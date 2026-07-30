Украинската армия загубила Ф-16 заради авария при полет

Изтребител F-16 на Военновъздушните сили на Украйна е претърпял аварийна ситуация по време на полет, докато е изпълнявал бойна задача в един от участъците на фронтовата линия.
Пилотът е бил евакуиран и транспортиран до медицинско заведение за прегледи и диагностична оценка. Властите съобщиха, че при инцидента няма цивилни жертви или материални щети.
"Уведомяваме ви, че на 29 юли 2026 г. беше изгубена връзката с изтребител F-16 на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна. В едно от направленията на фронтовата линия пилотът изпълняваше бойна задача по прехващане на вражески въздушни цели. Според предварителната информация на борда на самолета е възникнала аварийна ситуация и пилотът е бил принуден да катапултира", се казва в съобщението.
Експерти и служители на правоохранителните органи работят на мястото на катастрофата.
Причината се разследва.
На 7 юли в град Броди в Лвовска област, Украйна, се проведе траурна церемония за четиримата членове на екипажа на хеликоптер Ми-8, който се разби, докато изпълнява бойна задача по прехващане на руски дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:08 30.07.2026
2 И ТЕХНИТЕ Ф-КИ
Коментиран от #49
09:08 30.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Артилерист
09:09 30.07.2026
5 Тц, тц, тц!
09:10 30.07.2026
6 Причината се разследва
от същите дет събират прах в хангарите
и ги купи прескъпо шкембе войвода с милиарди заеми
09:10 30.07.2026
7 Пак някой
09:11 30.07.2026
8 хехе
09:13 30.07.2026
9 бою циганина
09:13 30.07.2026
10 Аварията се казва
09:14 30.07.2026
11 8888
09:15 30.07.2026
12 az СВО Победа 81
1. Паднал е/свален е при опит за отразяване на атака от БПЛА "Геран".
2. F-16 беше представян като поредното "вундервафе", което ще промени хода на бойните действия в полза на режима в Киев.
3. Традиционно факти съобщават "новината" със закъснение от 10-12 часа
09:15 30.07.2026
13 ?????
Снощи като го написах в коментарите тролчетата го обявиха за фейк.
09:16 30.07.2026
14 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Колкото до самолети - какво летище има в кoчинaта Украйна, че да излитат и кацат самолети от там. Да не говорим за специалисти, които да извършват поддръжка на самолетите.
Коментиран от #18
09:16 30.07.2026
15 Ники
Коментиран от #70
09:17 30.07.2026
16 Бесен - Язовец
09:18 30.07.2026
17 защо
„Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!“
Коментиран от #39
09:18 30.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ха ха ха ха
09:21 30.07.2026
20 Зеленски
Според информация на кмета на украинската столица Виталий Кличко градът е атакуван с ракети. В няколко нежилищни сгради са избухнали пожари.
Според военни канали Русия е вдигнала във въздуха най-малко 3 самолета Ту-160 от летището "Украинка“, както и най-малко 4 Ту-95МС от базата "Оленя“. Съобщава се за използване и на свръхзвуковата ракета "Циркон“, но към момента няма официално потвърждение за това.
Украинските власти за пореден път призоваха аселението да не подценява въздушната тревога и да използва най-близкото бомбоубежище.
Коментиран от #74
09:21 30.07.2026
21 Значи ще ИДем
До коментар #18 от "Последния Софиянец":организатора.
09:22 30.07.2026
22 Пропагандата не спи
09:22 30.07.2026
23 ПО ТОЧНО
09:23 30.07.2026
24 ВЪПРОС
Коментиран от #28
09:23 30.07.2026
25 az СВО Победа 81
Голям пердах е паднал....
Интересното е, че наркофюрерът още не се е похвалил, че украинското ПВО е свалило всичко.... 🤣🤣🤣
09:24 30.07.2026
26 Хем
Коментиран от #30, #35
09:24 30.07.2026
27 Гробар
Коментиран от #46
09:25 30.07.2026
28 Полша или Румъния
До коментар #24 от "ВЪПРОС":Все още се чудя как поляците все още им разрешават това.
09:26 30.07.2026
29 Гробар
09:26 30.07.2026
30 👍👍👍👍
До коментар #26 от "Хем":😂🤣😂🤣😂
Любовна шета.
09:26 30.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пенчо
09:26 30.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Аварийната ситуация
09:28 30.07.2026
35 оКАЯната калас............каза........
До коментар #26 от "Хем":НЯМА МАТРИАЛНА ЩЕТА ЗА УКРИЯ ЩОТО НИЕ ВСИЧКИ ИМ ГИ ПЛАЩАМЕ
09:29 30.07.2026
36 Механик
А без майтап, представете как унизително са го изтърбушили руснаците, щом пропагандата е склонна да каже, че е "поради авария". Което също не е добре, но е за предпочитане пред това да кажат, че 16-ката е била уцелена от дрон за 1000 евро.
09:30 30.07.2026
37 въздушен ас
09:30 30.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Атлантическа Мъка
До коментар #17 от "защо":При атлантистите, загубите са само от аварии, включително собствен огън. Съпротивата не може да има мощ нещо да им стори
09:31 30.07.2026
40 Чики-Рики
09:32 30.07.2026
41 Смех бате
Коментиран от #55
09:33 30.07.2026
42 жик так
До коментар #18 от "Последния Софиянец":На вечерята ще си само ти и още един колоездач , демократ !
