Новини
Свят »
САЩ »
САЩ тестваха ново електронно оръжие "Чукът на боговете", което може да ослепява ракети и дронове

САЩ тестваха ново електронно оръжие "Чукът на боговете", което може да ослепява ракети и дронове

30 Юли, 2026 10:56 2 213 84

  • сащ-
  • богове-
  • ракети

Как работи "Чукът на боговете"

САЩ тестваха ново електронно оръжие "Чукът на боговете", което може да ослепява ракети и дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската армия разкри, че е изпитала нова електронна бойна система, наречена "Чукът на боговете" (Hammer of the Gods), способна да нарушава навигацията на прецизни оръжия и да осигурява комуникация на съюзническите сили дори в условия на силно електронно заглушаване. За тестовете съобщава Fox News, предава Фокус.

Първи изпитания край западното крайбрежие на САЩ

Системата е била изпробвана за първи път в средата на юли край западното крайбрежие на САЩ в рамките на експеримента Project Convergence Capstone 6 (PC-C6).

Това е част от програмата на американската армия за разработване на технологии, които подобряват координацията между различните видове въоръжени сили на съвременното бойно поле.

Как работи "Чукът на боговете"

Новата система представлява преносимо средство за радиоелектронна борба, което блокира сигналите за позициониране, навигация и време (PNT), включително GPS.

По този начин тя може да наруши работата на различни високоточни оръжия, сред които:

  • далекобойна артилерия;

  • управляеми ракети;

  • крилати ракети;

  • други боеприпаси, разчитащи на GPS навигация.

Без достъп до тези сигнали прецизните оръжия могат да изгубят ориентация и да не достигнат целта си.

Осигурява защитена комуникация

Освен че заглушава вражеските сигнали, системата изгражда и устойчива комуникационна мрежа за съюзническите сили.

Според американската армия това позволява на военните формирования да запазят връзката помежду си дори при интензивно електронно заглушаване и да продължат изпълнението на бойните задачи.

Част от развитието на електронната война

Изпитанията на "Чукът на боговете" са част от усилията на САЩ за развитие на ново поколение средства за електронна война, които да ограничават ефективността на високоточните оръжия на потенциални противници и едновременно с това да гарантират надеждна комуникация между съюзническите сили на бойното поле.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мадяр

    19 8 Отговор
    Веднага да се пробва в Украйна!

    Коментиран от #58

    10:59 30.07.2026

  • 2 Хахаха

    43 8 Отговор
    Тези пак ще се самоизпотрепат...

    Коментиран от #22

    11:00 30.07.2026

  • 3 ало ,ало

    29 6 Отговор
    Тук чука на боговете . Чичо обади се .

    11:04 30.07.2026

  • 4 Доню Тръмбеша

    25 2 Отговор
    Аз също участвах в разработката на лазера.

    11:05 30.07.2026

  • 5 6135

    39 6 Отговор
    С този чук да се чукат по главата!
    За инерционни навигационни системи не са ли чували?

    Коментиран от #71

    11:05 30.07.2026

  • 6 АНГЛОСАКСИТЕ

    39 3 Отговор
    Все се надяват на божие чудо.

    11:07 30.07.2026

  • 7 Вашето мнение

    39 4 Отговор
    Дори и холивудските им бози не струват. Колко жалко е да си паветен плъх в Бг и да осъзнаеш, че години наред си слугувал на едни пълни нещастници.

    11:07 30.07.2026

  • 8 Без име

    40 4 Отговор
    Вероятно я изпробваха върху собствения си Пейтриът, защото Иран ги помля. 😁

    11:07 30.07.2026

  • 9 🐂🎃г о в вед 😯

    8 3 Отговор
    Г и ве дооооо , гове де нцееее , го евф вед 😯

    11:08 30.07.2026

  • 10 камънчо

    15 2 Отговор
    Ем Си Чук, Ем Си Хумър.

    11:09 30.07.2026

  • 11 Бай Дънчо:

    19 2 Отговор
    Да внимаваме "Чукът на боговете" да не се стовари върху нашите глави!

