Каспийско море се превръща в нов фронт във войните на Русия, Украйна и Иран

Каспийско море, най-голямото езеро в света, се превръща в ключова стратегическа зона, където се преплитат войната в Украйна и напрежението в Близкия изток. Освен важен търговски маршрут между Русия и Иран, регионът вече се превръща и в арена на военни действия, отбелязва в свой анализ Deutsche Welle, предават Vesti.bg.

Украйна атакува руски кораби в Каспийско море

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че украински дронове са нанесли удари по кораби в Каспийско море. По думите му мишени са били плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари от Иран, както и руски военен кораб.

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След атаката иранският външен министър Абас Аракчи обвини Киев, че действа по указания на Израел, и предупреди, че действията на Украйна "няма да останат без отговор".

Ключов маршрут за Русия и Иран

След наложените западни санкции Русия и Иран все повече разчитат на Каспийско море за търговия и логистика.

Според анализатори именно този маршрут позволява на двете държави да заобикалят част от ограниченията, тъй като САЩ и Европейският съюз практически нямат контрол върху случващото се в региона.

Професор Никол Граевски от Sciences Po коментира пред The New York Times, че Каспийско море е "идеалното място за заобикаляне на санкции и военни доставки".

Оръжия, дронове, петрол и суровини

По данни на американската армия Русия използва Каспийско море за доставки към Иран на компоненти за дронове, както и на зърно, царевица, фуражи и други суровини.

Още след началото на войната през 2022 г. Иран започна да доставя на Русия дронове "Шахед", а през 2023 г. Москва получи лиценз за собственото им производство.

Освен това маршрутът се използва за превоз на петрол, газ, стомана и други стратегически товари между Русия, Иран, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.

Украйна демонстрира способности за далечни удари

Според CNN ударите по цели в Каспийско море показват, че Украйна вече разполага със способности да атакува стратегически обекти на стотици километри от фронтовата линия.

Анализатори смятат, че операцията изпраща и политически сигнал към САЩ в момент, когато Зеленски проведе среща с американския президент Доналд Тръмп.

По време на визитата украинският лидер заяви още, че според украинското разузнаване Русия е предоставила на Иран сателитни данни, използвани при атаки срещу американски обекти в Близкия изток.

Каспийският регион придобива все по-голямо значение

Експерти определят Каспийско море като една от най-важните геополитически точки извън вниманието на Запада.

Според института "Хъдсън" Русия и Иран продължават да доминират в региона, докато търговският коридор през Каспийско море се превръща във все по-важна алтернатива на традиционните международни маршрути на фона на санкциите и продължаващите военни конфликти.