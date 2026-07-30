Украинската армия загубила Ф-16 заради авария при полет

Изтребител F-16 на Военновъздушните сили на Украйна е претърпял аварийна ситуация по време на полет, докато е изпълнявал бойна задача в един от участъците на фронтовата линия.

Пилотът е бил евакуиран и транспортиран до медицинско заведение за прегледи и диагностична оценка. Властите съобщиха, че при инцидента няма цивилни жертви или материални щети.

Това са съобщили от Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна в Telegram, цитирани от "Укринформ".

"Уведомяваме ви, че на 29 юли 2026 г. беше изгубена връзката с изтребител F-16 на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна. В едно от направленията на фронтовата линия пилотът изпълняваше бойна задача по прехващане на вражески въздушни цели. Според предварителната информация на борда на самолета е възникнала аварийна ситуация и пилотът е бил принуден да катапултира", се казва в съобщението.

Експерти и служители на правоохранителните органи работят на мястото на катастрофата.

Причината се разследва.

На 7 юли в град Броди в Лвовска област, Украйна, се проведе траурна церемония за четиримата членове на екипажа на хеликоптер Ми-8, който се разби, докато изпълнява бойна задача по прехващане на руски дронове.