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Швейцария разшири санкциите срещу Русия с още 23 лица и организации

Швейцария разшири санкциите срещу Русия с още 23 лица и организации

17 Юни, 2026 14:54 666 19

  • швейцария-
  • украйна-
  • санкции-
  • русия-
  • организации

Новите ограничения са насочени към дейности, свързани с украински деца в окупираните територии

Швейцария разшири санкциите срещу Русия с още 23 лица и организации - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Швейцария разшири санкционните си списъци срещу Русия, като включи още 23 физически и юридически лица. Информацията беше публикувана на официалния сайт на швейцарското правителство, съобщава Укринформ, предава БТА.

На 15 юни 2026 г. Федералното министерство на икономиката, образованието и научните изследвания е добавило към действащите санкции 16 физически лица и седем организации. Новите ограничителни мерки са влезли в сила в 23:00 часа на 16 юни.

Според официалното съобщение сред санкционираните са ръководители на структури за младежки дейности в Севастопол и други контролирани от Русия територии на Украйна, както и преподаватели и представители на детски организации, участващи в програми за идеологическо въздействие и т.нар. „превъзпитание“ на украински деца.

Швейцарските власти посочват като основание за санкциите предполагаемото участие на тези лица в действия и политики, свързани с депортиране или принудително преместване на непълнолетни, насилствена асимилация, индоктринация и военно обучение на украински деца от окупираните територии.

В изявлението се отбелязва още, че част от санкционираните са свързани с процеси по депортиране, принудително преместване и асимилиране на украински деца извън родните им региони.

Укринформ припомня, че на 15 юни Съветът на Европейския съюз одобри нов пакет санкции срещу Русия, насочен към т.нар. „сенчест флот“, приходите от енергийния сектор и военно-промишления комплекс на страната.

Междувременно Великобритания обяви нов мащабен пакет от ограничения срещу руския „сенчест флот“ и финансови структури, използвани за заобикаляне на западните санкции.

Канада също разшири своите мерки срещу Москва, като наложи допълнителни ограничения върху кораби, свързвани със „сенчестия флот“, както и върху организации и компании от енергийния сектор и структури, обвинявани в разпространение на дезинформация.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Членовед 🍌

    18 5 Отговор
    И къде беше общоевропейският вой и хленчене, когато Украйна изгори панорамата на отбраната на Севастопол?

    Коментиран от #3

    14:54 17.06.2026

  • 2 Истината

    19 3 Отговор
    А санкции на израел кога???

    14:58 17.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 да питам

    3 13 Отговор
    Тупин пусна ли нета?!

    15:02 17.06.2026

  • 5 Санкции мамкцииг🤣😂🤣🖕

    11 2 Отговор
    Ръгай в боба чушки🌶️😝

    Портите" към Краматорск под заплаха: украински анализатори бият тревога заради настъплението на ВС на РФ край Константиновка.
    Ситуацията в донецкото направление продължава да се развива не в полза на киевския режим.

    Аналитичният ресурс на Украйна, свързан с Главното управление на разузнаването (Гур) на Министерството на отбраната на Украйна, публикува материал, в който признава, че обстановката около Константиновка се развива по "най-лошия сценарий".

    Украинските експерти бият тревога: руските войски фактически започнаха щурм на града, който е стратегическа "врата" за откриването на Славянско-Краматорската агломерация.
    Тактика на" поглъщане " и превъзходство на руската пехота
    Според оценки на украински анализатори, Въоръжените сили на Русия са нахлули в Константиновка буквално от всички страни и активно проникват в центъра на града. Регистрирано е присъствието на руска пехота в източната част (чрез Новодмитровка), както и постоянно настъпление от западната и северозападната посока-от страната на Берестка и Илиновка.
    Ресурс констатира, че руските войски постепенно "поглъщат" града, използвайки тактика, която по-рано показа своята висока ефективност в Покровск.
    Киевските анализатори: кадровия дефицит в този сектор на фронта. "Голямото количество руска пехота е несъизмеримо с количеството налични ресурси на ВСУ", подчертавайки, че украинското командване физически не може да затвори всички пропуск

    Коментиран от #6

    15:04 17.06.2026

  • 6 22222

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Санкции мамкцииг🤣😂🤣🖕":

    Киевските анализатори: кадровия дефицит в този сектор на фронта. "Голямото количество руска пехота е несъизмеримо с количеството налични ресурси на ВСУ", подчертавайки, че украинското командване физически не може да затвори всички пропуски в отбраната.

