Русия критикува Конгреса: Нови антируски санкции правят лоша услуга на САЩ

Законопроектът за антируските санкции, който премина процедурното гласуване в Сената на Конгреса на САЩ, прави лоша услуга на администрацията на президента Доналд Тръмп. Това се посочва в коментар на руското посолство във Вашингтон в отговор на запитване на ТАСС.
"Одобреният от Сената на 28 юли на предварително гласуване законопроект, носещ името на покойния сенатор Линдзи Греъм - клиничен русофоб (включен в руския списък на терористи и екстремисти), оказва лоша услуга на настоящата американска администрация", подчертаха от дипломатическото представителство.
От посолството отбелязаха, че "още в началото на тази година, когато Греъм заедно със свои съмишленици пътуваше между Киев и Вашингтон, настоявайки за максимално затягане на антируските санкции, включително за наказателни мита до 500% върху държави, които купуват енергийни ресурси от Москва, в Белия дом се опитваха да охладят прекомерния ентусиазъм на конгресмените, действащи по принципа "Картаген трябва да бъде разрушен".
Според руското посолство тогава американската администрация е убеждавала, че президентът разполага с всички необходими инструменти за икономически и друг натиск върху Кремъл, а допълнителните законодателни изисквания само ограничават възможностите му за маневриране.
"Сега обаче, на фона на затъването на САЩ в иранската авантюра и реалната перспектива за срив на енергийните пазари, което пряко води до повишаване на цените на американските бензиностанции и ускоряване на инфлацията преди ноемврийските избори за Конгреса, "ястребите" - съпартийци на Доналд Тръмп, за удовлетворение на опозиционерите от Демократическата партия, поставят пречки пред външната политика на президента", заявиха от руската дипломатическа мисия.
"Неефективността на санкционния натиск върху Русия е доказана на практика, а новите репресивни мерки в настоящата ситуация, като се вземат предвид победните изявления на обзетите от ненавист към нас законодатели за получената подкрепа от администрацията, ще нанесат вреда преди всичко на самите Съединени щати", посочиха от посолството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никой
Коментиран от #2, #13, #14
08:38 30.07.2026
2 Ами
До коментар #1 от "Никой":Как се топи 40 трилиона дълг, който ежедневно расте?
Коментиран от #5, #18
08:39 30.07.2026
3 Пич
Само Урсулианците не страдат, защото са толкова тъпи, че нямат дори това разбиране!!! Убиха европейската икономика пред очите ни, нека страдат!!!
Коментиран от #21
08:39 30.07.2026
4 Онзи
Коментиран от #7, #33
08:42 30.07.2026
5 Опссс
До коментар #2 от "Ами":Държавният дълг на Съединените американски щати нараства с приблизително 4,6 до 6,9 милиарда долара на ден (или над 50 000 долара всяка секунда), според изчисления на базирани организации като Peterson Foundation и данни от финансовото министерство на САЩ.Основни фактиОбщ размер: Към средата на 2026 година общият национален дълг на САЩ надхвърля 39,7 трилиона долара.Скорост на нарастване: Темпът на задлъжняване варира в зависимост от текущите разходи и приходи на федералното правителство, като средно се добавят около 5–6 милиарда долара на всеки 24 часа.Натовареност: Това се равнява на около 118 000 долара дълг на глава от населението в страната. САЩ не могат да изплатят само лихвите, а главниците.....
Коментиран от #8, #19
08:43 30.07.2026
6 Значи на Русия
08:43 30.07.2026
7 Онзи
До коментар #4 от "Онзи":Вовата написах ама тоя ИИ!
08:44 30.07.2026
8 На кого му пука
До коментар #5 от "Опссс":Важното е, че бг копейките винаги сте капо.
Коментиран от #10, #12, #67
08:44 30.07.2026
9 Дааа
Коментиран от #70
08:45 30.07.2026
10 Никой
До коментар #8 от "На кого му пука":А с козяците какво става ?
08:46 30.07.2026
11 реалистъ
Коментиран от #15
08:46 30.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 По точно
До коментар #1 от "Никой":Санкциите се отразяват добре на руската икономика, според руски експерти. Затова трябва да се увеличат значително.
08:49 30.07.2026
14 Така е
До коментар #1 от "Никой":Санкциите удрят върху реномето на дядо и върху неговите бизнес партньори. Сами да му мислят..
08:50 30.07.2026
15 Така е
До коментар #11 от "реалистъ":Дядя Вова е решил да бастиса руската държава хептен. Да му пожелаем успех!
