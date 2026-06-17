Г-7 планира производство на ракети и системи за ПВО в Украйна

Съединените щати и европейските държави от Г-7 възнамеряват да произвеждат в Украйна системи за противовъздушна отбрана и ракети с голям обсег по лиценз. Това съобщава Франс прес, позовавайки се на дипломатически източник, участващ в срещата на върха на Г-7 в Евиан, предава БТА.
Според информацията сътрудничеството няма да се ограничи само до производството на средства за противовъздушна отбрана. Предвижда се в Украйна да бъдат изградени и способности за производство на оръжия за далечни удари, включително ракети с голям обсег на действие.
„Ще произвеждаме по лиценз не само системи за противовъздушна отбрана, но и средства за нанасяне на удари на големи разстояния, включително ракети с голям обсег“, е заявил дипломатът в кулоарите на форума.
Инициативата е част от усилията на западните съюзници да засилят отбранителния капацитет на Украйна чрез по-тясно военно-промишлено сътрудничество и разширяване на местното производство на отбранителна техника.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
14:48 17.06.2026
2 Варна 3
Коментиран от #8
14:49 17.06.2026
3 Смешници
14:49 17.06.2026
4 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #13, #23, #34, #37
14:49 17.06.2026
5 Тити на Кака
Путин подкрепя идеята!
14:49 17.06.2026
6 произвеждат в Украйна
14:49 17.06.2026
7 Факти
Коментиран от #9
14:50 17.06.2026
8 Тити на Кака
До коментар #2 от "Варна 3":Прав си.
Първо даваш на Украйна 500+ млрд, а после тя си се справя сама.
Както в Баба Алино.
Коментиран от #12, #15
14:51 17.06.2026
9 Хахахаха
До коментар #7 от "Факти":Ами да де. Тези цели никога няма да бъдат постигнати. И на хитлер целта му е била да окупира СССР.
Коментиран от #18
14:52 17.06.2026
10 Атина Палада
14:52 17.06.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Окей г7, не разбирате че тая Украйна ще разори бе..... а чета в Труд, че е украинската хунта с дрон е атакувала автобус с детски футболен отбор от Беларус на руска територия..... Та укрофашистите усилено иска да вкарат и Беларус във войната.... Да видим Лукашенко как ще реагира....
Коментиран от #16
14:52 17.06.2026
12 наи вече
До коментар #8 от "Тити на Кака":с тоалетните
14:53 17.06.2026
13 Викни и за Бандера
До коментар #4 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":И за Пентагона. Те имат 40 биолаборатории на покрайнската територия. Там са разработвали и произвеждали биологични оръжия за масово унищожение. Шефката на тайните служби на САЩ разсекрети наскоро този документ. И за Бандера се знае, че е бил фашист и е отговорен за масови убийства на цивилно население... А такива, като тебе, керщят: "Слава на тези" - фашаги!
Коментиран от #19
14:54 17.06.2026
14 Варна 3
14:54 17.06.2026
15 Хахахаха
До коментар #8 от "Тити на Кака":Вижте сега, много пишете за това Баба Алино, ама аз по-скоро не виждам вина у украинеца. Не се ли сещате, че някой българин в България му е разрешил? Той в крайна сметка, в България е строил, и не е изникнало всичко за една нощ. Къде са били българските институции? А човека явно си е бизнесмен, след като са му дали право да строи там, той защо да не строи? Вината не е в него, вината е в държавата, която всъщност липсва.
Коментиран от #24, #45
14:55 17.06.2026
16 Хахахаха
До коментар #11 от "Европеец":В Украйна за над 4 години война, са убити над 2 хиляди цивилни!
14:57 17.06.2026
17 Неразбрал
Коментиран от #41
14:57 17.06.2026
18 Атина Палада
До коментар #9 от "Хахахаха":Целите са постигнати ! Разоръжаване на Украйна ,се чете разоръжаване на НАТО! Украйна е само територия на която Русия разоръжи МатЮто :)) Сега МатЮто планирало да започне производство на кошници в Украйна:))) и руснаците ще седят и чоплят семки ,МатЮто да си плете кошниците ха ха ха
Коментиран от #20
14:58 17.06.2026
19 Хахахаха
До коментар #13 от "Викни и за Бандера":Тупин също е фашист и избива цивилното население, ама ти викаш - давай тупин!
14:59 17.06.2026
20 Хахахаха
До коментар #18 от "Атина Палада":Преди 4 години нямаше нито един удар с ракета или дрон по руска територия! Сега масови атаки с ракети и дронове по руска територия са ежедневие. Щом викаш целите са постигнати, добре. Няма да се плашиш.
Коментиран от #27
15:00 17.06.2026
21 Гражанин на ЕС!
15:01 17.06.2026
22 Така ще улеснят Русия,
15:04 17.06.2026
23 Да ама от дивана...
До коментар #4 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":...,само с лозунги-не става...!
Рипай от дивана и на фронта-от окопа да викаш-,,Слава Украине!"...🤪!
15:04 17.06.2026
24 Тити на Кака
До коментар #15 от "Хахахаха":Някой строи 100+ имота без нужната документация, а гениален уличен ППДС-йоризт убедено твърди, че "някой му е разрешил"...
