САЩ тестваха ново електронно оръжие "Чукът на боговете", което може да ослепява ракети и дронове

Американската армия разкри, че е изпитала нова електронна бойна система, наречена "Чукът на боговете" (Hammer of the Gods), способна да нарушава навигацията на прецизни оръжия и да осигурява комуникация на съюзническите сили дори в условия на силно електронно заглушаване. За тестовете съобщава Fox News, предава Фокус.

Първи изпитания край западното крайбрежие на САЩ

Системата е била изпробвана за първи път в средата на юли край западното крайбрежие на САЩ в рамките на експеримента Project Convergence Capstone 6 (PC-C6).

Това е част от програмата на американската армия за разработване на технологии, които подобряват координацията между различните видове въоръжени сили на съвременното бойно поле.

Как работи "Чукът на боговете"

Новата система представлява преносимо средство за радиоелектронна борба, което блокира сигналите за позициониране, навигация и време (PNT), включително GPS.

По този начин тя може да наруши работата на различни високоточни оръжия, сред които:

далекобойна артилерия;

управляеми ракети;

крилати ракети;

други боеприпаси, разчитащи на GPS навигация.

Без достъп до тези сигнали прецизните оръжия могат да изгубят ориентация и да не достигнат целта си.

Осигурява защитена комуникация

Освен че заглушава вражеските сигнали, системата изгражда и устойчива комуникационна мрежа за съюзническите сили.

Според американската армия това позволява на военните формирования да запазят връзката помежду си дори при интензивно електронно заглушаване и да продължат изпълнението на бойните задачи.

Част от развитието на електронната война

Изпитанията на "Чукът на боговете" са част от усилията на САЩ за развитие на ново поколение средства за електронна война, които да ограничават ефективността на високоточните оръжия на потенциални противници и едновременно с това да гарантират надеждна комуникация между съюзническите сили на бойното поле.