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Русия критикува Конгреса: Нови антируски санкции правят лоша услуга на САЩ

Русия критикува Конгреса: Нови антируски санкции правят лоша услуга на САЩ

30 Юли, 2026 08:35 1 372 96

  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Според руското посолство тогава американската администрация е убеждавала, че президентът разполага с всички необходими инструменти за икономически и друг натиск върху Кремъл, а допълнителните законодателни изисквания само ограничават възможностите му за маневриране

Русия критикува Конгреса: Нови антируски санкции правят лоша услуга на САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Законопроектът за антируските санкции, който премина процедурното гласуване в Сената на Конгреса на САЩ, прави лоша услуга на администрацията на президента Доналд Тръмп. Това се посочва в коментар на руското посолство във Вашингтон в отговор на запитване на ТАСС.

"Одобреният от Сената на 28 юли на предварително гласуване законопроект, носещ името на покойния сенатор Линдзи Греъм - клиничен русофоб (включен в руския списък на терористи и екстремисти), оказва лоша услуга на настоящата американска администрация", подчертаха от дипломатическото представителство.

От посолството отбелязаха, че "още в началото на тази година, когато Греъм заедно със свои съмишленици пътуваше между Киев и Вашингтон, настоявайки за максимално затягане на антируските санкции, включително за наказателни мита до 500% върху държави, които купуват енергийни ресурси от Москва, в Белия дом се опитваха да охладят прекомерния ентусиазъм на конгресмените, действащи по принципа "Картаген трябва да бъде разрушен".

Според руското посолство тогава американската администрация е убеждавала, че президентът разполага с всички необходими инструменти за икономически и друг натиск върху Кремъл, а допълнителните законодателни изисквания само ограничават възможностите му за маневриране.

"Сега обаче, на фона на затъването на САЩ в иранската авантюра и реалната перспектива за срив на енергийните пазари, което пряко води до повишаване на цените на американските бензиностанции и ускоряване на инфлацията преди ноемврийските избори за Конгреса, "ястребите" - съпартийци на Доналд Тръмп, за удовлетворение на опозиционерите от Демократическата партия, поставят пречки пред външната политика на президента", заявиха от руската дипломатическа мисия.

"Неефективността на санкционния натиск върху Русия е доказана на практика, а новите репресивни мерки в настоящата ситуация, като се вземат предвид победните изявления на обзетите от ненавист към нас законодатели за получената подкрепа от администрацията, ще нанесат вреда преди всичко на самите Съединени щати", посочиха от посолството.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    20 17 Отговор
    Санкциите на САЩ са една соросня на изпарения

    Коментиран от #2, #13, #14

    08:38 30.07.2026

  • 2 Ами

    21 16 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    Как се топи 40 трилиона дълг, който ежедневно расте?

    Коментиран от #5, #18

    08:39 30.07.2026

  • 3 Пич

    22 18 Отговор
    Глупаците никога не разбират, че са глупаци!!! Никога не разбират, че когато загубиш това, което си имал, ти остава само да страдаш!!!
    Само Урсулианците не страдат, защото са толкова тъпи, че нямат дори това разбиране!!! Убиха европейската икономика пред очите ни, нека страдат!!!

    Коментиран от #21

    08:39 30.07.2026

  • 4 Онзи

    11 14 Отговор
    Тръмпи внимавай че Водата ще ти подреже крилцата!

    Коментиран от #7, #33

    08:42 30.07.2026

  • 5 Опссс

    14 14 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Държавният дълг на Съединените американски щати нараства с приблизително 4,6 до 6,9 милиарда долара на ден (или над 50 000 долара всяка секунда), според изчисления на базирани организации като Peterson Foundation и данни от финансовото министерство на САЩ.Основни фактиОбщ размер: Към средата на 2026 година общият национален дълг на САЩ надхвърля 39,7 трилиона долара.Скорост на нарастване: Темпът на задлъжняване варира в зависимост от текущите разходи и приходи на федералното правителство, като средно се добавят около 5–6 милиарда долара на всеки 24 часа.Натовареност: Това се равнява на около 118 000 долара дълг на глава от населението в страната. САЩ не могат да изплатят само лихвите, а главниците.....

    Коментиран от #8, #19

    08:43 30.07.2026

  • 6 Значи на Русия

    6 10 Отговор
    не правят ли?

    08:43 30.07.2026

  • 7 Онзи

    8 6 Отговор

    До коментар #4 от "Онзи":

    Вовата написах ама тоя ИИ!

    08:44 30.07.2026

  • 8 На кого му пука

    13 17 Отговор

    До коментар #5 от "Опссс":

    Важното е, че бг копейките винаги сте капо.