    Логистичен колапс.

    15:06 17.06.2026

  • 7 Без име

    10 3 Отговор
    По морето сите украинчета са класирани за първи клас на първо класиране, а българчета чакат второ и трето класиране. Толкова.

    Коментиран от #14

    15:08 17.06.2026

  • 8 Клати Куров

    8 0 Отговор
    Боли ма х@я от тия санкции , отивам на малдивите !

    15:10 17.06.2026

  • 9 Възрожденец 🇧🇬

    4 8 Отговор
    Нито едно московско roBego не трябва да бъде допускано до ЕС.
    Това са монголски ypoди, живеещи още в 19-ти век !

    15:11 17.06.2026

  • 10 Мазохистите от ЕС

    6 2 Отговор
    Се надпреварват кои колко може да издържи на болка .....но народите им дали мислят така ?

    15:12 17.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Летец Пешеходец

    1 6 Отговор
    Всеки който не го мързи, подритва "матушката". Никакъв респект и уважение, към "великата сила", която изпадна в брутална криза за горива. Сигурен съм, че след време швейцарците ще събират помощи за обеднелите крепостни, които няма да има какво да ядат.

    15:12 17.06.2026

  • 13 Прогресивни съветски шарлатани !

    2 6 Отговор
    Мъжът, който подпали българските автомобили в Скопие е с татуировка на Путин - верен фен на руския диктатор.
    Само българските копейки не могат да разберат, че руската държавна политика винаги е била насочена срещу България. Затова навсякъде насаждат омраза срещу нас и възпитават такива фенове по света.
    За да обслужи Путин, правителството на Радев нямало да подкрепи санкции срещу полковник Гундяв, представящ се за руски патриарх, и санкции в областта на енергетиката.
    Пак казвам, никой няма да ни бави: От ЕС веднага ще започнат да ограничават плащания към България. На Радев и управляващите не им пука - те се гушат с корупционни пари. "Мъдрият" народ скоро може да разбере как живеят гладните.

    Коментиран от #17

    15:14 17.06.2026

  • 14 Урсулата съм

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    Аз наредих украинчетата да вземат Български език , без да знаят една дума Български , после ще вземат Али Баба .....а после цяла България и Българите ще учат покраински !!!!!!!!

    15:15 17.06.2026

  • 15 Гориил

    2 1 Отговор
    Европа е изправена пред мрачни перспективи и трудни времена. Швейцария просто изразява предпазливостта и подозрението на САЩ, че Русия прави всичко възможно, за да попречи на споразумението за Близкия изток и да възпрепятства доставките на петрол на световния пазар. Вероятно има известна истина в това, но за Москва Украйна е по-важна и необходима от всички световни петролни запаси, а Кремъл е напълно нежелателен за дългосрочно сътрудничество по този чувствителен за САЩ и ЕС въпрос. Единствено размяна на отстъпки и незабавно спиране на сделката пред лицето на лекции и заплахи.

    15:39 17.06.2026

  • 16 хахахахха

    5 1 Отговор
    още като видиш "съобщава укринформ" и ти става ясно че е абсолютна пропаганда

    15:41 17.06.2026

  • 17 Единственото спасение на България

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    Е излизането от ес и нато,тези нацистки организации вредят на България!

    16:08 17.06.2026

  • 18 Гориил

    0 0 Отговор
    Русия и Китай обаче ще намерят начин да избутат в гръб всеки конкурент, стоящ на ръба на пропастта.

    16:15 17.06.2026

  • 19 хахахаха

    0 0 Отговор
    а Швейцария питаха ли чорапчо, сега той ще ги накаже

    16:15 17.06.2026

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