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Каспийско море се превръща в нов фронт във войните на Русия, Украйна и Иран
  Тема: Украйна

Каспийско море се превръща в нов фронт във войните на Русия, Украйна и Иран

30 Юли, 2026 10:36, обновена 30 Юли, 2026 10:37 1 154 20

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  • иран

Украйна атакува руски кораби в Каспийско море

Каспийско море се превръща в нов фронт във войните на Русия, Украйна и Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Каспийско море, най-голямото езеро в света, се превръща в ключова стратегическа зона, където се преплитат войната в Украйна и напрежението в Близкия изток. Освен важен търговски маршрут между Русия и Иран, регионът вече се превръща и в арена на военни действия, отбелязва в свой анализ Deutsche Welle, предават Vesti.bg.

Украйна атакува руски кораби в Каспийско море

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че украински дронове са нанесли удари по кораби в Каспийско море. По думите му мишени са били плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари от Иран, както и руски военен кораб.

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След атаката иранският външен министър Абас Аракчи обвини Киев, че действа по указания на Израел, и предупреди, че действията на Украйна "няма да останат без отговор".

Ключов маршрут за Русия и Иран

След наложените западни санкции Русия и Иран все повече разчитат на Каспийско море за търговия и логистика.

Според анализатори именно този маршрут позволява на двете държави да заобикалят част от ограниченията, тъй като САЩ и Европейският съюз практически нямат контрол върху случващото се в региона.

Професор Никол Граевски от Sciences Po коментира пред The New York Times, че Каспийско море е "идеалното място за заобикаляне на санкции и военни доставки".

Оръжия, дронове, петрол и суровини

По данни на американската армия Русия използва Каспийско море за доставки към Иран на компоненти за дронове, както и на зърно, царевица, фуражи и други суровини.

Още след началото на войната през 2022 г. Иран започна да доставя на Русия дронове "Шахед", а през 2023 г. Москва получи лиценз за собственото им производство.

Освен това маршрутът се използва за превоз на петрол, газ, стомана и други стратегически товари между Русия, Иран, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан.

Украйна демонстрира способности за далечни удари

Според CNN ударите по цели в Каспийско море показват, че Украйна вече разполага със способности да атакува стратегически обекти на стотици километри от фронтовата линия.

Анализатори смятат, че операцията изпраща и политически сигнал към САЩ в момент, когато Зеленски проведе среща с американския президент Доналд Тръмп.

По време на визитата украинският лидер заяви още, че според украинското разузнаване Русия е предоставила на Иран сателитни данни, използвани при атаки срещу американски обекти в Близкия изток.

Каспийският регион придобива все по-голямо значение

Експерти определят Каспийско море като една от най-важните геополитически точки извън вниманието на Запада.

Според института "Хъдсън" Русия и Иран продължават да доминират в региона, докато търговският коридор през Каспийско море се превръща във все по-важна алтернатива на традиционните международни маршрути на фона на санкциите и продължаващите военни конфликти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    7 16 Отговор
    Русняка враг му не трябва !!!
    Русняка се пабеди сам 👈

    10:40 30.07.2026

  • 2 Зеления

    17 10 Отговор
    Невероятен автогол си вкара Украйна с атаката срещу ирански кораб в Каспийско море.
    Няма да мине много време и САЩ ще се оттеглят от войната в Иран, прекалено много ресурси дават там, свършват им ракетите и боеприпасите, цената на петрола се вдига, съответно и цените на бензина в САЩ, което ще принуди Тръмп да се оттегли.
    В момента в който САЩ се оттеглят от Иран и иранците почнат да дишат по-спокойно масово ще почнат да изпращат техни неформални милиции и хора, които да се бият на страната на Русия, за да си отмъстят за атаките на Украйна срещу техните кораби. Изпратените 10 000 севернокорейци в Курска област преди това ще бледнеят пред десетки хилядите, които ще изпрати Иран в помощ на Русия.
    Зеленски за да се хареса на Тръмп направи поредната глупост, която ще коства страната му в близко бъдеще да се бие срещу две държави.

    Коментиран от #3, #8

    10:50 30.07.2026

  • 3 Пич

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    Напълно вярно!!! Радвам се на хората като тебе!!! Това което казваш е реално предвиждане, а не нещо, изсмукано от пръстите, като на ДВ, примерно!

    Коментиран от #7

    10:54 30.07.2026

  • 4 ще видим

    10 5 Отговор
    Ако Русия издумка украинско-израелската база в азарбаджан от която насочват ударите срещу Русия в дълбочина фашистите ще са обезсиленини в целия каспийски раьон.

    Коментиран от #6

    10:58 30.07.2026

  • 5 Вашето мнение

    2 2 Отговор
    А Карабогаз гьол кога?

    Коментиран от #11

    11:08 30.07.2026

  • 6 Извинете,

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "ще видим":

    еротичните Ви фантазии не ни касаят.

    11:09 30.07.2026

  • 7 Много ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Все пак нали пак ти го написа.

    Коментиран от #15

    11:10 30.07.2026

  • 8 Хихи!

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Зеления":

    Колкото Раша изпрати десетки хиляди рашки да се бият за Иран.,🥳🥳🥳
    Инфантилен митоман!

    Коментиран от #9

    11:12 30.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хохо Бохо

    8 4 Отговор
    Не знам за Каспийско ама вЧерно укрокораби няма да има. Рязко ще секне трафика към салобандерия

    11:15 30.07.2026

  • 11 Блогър от Москва.Хамас е руски завинаги

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Да не съм ти врачка. Повече ме касае Карско море. Нашите са заровени някъде тъдява.

    11:20 30.07.2026

  • 12 Инна

    2 8 Отговор
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.

    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

    11:28 30.07.2026

  • 13 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    Укрия с нищо не разполага , всички два от запад .ЕС се управлява от идиоти укрия от евреин ,а останалите малки като нас от подлоги

    Коментиран от #19

    11:29 30.07.2026

  • 14 Луганск

    2 6 Отговор
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.

    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

    11:30 30.07.2026

  • 15 Зеления

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Много ясно":

    "Все пак нали пак ти го написа."

    Дори да ви се струва странно или невъзможно да има повече от един човек, които да разсъждават трезво и разумно, в случая коментиращи с никнейм "Зеления" и "Пич" са различни хора.

    11:31 30.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мими Кучева 🐕‍🦺

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хохо Бохо,😱😱😱":

    И аз така правя. Мъжът ми все върви подире ми с лопатка и метличка.

    Коментиран от #18

    11:43 30.07.2026

  • 18 Бункер будала

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мими Кучева 🐕‍🦺":

    Ти не мож ли си купи цукало пък?
    Аз ли да ти купя.

    11:46 30.07.2026

  • 19 Хаир чеверме

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Kaлпазанин":

    Внимавай какво си пожелаваш.

    11:48 30.07.2026

  • 20 Многоходовото

    2 4 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    11:57 30.07.2026

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