Пентагонът: Отменихме блокадата на иранските пристанища

Американската армия отмени официално блокадата си за плавателните съдове, влизащи и излизащи от пристанищата и бреговите зони на Иран, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение, публикувано днес от Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) в социалната платформа Екс, пише БТА.

В изявлението се казва и че американските военноморски кораби, които са в прилежащата акватория, засега ще останат там.

По-рано днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че 12,5 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток след подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран за слагане на край на продължилата почти четири месеца война.

Ванс каза още, че Иран не е обстрелвал кораби снощи. По думите му Ислямската република ще трябва да се сдобие с много пари, за да възстанови програмата си за ядрени оръжия.

Президентите на САЩ и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха поотделно споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток.

Ислямската република се съгласи да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение.

Утре в Швейцария ще се състои официалната церемония по повод подписването на меморандума за разбирателство, като ще започнат и технически дискусии по споразумението.

Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив (на английски език: Persian Gulf Strait Authority - PGSA) ще вземе мерки за издаването на бързи разрешения за кораби, които искат да преминат през Ормузкия проток - съгласно меморандума за разбирателство, подписан между Иран и САЩ, обяви днес Върховният съвет за национална сигурност на Иран, цитиран от Ройтерс.

Ще бъдат предприети действия по разчистване на мините в протока, както повелява споразумението за прекратяване на огъня, но в същото време към екипажите на плавателните съдове е отправен съветът да се придържат стриктно към маршрута и графика, указан от иранската служба, се допълва в изявлението, разпространено в ирански държавни медии.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон заяви по телевизия "Франс 2", че "не вярва", че войната между САЩ и Иран "е напълно приключила", въпреки споразумението, подписано предния ден от американския му колега Доналд Тръмп във Версай, както и от президента на Иран Масуд Пезешкиан, предаде Франс прес.

"Винаги е по-добре да има споразумение, отколкото война, особено когато може да има рискове от ескалация на напрежението", посочи Макрон. "Влизаме в нова фаза - на сътрудничеството, на диалога, което е по-добре от войната", добави той.

Държавният глава на Франция съобщи, че решението на американския президент да подпише споразумението с Иран във Версай, по време на вечеря, на която го бил поканил след срещата на Г‑7 в Евиан, "е било взето по доста спонтанен начин".

Израелският премиер Бенямин Нетаняху "трябва да прояви чувство за отговорност и рационалност", посочи от друга страна Макрон, като прецени, че офанзивата срещу ливанското шиитско движение"Хизбула" в Южен Ливан "в дългосрочен план противоречи на интересите на Израел"

"Хизбула" е риск за Израел, това е напълно вярно", призна в същото време президентът на Франция, но подчерта, че сигурността на Държавата Израел "не може да бъде гарантирана чрез завладяване на съседна територия".

Според Макрон политиката на Нетаняху, както в Ливан, така и в ивицзата Газа и на Западния бряг, "подхранва недоволството на хората във всички населени места в региона, както и насилието".

Той подчерта, че отново ще се опита да мобилизира международната общност, за да "помогне на ливанската армия да възстанови контрола над своята територия".