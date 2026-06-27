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Техеран: Американските удари са грубо нарушение на меморандума за разбирателство
  Тема: Украйна

Техеран: Американските удари са грубо нарушение на меморандума за разбирателство

27 Юни, 2026 13:44 621 9

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  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

Иран добави, че е ударил цели, свързани с американските военни сили в отговор на атаките на САЩ, но не уточни които са целите, нито къде са разположени, отбеляза Ройтерс

Техеран: Американските удари са грубо нарушение на меморандума за разбирателство - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран днес заяви, че нанесените вчера въздушни удари от САЩ срещу територията му, представляват “грубо нарушение” на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон, който има за цел прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Иран “остро осъжда въздушните удари, извършени от американската терористична армия вечерта на 26 юли, петък, срещу няколко обекта по иранското южно крайбрежие”, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Иран.

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Тези удари представляват “грубо нарушаване на чл. 2, параграф 4 от Хартата на ООН и грубо нарушение на параграф 1 от меморандума за разбирателство”, сключен със САЩ в средата на юни, добави иранското външно министерство.

Техеран добави, че е ударил цели, свързани с американските военни сили в отговор на атаките на САЩ, но не уточни които са целите, нито къде са разположени, отбеляза Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...........

    15 4 Отговор
    На кравар вяра да нямаш. Доказано е назад в годините. Доказва се и днес.

    Коментиран от #5, #7

    13:48 27.06.2026

  • 2 не може да бъде

    11 0 Отговор
    Колко $ ще бъде петролът в понеделник -80-90 или повече $ за барел !?

    13:49 27.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Само тупаник

    7 2 Отговор
    За наглите лъжливи янки, ясно е че каквото и да са подписали няма да го изпълнят. Путин и той стига се е лигавил с тръмпоча ами да ги запуква здраво, западът разбира само от бой.

    13:53 27.06.2026

  • 5 2022 г кога в киев влезнаха ръцките

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "...........":

    ТАНКОВЕ.ПАПАТА ЛИЧНО И ИЗРАЕЛ ГАРАНТИРАХА НА КЪТИН ЧЕ ЗЕЛЮ ПОДПИСВА ВСИЧКО АКО СЕ ИЗТВГЛЯТ.......ИИИ КЪТИН ГО ИЗЛЪГАХА ПАК......

    13:53 27.06.2026

  • 6 8888

    5 1 Отговор
    Потопете флота САЩ няма да се върнат решат да се върнат пак на дъното.

    13:57 27.06.2026

  • 7 Многоточковия ,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "...........":

    И крадеца вика - Дръжте крадеца ...

    14:00 27.06.2026

  • 8 Да така е

    3 3 Отговор
    Така са действа ,а те като она дърдорко "Потен",разтяга локуми 4 години и Украйна сега бие по Кремъл!!!

    Коментиран от #9

    14:02 27.06.2026

  • 9 Оцет Паниций

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да така е":

    Амин , чадо ..

    14:08 27.06.2026

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