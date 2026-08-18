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Невиждано нападение: Украйна атакува Москва с 620 дрона!
  Тема: Украйна

Невиждано нападение: Украйна атакува Москва с 620 дрона!

18 Август, 2026 05:32, обновена 18 Август, 2026 06:39 2 420 84

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Над 800 безпилотни апарата са изстреляни срещу Русия за денонощие, столицата е блокирана

Невиждано нападение: Украйна атакува Москва с 620 дрона! - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Москва преживя най-мащабната и координирана атака с дронове от началото на войната, след като кметът на руската столица Сергей Собянин потвърди, че над 620 безпилотни летателни апарата (БПЛА) са насочени към мегаполиса и Московска област в рамките на едно денонощие.

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Руското Министерство на отбраната обяви, че общият брой на прехванатите украински дронове на територията на цялата страна е достигнал рекордните 822 апарата, което превръща офанзивата в безпрецедентна по своите мащаби.

Сериозен инцидент е регистриран в град Раменское, намиращ се в Подмосковието. В резултат на падане на отломки от свален безпилотен апарат върху частна жилищна сграда е пострадало малко момиче, съобщават местните спасителни служби и информационната агенция Интерфакс Русия. На мястото веднага са изпратени екипи на бърза помощ и аварийни структури. Взривове и падащи отломки са усетени още в районите на Ногинск, Железнодорожни и Електростал.

Хаос в небето и блокирани летища

Атаката е предизвикала незабавно затваряне на въздушното пространство над руската столица. Федералната агенция за въздушен транспорт "Росавиация" въведе извънредни ограничения, спирайки временно полетите на три от четирите основни международни летища в Москва – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковски", както и в редица съседни региони. Според официалните данни на местните власти, противовъздушната отбрана и системите за радиоелектронна борба (РЕБ) са успели да свалят около една трета от апаратите (над 200 дрона) в пределите на Московска област.

Въпреки твърденията за висока ефективност на ПВО, падащи отломки и директни попадения са причинили сериозни щети на гражданската и логистичната инфраструктура. В Раменския район на Подмосковието се съобщава за един загинал 83-годишен мъж, след като дрон се е врязал в частен дом, а трима души в района на Околовръстното шосе на руската столица са ранени.

"Руският Amazon" под прицел

Основен обект на тежките удари в Московска област за пореден път станаха разпределителните центрове на най-големия руски онлайн ритейлър Wildberries. Огромен пожар е избухнал в логистичния комплекс на компанията в град Подолск (на около 45 км южно от Москва).

Украинската страна не пое директна отговорност чрез официалните си въоръжени сили, но военно-промишлени източници от Киев (компанията Fire Point) индиректно потвърдиха в социалните мрежи използването на техни далекобойни оръжия за поразяване на обекта. От Министерството на отбраната на Украйна по-рано заявиха, че тези складови бази се използват от Кремъл за логистично обезпечаване и доставка на военно оборудване за фронта – твърдение, което Москва категорично отрича.

Четвърта поредна въздушна тревога в Киев

Паралелно с ударите в Русия, ситуацията в Украйна остава критична. В столицата Киев за четвърти път в рамките на денонощието бе обявена въздушна тревога. Военновъздушните сили на Украйна предупредиха гражданите за навлизането на нови групи от бързи реактивни безпилотни апарати, движещи се от Черниговска област директно към пределите на столицата и град Бровари. Властите в Киев призоваха населението незабавно да потърси убежище.

Военните експерти отчитат безпрецедентен интензитет на използването на безпилотни технологии от двете страни на фронта през последните дни.

Ескалация без граници: Засегната е и територия на НАТО

Освен в района на Москва, ожесточени атаки с над 150 дрона бяха регистрирани в Ростовска област, където се съобщава за петима загинали, щети по железопътна гара и горски пожари.

Междувременно въздушният конфликт за пореден път прекрачи границите на преките участници. Министерството на националната отбрана на Румъния обяви, че испански изтребител F-18, изпълняващ мисия на НАТО по "Еър По Policing", е прехванал и свалил неидентифициран атакуващ дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство от посока Молдова.

