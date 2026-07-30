САЩ тестваха ново електронно оръжие "Чукът на боговете", което може да ослепява ракети и дронове

Американската армия разкри, че е изпитала нова електронна бойна система, наречена "Чукът на боговете" (Hammer of the Gods), способна да нарушава навигацията на прецизни оръжия и да осигурява комуникация на съюзническите сили дори в условия на силно електронно заглушаване. За тестовете съобщава Fox News, предава Фокус.
Първи изпитания край западното крайбрежие на САЩ
Системата е била изпробвана за първи път в средата на юли край западното крайбрежие на САЩ в рамките на експеримента Project Convergence Capstone 6 (PC-C6).
Това е част от програмата на американската армия за разработване на технологии, които подобряват координацията между различните видове въоръжени сили на съвременното бойно поле.
Как работи "Чукът на боговете"
Новата система представлява преносимо средство за радиоелектронна борба, което блокира сигналите за позициониране, навигация и време (PNT), включително GPS.
По този начин тя може да наруши работата на различни високоточни оръжия, сред които:
-
далекобойна артилерия;
-
управляеми ракети;
-
крилати ракети;
-
други боеприпаси, разчитащи на GPS навигация.
Без достъп до тези сигнали прецизните оръжия могат да изгубят ориентация и да не достигнат целта си.
Осигурява защитена комуникация
Освен че заглушава вражеските сигнали, системата изгражда и устойчива комуникационна мрежа за съюзническите сили.
Според американската армия това позволява на военните формирования да запазят връзката помежду си дори при интензивно електронно заглушаване и да продължат изпълнението на бойните задачи.
Част от развитието на електронната война
Изпитанията на "Чукът на боговете" са част от усилията на САЩ за развитие на ново поколение средства за електронна война, които да ограничават ефективността на високоточните оръжия на потенциални противници и едновременно с това да гарантират надеждна комуникация между съюзническите сили на бойното поле.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мадяр
Коментиран от #58
10:59 30.07.2026
2 Хахаха
Коментиран от #22
11:00 30.07.2026
3 ало ,ало
11:04 30.07.2026
4 Доню Тръмбеша
11:05 30.07.2026
5 6135
За инерционни навигационни системи не са ли чували?
Коментиран от #71
11:05 30.07.2026
6 АНГЛОСАКСИТЕ
11:07 30.07.2026
7 Вашето мнение
11:07 30.07.2026
8 Без име
11:07 30.07.2026
9 🐂🎃г о в вед 😯
11:08 30.07.2026
10 камънчо
11:09 30.07.2026
11 Бай Дънчо:
11:10 30.07.2026
12 Овчар
11:11 30.07.2026
13 ТЦК
11:11 30.07.2026
14 Ах ,ах
А и защо си мислят ,че при официална мащабна война някой ще им остави сателитите?
11:12 30.07.2026
15 Без име
11:13 30.07.2026
16 🤮Банкя алино
11:13 30.07.2026
17 Ба бааааа
11:13 30.07.2026
18 Мелания
Коментиран от #36
11:13 30.07.2026
19 Хе хе...
Абе Холивуд...
11:16 30.07.2026
20 Чудесна новина
Коментиран от #30, #77
11:17 30.07.2026
21 Хаха
11:18 30.07.2026
22 не може да бъде
До коментар #2 от "Хахаха":Поредното чудо -оръжие което може да донесе окончателната победа...айде по-сериозно -със сигурност тази система може да бъде много полезна както вече се разбира начинът на водене на война е съвсем различен и са необходими нови оръжия които да отговарят на съвременните условия!?Украйна е превърната в изпитателен полигон ...и нека не си мислим че само САЩ и ЕС си изпробват оръжията -и Китай и КНДР даже и Иран и всеки който може да произведе нещо интересно- със сигурност използват този полигон и пробват подобни на тая система за заслепяване заглушаване дезориентиране и т.н както и други системи чак до унищожаване!?...Само не ми е ясно на какво може да се радват украинците и какво искат още -да ги бухат с разни изпитателни оръжия докато останат една шепа народ !?
Коментиран от #44
11:19 30.07.2026
23 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
P.S.