09:34 30.07.2026
43 Соросоида
09:35 30.07.2026
44 Скоро ще четем
09:37 30.07.2026
45 хихи
09:38 30.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мухахаха
09:44 30.07.2026
51 аварията се нарича
09:44 30.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:48 30.07.2026
54 Гост
09:49 30.07.2026
55 натовън
До коментар #41 от "Смех бате":Това е така. Дори и летища нямат укрите. Що не кажат от кое летище е излетял тоя самолет? Що не кажат името и воинското звание на пилота?
Ми, щото нито летището е украинско, нито пилота е украинец. За всички е ясно, че цяло НАТО воюва срещу Русия. На руснаците също им е ясно и си вадят изводи.
Коментиран от #73
09:54 30.07.2026
56 Ба бааааа
09:54 30.07.2026
57 Добри новини от фронта! Това да се чува!
09:54 30.07.2026
58 От чужбина
Или загубата на самолет изобщо не е материална щета?
Коментиран от #62
09:57 30.07.2026
59 МирО
09:59 30.07.2026
60 ,,Къде е Киро-на Кирия...?!"
И за капак..., ,,Ф-16" да се разбие...?!
09:59 30.07.2026
61 От чужбина
Коментиран от #64, #65, #69
10:01 30.07.2026
62 Чети бавно и внимателно!
До коментар #58 от "От чужбина":Става въпрос,че на земята,вследствие на падането и разбиването на самолета...-
,,Няма цивилни жертви и материални щети"...-,като сгради и инфраструктура...!
10:02 30.07.2026
63 1111
Другият вариант е да не са сменили маслото на мотора...
10:03 30.07.2026
64 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #61 от "От чужбина":Правилно си разбрал!
10:03 30.07.2026
65 Точно така е.
До коментар #61 от "От чужбина":Лостът е вдясно.
Бърза справка с Гугъл.
Коментиран от #81
10:04 30.07.2026
66 ТОМ КРУЗ -ТОП ГЪН МОД 1972г
10:05 30.07.2026
67 Ефка
10:06 30.07.2026
68 Ами ДА...!
Надписите и софтуера на екрана на ,,Ф"-ките са на английски език...!
Украинските пилоти минаха ускорен курс по изучаване на английски,защото са свикнали на руските Миг-ове,,да са изписани на матерният им-руски език...!
10:06 30.07.2026
69 Елементарно предимство...
До коментар #61 от "От чужбина":...на руските ,,Миг"-ове,пред ,,Ф"-ките...!
Но-решаващо,при напрегната ситуация във въздуха...!
Човек се бурка-къде е ляво...къде дясно...колкото и да е обучен пилота ..!
Коментиран от #71
10:10 30.07.2026
70 Републиканец
До коментар #15 от "Ники":Крайна получи в наследство от СССР три въздушни армии и 240 зенитни системи Бук и С300. Но опитните пилоти се пенсионираха, а бандеровците на обучиха нови. Младежта разби всички самолети.
10:10 30.07.2026
71 Ех тоя редактор...!
До коментар #69 от "Елементарно предимство...":,,Бърка" а не ,,Бурка"...
10:11 30.07.2026
72 Дааа
Коментиран от #77
10:15 30.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Путин многоходовия
До коментар #20 от "Зеленски":Сорос ни заповяда да се евг и да бъдем "многоходови" в Украйна.
Коментиран от #78
10:20 30.07.2026
75 ГОЛЕМ РЕВ
10:24 30.07.2026
76 батСали
Иначе те ЕФките така правят когато ги шибне руската ракетка, получават извънредна ситуация и падат като гюле, щото са само с един мАтор...
Ама иначе са хубави де. Имат модерен радар за да видят от далеч кой ще ги думне и да има време "водача" да се евакуира...
Коментиран от #79
10:24 30.07.2026
77 А ве Ко стана с...
До коментар #72 от "Дааа":... тоя прословут ,,Софтуер" на нашите ,,Ф-ки"...?!
Дедко Запренов ни уверяваше,че нищо страшно нямало,просто сега нашите партньори-америанците ,щели да ,,Пренастроят Софтуера" и щели да литнат без проблем...?!
10:26 30.07.2026
78 Мир чрез сила
До коментар #74 от "Путин многоходовия":Откакто Зеленски поиска мир чрез сила, спим в метрото на смени, натъпкани като рибки в консерва. Многоходивите си спят в леглата, имат вода, ток, газ и канализация, а нас ни бомбят всяка нощ. На многоходивите им закараха БЕНЗИН, а ние останахме без бензиностанции.
10:28 30.07.2026
79 При това нашите на са обикновени Ф-16!
До коментар #76 от "батСали":А - ...,,Блок-70"...!
Ти да видиш...🤣😆😂!
Коментиран от #86
10:28 30.07.2026
80 ГОЛЕМ РЕВ
10:30 30.07.2026
81 6135
До коментар #65 от "Точно така е.":Интересно!
Леваците, значи, не ги допускат на обучение за Ф16.
10:32 30.07.2026
82 един
10:33 30.07.2026
83 Туман
Коментиран от #85
10:34 30.07.2026
84 Републиканец
По информация на Гугъл: В Народна република България (НРБ) през нейния период на най-голям възход в края на 80-те години на ХХ век има над 200–250 военни самолета във Военновъздушните сили (ВВС) и над 56 граждански самолета в авиокомпания БГА „Балкан“. За целия 45-годишен социалистически период през страната преминават общо над 3300 летателни апарата.
НРБ беше сила!
10:36 30.07.2026
85 6135
До коментар #83 от "Туман":Това беше добро!
А после - нито родна бойна авиация, нито родни домати
10:38 30.07.2026
86 батСали
До коментар #79 от "При това нашите на са обикновени Ф-16!":по-добре да си купиш апартамент в Блок 70, отколкото да управляваш Блок 70 ;-)
10:38 30.07.2026