    Коментиран от #10, #12, #67

    08:44 30.07.2026

  • 9 Дааа

    11 10 Отговор
    Да го дуят рашките.

    Коментиран от #70

    08:45 30.07.2026

  • 10 Никой

    8 9 Отговор

    До коментар #8 от "На кого му пука":

    А с козяците какво става ?

    08:46 30.07.2026

  • 11 реалистъ

    15 15 Отговор
    Русийката още не се усеща, че я унищожават по план. Предстои тежка зима в Русия.

    Коментиран от #15

    08:46 30.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 По точно

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    Санкциите се отразяват добре на руската икономика, според руски експерти. Затова трябва да се увеличат значително.

    08:49 30.07.2026

  • 14 Така е

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    Санкциите удрят върху реномето на дядо и върху неговите бизнес партньори. Сами да му мислят..

    08:50 30.07.2026

  • 15 Така е

    13 10 Отговор

    До коментар #11 от "реалистъ":

    Дядя Вова е решил да бастиса руската държава хептен. Да му пожелаем успех!

    Коментиран от #32, #39

    08:51 30.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 7 Отговор
    САЩ бомбят Русия
    Тия акъл ша им дават.

    Коментиран от #69, #79

    08:53 30.07.2026

  • 18 КОЙ ДА ЗНАЙ

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Външния дълг НА САЩ е около 10 трилиона $$$
    Ама ти откъде да знаеш.
    Другото я ВЪТРЕШЕН ДЪЛГ.
    От единия джоб в другия.

    Коментиран от #34

    08:55 30.07.2026

  • 19 Тъй де

    11 5 Отговор

    До коментар #5 от "Опссс":

    Ти какво си се загрижил толкова за щатската икономика. Големи американофили сте станали вече. Нека е зле. Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже.

    08:55 30.07.2026

  • 20 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    7 2 Отговор
    Путин ми е клиент, да си гледа русийката.

    Коментиран от #80

    08:56 30.07.2026

  • 21 Я пъ тоа

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Бомби падат в русия не в ЕС.
    Кой кого ли убива буквално и преносно.

    Коментиран от #27, #31

    08:58 30.07.2026

  • 22 Артилерист

    7 7 Отговор
    250 годишната история на САЩ е изпълнена с непрекъснати войни срещу някого по целия свят. Изследователите са пресметнали, че само 14 години са имали мир. Това разбира се, се отразява на политиката и психологията на държавниците им. Не са редки случаите на превъртане у някои от тях, като този, който дойде в София (забравих му името) да смени правителството на Орешарски и наскоро "починалия" Линдзи Греам, който непрекъснато ходеше в Киев да стимулира Зеленски да жертва украинците. Те, американците, живеят с нагласата, че са предопределени да нареждат на всички по целия свят. И това е здраво подплатено огромните разходи за провокации, армия, оръжия. Затова Тръмп имаше наглостта и цинизма да каже, че международното право не важи за тях, то било за слабаци...

    Коментиран от #52, #53, #61, #81

    08:58 30.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Конгресът

    9 2 Отговор
    Си го премести в другия крачол 😎

    08:58 30.07.2026

  • 25 Раша да не го игре сърдита

    10 1 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    Коментиран от #83

    08:58 30.07.2026

  • 26 ру БЛАТА

    10 1 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    08:59 30.07.2026

  • 27 Аз не знам, но

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Я пъ тоа":

    Аl ми каза, но ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #36

    08:59 30.07.2026

  • 28 Сесесере2🤢🤮

    8 2 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    08:59 30.07.2026

  • 29 СБО провал

    9 2 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    08:59 30.07.2026

  • 30 Путлеристан

    9 4 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    09:00 30.07.2026

  • 31 Недоучил!!!

    5 8 Отговор

    До коментар #21 от "Я пъ тоа":

    Укрофашистите съсипаа Румъния и Полша от бомбардировки!!!
    Отвори учебника по география, и виж дали са в ЕС!!!

    Коментиран от #42

    09:00 30.07.2026

  • 32 И още

    9 5 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Преди три дни дядя Вова каза, че ако прекрати СВО, няма да има с какво да се занимава и ще му бъде скучно.

    09:00 30.07.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Онзи":

    Реално днес Тръмп подрязва крилцата на Вовата. Отгоре на това го спука и от бомбене.

    09:01 30.07.2026

  • 34 Кой да знае, но

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":

    Аl ми каза, но ти откъде да знаеш.

    09:01 30.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Аз не знам, но":

    Аl не ти ли каза че имаш шестица от тотото.