БРАТУШКИТЕ ИМАТ "АЛАБУГА"-секретна руска научноизследователска програма за радиочестотно и електромагнитно оръжие, а не физическа ракета. Проектът цели създаването на мощен електромагнитен импулс (ЕМП) за извеждане от строя на вражеска техника.
11:20 30.07.2026
24 Из падмасковие
11:21 30.07.2026
25 ха ха
Коментиран от #32, #79
11:21 30.07.2026
26 Ауу,
11:21 30.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Тамън...!
11:23 30.07.2026
29 може да ослепява
11:23 30.07.2026
30 Микола Вуевич
До коментар #20 от "Чудесна новина":Ти си едно много объркано нещо.
11:25 30.07.2026
31 Най вероятно
11:25 30.07.2026
32 НАЛИ?!
До коментар #25 от "ха ха":Затова ли твоят фен-Зеенски ,ката ден реве на рамото на Урсула и Тръмп,за ракети ,,Пейтриът",че няма с какво да ги събаря тЕа... -...,,мотоциклети"...🤣😆😂!
Коментиран от #39, #43
11:26 30.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хей другарю
11:27 30.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Може би ?!
До коментар #18 от "Мелания":Дръжката на чука,ще ти свърши по-добра работа...?!
11:28 30.07.2026
37 оня с коня
11:28 30.07.2026
38 Оооо чудо
11:29 30.07.2026
39 не знам какво реве
До коментар #32 от "НАЛИ?!":Но дори във война, Украйна изнаса и продава оръжия. Това промени цялата оперативна обстановка през тази година и вече никой не заповятдва на Киев да не удря цели в РФ. А можеше да го направят още 2023 година.
11:30 30.07.2026
40 Русия
Коментиран от #45
11:30 30.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Механик
Израел са същите. Помним за Жлезния Купол и Патарашката на Дейвид. Иран ги изтърбуши с ракети от по 100 долара парчето.
Коментиран от #48
11:31 30.07.2026
43 за съжаление
До коментар #32 от "НАЛИ?!":В момента руската безаналогова армия реквизира всички мотоциклети които и попаднат пред очите, даже и в Сибир.
Коментиран от #47
11:32 30.07.2026
44 Пич
До коментар #22 от "не може да бъде":Ето ти нещо любопитно! Едно от първите работещи оръжия за радиоелектронна война в света въобще, е наше изображение. Позабравил съм историята, но мисля, че се наричаше "Оса"! Нещо което се изстрелва в небето, и когато се взриви, унищожава всяка електроника на бойното поле. Разбира се, било е предадено и продадено на някой, предполагам Русия или САЩ, и това е завършило само с уволнението на някакъв генерал.
Коментиран от #49
11:32 30.07.2026
45 чудесно
До коментар #40 от "Русия":Как с лазер заглушаваш ГПС? Жената от втория етаж пита.
Коментиран от #51
11:33 30.07.2026
46 Краставица от зад на всеки украинец
11:33 30.07.2026
47 Механик
До коментар #43 от "за съжаление":Добре бе! Стига си се надвиквал. Разбрахме че руснаците нямат ракети и танкове. Кво цивриш постоянно. Важното е, че ви добиха с лопатите. Ония дето дори нямат дръжки.
Напъваш се като ... ай малко по-сериозно. Кажи как ви олупаха нощеска руските лопати на пияните мужици! Как е Киев? Изагаси ха ли го? А Лвов и Кривия рог?
11:34 30.07.2026
48 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #42 от "Механик":100 долара парчето викаш🤣.В Тему са по-скъпи. 😂
Коментиран от #65
11:35 30.07.2026
49 глупусти
До коментар #44 от "Пич":Ха ха ха ха. Наше изображение било, ама е ваше изображение. А нашето изобретение със същото име Оса е снаряд без взрив, който се забива на ливадата пред врага и започва да бълва шум в целия радиоспектър. Ха ха ха.
Коментиран от #67
11:35 30.07.2026
50 Швейк
11:36 30.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Владимир Путин, президент
Коментиран от #62
11:37 30.07.2026
53 "Чукът на боговете"а?
11:38 30.07.2026
54 ай ай ай
До коментар #51 от "Топиш го":Ай жива да не бях. Защо не му дадох! Ай ай ай!
11:38 30.07.2026
55 "Чукът на боговете"
11:41 30.07.2026
56 САЩ изобретиха GPS
Сега реват!
