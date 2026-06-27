Техеран: Американските удари са грубо нарушение на меморандума за разбирателство

Иран днес заяви, че нанесените вчера въздушни удари от САЩ срещу територията му, представляват “грубо нарушение” на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон, който има за цел прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Иран “остро осъжда въздушните удари, извършени от американската терористична армия вечерта на 26 юли, петък, срещу няколко обекта по иранското южно крайбрежие”, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Иран.

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Тези удари представляват “грубо нарушаване на чл. 2, параграф 4 от Хартата на ООН и грубо нарушение на параграф 1 от меморандума за разбирателство”, сключен със САЩ в средата на юни, добави иранското външно министерство.

Техеран добави, че е ударил цели, свързани с американските военни сили в отговор на атаките на САЩ, но не уточни които са целите, нито къде са разположени, отбеляза Ройтерс.