    11:10 30.07.2026

  • 12 Овчар

    29 4 Отговор
    През 1969 САЩ пиха кафе на луната , имаше и силен ураганен вятър..! Този холивудски тест обаче не хвана дикиш..! Същото е и сега..!

    11:11 30.07.2026

  • 13 ТЦК

    24 3 Отговор
    Ако ви прави впечатление, че няма коментари от украински поддръжници, това е защото се крият да не ги изпратим на почивка. Къде сте, момчетааааа?

    11:11 30.07.2026

  • 14 Ах ,ах

    30 4 Отговор
    Хамериканците пак изостават. Руснаците им показаха как и без навигация ,всичко си отива в целта.
    А и защо си мислят ,че при официална мащабна война някой ще им остави сателитите?

    11:12 30.07.2026

  • 15 Без име

    24 3 Отговор
    От оня ден: "Нашите дронове и ракети вече могат да летят необезпокоявано, тъй като ослепихме радарите на системите „Пейтриът“ (Patriot)“, заяви говорителят на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) Хосейн Мохеби, като добави, че ответните удари на Иран са нанесли огромни щети на американските военни обекти в Близкия изток." Иранците не се хвалят, ползват го. 😁😁😁

    11:13 30.07.2026

  • 16 🤮Банкя алино

    8 2 Отговор
    оня червения по мяр е изплискал басейна тотално като Кольо ма нгалеца

    11:13 30.07.2026

  • 17 Ба бааааа

    15 1 Отговор
    Чука на бай Данчо нема дръжка

    11:13 30.07.2026

  • 18 Мелания

    18 1 Отговор
    Къде е чука, че моя дядо вече не може?

    Коментиран от #36

    11:13 30.07.2026

  • 19 Хе хе...

    19 2 Отговор
    Може и да не върши работа, но поне името му гръмко.
    Абе Холивуд...

    11:16 30.07.2026

  • 20 Чудесна новина

    9 15 Отговор
    Представям си как и без това ръждясалите ядрени ракети на джуджето, в момента в който излетят от силозите биват насочени от Чука на Боговете към Москва.

    Коментиран от #30, #77

    11:17 30.07.2026

  • 21 Хаха

    15 5 Отговор
    Докато тестват тоя "чук", на краварите им изгоряха базите и хората в Близкия изток....

    11:18 30.07.2026

  • 22 не може да бъде

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха":

    Поредното чудо -оръжие което може да донесе окончателната победа...айде по-сериозно -със сигурност тази система може да бъде много полезна както вече се разбира начинът на водене на война е съвсем различен и са необходими нови оръжия които да отговарят на съвременните условия!?Украйна е превърната в изпитателен полигон ...и нека не си мислим че само САЩ и ЕС си изпробват оръжията -и Китай и КНДР даже и Иран и всеки който може да произведе нещо интересно- със сигурност използват този полигон и пробват подобни на тая система за заслепяване заглушаване дезориентиране и т.н както и други системи чак до унищожаване!?...Само не ми е ясно на какво може да се радват украинците и какво искат още -да ги бухат с разни изпитателни оръжия докато останат една шепа народ !?

    Коментиран от #44

    11:19 30.07.2026

  • 23 ВЪН циони$тит€ нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    18 3 Отговор
    ГОСПОД ДА ИМ го НА ЧУ КА НА т€зи МРЪ$ НИ ц и о н и $ т и $ащ!
    P.S.
    БРАТУШКИТЕ ИМАТ "АЛАБУГА"-секретна руска научноизследователска програма за радиочестотно и електромагнитно оръжие, а не физическа ракета. Проектът цели създаването на мощен електромагнитен импулс (ЕМП) за извеждане от строя на вражеска техника.

    11:20 30.07.2026

  • 24 Из падмасковие

    7 6 Отговор
    Ние още я караме на калашник и танк

    11:21 30.07.2026

  • 25 ха ха

    8 11 Отговор
    Докато нещастниците от САЩ изпитват нови РЕБ оръжия, руската пехота откри мотоциклета. Затова вече се води моторизирана пехота!

