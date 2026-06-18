Новини
Свят »
Русия »
Украински дронове отново атакуваха Московската нефтопреработвателна рафинерия, поразен е търговски център в столицата
  Тема: Украйна

Украински дронове отново атакуваха Московската нефтопреработвателна рафинерия, поразен е търговски център в столицата

18 Юни, 2026 06:43, обновена 18 Юни, 2026 06:53 1 833 31

  • москва-
  • рафинерия-
  • дронове-
  • украйна-
  • атаки

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е неутрализирала над 30 дрона, летящи към града

Украински дронове отново атакуваха Московската нефтопреработвателна рафинерия, поразен е търговски център в столицата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински дронове успяха да пробият противовъздушната отбрана и да ударят Московския нефтопреработвателен завод (НПЗ) в сутрешните часове на 18 юни, предизвиквайки нов голям пожар само два дни след предишната масирана атака срещу съоръжението.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е неутрализирала 43 дрона, летящи към столицата. Въпреки това той официално призна, че няколко безпилотни апарата са достигнали територията на рафинерията в район Капотня и в момента се предприемат спешни мерки за ликвидиране на последствията.

Още новини от Украйна

Местни жители споделят в социалните мрежи видеоклипове с мощни експлозии и огромни стълбове от гъст черен дим, издигащи се от района на завода.

Това е втората сериозна атака срещу обекта за тази седмица – при предходния удар на 16 юни беше тежко засегната основната инсталация за първична преработка на петрол ЕЛОУ-АВТ-6 (смятана за „сърцето на завода“), което според международни източници вече е спряло част от производствения капацитет.

Днешните удари имат за цел да „довършат“ инфраструктурата на рафинерията.

Освен рафинерията, отломки и удари са регистрирани и по търговския център „Садовод“ в Москва, където има нанесени материални щети по едно от зданията.

Съобщава се и за паднал дрон или отломки върху жилищна сграда в Московска област вследствие на работата на руските системи за радиоэлектронна борба (РЭБ).

Към момента официалните руски власти съобщават, че няма загинали или ранени граждани на територията на завода или в града. Екипите на спешните служби продължават работа на терен.

Атаките от тази сутрин са част от координирана дълбока кампания на Украйна срещу енергийната и логистичната инфраструктура на Русия.

Освен в Московска област, масирани взривове и пожари в петролни бази и НПЗ тази нощ бяха докладвани и в Ростовска област.

Московският НПЗ, собственост на „Газпром нефт“, е критично важен за руската столица. Той осигурява около 40% от бензина и 50% от дизеловото гориво за нуждите на мегаполиса, както и керосин за големите столични летища.

Повтарящите се успешни удари (включително спирането на рафинерии в Татарстан и Самара по-рано този месец) задълбочават дефицита на горива в Русия. Повече от 25 руски региона вече изпитват остър недостиг, а големи вериги бензиностанции започнаха да въвеждат лимити за зареждане на дребно.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Поредни урко фашистки смешки

    28 35 Отговор
    Зеления ненормален наркоман пак ще реве и проси

    Коментиран от #9, #28

    06:55 18.06.2026

  • 3 укротерористи

    24 30 Отговор
    ще си платят!

    06:56 18.06.2026

  • 4 Обективни истини

    31 12 Отговор
    Путин е много много слаб.
    Това е някакъв срам от този клоун зеленски да му се подиграва, трябваше отдавна да е ликвидиран и забравен.

    06:56 18.06.2026

  • 5 Руснаци

    20 30 Отговор
    Уаууууу какви огромни успехи на укрите хахаха, докато губят територии хахахха, те палят нефтозаводи и камиони какви велики успехи, определено печелят войната ахаххаха, направо ги виждам как завладяват цяла Русия хахахаха, я да ги питаме какво е в Константиновка, даваха десетки хиляди избити укри, как е в Суми хахаха, как е е Покровско хахаха, милиони избити укри за удари по нефтозаводи и цистерни хахахаах

    Коментиран от #6

    06:56 18.06.2026

  • 6 абе нещо

    32 11 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаци":

    Нещо смеха ти е много нервен. Болит, а?

