Законопроектът за антируските санкции, който премина процедурното гласуване в Сената на Конгреса на САЩ, прави лоша услуга на администрацията на президента Доналд Тръмп. Това се посочва в коментар на руското посолство във Вашингтон в отговор на запитване на ТАСС.

"Одобреният от Сената на 28 юли на предварително гласуване законопроект, носещ името на покойния сенатор Линдзи Греъм - клиничен русофоб (включен в руския списък на терористи и екстремисти), оказва лоша услуга на настоящата американска администрация", подчертаха от дипломатическото представителство.

От посолството отбелязаха, че "още в началото на тази година, когато Греъм заедно със свои съмишленици пътуваше между Киев и Вашингтон, настоявайки за максимално затягане на антируските санкции, включително за наказателни мита до 500% върху държави, които купуват енергийни ресурси от Москва, в Белия дом се опитваха да охладят прекомерния ентусиазъм на конгресмените, действащи по принципа "Картаген трябва да бъде разрушен".

Според руското посолство тогава американската администрация е убеждавала, че президентът разполага с всички необходими инструменти за икономически и друг натиск върху Кремъл, а допълнителните законодателни изисквания само ограничават възможностите му за маневриране.

"Сега обаче, на фона на затъването на САЩ в иранската авантюра и реалната перспектива за срив на енергийните пазари, което пряко води до повишаване на цените на американските бензиностанции и ускоряване на инфлацията преди ноемврийските избори за Конгреса, "ястребите" - съпартийци на Доналд Тръмп, за удовлетворение на опозиционерите от Демократическата партия, поставят пречки пред външната политика на президента", заявиха от руската дипломатическа мисия.

"Неефективността на санкционния натиск върху Русия е доказана на практика, а новите репресивни мерки в настоящата ситуация, като се вземат предвид победните изявления на обзетите от ненавист към нас законодатели за получената подкрепа от администрацията, ще нанесат вреда преди всичко на самите Съединени щати", посочиха от посолството.