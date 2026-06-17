Швейцария разшири санкциите срещу Русия с още 23 лица и организации

Швейцария разшири санкционните си списъци срещу Русия, като включи още 23 физически и юридически лица. Информацията беше публикувана на официалния сайт на швейцарското правителство, съобщава Укринформ, предава БТА.

На 15 юни 2026 г. Федералното министерство на икономиката, образованието и научните изследвания е добавило към действащите санкции 16 физически лица и седем организации. Новите ограничителни мерки са влезли в сила в 23:00 часа на 16 юни.

Според официалното съобщение сред санкционираните са ръководители на структури за младежки дейности в Севастопол и други контролирани от Русия територии на Украйна, както и преподаватели и представители на детски организации, участващи в програми за идеологическо въздействие и т.нар. „превъзпитание“ на украински деца.

Швейцарските власти посочват като основание за санкциите предполагаемото участие на тези лица в действия и политики, свързани с депортиране или принудително преместване на непълнолетни, насилствена асимилация, индоктринация и военно обучение на украински деца от окупираните територии.

В изявлението се отбелязва още, че част от санкционираните са свързани с процеси по депортиране, принудително преместване и асимилиране на украински деца извън родните им региони.

Укринформ припомня, че на 15 юни Съветът на Европейския съюз одобри нов пакет санкции срещу Русия, насочен към т.нар. „сенчест флот“, приходите от енергийния сектор и военно-промишления комплекс на страната.

Междувременно Великобритания обяви нов мащабен пакет от ограничения срещу руския „сенчест флот“ и финансови структури, използвани за заобикаляне на западните санкции.

Канада също разшири своите мерки срещу Москва, като наложи допълнителни ограничения върху кораби, свързвани със „сенчестия флот“, както и върху организации и компании от енергийния сектор и структури, обвинявани в разпространение на дезинформация.