Коментиран от #32, #39
08:51 30.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ГОЛЕМ СМЕХ
Тия акъл ша им дават.
Коментиран от #69, #79
08:53 30.07.2026
18 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #2 от "Ами":Външния дълг НА САЩ е около 10 трилиона $$$
Ама ти откъде да знаеш.
Другото я ВЪТРЕШЕН ДЪЛГ.
От единия джоб в другия.
Коментиран от #34
08:55 30.07.2026
19 Тъй де
До коментар #5 от "Опссс":Ти какво си се загрижил толкова за щатската икономика. Големи американофили сте станали вече. Нека е зле. Важното е, че Русия е много добре. Цъфти и скоро ще върже.
08:55 30.07.2026
20 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #80
08:56 30.07.2026
21 Я пъ тоа
До коментар #3 от "Пич":Бомби падат в русия не в ЕС.
Кой кого ли убива буквално и преносно.
Коментиран от #27, #31
08:58 30.07.2026
22 Артилерист
Коментиран от #52, #53, #61, #81
08:58 30.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Конгресът
08:58 30.07.2026
25 Раша да не го игре сърдита
Коментиран от #83
08:58 30.07.2026
26 ру БЛАТА
08:59 30.07.2026
27 Аз не знам, но
До коментар #21 от "Я пъ тоа":Аl ми каза, но ти откъде да знаеш.
Коментиран от #36
08:59 30.07.2026
28 Сесесере2🤢🤮
08:59 30.07.2026
29 СБО провал
08:59 30.07.2026
30 Путлеристан
Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
09:00 30.07.2026
31 Недоучил!!!
До коментар #21 от "Я пъ тоа":Укрофашистите съсипаа Румъния и Полша от бомбардировки!!!
Отвори учебника по география, и виж дали са в ЕС!!!
Коментиран от #42
09:00 30.07.2026
32 И още
До коментар #15 от "Така е":Преди три дни дядя Вова каза, че ако прекрати СВО, няма да има с какво да се занимава и ще му бъде скучно.
09:00 30.07.2026
33 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Онзи":Реално днес Тръмп подрязва крилцата на Вовата. Отгоре на това го спука и от бомбене.
09:01 30.07.2026
34 Кой да знае, но
До коментар #18 от "КОЙ ДА ЗНАЙ":Аl ми каза, но ти откъде да знаеш.
09:01 30.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Я пъ тоа
До коментар #27 от "Аз не знам, но":Аl не ти ли каза че имаш шестица от тотото.
Коментиран от #41
09:02 30.07.2026
37 ВОВА КЪСИЯ
Тръгнал да дава съвети на Америка.
Коментиран от #43
09:04 30.07.2026
38 Кличко
В Киев са унищожени два цели производствени района с 6 военни предприятия.
В Порт Южний Одеса 3 кораба с техника влизащи в Украйна.
ТЕЛЕГРАМ
09:06 30.07.2026
39 Ми да
До коментар #15 от "Така е":Дядя Вова го гърмят отвсякъде. Украинците направиха Русия на решето.
09:06 30.07.2026
40 Фори
09:06 30.07.2026
41 Ехххх
До коментар #36 от "Я пъ тоа":Това беше по Бай Тошово време. Тогава нямаше AL. По телевизията научих. Честно. Издирваха собственика на печелившия на фиш.Потърсих фиша си, погледнах. Аз бях.
Коментиран от #44
09:06 30.07.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #31 от "Недоучил!!!":Кви бомбандировки бре.
Три дрона паднали в полето и още три свалени от изтребители.
А Путин си го гърмят нон стоп, безнаказано.
И над МИЛИОН избити руснаци, това си е бомбене.
Коментиран от #48
09:07 30.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Я пъ тоа
До коментар #41 от "Ехххх":Остави го бай Тошо
Отдавна го забравиха.
Пиниза е днес да хване шестица от тотото.
Иначе Путин сухо бомбят регулярно.
Коментиран от #46
09:09 30.07.2026
45 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #43 от "Ха ХаХа":Затова ли аятоласите немат флот и авиация.
А самолетоносачите са непокътнати.
Коментиран от #51
09:11 30.07.2026
46 И укра
До коментар #44 от "Я пъ тоа":тоже
09:11 30.07.2026
47 няма край
Коментиран от #85
09:13 30.07.2026
48 Нц.....
До коментар #42 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Само ако аз те бомбя тебе, само тогава ще разбереш, какво е денонощни бомбардировки!
