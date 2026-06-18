Украински дронове отново атакуваха Московската нефтопреработвателна рафинерия, поразен е търговски център в столицата

Украински дронове успяха да пробият противовъздушната отбрана и да ударят Московския нефтопреработвателен завод (НПЗ) в сутрешните часове на 18 юни, предизвиквайки нов голям пожар само два дни след предишната масирана атака срещу съоръжението.
Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е неутрализирала 43 дрона, летящи към столицата. Въпреки това той официално призна, че няколко безпилотни апарата са достигнали територията на рафинерията в район Капотня и в момента се предприемат спешни мерки за ликвидиране на последствията.
Местни жители споделят в социалните мрежи видеоклипове с мощни експлозии и огромни стълбове от гъст черен дим, издигащи се от района на завода.
Това е втората сериозна атака срещу обекта за тази седмица – при предходния удар на 16 юни беше тежко засегната основната инсталация за първична преработка на петрол ЕЛОУ-АВТ-6 (смятана за „сърцето на завода“), което според международни източници вече е спряло част от производствения капацитет.
Днешните удари имат за цел да „довършат“ инфраструктурата на рафинерията.
Освен рафинерията, отломки и удари са регистрирани и по търговския център „Садовод“ в Москва, където има нанесени материални щети по едно от зданията.
Съобщава се и за паднал дрон или отломки върху жилищна сграда в Московска област вследствие на работата на руските системи за радиоэлектронна борба (РЭБ).
Към момента официалните руски власти съобщават, че няма загинали или ранени граждани на територията на завода или в града. Екипите на спешните служби продължават работа на терен.
Атаките от тази сутрин са част от координирана дълбока кампания на Украйна срещу енергийната и логистичната инфраструктура на Русия.
Освен в Московска област, масирани взривове и пожари в петролни бази и НПЗ тази нощ бяха докладвани и в Ростовска област.
Московският НПЗ, собственост на „Газпром нефт“, е критично важен за руската столица. Той осигурява около 40% от бензина и 50% от дизеловото гориво за нуждите на мегаполиса, както и керосин за големите столични летища.
Повтарящите се успешни удари (включително спирането на рафинерии в Татарстан и Самара по-рано този месец) задълбочават дефицита на горива в Русия. Повече от 25 руски региона вече изпитват остър недостиг, а големи вериги бензиностанции започнаха да въвеждат лимити за зареждане на дребно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Поредни урко фашистки смешки
Коментиран от #9, #28
06:55 18.06.2026
3 укротерористи
06:56 18.06.2026
4 Обективни истини
Това е някакъв срам от този клоун зеленски да му се подиграва, трябваше отдавна да е ликвидиран и забравен.
06:56 18.06.2026
5 Руснаци
Коментиран от #6
06:56 18.06.2026
6 абе нещо
До коментар #5 от "Руснаци":Нещо смеха ти е много нервен. Болит, а?
Коментиран от #8
06:58 18.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11
06:58 18.06.2026
8 Руснаци
До коментар #6 от "абе нещо":За какво да ме боли хахахаха, просто ще ми смешни как се радвате на дреболии 5 година хахахаах, милиони избити укри, нямате важен успех на фронта, губите територии а се кефите на ударите по нефтозаводи хахаха, петрол и бензин ще има, това е поправимо, ама вашите изгубени територии и милионите избити укри кой ще ги възстанови
Коментиран от #14
07:00 18.06.2026
9 Зеленски удиви целия свят
До коментар #2 от "Поредни урко фашистки смешки":Част от предоставените парични помощи Украйна е използвала за развитие на военнопромишления си комплекс и в момента украинците имат над 50% свръхпройзводство на оръжия, които вече изнасят за трети страни в целия свят. Затова Зеленски вече не проси.
07:00 18.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Смърф
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":На в м.п.
За пореден път
07:02 18.06.2026
12 Дон Корлеоне
07:03 18.06.2026
13 Смотан стар циганин
ПОБЕДА СЛЕД ПОБЕДА И НАКРАЯ РУСИЯ ПОБЕДИТЕЛ
Коментиран от #29
07:11 18.06.2026
14 Соломон
До коментар #8 от "Руснаци":Вярно милиони избити укри.Само че идва момента в който този който направи това ще трябва да плати за това.
07:11 18.06.2026
15 ЗЕЛЕНИЯ И ТАЗИ ВЕЧЕР
Коментиран от #22
07:12 18.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЗА АНГЛОСАКСИТЕ
Коментиран от #25
07:14 18.06.2026
18 Тити
07:16 18.06.2026
19 ФАБ 9000
07:16 18.06.2026
20 Един
07:18 18.06.2026
21 Московлиите
07:19 18.06.2026
22 Путин и лавров
До коментар #15 от "ЗЕЛЕНИЯ И ТАЗИ ВЕЧЕР":Какво ли правят в бункера..ммм??
07:21 18.06.2026
23 Путин каза че не е Вярно
Не е вярно
07:22 18.06.2026
24 В Киев за три дни
07:22 18.06.2026
25 В Киев за три дни
До коментар #17 от "ЗА АНГЛОСАКСИТЕ":По скоро за Руските, за разлика от Тръмп, Европа не клекна пред члмите от изток!!!
07:25 18.06.2026
26 Московия затънала до шия
07:35 18.06.2026
27 Горяща русия
07:46 18.06.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #2 от "Поредни урко фашистки смешки":"....ще...."
Ще ще ще ще ще ще, ПЯТЬ года ще ще ще ще, Пабеда да нами ще ще ще ще ще ще ще ще....
Абе що не станеш скиор бе с тия ЩЕки ? 😄☝️
07:52 18.06.2026
29 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #13 от "Смотан стар циганин":"....Само не разбрах..."
Виж си Ника и веднага ше разбереш що не си разбрал ☝️
07:54 18.06.2026
30 Ха ха
07:55 18.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.