    Коментиран от #32, #79

    11:21 30.07.2026

  • 26 Ауу,

    8 3 Отговор
    бързо да го дават на зеленият шмъркач !

    11:21 30.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тамън...!

    13 2 Отговор
    Бай-Дончо има нужда от един...,,Чук" по главата,белким му наместят... ,,софтуера"...!

    11:23 30.07.2026

  • 29 може да ослепява

    11 5 Отговор
    Само азовци и украински нацисти

    11:23 30.07.2026

  • 30 Микола Вуевич

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Чудесна новина":

    Ти си едно много объркано нещо.

    11:25 30.07.2026

  • 31 Най вероятно

    9 2 Отговор
    сега ще го пробват по ЕС това електронно заглушаване и ще блокират тотално банкоматите

    11:25 30.07.2026

  • 32 НАЛИ?!

    10 4 Отговор

    До коментар #25 от "ха ха":

    Затова ли твоят фен-Зеенски ,ката ден реве на рамото на Урсула и Тръмп,за ракети ,,Пейтриът",че няма с какво да ги събаря тЕа... -...,,мотоциклети"...🤣😆😂!

    Коментиран от #39, #43

    11:26 30.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хей другарю

    7 1 Отговор
    ти какво решил си тука с чука?

    11:27 30.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Може би ?!

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мелания":

    Дръжката на чука,ще ти свърши по-добра работа...?!

    11:28 30.07.2026

  • 37 оня с коня

    8 1 Отговор
    Всяка Войска иска да заслепява Врага,но Ракетите хич не са глупави и като им светнат в очите веднага си слагат Тъмни очила.А има и нагли ракети дето и това не правят,а просто си обръщат главата в друга посока.

    11:28 30.07.2026

  • 38 Оооо чудо

    8 3 Отговор
    САЩ били "създали" преносимо средство за радиоелектронна борба, което блокирало сигналите за позициониране и навигация.... Открили те ама "Обратната еволюция". Технология от 1951г. Вероятно албанска

    11:29 30.07.2026

  • 39 не знам какво реве

    2 9 Отговор

    До коментар #32 от "НАЛИ?!":

    Но дори във война, Украйна изнаса и продава оръжия. Това промени цялата оперативна обстановка през тази година и вече никой не заповятдва на Киев да не удря цели в РФ. А можеше да го направят още 2023 година.

    11:30 30.07.2026

  • 40 Русия

    5 5 Отговор
    Има отдавна такива лазери

    Коментиран от #45

    11:30 30.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Механик

    8 4 Отговор
    Много смешно-помпозни имена си измислят холивудските мачоси.
    Израел са същите. Помним за Жлезния Купол и Патарашката на Дейвид. Иран ги изтърбуши с ракети от по 100 долара парчето.

    Коментиран от #48

    11:31 30.07.2026

  • 43 за съжаление

    2 8 Отговор

    До коментар #32 от "НАЛИ?!":

    В момента руската безаналогова армия реквизира всички мотоциклети които и попаднат пред очите, даже и в Сибир.

    Коментиран от #47

    11:32 30.07.2026

  • 44 Пич

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "не може да бъде":

    Ето ти нещо любопитно! Едно от първите работещи оръжия за радиоелектронна война в света въобще, е наше изображение. Позабравил съм историята, но мисля, че се наричаше "Оса"! Нещо което се изстрелва в небето, и когато се взриви, унищожава всяка електроника на бойното поле. Разбира се, било е предадено и продадено на някой, предполагам Русия или САЩ, и това е завършило само с уволнението на някакъв генерал.

    Коментиран от #49

    11:32 30.07.2026

  • 45 чудесно

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Русия":

    Как с лазер заглушаваш ГПС? Жената от втория етаж пита.