И кой може да му е разрешил? Строителните разрешения устно ли се раздават?
Я демонстрирай пак вродената си гениалност, сънароднико!
/ И не забравяй да отбележиш, че Шиши е виновен, така ставаш два пъти по-гениален от Айнщайн и Кокоран, взети заедно😂😂😂/ !
Коментиран от #28
15:06 17.06.2026
25 Летец Пешеходец
Коментиран от #38
15:07 17.06.2026
26 Елелементарно
15:09 17.06.2026
27 Атина Палада
До коментар #20 от "Хахахаха":Какви ракети сънуваш бре :)))) Смеят ли западняците да ударят с ракета? Само дронове,където хвърчат навсякъде - и в Русия и в Румъния, Гърция,Полша и още къде ли не .Чак в Хърватия...
Коментиран от #30
15:13 17.06.2026
28 Хахахаха
До коментар #24 от "Тити на Кака":А къде са били институциите до сега, за да не видят, че там се строи бе ейййй? Явно украинеца сам също е останал излъган от държавата България! Инвестираш милиони за строежи и някой ден ти кажат, че не било законно? Явно архитекта или адвокатите са му казали, да инвестира. Той в крайна сметка, не го е строил сам. Той само е дал парите. Архитекта българин, защо не му каза, че това е незаконно? Адвокатите му българи, които са разпродали апартаментите, защо не са му казали, че това е незаконно? Целия Свети Константин и Елена, беше построен незаконно от българи, ама сега Баба Алино е важно, защото там е украинец. Къде са били институциите до сега, да спрат строежа, да потърсят дали е законен?
Коментиран от #31
15:15 17.06.2026
29 Боко
15:16 17.06.2026
30 Хахахаха
До коментар #27 от "Атина Палада":Абе ти добре ли си? Онзи ден качиха видеата, където ракетата Фламинго порази завод на руска територия. Ракетата си летеше ниско, без да бъде притеснявана и удари завода, където се правили части за ракети Искандер. Вие въобще не се интересувате, как Украйна удря и за това според вас, рашата печели войната. Завода е унищожен.
Коментиран от #33
15:18 17.06.2026
31 Атина Палада
До коментар #28 от "Хахахаха":И аз мисля така.. Украинеца или украинците не са виновни . Няма как кмета на даден град,(в случая Варна )да не знае,че на територията на града на който той е кмет се строи цял квартал .
Коментиран от #35
15:20 17.06.2026
32 Браво!!!!
15:21 17.06.2026
33 Атина Палада
До коментар #30 от "Хахахаха":Какви фламинго сънуваш бре:) Замерят се с дронове..Ти чети кво ти казва КииФ:)))
Коментиран от #36
15:25 17.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хахахаха
До коментар #31 от "Атина Палада":Естествено че не е. Той е инвеститор. Хората, които са го подлъгали в България са виновни, както и институциите. Построени готови къщи и тогава вече скочиха, че били незаконни! А до сега къде са гледали? Знаете ли и какви загуби и проблеми е също и за собствениците, които са ги платили? Въобще, България е една нефункционираща "държава". И сега се пише толкова много, защото е украинец. А колко български фирми излъгаха купувачи на жилища, със строежи на незаконни сгради, да не ви пиша. Без Акт 16, без да може да се вземе Акт 16 и т. н. Бананова република е България.
15:27 17.06.2026
36 Хахахаха
До коментар #33 от "Атина Палада":Аз гледам директно видеата от любителски кадри. Аз не пиша за дроновете днес, вчера или онзи ден. Те са всекидневни. Пиша ти за ракетата, която удари завода за производство на части за Искандер. Удара беше преди 2-3 дни. Има любителски кадри.
Коментиран от #39
15:29 17.06.2026
37 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
До коментар #4 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Долу уср@йна и подкрепящите ги❗❗❗
15:33 17.06.2026
38 хахахахха
До коментар #25 от "Летец Пешеходец":много фантазираш ве пишлеме,ще почустваш фламинго със задните си бузки
15:35 17.06.2026
39 м да
До коментар #36 от "Хахахаха":кадри правени с помощта на ИИ ...
Коментиран от #40, #43
15:37 17.06.2026
40 Хахахаха
До коментар #39 от "м да":Ами той завода си е там. Ударен. Кадрите ако са ИИ, то ти си ЕТ (естествено т ъп)).
15:39 17.06.2026
41 Разбрал,
До коментар #17 от "Неразбрал":че Проссия не става за нищо.Пета година не могат да превземат един областен град.Днес ударно бомбят Матушката ви копейки, ама все сте НЕразбрали
15:41 17.06.2026
42 Разбрал,
15:42 17.06.2026
43 хаха
До коментар #39 от "м да":Байганьовският чобанин започнал и от ИИ да "разбира". ХАХАХА!
Продължавай да дрънкаш ве клоун.
15:52 17.06.2026
44 ужас
16:01 17.06.2026
45 дадада
До коментар #15 от "Хахахаха":Още от самото начало настоявам тоя украинец да се предложи за министър по строителството. За 3 г ще построи всички магистрали. Аз му се възхищавам как за 2 г уж тайно и без подкрепа от държавата е построил цял квартал в тоя балкан.
16:08 17.06.2026