11:42 30.07.2026
57 Мишел
САЩ нямат победа във война от 1946 г.
Коментиран от #59
11:42 30.07.2026
58 40 трилиона
До коментар #1 от "Мадяр":Очукаха пари за няколко столетия напред..
11:43 30.07.2026
59 мхм
До коментар #57 от "Мишел":И в Ирак Саддам ги би като маче у дирек. Цели 2 седмици! И в Либия Гадафи. Абе зор за мачовците!
Коментиран от #74
11:43 30.07.2026
60 няма край
Коментиран от #66
11:45 30.07.2026
61 Русодебил
Коментиран от #63
11:45 30.07.2026
62 Кольо
До коментар #52 от "Владимир Путин, президент":Трольо, знаем, че искаш някой да те пъха.
11:46 30.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Хи хи хи
кораб и хвърля огромна сянка , малката акула пита:
-какво е това ?
голямата отговаря
- ит из дъ боттом оф куин Ен
малката акула веднага почнала да пее
- ГОД саве дъ кинг
11:46 30.07.2026
65 Механик
До коментар #48 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Не ги купуват от Тему. Рецептата е проста.
Изреждам, а вие смятайте
Тялото - една тръба Ф80 Х 2.5 метра / 10$ метъра.
Една торба калиев нитрат( тор) от 15 кила за 10$ (една торба стига за 10 ракети)
Една торба захар (е тука е скъпото) от 10 кила за 20$ (стига за 20 ракети при стандартното съотношение 65 към 35)
Няколко ламаринки за стабилизатори (от скрап- без пари)
Десет кила амониев нитрат (амониева селитра=изкуствен тор) за бойната глава = някъде към 20$
И един винкел 70Х70Х4000 мм за стартова установка (ползва се многократно), пак от скрап и пак за стотинки.
А сега смятайте!
Коментиран от #78
11:46 30.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Пич
До коментар #49 от "глупусти":Ами добре! Ти помниш по добре историята, аз казах, че съм позабравил! Но това не е причина за проява на злост и лошо възпитание!
11:51 30.07.2026
68 Баба Гошка
11:53 30.07.2026
69 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Хайде, нема нужда.
11:54 30.07.2026
70 ПАК СА КРАЛИ ОТ УШАНКИТЕ ЯКООО
11:55 30.07.2026
71 Ха-ха
До коментар #5 от "6135":Не не са чували! Те не са умни колкото теб! Що не си копаш на полето, ами си тормозиш мозъчето да измислиш някоя глупост, та да те забележим?
Коментиран от #75
11:56 30.07.2026
72 Ха ха ха ха
11:57 30.07.2026
73 Тествани са не
а на теслата
Дръжката
11:58 30.07.2026
74 Мишел
До коментар #59 от "мхм":Убийството на държавен глава (Саддам) е терористичен акт, а не победа във война. Убийството на аятолах също терористичен акт и не е победа.
11:58 30.07.2026
75 Да........
До коментар #71 от "Ха-ха":Забелязахме острия му ум и го търсим /срещу огромно заплащане/ вече за помощ и консултации от НАСА, Пентагона, Силициемата долина и................. от Карлуковската психиатрия. Тоя е много ценен екземпляр!
11:58 30.07.2026
76 исторически парк
Коментиран от #80
12:01 30.07.2026
77 Бравос
До коментар #20 от "Чудесна новина":Те тия “новини” са за планктона, затова се радваш ха ха
12:02 30.07.2026
78 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #65 от "Механик":Щом си го сметнал Питагоре.🤣Готов си да работиш за фирмите на Мъск.😂😂😂
12:03 30.07.2026
79 Факт
До коментар #25 от "ха ха":Имаме по добро от това още от 80 те години
12:08 30.07.2026
80 Ивелин
До коментар #76 от "исторически парк":Те руснаците кацнаха на обратната страна.На Слънцето.Ама ти откъде да знаеш.
Коментиран от #83
12:10 30.07.2026
81 идиоти вън
12:10 30.07.2026
82 факуса
12:23 30.07.2026
83 исторически парк
До коментар #80 от "Ивелин":кацнаха и на задната страна на майка ти
12:28 30.07.2026
84 Балистичните
12:33 30.07.2026