Невиждано нападение: Украйна атакува Москва с 620 дрона!

Москва преживя най-мащабната и координирана атака с дронове от началото на войната, след като кметът на руската столица Сергей Собянин потвърди, че над 620 безпилотни летателни апарата (БПЛА) са насочени към мегаполиса и Московска област в рамките на едно денонощие.
Руското Министерство на отбраната обяви, че общият брой на прехванатите украински дронове на територията на цялата страна е достигнал рекордните 822 апарата, което превръща офанзивата в безпрецедентна по своите мащаби.
Сериозен инцидент е регистриран в град Раменское, намиращ се в Подмосковието. В резултат на падане на отломки от свален безпилотен апарат върху частна жилищна сграда е пострадало малко момиче, съобщават местните спасителни служби и информационната агенция Интерфакс Русия. На мястото веднага са изпратени екипи на бърза помощ и аварийни структури. Взривове и падащи отломки са усетени още в районите на Ногинск, Железнодорожни и Електростал.
Хаос в небето и блокирани летища
Атаката е предизвикала незабавно затваряне на въздушното пространство над руската столица. Федералната агенция за въздушен транспорт "Росавиация" въведе извънредни ограничения, спирайки временно полетите на три от четирите основни международни летища в Москва – "Внуково", "Домодедово" и "Жуковски", както и в редица съседни региони. Според официалните данни на местните власти, противовъздушната отбрана и системите за радиоелектронна борба (РЕБ) са успели да свалят около една трета от апаратите (над 200 дрона) в пределите на Московска област.
Въпреки твърденията за висока ефективност на ПВО, падащи отломки и директни попадения са причинили сериозни щети на гражданската и логистичната инфраструктура. В Раменския район на Подмосковието се съобщава за един загинал 83-годишен мъж, след като дрон се е врязал в частен дом, а трима души в района на Околовръстното шосе на руската столица са ранени.
"Руският Amazon" под прицел
Основен обект на тежките удари в Московска област за пореден път станаха разпределителните центрове на най-големия руски онлайн ритейлър Wildberries. Огромен пожар е избухнал в логистичния комплекс на компанията в град Подолск (на около 45 км южно от Москва).
Украинската страна не пое директна отговорност чрез официалните си въоръжени сили, но военно-промишлени източници от Киев (компанията Fire Point) индиректно потвърдиха в социалните мрежи използването на техни далекобойни оръжия за поразяване на обекта. От Министерството на отбраната на Украйна по-рано заявиха, че тези складови бази се използват от Кремъл за логистично обезпечаване и доставка на военно оборудване за фронта – твърдение, което Москва категорично отрича.
Четвърта поредна въздушна тревога в Киев
Паралелно с ударите в Русия, ситуацията в Украйна остава критична. В столицата Киев за четвърти път в рамките на денонощието бе обявена въздушна тревога. Военновъздушните сили на Украйна предупредиха гражданите за навлизането на нови групи от бързи реактивни безпилотни апарати, движещи се от Черниговска област директно към пределите на столицата и град Бровари. Властите в Киев призоваха населението незабавно да потърси убежище.
Военните експерти отчитат безпрецедентен интензитет на използването на безпилотни технологии от двете страни на фронта през последните дни.
Ескалация без граници: Засегната е и територия на НАТО
Освен в района на Москва, ожесточени атаки с над 150 дрона бяха регистрирани в Ростовска област, където се съобщава за петима загинали, щети по железопътна гара и горски пожари.
Междувременно въздушният конфликт за пореден път прекрачи границите на преките участници. Министерството на националната отбрана на Румъния обяви, че испански изтребител F-18, изпълняващ мисия на НАТО по "Еър По Policing", е прехванал и свалил неидентифициран атакуващ дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство от посока Молдова.
Експертите отбелязват, че масираният удар отразява качествено новия капацитет на Украйна за производство на собствени безпилотни системи с голям обсег на действие, способни да преодоляват наситената руска противовъздушна отбрана на разстояния над 1000–1500 километра от границата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Раша
Коментиран от #9, #29
05:40 18.08.2026
2 Смърт на фашизма
05:41 18.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 осраински
Коментиран от #5, #6
05:42 18.08.2026
5 Не си
До коментар #4 от "осраински":у ред.
05:43 18.08.2026
6 Марш по кофите копейко гладна!
До коментар #4 от "осраински":С терористи не се преговаря.
05:44 18.08.2026
7 404
05:44 18.08.2026
8 осраински
05:46 18.08.2026
9 Е, като някои
До коментар #1 от "Раша":Не слушат, какво им се каза още 2007-а година в Мюнхен! "Светът не може да се командва само от един хегемон! " "Нали СССР се разпадна? Днешна Русия вече е като вас, демокрация! Защо разширявате Натото към нашите граници? Нали сме с вас"?
"Можем да организираме една обща европейска сигурност с Русия!"
Ама кой да чуе? "Важно е да има враг, за да има огромно Нато и много големи военни бюджети!" Еми сега го имате, ама кво ще стане, не се знае! Всички се побъркаха вече! Ще ви приседнат парите!
