Украински дронове отново атакуваха Московската нефтопреработвателна рафинерия, поразен е търговски център в столицата

Украински дронове успяха да пробият противовъздушната отбрана и да ударят Московския нефтопреработвателен завод (НПЗ) в сутрешните часове на 18 юни, предизвиквайки нов голям пожар само два дни след предишната масирана атака срещу съоръжението.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е неутрализирала 43 дрона, летящи към столицата. Въпреки това той официално призна, че няколко безпилотни апарата са достигнали територията на рафинерията в район Капотня и в момента се предприемат спешни мерки за ликвидиране на последствията.

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Местни жители споделят в социалните мрежи видеоклипове с мощни експлозии и огромни стълбове от гъст черен дим, издигащи се от района на завода.

Това е втората сериозна атака срещу обекта за тази седмица – при предходния удар на 16 юни беше тежко засегната основната инсталация за първична преработка на петрол ЕЛОУ-АВТ-6 (смятана за „сърцето на завода“), което според международни източници вече е спряло част от производствения капацитет.

Днешните удари имат за цел да „довършат“ инфраструктурата на рафинерията.

Освен рафинерията, отломки и удари са регистрирани и по търговския център „Садовод“ в Москва, където има нанесени материални щети по едно от зданията.

Съобщава се и за паднал дрон или отломки върху жилищна сграда в Московска област вследствие на работата на руските системи за радиоэлектронна борба (РЭБ).

Към момента официалните руски власти съобщават, че няма загинали или ранени граждани на територията на завода или в града. Екипите на спешните служби продължават работа на терен.

Атаките от тази сутрин са част от координирана дълбока кампания на Украйна срещу енергийната и логистичната инфраструктура на Русия.

Освен в Московска област, масирани взривове и пожари в петролни бази и НПЗ тази нощ бяха докладвани и в Ростовска област.

Московският НПЗ, собственост на „Газпром нефт“, е критично важен за руската столица. Той осигурява около 40% от бензина и 50% от дизеловото гориво за нуждите на мегаполиса, както и керосин за големите столични летища.

Повтарящите се успешни удари (включително спирането на рафинерии в Татарстан и Самара по-рано този месец) задълбочават дефицита на горива в Русия. Повече от 25 руски региона вече изпитват остър недостиг, а големи вериги бензиностанции започнаха да въвеждат лимити за зареждане на дребно.