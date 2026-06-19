Белият дом: Израел няма да ескалира атаките си срещу Ливан

Съединените щати са заявили на Иран, че Израел няма да ескалира атаките си в Ливан, докато администрацията на президента Доналд Тръмп се стреми да започне сериозни ядрени преговори с Иран, съобщи днес осведомен източник пред CNN, пише Фокус.

''Хизбула наруши примирието. Израел се съгласи да го отмени, което беше съобщено на иранците, и зависи от Хизбула да спре'', заяви източникът, отговаряйки на въпроса дали САЩ ще предоставят гаранции на Иран, че Израел няма да ескалира допълнително атаките си в Ливан.

Не е ясно как администрацията на Тръмп е съобщила информацията на иранците или дали тя ще бъде достатъчна, за да се продължат планираните технически преговори.

Израел и ливанската шиитска групировка "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня, което влеза в сила в 16:00 ч. (ливанско и българско) време, обяви пред Ройтерс високопоставен американски представител.

"Хизбула" и Израел се споразумяха за спиране на огъня", каза американският представител, като отбеляза, че преговарящи от САЩ и Катар са съдействали за сделката с помощ от Иран.

"По наша информация след размяната на удари по-рано днес Израел и "Хизбула" вече са в споразумение за прекратяване на огъня", заяви представителят.

Високопоставен израелски представител и двама източници от "Хизбула" също са потвърдили сключването на споразумението.

"Ако "Хизбула" не ни атакува, за нас това не е време за война", каза израелският представител. Той добави, че израелските сили ще останат в Южен Ливан.

Но почти час след планирания старт на споразумението за спиране на огъня, журналист на Ройтерс в Северен Израел съобщи, че израелски удари все още могат да се видят от другата страна на границата в Ливан, където в един район се издига стълб дим.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че израелски въздушни удари са причинил смъртта най-малко на 47 души в Ливан от полунощ насам. Израел съобщи за четирима свои войници, убити в Южен Ливан при една от най-смъртоносните атаки на "Хизбула" от началото на войната.

Ранените от полунощ до днес следобед са 97, информира Франс прес, като цитира ливанското министерство на здравеопазването.

Споразумението между САЩ и Иран изисква САЩ, Иран и съюзниците им да обявят незабавно и постоянно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. Насилието се засили през седмицата, след като първоначално отслабна след обявяването на споразумението.

Депутатът от "Хизбула" Хасан Фадлала каза по-рано пред Ройтерс, че Иран е уведомил групировката, че разговорите с Вашингтон не могат да продължат без цялостно прекратяване на огъня.

Американският представител заяви пред Ройтерс, че примирието е договорено от американски и катарски посредници с помощта на Иран.

Израел, с който не са били водени консултации при преговорите, довели до меморандума за разбирателство между САЩ и Иран тази седмица, реагира остро на очевидното изискване да прекрати кампанията си в Ливан, където навлезе след като "Хизбула" започна да нанася удари през границата в знак на солидарност с Техеран на 2 март.

Израелският представител каза, че Израел запазва свободата си да действа срещу възникващи заплахи, както и срещу заплахи за своите сили и територия.

По-рано премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обеща "Хизбула" да "плати много висока цена" за убийството на четиримата израелски войници.

Израелски представители изразиха недоволство от споразумението между САЩ и Иран, заявявайки, че то не отговаря достатъчно на опасенията на Израел относно иранската ядрена програма.

Израел каза, че е извършил удари срещу бойци и инфраструктура на "Хизбула" в няколко района в отговор на многократни нарушения на примирието от страна на групировката.

"Хизбула" отрече да е нарушавала примирието и обвини Израел в многократни нарушения на условията, включително тези от споразумението между САЩ и Иран. В изявление групировката обвини израелските сили, че извършват атаки, при които са били убити цивилни, разрушени са домове и инфраструктура, а сухопътната операция продължава.

Тежки боеве през нощта са били съсредоточени в район северно от река Литани, известен като хълма Али ал Тахер - стратегически важен хълм за "Хизбула", където израелските сили са се опитвали да напреднат, съобщи високопоставен ливански източник по сигурността. Групировката заяви, че нейни бойци са устроили засада на израелски сили, напредващи близо до хълма, унищожили са три танка "Меркава" с управляеми ракети и са обстрелвали войници с ракети и артилерия. Групировката заяви, че по-късно е атакувала израелски сили, които са се опитвали да изтеглят загинали и ранени.