    Коментиран от #51

    11:33 30.07.2026

  • 46 Краставица от зад на всеки украинец

    4 2 Отговор
    И ще излъчват определено мощни честоти които ще са много успешно средство в радиоелектронна борба

    11:33 30.07.2026

  • 47 Механик

    7 2 Отговор

    До коментар #43 от "за съжаление":

    Добре бе! Стига си се надвиквал. Разбрахме че руснаците нямат ракети и танкове. Кво цивриш постоянно. Важното е, че ви добиха с лопатите. Ония дето дори нямат дръжки.
    Напъваш се като ... ай малко по-сериозно. Кажи как ви олупаха нощеска руските лопати на пияните мужици! Как е Киев? Изагаси ха ли го? А Лвов и Кривия рог?

    11:34 30.07.2026

  • 48 Тц,тц,тц 😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    100 долара парчето викаш🤣.В Тему са по-скъпи. 😂

    Коментиран от #65

    11:35 30.07.2026

  • 49 глупусти

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Пич":

    Ха ха ха ха. Наше изображение било, ама е ваше изображение. А нашето изобретение със същото име Оса е снаряд без взрив, който се забива на ливадата пред врага и започва да бълва шум в целия радиоспектър. Ха ха ха.

    Коментиран от #67

    11:35 30.07.2026

  • 50 Швейк

    3 0 Отговор
    Взаимствали са името от романа на Артър Кларк "Чукът на Бога"

    11:36 30.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор
    Ударете ме с тоя чук и да се свършва веч тая мъка, тоя СРАМ 👆

    Коментиран от #62

    11:37 30.07.2026

  • 53 "Чукът на боговете"а?

    2 1 Отговор
    А българският чук по времето на социализма се казваше скромно Оса

    11:38 30.07.2026

  • 54 ай ай ай

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Топиш го":

    Ай жива да не бях. Защо не му дадох! Ай ай ай!

    11:38 30.07.2026

  • 55 "Чукът на боговете"

    2 0 Отговор
    На времето му викахме албански реотан

    11:41 30.07.2026

  • 56 САЩ изобретиха GPS

    1 1 Отговор
    и го дадоха на руснаците!
    Сега реват!

    11:42 30.07.2026

  • 57 Мишел

    4 2 Отговор
    " Чукът на боговете" е пореден филм на Холивуд за американски победи във война.
    САЩ нямат победа във война от 1946 г.

    Коментиран от #59

    11:42 30.07.2026

  • 58 40 трилиона

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мадяр":

    Очукаха пари за няколко столетия напред..

    11:43 30.07.2026

  • 59 мхм

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Мишел":

    И в Ирак Саддам ги би като маче у дирек. Цели 2 седмици! И в Либия Гадафи. Абе зор за мачовците!

    Коментиран от #74

    11:43 30.07.2026

  • 60 няма край

    2 1 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    Коментиран от #66

    11:45 30.07.2026

  • 61 Русодебил

    2 1 Отговор
    Нема по голем чук от русодебила!

    Коментиран от #63

    11:45 30.07.2026

  • 62 Кольо

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Владимир Путин, президент":

    Трольо, знаем, че искаш някой да те пъха.

    11:46 30.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Две акули си плуват в океана....изведнъж над тях минава огромен
    кораб и хвърля огромна сянка , малката акула пита:
    -какво е това ?
    голямата отговаря
    - ит из дъ боттом оф куин Ен
    малката акула веднага почнала да пее
    - ГОД саве дъ кинг

    11:46 30.07.2026

  • 65 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Не ги купуват от Тему. Рецептата е проста.
    Изреждам, а вие смятайте
    Тялото - една тръба Ф80 Х 2.5 метра / 10$ метъра.
    Една торба калиев нитрат( тор) от 15 кила за 10$ (една торба стига за 10 ракети)
    Една торба захар (е тука е скъпото) от 10 кила за 20$ (стига за 20 ракети при стандартното съотношение 65 към 35)
    Няколко ламаринки за стабилизатори (от скрап- без пари)
    Десет кила амониев нитрат (амониева селитра=изкуствен тор) за бойната глава = някъде към 20$
    И един винкел 70Х70Х4000 мм за стартова установка (ползва се многократно), пак от скрап и пак за стотинки.
    А сега смятайте!