Коментиран от #10, #11, #48, #57
05:47 18.08.2026
10 Соломон
До коментар #9 от "Е, като някои":И къде точно се е разширило НАТО след 2007г
Коментиран от #28
05:53 18.08.2026
11 Млък ве!
До коментар #9 от "Е, като някои":Това не е причина да се нападат чужди държави. Всеки ще членува, където си иска. Раша не е шеф на Украйна я! Нито на други страни.
Коментиран от #16, #25
05:55 18.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Украйна тази нощ cмля фашиcтка раша
Коментиран от #21, #71
05:56 18.08.2026
14 Тюх!
Коментиран от #19
05:57 18.08.2026
15 Оня
Коментиран от #18
05:57 18.08.2026
16 Как
До коментар #11 от "Млък ве!":така, бе ? Украина е Русия.
05:59 18.08.2026
17 Гориил
Коментиран от #52
05:59 18.08.2026
18 Перо
До коментар #15 от "Оня":Слава Украина и президент Зеленски
05:59 18.08.2026
19 Соломон
До коментар #14 от "Тюх!":Сега стоим и чакаме руснаците да се събудят за да публикуват къде са паднали обломките от уж свалените дронове
06:00 18.08.2026
20 Kaлпазанин
06:00 18.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Какво доживяхме
06:02 18.08.2026
23 ибрям гидти
06:03 18.08.2026
24 Пак
06:05 18.08.2026
25 Първо укра е
До коментар #11 от "Млък ве!":Територия, това не е държава, а недоразумение възникнало случайно от комунистически експеримент и разпада му.
Второ, фашизмът няма бъдеще! Това е опасна и вредна, античовешка идеология.
И да се печелят пари, като се правят войни е долен и ненормален начин!
Коментиран от #32
06:07 18.08.2026
26 Зелен хайвер
Коментиран от #49, #53
06:09 18.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тоа па?
До коментар #10 от "Соломон":Последно Швеция и Финландия! От къв зор? Нима на финландците да им беше зле с огромна търговия с Русия? Потоци от руски туристи? Не, сега искат и те да мрат във война! Глупаци смотани!
Коментиран от #62, #65
06:10 18.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 любопитен
06:11 18.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Соломон
До коментар #25 от "Първо укра е":На Русия нещо се получи с комунизма. Не и се получи и с демокрацията. Виж с нацизма им се получава много добре. Сигурно от съчетанието между почва и климат. И нацизма много добре се развива
Коментиран от #40, #56
06:12 18.08.2026
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
на сладоледаджиите
сред младежта и спорта.
06:13 18.08.2026
34 Емека
До коментар #27 от "Мими Кучева🐕":Винаги е добре да се нахранят троловете с кафяви пастички от сутринта.
06:13 18.08.2026
35 Путин
в гащите?
06:14 18.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ЩЕ ИМА САААМО ЕДИН АМАЗОН
06:15 18.08.2026
38 Баба Гошка
06:15 18.08.2026
39 ВВП
Обаче чак през септември.
06:15 18.08.2026
40 Козлодуйски бряг бум
До коментар #32 от "Соломон":Ти гледай от еврейската държава да не се получи Хирошима и Нагазаки, а за останалите не се изказвай неподготвен.
Коментиран от #47
06:16 18.08.2026
41 Маринов
Тия дронове са английски и окраинска сглобка на английски китове. И вярно, доставките през Полша са очевиден приоритет и в скоро време ще има интересни събития.
Коментиран от #66
06:16 18.08.2026
42 Мими Кучева 🐕🦺
Днеска снесох, утре пак.
06:18 18.08.2026
43 Добро утро Москва!
06:18 18.08.2026
44 Серьожата Лавров
Аз си зобам ечемик.
06:20 18.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Бамито ви руска
06:22 18.08.2026
47 Соломон
До коментар #40 от "Козлодуйски бряг бум":Абе то Нагазаки ще има ама не знам за кой
06:22 18.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Верен копеец
До коментар #26 от "Зелен хайвер":Извинете, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не сме я спазвали и сме излагали тьотя пред чужденците.
Коментиран от #78
06:23 18.08.2026
50 няма край
Коментиран от #60
06:23 18.08.2026
51 Още нищо не са видяли блатарите!
Коментиран от #58
06:23 18.08.2026
52 Хихи!
До коментар #17 от "Гориил":Хубав виц!
06:24 18.08.2026
53 Рашистите започват да си вярват
До коментар #26 от "Зелен хайвер":26 Зелен хайвер
45ОТГОВОР
Украйна безпрецедентно ще изчезне от картата, много скоро.
-;-
Как само си вярвата путлерофилите?!
Какво ще победели и кое ще изчезнело!
06:24 18.08.2026
54 Соломон
06:25 18.08.2026
55 Росомаха
Стотина пластмасови самолетчета не могат да нанесат такива щети в град, по-голям от България.
Коментиран от #72
06:26 18.08.2026
56 Гориил
До коментар #32 от "Соломон":Всичко, което прогнозирах, не се случи. Отивам да си сменя врачката и личния лекар.