Експертите отбелязват, че масираният удар отразява качествено новия капацитет на Украйна за производство на собствени безпилотни системи с голям обсег на действие, способни да преодоляват наситената руска противовъздушна отбрана на разстояния над 1000–1500 километра от границата.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Раша

    54 29 Отговор
    е агресор.

    Коментиран от #9, #29

    05:40 18.08.2026

  • 2 Смърт на фашизма

    57 4 Отговор
    Свобода на народа!

    05:41 18.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 осраински

    11 42 Отговор
    Дълго време никой не ги докосваше. Русия не отговори на ударите по танкери, Туапсе, Новоросийск или терминалите в Темрюк. И когато най-накрая бяха ударени, те веднага поискаха прекратяване на огъня. И това, след като многократно им беше казано: първо преговори, после прекратяване на огъня. Те вече бяха опитали обратното

    Коментиран от #5, #6

    05:42 18.08.2026

  • 5 Не си

    25 4 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    у ред.

    05:43 18.08.2026

  • 6 Марш по кофите копейко гладна!

    20 21 Отговор

    До коментар #4 от "осраински":

    С терористи не се преговаря.

    05:44 18.08.2026

  • 7 404

    15 26 Отговор
    Трябва да палим десните факли по-ярко и да крещим бандеровските лозунги по-силно - и тогава победата ще дойде

    05:44 18.08.2026

  • 8 осраински

    27 22 Отговор
    Всеки ч0век може да стане Ъкраинец но Ъкраинец ч0век никога

    05:46 18.08.2026

  • 9 Е, като някои

    24 23 Отговор

    До коментар #1 от "Раша":

    Не слушат, какво им се каза още 2007-а година в Мюнхен! "Светът не може да се командва само от един хегемон! " "Нали СССР се разпадна? Днешна Русия вече е като вас, демокрация! Защо разширявате Натото към нашите граници? Нали сме с вас"?
    "Можем да организираме една обща европейска сигурност с Русия!"
    Ама кой да чуе? "Важно е да има враг, за да има огромно Нато и много големи военни бюджети!" Еми сега го имате, ама кво ще стане, не се знае! Всички се побъркаха вече! Ще ви приседнат парите!

    Коментиран от #10, #11, #48, #57

    05:47 18.08.2026

  • 10 Соломон

    14 17 Отговор

    До коментар #9 от "Е, като някои":

    И къде точно се е разширило НАТО след 2007г

    Коментиран от #28

    05:53 18.08.2026

  • 11 Млък ве!

    17 19 Отговор

    До коментар #9 от "Е, като някои":

    Това не е причина да се нападат чужди държави. Всеки ще членува, където си иска. Раша не е шеф на Украйна я! Нито на други страни.

    Коментиран от #16, #25

    05:55 18.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Украйна тази нощ cмля фашиcтка раша

    14 23 Отговор
    Гори жестоко ...Преди 5 години за 3 дни в Киев...След 5 години мизeрнa раша е подпaлена

    Коментиран от #21, #71

    05:56 18.08.2026

  • 14 Тюх!

    7 3 Отговор
    Ко прайм ся!

    Коментиран от #19

    05:57 18.08.2026

  • 15 Оня

    9 12 Отговор
    Много добри новини!

    Коментиран от #18

    05:57 18.08.2026

  • 16 Как

    5 9 Отговор

    До коментар #11 от "Млък ве!":

    така, бе ? Украина е Русия.

    05:59 18.08.2026

  • 17 Гориил

    15 10 Отговор
    НАТО не разполага със средства и технически възможности да преодолее най-новите руски системи за противодействие на радиоелектронната война. Русия бързо изгражда компоненти на тази система и през следващите седмици ще затвори напълно подходите към Москва, а след това и към всички големи индустриални градове в Русия.