    Коментиран от #41

    09:02 30.07.2026

  • 37 ВОВА КЪСИЯ

    8 4 Отговор
    Го бомбят регулярно с американско оръжие.
    Тръгнал да дава съвети на Америка.

    Коментиран от #43

    09:04 30.07.2026

  • 38 Кличко

    4 7 Отговор
    Украйна гори навсякъде.
    В Киев са унищожени два цели производствени района с 6 военни предприятия.
    В Порт Южний Одеса 3 кораба с техника влизащи в Украйна.
    ТЕЛЕГРАМ

    09:06 30.07.2026

  • 39 Ми да

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Дядя Вова го гърмят отвсякъде. Украинците направиха Русия на решето.

    09:06 30.07.2026

  • 40 Фори

    0 7 Отговор
    Добре че бяха санкциите , за да си оправят икономиката.Сега руската икономика има двуцифрен ръст , а преди санкциите 2-3 процента.

    09:06 30.07.2026

  • 41 Ехххх

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Я пъ тоа":

    Това беше по Бай Тошово време. Тогава нямаше AL. По телевизията научих. Честно. Издирваха собственика на печелившия на фиш.Потърсих фиша си, погледнах. Аз бях.

    Коментиран от #44

    09:06 30.07.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Недоучил!!!":

    Кви бомбандировки бре.
    Три дрона паднали в полето и още три свалени от изтребители.
    А Путин си го гърмят нон стоп, безнаказано.
    И над МИЛИОН избити руснаци, това си е бомбене.

    Коментиран от #48

    09:07 30.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Я пъ тоа

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ехххх":

    Остави го бай Тошо
    Отдавна го забравиха.
    Пиниза е днес да хване шестица от тотото.
    Иначе Путин сухо бомбят регулярно.

    Коментиран от #46

    09:09 30.07.2026

  • 45 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Ха ХаХа":

    Затова ли аятоласите немат флот и авиация.
    А самолетоносачите са непокътнати.

    Коментиран от #51

    09:11 30.07.2026

  • 46 И укра

    0 4 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    тоже

    09:11 30.07.2026

  • 47 няма край

    7 1 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма.

    Коментиран от #85

    09:13 30.07.2026

  • 48 Нц.....

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Само ако аз те бомбя тебе, само тогава ще разбереш, какво е денонощни бомбардировки!

    Коментиран от #50

    09:14 30.07.2026

  • 49 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 1 Отговор
    Русия критикувала конгреса
    А конгреса си бомби РУСИЯ

    09:14 30.07.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Нц.....":

    Мен не ме мисли
    Важно е че Путин е преливигироевана мишена за САЩ.....

    Коментиран от #55, #57

    09:15 30.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тц,тц,тц 😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Артилерист":

    😂😂😂😂😂😂😂

    09:18 30.07.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Артилерист":

    То па Русия не води войни нали?????

    09:26 30.07.2026

  • 54 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 2 Отговор
    Кога ли некой хаймърс ш падне върху конгреса на Русия.
    Пък тия нека си критикуват.

    09:28 30.07.2026

  • 55 Тогава

    0 4 Отговор

    До коментар #50 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Залагам хиляда евро, че САЩ няма да постигнат целите си с мишената! Приемаш ли залога?

    Коментиран от #59

    09:28 30.07.2026

  • 56 стоян

    5 0 Отговор
    Рузките кагебисти загрижени за САЩ дето руските фашисти ще им хвърлят сармати и посейдони - да се смееш ли или да ревеш

    Коментиран от #58

    09:35 30.07.2026

  • 57 Хи хи

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Глупости, никаква цел не е Русия на САЩ ! Тръмп е агент Краснов, руски агент !!!

    Коментиран от #62

    09:37 30.07.2026

  • 58 Хи хи

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "стоян":

    А не е ли шизофрения дойче веле да се притеснява за рейтинга на Путин ??

    09:38 30.07.2026

  • 59 Я пъ тоа

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Тогава":

    Целта отдавна е постигната.
    Избиване на РУСНАЦИ и трупане на ДЕБЕЛИ ПАЧКИ за САЩ.

    09:39 30.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 стоян

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Артилерист":

    До 22 ком - я ти ни изненада а за рузката история знаеш ли колко войни е започвала и загубила че последните 150 гд рузия е спечелила само една война и то с помоща на САЩ а е загубила 6 войни и тази сега ще е седма

    09:39 30.07.2026

  • 62 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Хи хи":

    Тоя "руски агент" трепе руснаци като мухи.....

