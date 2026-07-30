Каспийско море се превръща в нов фронт във войните на Русия, Украйна и Иран

Каспийско море, най-голямото езеро в света, се превръща в ключова стратегическа зона, където се преплитат войната в Украйна и напрежението в Близкия изток. Освен важен търговски маршрут между Русия и Иран, регионът вече се превръща и в арена на военни действия, отбелязва в свой анализ Deutsche Welle, предават Vesti.bg.
Украйна атакува руски кораби в Каспийско море
Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че украински дронове са нанесли удари по кораби в Каспийско море. По думите му мишени са били плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари от Иран, както и руски военен кораб.
След атаката иранският външен министър Абас Аракчи обвини Киев, че действа по указания на Израел, и предупреди, че действията на Украйна "няма да останат без отговор".
Ключов маршрут за Русия и Иран
След наложените западни санкции Русия и Иран все повече разчитат на Каспийско море за търговия и логистика.
Според анализатори именно този маршрут позволява на двете държави да заобикалят част от ограниченията, тъй като САЩ и Европейският съюз практически нямат контрол върху случващото се в региона.
Професор Никол Граевски от Sciences Po коментира пред The New York Times, че Каспийско море е "идеалното място за заобикаляне на санкции и военни доставки".
Оръжия, дронове, петрол и суровини
По данни на американската армия Русия използва Каспийско море за доставки към Иран на компоненти за дронове, както и на зърно, царевица, фуражи и други суровини.
Още след началото на войната през 2022 г. Иран започна да доставя на Русия дронове "Шахед", а през 2023 г. Москва получи лиценз за собственото им производство.
Освен това маршрутът се използва за превоз на петрол, газ, стомана и други стратегически товари между Русия, Иран, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.
Украйна демонстрира способности за далечни удари
Според CNN ударите по цели в Каспийско море показват, че Украйна вече разполага със способности да атакува стратегически обекти на стотици километри от фронтовата линия.
Анализатори смятат, че операцията изпраща и политически сигнал към САЩ в момент, когато Зеленски проведе среща с американския президент Доналд Тръмп.
По време на визитата украинският лидер заяви още, че според украинското разузнаване Русия е предоставила на Иран сателитни данни, използвани при атаки срещу американски обекти в Близкия изток.
Каспийският регион придобива все по-голямо значение
Експерти определят Каспийско море като една от най-важните геополитически точки извън вниманието на Запада.
Според института "Хъдсън" Русия и Иран продължават да доминират в региона, докато търговският коридор през Каспийско море се превръща във все по-важна алтернатива на традиционните международни маршрути на фона на санкциите и продължаващите военни конфликти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Русняка се пабеди сам 👈
10:40 30.07.2026
2 Зеления
Няма да мине много време и САЩ ще се оттеглят от войната в Иран, прекалено много ресурси дават там, свършват им ракетите и боеприпасите, цената на петрола се вдига, съответно и цените на бензина в САЩ, което ще принуди Тръмп да се оттегли.
В момента в който САЩ се оттеглят от Иран и иранците почнат да дишат по-спокойно масово ще почнат да изпращат техни неформални милиции и хора, които да се бият на страната на Русия, за да си отмъстят за атаките на Украйна срещу техните кораби. Изпратените 10 000 севернокорейци в Курска област преди това ще бледнеят пред десетки хилядите, които ще изпрати Иран в помощ на Русия.
Зеленски за да се хареса на Тръмп направи поредната глупост, която ще коства страната му в близко бъдеще да се бие срещу две държави.
Коментиран от #3, #8
10:50 30.07.2026
3 Пич
До коментар #2 от "Зеления":Напълно вярно!!! Радвам се на хората като тебе!!! Това което казваш е реално предвиждане, а не нещо, изсмукано от пръстите, като на ДВ, примерно!
Коментиран от #7
10:54 30.07.2026
4 ще видим
Коментиран от #6
10:58 30.07.2026
5 Вашето мнение
Коментиран от #11
11:08 30.07.2026
6 Извинете,
До коментар #4 от "ще видим":еротичните Ви фантазии не ни касаят.
11:09 30.07.2026
7 Много ясно
До коментар #3 от "Пич":Все пак нали пак ти го написа.
Коментиран от #15
11:10 30.07.2026
8 Хихи!
До коментар #2 от "Зеления":Колкото Раша изпрати десетки хиляди рашки да се бият за Иран.,🥳🥳🥳
Инфантилен митоман!
Коментиран от #9
11:12 30.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хохо Бохо
11:15 30.07.2026
11 Блогър от Москва.Хамас е руски завинаги
До коментар #5 от "Вашето мнение":Да не съм ти врачка. Повече ме касае Карско море. Нашите са заровени някъде тъдява.
11:20 30.07.2026
12 Инна
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.
11:28 30.07.2026
13 Kaлпазанин
Коментиран от #19
11:29 30.07.2026
14 Луганск
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.
11:30 30.07.2026
15 Зеления
До коментар #7 от "Много ясно":"Все пак нали пак ти го написа."
Дори да ви се струва странно или невъзможно да има повече от един човек, които да разсъждават трезво и разумно, в случая коментиращи с никнейм "Зеления" и "Пич" са различни хора.
11:31 30.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мими Кучева 🐕🦺
До коментар #16 от "Хохо Бохо,😱😱😱":И аз така правя. Мъжът ми все върви подире ми с лопатка и метличка.
Коментиран от #18
11:43 30.07.2026
18 Бункер будала
До коментар #17 от "Мими Кучева 🐕🦺":Ти не мож ли си купи цукало пък?
Аз ли да ти купя.
11:46 30.07.2026
19 Хаир чеверме
До коментар #13 от "Kaлпазанин":Внимавай какво си пожелаваш.
11:48 30.07.2026
20 Многоходовото
11:57 30.07.2026