-гениален от Айнщайн и Кокоран, взети заедно😂😂😂/ !

    Коментиран от #28

    15:06 17.06.2026

  • 25 Летец Пешеходец

    3 10 Отговор
    Производството на дронове, крилати ракети и балистични ракети в Украйна се увеличава. Ежедневните удари по руските нефтопреработвтелни и военни заводи го доказват. Преди два дни имаше видео, как посред бял ден украинска крилата ракета Фламинго Ф5, която тежи 6 тона и е дълга около 12-13 метра, си лети необезпокоявана на 1500 км. навътре в руска територия, след което се бухна в някакъв завод и му разгони фамилията.

    Коментиран от #38

    15:07 17.06.2026

  • 26 Елелементарно

    9 2 Отговор
    G7 се готви за война с Русия до 2030г

    15:09 17.06.2026

  • 27 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Какви ракети сънуваш бре :)))) Смеят ли западняците да ударят с ракета? Само дронове,където хвърчат навсякъде - и в Русия и в Румъния, Гърция,Полша и още къде ли не .Чак в Хърватия...

    Коментиран от #30

    15:13 17.06.2026

  • 28 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Тити на Кака":

    А къде са били институциите до сега, за да не видят, че там се строи бе ейййй? Явно украинеца сам също е останал излъган от държавата България! Инвестираш милиони за строежи и някой ден ти кажат, че не било законно? Явно архитекта или адвокатите са му казали, да инвестира. Той в крайна сметка, не го е строил сам. Той само е дал парите. Архитекта българин, защо не му каза, че това е незаконно? Адвокатите му българи, които са разпродали апартаментите, защо не са му казали, че това е незаконно? Целия Свети Константин и Елена, беше построен незаконно от българи, ама сега Баба Алино е важно, защото там е украинец. Къде са били институциите до сега, да спрат строежа, да потърсят дали е законен?

    Коментиран от #31

    15:15 17.06.2026

  • 29 Боко

    2 1 Отговор
    А защо ме планира ядрена зима🍄‍🟫🔥💣☠️🪦💩🤮👌⁉️

    15:16 17.06.2026

  • 30 Хахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Абе ти добре ли си? Онзи ден качиха видеата, където ракетата Фламинго порази завод на руска територия. Ракетата си летеше ниско, без да бъде притеснявана и удари завода, където се правили части за ракети Искандер. Вие въобще не се интересувате, как Украйна удря и за това според вас, рашата печели войната. Завода е унищожен.

    Коментиран от #33

    15:18 17.06.2026

  • 31 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    И аз мисля така.. Украинеца или украинците не са виновни . Няма как кмета на даден град,(в случая Варна )да не знае,че на територията на града на който той е кмет се строи цял квартал .

    Коментиран от #35

    15:20 17.06.2026

  • 32 Браво!!!!

    4 5 Отговор
    Крепостната ушанка само от бой разбира

    15:21 17.06.2026

  • 33 Атина Палада

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    Какви фламинго сънуваш бре:) Замерят се с дронове..Ти чети кво ти казва КииФ:)))

    Коментиран от #36

    15:25 17.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Естествено че не е. Той е инвеститор. Хората, които са го подлъгали в България са виновни, както и институциите. Построени готови къщи и тогава вече скочиха, че били незаконни! А до сега къде са гледали? Знаете ли и какви загуби и проблеми е също и за собствениците, които са ги платили? Въобще, България е една нефункционираща "държава". И сега се пише толкова много, защото е украинец. А колко български фирми излъгаха купувачи на жилища, със строежи на незаконни сгради, да не ви пиша. Без Акт 16, без да може да се вземе Акт 16 и т. н. Бананова република е България.

    15:27 17.06.2026

  • 36 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Аз гледам директно видеата от любителски кадри. Аз не пиша за дроновете днес, вчера или онзи ден. Те са всекидневни. Пиша ти за ракетата, която удари завода за производство на части за Искандер. Удара беше преди 2-3 дни. Има любителски кадри.

    Коментиран от #39

    15:29 17.06.2026

  • 37 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Долу уср@йна и подкрепящите ги❗❗❗

    15:33 17.06.2026

  • 38 хахахахха

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Летец Пешеходец":

    много фантазираш ве пишлеме,ще почустваш фламинго със задните си бузки

    15:35 17.06.2026

  • 39 м да

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    кадри правени с помощта на ИИ ...

    Коментиран от #40, #43

    15:37 17.06.2026

  • 40 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "м да":

    Ами той завода си е там. Ударен. Кадрите ако са ИИ, то ти си ЕТ (естествено т ъп)).

    15:39 17.06.2026

  • 41 Разбрал,

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Неразбрал":

    че Проссия не става за нищо.Пета година не могат да превземат един областен град.Днес ударно бомбят Матушката ви копейки, ама все сте НЕразбрали

    15:41 17.06.2026

  • 42 Разбрал,

    4 1 Отговор
    че Проссия не става за нищо.Пета година не могат да превземат един областен град.Днес ударно бомбят Матушката ви копейки, ама все сте НЕразбрали

    15:42 17.06.2026

  • 43 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "м да":

    Байганьовският чобанин започнал и от ИИ да "разбира". ХАХАХА!
    Продължавай да дрънкаш ве клоун.

    15:52 17.06.2026

  • 44 ужас

    1 0 Отговор
    Те тоя отбранителен капацитет на украйна така могат да го увеличат, че в един момент тухла върху тухла да не остане в тая руска провинция.

    16:01 17.06.2026

  • 45 дадада

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Още от самото начало настоявам тоя украинец да се предложи за министър по строителството. За 3 г ще построи всички магистрали. Аз му се възхищавам как за 2 г уж тайно и без подкрепа от държавата е построил цял квартал в тоя балкан.

    16:08 17.06.2026

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