    Коментиран от #76, #77

    09:40 30.07.2026

  • 63 ДОНАЛД ТРЪМП

    7 2 Отговор
    НАКРАЯ РАЗБРА

    ЧЕ БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТКЕР

    Е ОБИКНОВЕН КГБ КРЕ.ТЕН.

    Коментиран от #86

    09:41 30.07.2026

  • 64 русия Агресор

    4 2 Отговор
    Светът няма да остави Фашиста путин да прави голяма завоевателна война!

    09:47 30.07.2026

  • 65 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 0 Отговор
    КОЛКО станаха

    СКЛАДОВЕТЕ
    НА WILDBERRYS
    Които Украйна Удари ?

    Сега Движухата ще се прехвърли
    На Озон.

    Искали да ги боядисат
    В Жълто и Синьо
    Да не ги Удряли Дроновере Със
    Изкуствен Интелект

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #75, #88

    09:48 30.07.2026

  • 66 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    0 3 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    09:57 30.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Нови антируски санкции

    1 2 Отговор
    Отново са във вреда на Европа

    09:58 30.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ба бааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дааа":

    Ти го дуашш

    10:00 30.07.2026

  • 71 Аве мишки

    1 3 Отговор
    Ко стаа с те фки ве много падат нещо

    10:01 30.07.2026

  • 72 Януари 2022

    3 0 Отговор
    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    10:02 30.07.2026

  • 73 ГОЛЕМ РЕВ

    1 1 Отговор
    На кресливата измет денкуф им резнал кинтите

    10:02 30.07.2026

  • 74 Странно обаче защо за Израел

    1 2 Отговор
    още няма санкции. Очевидно има двойни стандарти. А за САЩ защо няма санкции? Нима те не са агресор и терорист? А защо ние сме съучастници на агресори и терористи? Кой договор го налага? Категорично в споразумението от 2006 г. подобно нещо няма написано

    10:03 30.07.2026

  • 75 Ще местят Озон

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    В Северна Корея.

    10:03 30.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ГОЛЕМ РЕВ

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Аде бегай на прайда да ти се радват пакитата

    10:07 30.07.2026

  • 78 Този

    1 1 Отговор
    законопроект, носещ името на покойния сенатор Линдзи Греъм - клиничен русофоб е позор за САЩ. Посмъртно признание и легитимация за нацизма

    10:08 30.07.2026

  • 79 ГОЛЕМ РЕВ

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Персите подпалиха краварника

    10:08 30.07.2026

  • 80 ГОЛЕМ РЕВ

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Тръмпата ке пада като дефектна фка

    Коментиран от #84

    10:09 30.07.2026

  • 81 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Артилерист":

    Кой ти пълни празната кофа с тез неща?

    10:10 30.07.2026

  • 82 Неефективността

    2 0 Отговор
    на санкционния натиск върху Русия е доказана на практика ! Нищо не променя. Хората са за Русия

    10:10 30.07.2026

  • 83 Ба бааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Раша да не го игре сърдита":

    Учи РУСКИ ще ти трябва

    10:10 30.07.2026

  • 84 Що квичиш?

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "ГОЛЕМ РЕВ":

    За пари ли?

    10:11 30.07.2026

  • 85 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "няма край":

    Нема край нема твойта мъка

    10:11 30.07.2026

  • 86 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "ДОНАЛД ТРЪМП":

    Казал разпраният укропомак

    10:11 30.07.2026

  • 87 Банкя супермена

    0 1 Отговор
    На савецките гагамуги никой не верва шо са фашаги и пиенци! Никой имаме предвид кой има акъл у манера

    10:12 30.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Линдзи Греъм беше

    2 0 Отговор
    клиничен русофоб (включен в руския списък на терористи и екстремисти). Българите мразихме Греъм. Да гние Линдзито

    10:13 30.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Линдзи Греъм

    1 0 Отговор
    Натрупа ДЕБЕЛИ ПАЧКИ от смърт и тероризъм . С това ще остане в историята. С нищо друго

    10:16 30.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Санкции за Израел и САЩ са нужни

    0 1 Отговор
    А Русия брани народа и държавата си.

    10:18 30.07.2026

  • 94 Русия си е самодостатъчна

    0 1 Отговор
    С Китай ще е единственият световен фактор скоро. Запада е виртуална карикатура на практика

    10:20 30.07.2026

  • 95 САЩ краде, САЩ не си плаща

    0 0 Отговор
    дълговете. САЩ е паразит

    10:22 30.07.2026

  • 96 Путине

    0 0 Отговор
    Спукаха та от бомбене.
    Ти си тръгнал акъл да даваш.

    10:41 30.07.2026

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