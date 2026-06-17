Швейцария разшири санкциите срещу Русия с още 23 лица и организации

Швейцария разшири санкционните си списъци срещу Русия, като включи още 23 физически и юридически лица. Информацията беше публикувана на официалния сайт на швейцарското правителство, съобщава Укринформ, предава БТА.
На 15 юни 2026 г. Федералното министерство на икономиката, образованието и научните изследвания е добавило към действащите санкции 16 физически лица и седем организации. Новите ограничителни мерки са влезли в сила в 23:00 часа на 16 юни.
Според официалното съобщение сред санкционираните са ръководители на структури за младежки дейности в Севастопол и други контролирани от Русия територии на Украйна, както и преподаватели и представители на детски организации, участващи в програми за идеологическо въздействие и т.нар. „превъзпитание“ на украински деца.
Швейцарските власти посочват като основание за санкциите предполагаемото участие на тези лица в действия и политики, свързани с депортиране или принудително преместване на непълнолетни, насилствена асимилация, индоктринация и военно обучение на украински деца от окупираните територии.
В изявлението се отбелязва още, че част от санкционираните са свързани с процеси по депортиране, принудително преместване и асимилиране на украински деца извън родните им региони.
Укринформ припомня, че на 15 юни Съветът на Европейския съюз одобри нов пакет санкции срещу Русия, насочен към т.нар. „сенчест флот“, приходите от енергийния сектор и военно-промишления комплекс на страната.
Междувременно Великобритания обяви нов мащабен пакет от ограничения срещу руския „сенчест флот“ и финансови структури, използвани за заобикаляне на западните санкции.
Канада също разшири своите мерки срещу Москва, като наложи допълнителни ограничения върху кораби, свързвани със „сенчестия флот“, както и върху организации и компании от енергийния сектор и структури, обвинявани в разпространение на дезинформация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Членовед 🍌
Коментиран от #3
14:54 17.06.2026
2 Истината
14:58 17.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 да питам
15:02 17.06.2026
5 Санкции мамкцииг🤣😂🤣🖕
Портите" към Краматорск под заплаха: украински анализатори бият тревога заради настъплението на ВС на РФ край Константиновка.
Ситуацията в донецкото направление продължава да се развива не в полза на киевския режим.
Аналитичният ресурс на Украйна, свързан с Главното управление на разузнаването (Гур) на Министерството на отбраната на Украйна, публикува материал, в който признава, че обстановката около Константиновка се развива по "най-лошия сценарий".
Украинските експерти бият тревога: руските войски фактически започнаха щурм на града, който е стратегическа "врата" за откриването на Славянско-Краматорската агломерация.
Тактика на" поглъщане " и превъзходство на руската пехота
Според оценки на украински анализатори, Въоръжените сили на Русия са нахлули в Константиновка буквално от всички страни и активно проникват в центъра на града. Регистрирано е присъствието на руска пехота в източната част (чрез Новодмитровка), както и постоянно настъпление от западната и северозападната посока-от страната на Берестка и Илиновка.
Ресурс констатира, че руските войски постепенно "поглъщат" града, използвайки тактика, която по-рано показа своята висока ефективност в Покровск.
Киевските анализатори: кадровия дефицит в този сектор на фронта. "Голямото количество руска пехота е несъизмеримо с количеството налични ресурси на ВСУ", подчертавайки, че украинското командване физически не може да затвори всички пропуск
Коментиран от #6
15:04 17.06.2026
6 22222
До коментар #5 от "Санкции мамкцииг🤣😂🤣🖕":Киевските анализатори: кадровия дефицит в този сектор на фронта. "Голямото количество руска пехота е несъизмеримо с количеството налични ресурси на ВСУ", подчертавайки, че украинското командване физически не може да затвори всички пропуски в отбраната.
Логистичен колапс.
15:06 17.06.2026
7 Без име
Коментиран от #14
15:08 17.06.2026
8 Клати Куров
15:10 17.06.2026
9 Възрожденец 🇧🇬
Това са монголски ypoди, живеещи още в 19-ти век !
15:11 17.06.2026
10 Мазохистите от ЕС
15:12 17.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Летец Пешеходец
15:12 17.06.2026
13 Прогресивни съветски шарлатани !
Само българските копейки не могат да разберат, че руската държавна политика винаги е била насочена срещу България. Затова навсякъде насаждат омраза срещу нас и възпитават такива фенове по света.
За да обслужи Путин, правителството на Радев нямало да подкрепи санкции срещу полковник Гундяв, представящ се за руски патриарх, и санкции в областта на енергетиката.
Пак казвам, никой няма да ни бави: От ЕС веднага ще започнат да ограничават плащания към България. На Радев и управляващите не им пука - те се гушат с корупционни пари. "Мъдрият" народ скоро може да разбере как живеят гладните.
Коментиран от #17
15:14 17.06.2026
14 Урсулата съм
До коментар #7 от "Без име":Аз наредих украинчетата да вземат Български език , без да знаят една дума Български , после ще вземат Али Баба .....а после цяла България и Българите ще учат покраински !!!!!!!!
15:15 17.06.2026
15 Гориил
15:39 17.06.2026
16 хахахахха
15:41 17.06.2026
17 Единственото спасение на България
До коментар #13 от "Прогресивни съветски шарлатани !":Е излизането от ес и нато,тези нацистки организации вредят на България!
16:08 17.06.2026
18 Гориил
16:15 17.06.2026
19 хахахаха
16:15 17.06.2026