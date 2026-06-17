Финансови затруднения за "Хизбула"! Споразумението между САЩ и Иран неочаквано може да помогне

Временното споразумение между САЩ и Иран може да укрепи позициите на ливанското шиитско движение "Хизбула", след като Техеран е дал сигнали, че ще увеличи финансовата си подкрепа за организацията, когато получи достъп до част от замразените си активи, съобщиха източници, запознати с отношенията между Иран и групировката, предава "Ройтерс".

Според дипломати от региона и ливански източници иранските власти са уверили ръководството на "Хизбула", че ще получи допълнително финансиране след влизането в сила на договореностите с Вашингтон. Конкретни суми не се посочват.

Очаква се меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран да бъде подписан в петък. Според посредника в преговорите - Пакистан - документът ще предвижда прекратяване на военните действия на всички фронтове, въпреки че официалният текст все още не е публикуван.

По настояване на Иран примирието обхваща и Ливан, където "Хизбула" се включи в конфликта през март в подкрепа на Техеран. Последвалата израелска офанзива доведе до хиляди жертви и до навлизане на израелски войски в южната част на страната.

Въпреки намаляването на бойните действия ситуацията в Южен Ливан остава напрегната. Иран предупреди Израел, че може да последва военен отговор, ако продължат атаките в района, докато Израел заявява, че възнамерява да запази военно присъствие в части от територията.

Според анализатори прекратяването на огъня може да донесе политически дивиденти за "Хизбула", която през последните две години понесе сериозни удари, включително след падането на режима на Башар Асад в Сирия през декември 2024 г.

Американски представител обаче подчерта, че Вашингтон няма да позволи освобождаването на ирански средства, ако те бъдат насочени към организации, определяни от САЩ като терористични.

"Средствата няма да бъдат размразени, ако са предназначени за която и да е терористична организация", заяви представителят. По думите му споразумението създава и стимул за Иран да ограничава дейността на съюзническите си въоръжени групировки, тъй като в противен случай няма да може да се възползва от икономическите ползи от договореностите.

По данни на американското финансово министерство Иран е превел около 1 милиард долара на "Хизбула" през първите десет месеца на 2025 г., въпреки действащите международни санкции.

Войната нанесе тежки щети на Ливан. Израелските операции принудиха близо една пета от населението да напусне домовете си, а редица населени места в южната част на страната бяха разрушени.

Финансовите затруднения на "Хизбула" станаха видими през последните месеци. През май движението съобщи, че е било принудено да намали част от социалните си плащания, а по-рано този месец е отпуснало еднократна помощ от 200 долара на разселени семейства - първата подобна програма от началото на войната.

Експерти предупреждават, че евентуален приток на нови ирански средства може значително да укрепи влиянието на "Хизбула" в Ливан, да улесни възстановяването на разрушените райони и да затрудни усилията на ливанското правителство за ограничаване на военната роля на организацията.

Сред основните спорни въпроси в предстоящите преговори остава бъдещето на израелското военно присъствие в Южен Ливан. Техеран настоява за изтегляне на израелските сили, докато Израел продължава да настоява за разоръжаване на "Хизбула" - условие, което организацията категорично отхвърля.