    Коментиран от #8

    06:58 18.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    31 18 Отговор
    ква Магучая ,а?бомбят я отвсякъде , а копейзажа мисли ,че дъжд ги вали

    Коментиран от #11

    06:58 18.06.2026

  • 8 Руснаци

    13 30 Отговор

    До коментар #6 от "абе нещо":

    За какво да ме боли хахахаха, просто ще ми смешни как се радвате на дреболии 5 година хахахаах, милиони избити укри, нямате важен успех на фронта, губите територии а се кефите на ударите по нефтозаводи хахаха, петрол и бензин ще има, това е поправимо, ама вашите изгубени територии и милионите избити укри кой ще ги възстанови

    Коментиран от #14

    07:00 18.06.2026

  • 9 Зеленски удиви целия свят

    25 18 Отговор

    До коментар #2 от "Поредни урко фашистки смешки":

    Част от предоставените парични помощи Украйна е използвала за развитие на военнопромишления си комплекс и в момента украинците имат над 50% свръхпройзводство на оръжия, които вече изнасят за трети страни в целия свят. Затова Зеленски вече не проси.

    07:00 18.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Смърф

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    На в м.п.
    За пореден път

    07:02 18.06.2026

  • 12 Дон Корлеоне

    18 10 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:03 18.06.2026

  • 13 Смотан стар циганин

    9 20 Отговор
    Само не разбрах как така Усраина АМА ВСЕКИ ДЕН УСПЕХ СЛЕД УСПЕХ
    ПОБЕДА СЛЕД ПОБЕДА И НАКРАЯ РУСИЯ ПОБЕДИТЕЛ

    Коментиран от #29

    07:11 18.06.2026

  • 14 Соломон

    13 7 Отговор

    До коментар #8 от "Руснаци":

    Вярно милиони избити укри.Само че идва момента в който този който направи това ще трябва да плати за това.

    07:11 18.06.2026

  • 15 ЗЕЛЕНИЯ И ТАЗИ ВЕЧЕР

    12 14 Отговор
    Смело е защитавал кииф сгушен в прегръдките на макарона.

    Коментиран от #22

    07:12 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЗА АНГЛОСАКСИТЕ

    12 13 Отговор
    Окраина е разходен материал. На Макрон, Шулц и т.н. въобще не им пука за окраинските интереси.

    Коментиран от #25

    07:14 18.06.2026

  • 18 Тити

    15 5 Отговор
    Новините стават все по добри.

    07:16 18.06.2026

  • 19 ФАБ 9000

    10 9 Отговор
    Кииф пак резко е намалял тази вечер.

    07:16 18.06.2026

  • 20 Един

    15 8 Отговор
    Поздравявам Путлер с песента "Как боли".

    07:18 18.06.2026

  • 21 Московлиите

    14 7 Отговор
    Усещат кво е спицялна апирация

    07:19 18.06.2026

  • 22 Путин и лавров

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "ЗЕЛЕНИЯ И ТАЗИ ВЕЧЕР":

    Какво ли правят в бункера..ммм??

    07:21 18.06.2026

  • 23 Путин каза че не е Вярно

    1 2 Отговор
    Значи е поредната пропаганда
    Не е вярно

    07:22 18.06.2026

  • 24 В Киев за три дни

    16 2 Отговор
    Виц на деня - слънце пече, петрол вали. Що е то? Москва!!!!

    07:22 18.06.2026

  • 25 В Киев за три дни

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "ЗА АНГЛОСАКСИТЕ":

    По скоро за Руските, за разлика от Тръмп, Европа не клекна пред члмите от изток!!!

    07:25 18.06.2026

  • 26 Московия затънала до шия

    6 2 Отговор
    Един наркоман палячо спря могучая и я унижава пред цял свят. Нека взаимно се трепят рускоговорящите. Скоро и в двете държави ще гладуват.

    07:35 18.06.2026

  • 27 Горяща русия

    9 2 Отговор
    Фашиста путин подпали собствената си страна!

    07:46 18.06.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Поредни урко фашистки смешки":

    "....ще...."

    Ще ще ще ще ще ще, ПЯТЬ года ще ще ще ще, Пабеда да нами ще ще ще ще ще ще ще ще....
    Абе що не станеш скиор бе с тия ЩЕки ? 😄☝️

    07:52 18.06.2026

  • 29 Майор Деянов, на всеки километър

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смотан стар циганин":

    "....Само не разбрах..."

    Виж си Ника и веднага ше разбереш що не си разбрал ☝️

    07:54 18.06.2026

  • 30 Ха ха

    2 1 Отговор
    Последния комунист и последната кАпейка вярващи в пАбедата ще умрат в България.

    07:55 18.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания