Дипломатически пробив! Израел и "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня

Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня, което влиза в сила сега, в 16:00 ч. (и българско) време, обяви пред Ройтерс високопоставен американски представител, цитиран от БТА.

"Хизбула" и Израел сключиха примирие", каза той, отбелязвайки, че преговарящи от САЩ и Катар са съдействали за сделката с помощ от Иран.

"По наша информация след размяната на огън по-рано днес Израел и "Хизбула" вече са в примирие", заяви представителят.

Ливанският депутат от „Хизбула“ Хасан Фадлала заяви пред Ройтерс, че Иран е уведомил движението, че преговорите със САЩ не може да продължат без пълно прекратяване на огъня.

Той призова ливанското правителство да отхвърли всякакви преки преговори с Израел, докато израелските атаки срещу Ливан продължават, и подчерта, че Вашингтон носи отговорността да гарантира, че Израел ще прекрати атаките си и ще изпълни условията по споразумението.

По-рано израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че цял Ливан трябва да гори, след смъртта на четирима израелски военнослужещи, убити в съседната страна.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) също съобщиха, че са нанесли тази нощ и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на ливанското проиранско движение „Хизбула“ в няколко района на Южен Ливан. ЦАХАЛ допълниха, че атаките са в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на „Хизбула“.

Израел ще остане в Ливан “толкова дълго, колкото е необходимо”, заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

Той добави, че ще накара ислямисткото движение “Хизбула” да плати скъпо, след като стана ясно, че четирима израелски войници са били убити по време на операция.

Израелската армия “ще остане в зоната за сигурност в южен Ливан толкова дълго, колкото е необходимо за защита на градовете в северната част” на Израел, заяви Нетаняху в изявление. “Израел не приема атаки срещу наши войници или на на наша територия”, добави той.

Министърът на отбраната Израел Кац от своя страна предупреди за израелски отговор “със значителна сила” на всяка атака от страна на “Хизбула” - групировка, съюзник на Иран.