    Коментиран от #78

    11:46 30.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "глупусти":

    Ами добре! Ти помниш по добре историята, аз казах, че съм позабравил! Но това не е причина за проява на злост и лошо възпитание!

    11:51 30.07.2026

  • 68 Баба Гошка

    1 1 Отговор
    вЕрваме ви бееее. Моджтаба ще ви го на чуу ка в алчните, плячкаторски крат ууни. Ненаядници, тръгнали да търсят родителките си на другия край на света та белким краднат нещо, щото у дома си всичко вече са из тър бушили и хиляда бенаситни милиардери трупат за милион живора, а стаддото друссалки клошшарства

    11:53 30.07.2026

  • 69 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    0 0 Отговор
    Какво им пречеше да го тестват във войната срещу Иран?
    Хайде, нема нужда.

    11:54 30.07.2026

  • 70 ПАК СА КРАЛИ ОТ УШАНКИТЕ ЯКООО

    2 0 Отговор
    САМО ЧЕ КРАЛИ КРАЛИ АМА НЕДОКРАЛИ ШОТ РАДИУСА НА ДЕЙСТВИЕ НА УШАНКОВИЯ РЕБ Е ДВЕСТА КМ. А НА УСАДЖИИТЕ Е 80 КМ..........

    11:55 30.07.2026

  • 71 Ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "6135":

    Не не са чували! Те не са умни колкото теб! Що не си копаш на полето, ами си тормозиш мозъчето да измислиш някоя глупост, та да те забележим?

    Коментиран от #75

    11:56 30.07.2026

  • 72 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор
    След изпитанията стана ясно, че успешно са заглушили своите радари и високоточни оръжия ха ха

    11:57 30.07.2026

  • 73 Тествани са не

    1 1 Отговор
    Чук......
    а на теслата
    Дръжката

    11:58 30.07.2026

  • 74 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "мхм":

    Убийството на държавен глава (Саддам) е терористичен акт, а не победа във война. Убийството на аятолах също терористичен акт и не е победа.

    11:58 30.07.2026

  • 75 Да........

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Ха-ха":

    Забелязахме острия му ум и го търсим /срещу огромно заплащане/ вече за помощ и консултации от НАСА, Пентагона, Силициемата долина и................. от Карлуковската психиатрия. Тоя е много ценен екземпляр!

    11:58 30.07.2026

  • 76 исторически парк

    2 1 Отговор
    руснаците още от 2014та имат такова.. казва се Красуха-4 ;)

    Коментиран от #80

    12:01 30.07.2026

  • 77 Бравос

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Чудесна новина":

    Те тия “новини” са за планктона, затова се радваш ха ха

    12:02 30.07.2026

  • 78 Тц,тц,тц 😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Механик":

    Щом си го сметнал Питагоре.🤣Готов си да работиш за фирмите на Мъск.😂😂😂

    12:03 30.07.2026

  • 79 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "ха ха":

    Имаме по добро от това още от 80 те години

    12:08 30.07.2026

  • 80 Ивелин

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "исторически парк":

    Те руснаците кацнаха на обратната страна.На Слънцето.Ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #83

    12:10 30.07.2026

  • 81 идиоти вън

    1 0 Отговор
    Всичко е супер дипер!

    12:10 30.07.2026

  • 82 факуса

    0 0 Отговор
    а ко стана с дискомбобулатора на дончо,в иран нещо се скапа,много фалби загадки беха след венецуела,ся същата боза

    12:23 30.07.2026

  • 83 исторически парк

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ивелин":

    кацнаха и на задната страна на майка ти

    12:28 30.07.2026

  • 84 Балистичните

    0 0 Отговор
    ракети, летящи по параболична траектория не се нуждаят от ДЖипиес насочване, а други видове са предварително програмирани.

    12:33 30.07.2026