Коментиран от #50
09:14 30.07.2026
49 ГОЛЕМ СМЕХ
А конгреса си бомби РУСИЯ
09:14 30.07.2026
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #48 от "Нц.....":Мен не ме мисли
Важно е че Путин е преливигироевана мишена за САЩ.....
Коментиран от #55, #57
09:15 30.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #22 от "Артилерист":😂😂😂😂😂😂😂
09:18 30.07.2026
53 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #22 от "Артилерист":То па Русия не води войни нали?????
09:26 30.07.2026
54 ГОЛЕМ СМЕХ
Пък тия нека си критикуват.
09:28 30.07.2026
55 Тогава
До коментар #50 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Залагам хиляда евро, че САЩ няма да постигнат целите си с мишената! Приемаш ли залога?
Коментиран от #59
09:28 30.07.2026
56 стоян
Коментиран от #58
09:35 30.07.2026
57 Хи хи
До коментар #50 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Глупости, никаква цел не е Русия на САЩ ! Тръмп е агент Краснов, руски агент !!!
Коментиран от #62
09:37 30.07.2026
58 Хи хи
До коментар #56 от "стоян":А не е ли шизофрения дойче веле да се притеснява за рейтинга на Путин ??
09:38 30.07.2026
59 Я пъ тоа
До коментар #55 от "Тогава":Целта отдавна е постигната.
Избиване на РУСНАЦИ и трупане на ДЕБЕЛИ ПАЧКИ за САЩ.
09:39 30.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 стоян
До коментар #22 от "Артилерист":До 22 ком - я ти ни изненада а за рузката история знаеш ли колко войни е започвала и загубила че последните 150 гд рузия е спечелила само една война и то с помоща на САЩ а е загубила 6 войни и тази сега ще е седма
09:39 30.07.2026
62 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #57 от "Хи хи":Тоя "руски агент" трепе руснаци като мухи.....
Коментиран от #76, #77
09:40 30.07.2026
63 ДОНАЛД ТРЪМП
ЧЕ БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ ПУТКЕР
Е ОБИКНОВЕН КГБ КРЕ.ТЕН.
Коментиран от #86
09:41 30.07.2026
64 русия Агресор
09:47 30.07.2026
65 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
СКЛАДОВЕТЕ
НА WILDBERRYS
Които Украйна Удари ?
Сега Движухата ще се прехвърли
На Озон.
Искали да ги боядисат
В Жълто и Синьо
Да не ги Удряли Дроновере Със
Изкуствен Интелект
Хаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #75, #88
09:48 30.07.2026
66 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
09:57 30.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Нови антируски санкции
09:58 30.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ба бааааа
До коментар #9 от "Дааа":Ти го дуашш
10:00 30.07.2026
71 Аве мишки
10:01 30.07.2026
72 Януари 2022
10:02 30.07.2026
73 ГОЛЕМ РЕВ
10:02 30.07.2026
74 Странно обаче защо за Израел
10:03 30.07.2026
75 Ще местят Озон
До коментар #65 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":В Северна Корея.
10:03 30.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #62 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Аде бегай на прайда да ти се радват пакитата
10:07 30.07.2026
78 Този
10:08 30.07.2026
79 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #17 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Персите подпалиха краварника
10:08 30.07.2026
80 ГОЛЕМ РЕВ
До коментар #20 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Тръмпата ке пада като дефектна фка
Коментиран от #84
10:09 30.07.2026
81 Коста
До коментар #22 от "Артилерист":Кой ти пълни празната кофа с тез неща?
10:10 30.07.2026
82 Неефективността
10:10 30.07.2026
83 Ба бааааа
До коментар #25 от "Раша да не го игре сърдита":Учи РУСКИ ще ти трябва
10:10 30.07.2026
84 Що квичиш?
До коментар #80 от "ГОЛЕМ РЕВ":За пари ли?
10:11 30.07.2026
85 Мухахаха
До коментар #47 от "няма край":Нема край нема твойта мъка
10:11 30.07.2026
86 Ха ХаХа
До коментар #63 от "ДОНАЛД ТРЪМП":Казал разпраният укропомак
10:11 30.07.2026
87 Банкя супермена
10:12 30.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Линдзи Греъм беше
10:13 30.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Линдзи Греъм
10:16 30.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Санкции за Израел и САЩ са нужни
10:18 30.07.2026
94 Русия си е самодостатъчна
10:20 30.07.2026
95 САЩ краде, САЩ не си плаща
10:22 30.07.2026
96 Путине
Ти си тръгнал акъл да даваш.
10:41 30.07.2026