Коментиран от #70
06:26 18.08.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 скажи-ка вова
Коментиран от #83
06:27 18.08.2026
60 Рушляците разбират ли
До коментар #50 от "няма край":50 няма край
20ОТГОВОР
Няма край руската мъка. Няма край.
-;-
Каква мъка изпитва рушляка със самогона и кусочек хлеба!
06:28 18.08.2026
61 Соломон
06:28 18.08.2026
62 Я па ти
До коментар #28 от "Тоа па?":Като виждаш че комшията ти е пиянде, дето краде от тебе и налита на бой, и ти ще вдигнеш ограда
Коментиран от #73
06:29 18.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Инна
Аз съм доволна от външния си кенеф. Звукоизолиран е.
06:30 18.08.2026
65 Капейчо
До коментар #28 от "Тоа па?":Ако не си забелязал един съсед на Финландия нападна суверенна държава в 21-ви век. От което финландците се уплашиха и пожелаха НАТО. Швеция и те така.
Пиша го много бавно, за да разбереш причините и последствията. Украйна не е искала НАТО, само ЕС. Но пък чичо Вова иска Украйна, защото се мисли за дедо Сталин. Понимаеш?
Коментиран от #76
06:31 18.08.2026
66 Обикновен руснак не разбира путлеризъма
До коментар #41 от "Маринов":41 Маринов
03ОТГОВОР
Ако това е вярно, може да се очаква е скоро време финализиране на войната. Такава проява е като катализатор за руското управление и Киев ще понесе значителни разрушения. Ще сме свидетели на невиждани неща в Окраина или подмяна на Путин с нов Сталин,
-;-
Крепостните ще имат това което заслужават!
Над 20 години Путлер е на власт и как така обикновинети рушляци не разбраха накъде пропадат?!
06:31 18.08.2026
67 Факти
06:32 18.08.2026
68 Щерев
06:32 18.08.2026
69 Скептик
Коментиран от #75
06:32 18.08.2026
70 осраински
До коментар #56 от "Гориил":Навито! Аз пък ще си сменя дилъра.
Коментиран от #74
06:32 18.08.2026
71 Кой е фашист
До коментар #13 от "Украйна тази нощ cмля фашиcтка раша":"Останките на Евгений Коновалец, първият лидер на ОУН, ексхумирани в Ротердам, бяха предадени на Украйна за повторно погребение в Националното военно-мемориално гробище в Киев.
По този повод в украинската столица, близо до Патриаршеската катедрала, офицери от въоръжените сили на Украйна проведоха факелно шествие и церемония по сбогуване с „героя“, положил основите на украинския радикален национализъм. Останките на Коновалец бяха посрещнати с поклони, минута мълчание и символи на Бандера."
Коментиран от #79
06:33 18.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Росомаха
До коментар #62 от "Я па ти":И какво е откраднала Русия от Швеция и Финландия, ако мога да попитам? Финландци в Ленинград пияни като свини съм виждал всеки уикенд. Минаваха границата да си купят бензин и водка.
Коментиран от #80
06:34 18.08.2026
74 Блогър от Москва. Хамас е руски завинаги
До коментар #70 от "осраински":И аз, и аз идвам. На кого ме оставяш?
06:34 18.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ако не си забелязал
До коментар #65 от "Капейчо":Израел всеки ден напада суверенни държави, а Западът или ги подкрепя или си мълчи
Коментиран от #81, #84
06:36 18.08.2026
77 Луганск
06:37 18.08.2026
78 Мутра да се яви да ни изясни
До коментар #49 от "Верен копеец":49 Верен копеец
40ОТГОВОР
До коментар 26 от "Зелен хайвер":
Извинете, Митрофанова ни забрани да ползваме думичката "скоро", защото никога не сме я спазвали и сме излагали тьотя пред чужденците.
-;-
Митрофанова нема ли скоро а се явне при Карбовския, Лайначков или не знам кое си студио?!?!
06:37 18.08.2026
79 фашистка русия
До коментар #71 от "Кой е фашист":Всичко идва от фашистка Русия. Руснаците са оригиналните фашисти.
06:38 18.08.2026
80 Чувал ли
До коментар #73 от "Росомаха":Си за Карелия?
06:39 18.08.2026
81 Искат да унищожат Израел
До коментар #76 от "Ако не си забелязал":76 Ако не си забелязал
10ОТГОВОР
До коментар 65 от "Капейчо":
Израел всеки ден напада суверенни държави, а Западът или ги подкрепя или си мълчи
-;-
А сувереннтите държави отказаха ли се да унищожават незаконния Израел?!!?!!
06:39 18.08.2026
82 456
06:40 18.08.2026
83 Скажи где Мадяр
До коментар #59 от "скажи-ка вова":станал е като легенда! Всеки е чувал за него, но никой не го е виждал 🤣 Даже аятолаха на Иран се показа, а Мадяр не!
06:40 18.08.2026
84 Много добре забелязах как
До коментар #76 от "Ако не си забелязал":Хамас и и хизбули от съседни държави нападнаха Израел и отвличаха гражданите му, докато не им гръмнаха смартфоните.
06:40 18.08.2026