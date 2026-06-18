Вицепрезидентът Ванс разкритикува Израел: Вдигнахме блокадата, не разбирам тази странна истерия! Споразумението не е в полза на Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви в своята социална мрежа Трут соушъл, че САЩ очакват "пълно прекратяване на огъня на всички фронтове" между ливанската шиитска групировка "Хизбула" и Израел, включително в Ливан, съобщава БТА.

"Насърчаваме всички в региона на Близкия изток да запазят ангажимента си да позволят нашите преговори да се развият по прекрасен начин“, написа Тръмп.

"Пазарите харесват това, което се случва - с Цените на Петрола, паднали много надолу, а Акциите много нагоре", добави президентът на САЩ, ден след като подписа меморандум за разбирателство за прекратяване на близо четиримесечния конфликт с Иран.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс разкритикува Израел за "странната паника" и "истеричната реакция" по повод сключеното между САЩ и Иран споразумение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той направи това в интервю за в. "Ню Йорк таймс", публикувано днес - в момент, когато правителството на американския президент Доналд Тръмп се опитва да успокои критиките, насочени срещу сделката.

Представители на целия политически спектър в Израел, включително някои от съюзниците на премиера Бенямин Нетаняху, разкритикуваха споразумението, като заявиха, че то не отговаря на техните опасения във връзка с ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран и ще ограничи военните операции на Израел срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в Ливан.

"В израелската политическа система цари една странна паника, която забелязах, при което те приемат, че всичко, което се обмисля и е в полза на Иран, ще се случи, но ще се случи, без иранците да променят поведението си", каза Ванс в интервюто за "Ню Йорк таймс".

"Споразумението не е формулирано по този начин", добави той.

САЩ няма да отменят санкциите срещу Иран, ако той продължава да финансира терористични организации, каза той, като очевидно имаше предвид "Хизбула", която Вашингтон отдавна е обявил за чуждестранна терористична организация.

Ванс обвини Израел в липса на доверие към най-силния си съюзник.

"Намирам цялата тази паника в Израел за малко странна, защото мисля, че тя произтича от недоверие, а аз смятам, че Америка е спечелила доверието на този регион на света", заяви Ванс.

"Свършихме много добра работа за тази конкретна страна и за това конкретно правителство", каза той за Израел и добави: "И мисля, че твърдението, че сме сключили ужасна сделка, не се подкрепя от фактите, и просто няма никакъв смисъл, ако се вземе предвид цялостната история на нашите отношения".

Тръмп се опита да омаловажи опасенията на Израел по време на заключителните си изявления вчера на срещата на върха на Г-7 във Франция.

Нетаняху би могъл да прояви "по-мек подход" в борбата срещу бойците на "Хизбула" в Ливан, заяви Тръмп в поредното си публично осъждане на американския партньор във войната срещу Иран.

Тръмп и иранските лидери одобриха тази седмица меморандум за разбирателство, с който най-трудните въпроси бяха отложени за следващата фаза на преговорите, без гаранция, че някога ще бъдат решени, посочва Ройтерс.

Отговаряйки на конкретни критици на споразумението - крайнодесните израелски министри Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич - Ванс каза: "Предполагам, че отговорът ми към тях би бил: Какво точно предлагате? Вие сте страна с 9 милиона души население. Не можете просто да решите всеки един проблем с националната сигурност, който имате, чрез убийства."

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес, че 12,5 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток след подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран за слагане на край на продължилата почти четири месеца война, предаде Ройтерс.

Ванс каза още, че Иран не е обстрелвал кораби снощи. По думите му Ислямската република ще трябва да се сдобие с много пари, за да възстанови програмата си за ядрени оръжия.

Що се отнася до частта за Ливан от споразумението, Ванс изрази очакване и двете страни да спазват сделката. Той добави, че САЩ искат ливанското правителство в определен момент да поеме контрола над Южен Ливан.

„Ще трябва да се справяме с повторни избухвания (на конфликта - бел. ред.) чрез дипломация“, каза той.

Ванс заяви още, че окончателните преговори ще определят условията след изтичането на срока от 60 дни. По думите му този срок, който е записан в меморандума за разбирателство, започва да тече днес.

„Бих казал, че 60-дневният срок официално започна днес“, заяви той пред репортери в Белия дом.

Иран няма да се откаже от правото си на самоотбрана, но САЩ очакват, че Техеран няма да притежава ракети, които биха могли „да представляват сериозна заплаха за целия свят“ като част от споразумението с Вашингтон, каза още Ванс.

Белият дом предостави копие на меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран на Конгреса на САЩ днес - ден след подписването му от президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че президентската администрация е уверена, че може временно да отмени санкциите срещу Техеран, без да е необходимо одобрението на Конгреса.

„Чувстваме се доста уверени, че може временно да отменим тези санкции, без да се обръщаме към Конгреса и да търсим неговото одобрение за това“, каза Ванс пред репортери в Белия дом.

Американската армия отмени официално блокадата си за плавателните съдове, влизащи и излизащи от пристанищата и бреговите зони на Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение, публикувано днес от Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) в социалната платформа Екс.

В изявлението се казва и че американските военноморски кораби, които са в прилежащата акватория, засега ще останат там.

По-рано днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че 12,5 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток след подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран за слагане на край на продължилата почти четири месеца война.

Ванс каза още, че Иран не е обстрелвал кораби снощи. По думите му Ислямската република ще трябва да се сдобие с много пари, за да възстанови програмата си за ядрени оръжия.

Президентите на САЩ и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха поотделно споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток.

Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение.

Утре в Швейцария ще се състои официалната церемония по повод подписването на меморандума за разбирателство, като ще започнат и технически дискусии по споразумението.