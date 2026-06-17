Г-7 планира производство на ракети и системи за ПВО в Украйна

Съединените щати и европейските държави от Г-7 възнамеряват да произвеждат в Украйна системи за противовъздушна отбрана и ракети с голям обсег по лиценз. Това съобщава Франс прес, позовавайки се на дипломатически източник, участващ в срещата на върха на Г-7 в Евиан, предава БТА.

Според информацията сътрудничеството няма да се ограничи само до производството на средства за противовъздушна отбрана. Предвижда се в Украйна да бъдат изградени и способности за производство на оръжия за далечни удари, включително ракети с голям обсег на действие.

„Ще произвеждаме по лиценз не само системи за противовъздушна отбрана, но и средства за нанасяне на удари на големи разстояния, включително ракети с голям обсег“, е заявил дипломатът в кулоарите на форума.

Инициативата е част от усилията на западните съюзници да засилят отбранителния капацитет на Украйна чрез по-тясно военно-промишлено сътрудничество и разширяване на местното производство на отбранителна техника.