    Коментиран от #52

    05:59 18.08.2026

  • 18 Перо

    11 14 Отговор

    До коментар #15 от "Оня":

    Слава Украина и президент Зеленски

    05:59 18.08.2026

  • 19 Соломон

    10 7 Отговор

    До коментар #14 от "Тюх!":

    Сега стоим и чакаме руснаците да се събудят за да публикуват къде са паднали обломките от уж свалените дронове

    06:00 18.08.2026

  • 20 Kaлпазанин

    5 9 Отговор
    Значи скоро пак ще теглим борчове за укри и нас ни ,очаква наистина тежка зима

    06:00 18.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Какво доживяхме

    8 6 Отговор
    Москва блокира!

    06:02 18.08.2026

  • 23 ибрям гидти

    3 5 Отговор
    дембелия идва кличко да влиза у бункера

    06:03 18.08.2026

  • 24 Пак

    5 4 Отговор
    е време за балистика !

    06:05 18.08.2026

  • 25 Първо укра е

    8 8 Отговор

    До коментар #11 от "Млък ве!":

    Територия, това не е държава, а недоразумение възникнало случайно от комунистически експеримент и разпада му.
    Второ, фашизмът няма бъдеще! Това е опасна и вредна, античовешка идеология.
    И да се печелят пари, като се правят войни е долен и ненормален начин!

    Коментиран от #32

    06:07 18.08.2026

  • 26 Зелен хайвер

    6 8 Отговор
    Украйна безпрецедентно ще изчезне от картата, много скоро.

    Коментиран от #49, #53

    06:09 18.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тоа па?

    10 6 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    Последно Швеция и Финландия! От къв зор? Нима на финландците да им беше зле с огромна търговия с Русия? Потоци от руски туристи? Не, сега искат и те да мрат във война! Глупаци смотани!

    Коментиран от #62, #65

    06:10 18.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 любопитен

    2 5 Отговор
    Не се ли усещате, че така правите реклама на руското ПВО?

    06:11 18.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Соломон

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Първо укра е":

    На Русия нещо се получи с комунизма. Не и се получи и с демокрацията. Виж с нацизма им се получава много добре. Сигурно от съчетанието между почва и климат. И нацизма много добре се развива

    Коментиран от #40, #56

    06:12 18.08.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    Путин е върхът
    на сладоледаджиите
    сред младежта и спорта.

    06:13 18.08.2026

  • 34 Емека

    0 4 Отговор

    До коментар #27 от "Мими Кучева🐕":

    Винаги е добре да се нахранят троловете с кафяви пастички от сутринта.

    06:13 18.08.2026

  • 35 Путин

    5 0 Отговор
    Кой ми с.р.а
    в гащите?

    06:14 18.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЩЕ ИМА САААМО ЕДИН АМАЗОН

    1 3 Отговор
    НАЛИ ТЪЙ БАЙ БЕЗОС....

    06:15 18.08.2026

  • 38 Баба Гошка

    1 6 Отговор
    Да фъргат изпарител в укропитеккско и да правят буфер 2000 километра изгоррена земя без укроозловредници дет по всяко време могат да правят золлумии

    06:15 18.08.2026

  • 39 ВВП

    4 0 Отговор
    Ще умра.
    Обаче чак през септември.

    06:15 18.08.2026

  • 40 Козлодуйски бряг бум

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    Ти гледай от еврейската държава да не се получи Хирошима и Нагазаки, а за останалите не се изказвай неподготвен.

    Коментиран от #47

    06:16 18.08.2026

  • 41 Маринов

    4 5 Отговор
    Ако това е вярно, може да се очаква е скоро време финализиране на войната. Такава проява е като катализатор за руското управление и Киев ще понесе значителни разрушения. Ще сме свидетели на невиждани неща в Окраина или подмяна на Путин с нов Сталин, който няма да се церемони и лигави с декларации за сметка на руснаците. Наближава развръзката.
    Тия дронове са английски и окраинска сглобка на английски китове. И вярно, доставките през Полша са очевиден приоритет и в скоро време ще има интересни събития.

    Коментиран от #66

    06:16 18.08.2026

  • 42 Мими Кучева 🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Кукуригу, кудкудяк!
    Днеска снесох, утре пак.

    06:18 18.08.2026

  • 43 Добро утро Москва!

    6 1 Отговор
    Спахме ли?

    06:18 18.08.2026

  • 44 Серьожата Лавров

    5 0 Отговор
    Чик-чирик, кичкирик!
    Аз си зобам ечемик.

    06:20 18.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Бамито ви руска

    6 1 Отговор
    Как се спи в московското метро, а?

    06:22 18.08.2026

  • 47 Соломон

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Козлодуйски бряг бум":

    Абе то Нагазаки ще има ама не знам за кой

    06:22 18.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Верен копеец

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Зелен хайвер":

    Извинете, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не сме я спазвали и сме излагали тьотя пред чужденците.

    Коментиран от #78

    06:23 18.08.2026

  • 50 няма край

    7 1 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    Коментиран от #60

    06:23 18.08.2026

  • 51 Още нищо не са видяли блатарите!

    6 1 Отговор
    Още нищо...

    Коментиран от #58

    06:23 18.08.2026

  • 52 Хихи!

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Хубав виц!

    06:24 18.08.2026

  • 53 Рашистите започват да си вярват

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Зелен хайвер":

    26 Зелен хайвер
    45ОТГОВОР
    Украйна безпрецедентно ще изчезне от картата, много скоро.
    -;-
    Как само си вярвата путлерофилите?!
    Какво ще победели и кое ще изчезнело!

    06:24 18.08.2026

  • 54 Соломон

    4 7 Отговор
    Важното е да няма украина и украинци и на там вървим което е добре за света

    06:25 18.08.2026

  • 55 Росомаха

    1 4 Отговор
    Вследствие на английските бомбардировки през ВСВ са се образували огнени смерчове, които са събрали хората и са ги засмуквали в пожарите. В бомбоубежищата са се опичали като във фурна. Стотици хиляди цивилни са били убити, а над милион са напуснали градовете.
    Стотина пластмасови самолетчета не могат да нанесат такива щети в град, по-голям от България.

    Коментиран от #72

    06:26 18.08.2026

  • 56 Гориил

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Соломон":

    Всичко, което прогнозирах, не се случи. Отивам да си сменя врачката и личния лекар.

    Коментиран от #70

    06:26 18.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 скажи-ка вова

    3 2 Отговор
    мацква не зря сожëнная Мадьяром!

    Коментиран от #83

    06:27 18.08.2026

  • 60 Рушляците разбират ли

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "няма край":

    50 няма край
    20ОТГОВОР
    Няма край руската мъка. Няма край.
    -;-
    Каква мъка изпитва рушляка със самогона и кусочек хлеба!

    06:28 18.08.2026

  • 61 Соломон

    1 5 Отговор
    Украйна е в ръцете на хазари, гарантирано ще изчезне от картата

    06:28 18.08.2026

  • 62 Я па ти

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тоа па?":

    Като виждаш че комшията ти е пиянде, дето краде от тебе и налита на бой, и ти ще вдигнеш ограда

    Коментиран от #73

    06:29 18.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Инна

    4 0 Отговор
    Москва не вярва на сълзи. Като са ни бомбардирали кулите, моловете нали стоят? Те са всичко, което ми трябва. Човек трябва да е доволен от това, което им, а не да ламти за още.
    Аз съм доволна от външния си кенеф. Звукоизолиран е.

    06:30 18.08.2026

  • 65 Капейчо

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Тоа па?":

    Ако не си забелязал един съсед на Финландия нападна суверенна държава в 21-ви век. От което финландците се уплашиха и пожелаха НАТО. Швеция и те така.
    Пиша го много бавно, за да разбереш причините и последствията. Украйна не е искала НАТО, само ЕС. Но пък чичо Вова иска Украйна, защото се мисли за дедо Сталин. Понимаеш?

    Коментиран от #76

    06:31 18.08.2026

  • 66 Обикновен руснак не разбира путлеризъма

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Маринов":

    41 Маринов
    03ОТГОВОР
    Ако това е вярно, може да се очаква е скоро време финализиране на войната. Такава проява е като катализатор за руското управление и Киев ще понесе значителни разрушения. Ще сме свидетели на невиждани неща в Окраина или подмяна на Путин с нов Сталин,
    -;-
    Крепостните ще имат това което заслужават!
    Над 20 години Путлер е на власт и как така обикновинети рушляци не разбраха накъде пропадат?!

    06:31 18.08.2026

  • 67 Факти

    1 2 Отговор
    Хазарска държава няма, няма и да има украинска.

    06:32 18.08.2026

  • 68 Щерев

    1 2 Отговор
    цццццц ти да видиш бря бря тука е спокойно само пропагандата на урсулките в действие

    06:32 18.08.2026

  • 69 Скептик

    2 2 Отговор
    800 дрона изстреляни, 802 прихванати. Утре-1000 изстреляни, 1020 прихванати.

    Коментиран от #75

    06:32 18.08.2026

  • 70 осраински

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Гориил":

    Навито! Аз пък ще си сменя дилъра.

    Коментиран от #74

    06:32 18.08.2026

  • 71 Кой е фашист

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Украйна тази нощ cмля фашиcтка раша":

    "Останките на Евгений Коновалец, първият лидер на ОУН, ексхумирани в Ротердам, бяха предадени на Украйна за повторно погребение в Националното военно-мемориално гробище в Киев.

    По този повод в украинската столица, близо до Патриаршеската катедрала, офицери от въоръжените сили на Украйна проведоха факелно шествие и церемония по сбогуване с „героя“, положил основите на украинския радикален национализъм. Останките на Коновалец бяха посрещнати с поклони, минута мълчание и символи на Бандера."

    Коментиран от #79

    06:33 18.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Росомаха

    0 2 Отговор

    До коментар #62 от "Я па ти":

    И какво е откраднала Русия от Швеция и Финландия, ако мога да попитам? Финландци в Ленинград пияни като свини съм виждал всеки уикенд. Минаваха границата да си купят бензин и водка.

    Коментиран от #80

    06:34 18.08.2026

  • 74 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "осраински":

    И аз, и аз идвам. На кого ме оставяш?

    06:34 18.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ако не си забелязал

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "Капейчо":

    Израел всеки ден напада суверенни държави, а Западът или ги подкрепя или си мълчи

    Коментиран от #81, #84

    06:36 18.08.2026

  • 77 Луганск

    3 0 Отговор
    От Москва-река масово изплуваха труповете на олигарси и генерали. Достоверни източници твърдят, че не са скачали от прозорци.

    06:37 18.08.2026

  • 78 Мутра да се яви да ни изясни

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Верен копеец":

    49 Верен копеец
    40ОТГОВОР
    До коментар 26 от "Зелен хайвер":

    Извинете, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не сме я спазвали и сме излагали тьотя пред чужденците.
    -;-
    Митрофанова нема ли скоро а се явне при Карбовския, Лайначков или не знам кое си студио?!?!

    06:37 18.08.2026

  • 79 фашистка русия

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Кой е фашист":

    Всичко идва от фашистка Русия. Руснаците са оригиналните фашисти.

    06:38 18.08.2026

  • 80 Чувал ли

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Росомаха":

    Си за Карелия?

    06:39 18.08.2026

  • 81 Искат да унищожат Израел

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ако не си забелязал":

    76 Ако не си забелязал
    10ОТГОВОР
    До коментар 65 от "Капейчо":

    Израел всеки ден напада суверенни държави, а Западът или ги подкрепя или си мълчи
    -;-
    А сувереннтите държави отказаха ли се да унищожават незаконния Израел?!!?!!

    06:39 18.08.2026

  • 82 456

    0 1 Отговор
    Ха ,ха как да чета? Вчера сутринта статия: 600 дрона изтреляни към Москва, днес невиждано 600 дрона..та вчеращната статиика явно е била " изпусната" и за подготовка как ще се реагира на подобна "новина".

    06:40 18.08.2026

  • 83 Скажи где Мадяр

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "скажи-ка вова":

    станал е като легенда! Всеки е чувал за него, но никой не го е виждал 🤣 Даже аятолаха на Иран се показа, а Мадяр не!

    06:40 18.08.2026

  • 84 Много добре забелязах как

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Ако не си забелязал":

    Хамас и и хизбули от съседни държави нападнаха Израел и отвличаха гражданите му, докато не им гръмнаха смартфоните.

    06:40 18.08.2026

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