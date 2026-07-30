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Украинската армия загубила Ф-16 заради авария при полет
  Тема: Украйна

Украинската армия загубила Ф-16 заради авария при полет

30 Юли, 2026 09:05 1 956 86

  • русия-
  • украйна-
  • ф-16-
  • изтребител-
  • дронове

Експерти и служители на правоохранителните органи работят на мястото на катастрофата

Украинската армия загубила Ф-16 заради авария при полет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Изтребител F-16 на Военновъздушните сили на Украйна е претърпял аварийна ситуация по време на полет, докато е изпълнявал бойна задача в един от участъците на фронтовата линия.

Пилотът е бил евакуиран и транспортиран до медицинско заведение за прегледи и диагностична оценка. Властите съобщиха, че при инцидента няма цивилни жертви или материални щети.

Това са съобщили от Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна в Telegram, цитирани от "Укринформ".

"Уведомяваме ви, че на 29 юли 2026 г. беше изгубена връзката с изтребител F-16 на Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна. В едно от направленията на фронтовата линия пилотът изпълняваше бойна задача по прехващане на вражески въздушни цели. Според предварителната информация на борда на самолета е възникнала аварийна ситуация и пилотът е бил принуден да катапултира", се казва в съобщението.

Експерти и служители на правоохранителните органи работят на мястото на катастрофата.

Причината се разследва.

На 7 юли в град Броди в Лвовска област, Украйна, се проведе траурна церемония за четиримата членове на екипажа на хеликоптер Ми-8, който се разби, докато изпълнява бойна задача по прехващане на руски дронове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    83 5 Отговор
    Пааа...... украинската армия е загубена армия, как нема да го загуби...?!

    09:08 30.07.2026

  • 2 И ТЕХНИТЕ Ф-КИ

    89 4 Отговор
    Са счупени като нашите.

    Коментиран от #49

    09:08 30.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Артилерист

    86 4 Отговор
    Да им дадат нашите. Един със сигурност е здрав щото прелетя над София на 6-ти май...

    09:09 30.07.2026

  • 5 Тц, тц, тц!

    85 3 Отговор
    Язък, такъв хубав самолет да се счупи от самосебе си! Нашите същата марка ли бяха?☹️

    09:10 30.07.2026

  • 6 Причината се разследва

    71 4 Отговор
    неумение да боравят с ф16 или некачествени фърчила
    от същите дет събират прах в хангарите
    и ги купи прескъпо шкембе войвода с милиарди заеми

    09:10 30.07.2026

  • 7 Пак някой

    74 3 Отговор
    Натовски пенсиониран капитан е паднал?

    09:11 30.07.2026

  • 8 хехе

    85 3 Отговор
    Ами като не ги държат на земята ще аварират особено като се срещнат с някоя любопитна пералня.

    09:13 30.07.2026

  • 9 бою циганина

    59 3 Отговор
    вай вай дончу ма излъга, че са супер

    09:13 30.07.2026

  • 10 Аварията се казва

    51 3 Отговор
    ТяхнатаМатушка

    09:14 30.07.2026

  • 11 8888

    76 4 Отговор
    Аварията от земята ли е изстреляна или от руски самолет?

    09:15 30.07.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    69 3 Отговор
    Накратко:

    1. Паднал е/свален е при опит за отразяване на атака от БПЛА "Геран".

    2. F-16 беше представян като поредното "вундервафе", което ще промени хода на бойните действия в полза на режима в Киев.

    3. Традиционно факти съобщават "новината" със закъснение от 10-12 часа

    09:15 30.07.2026

  • 13 ?????

    55 3 Отговор
    Уф.
    Снощи като го написах в коментарите тролчетата го обявиха за фейк.

    09:16 30.07.2026

  • 14 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    62 4 Отговор
    Спрете да ни занимавате с укрo-бандерoвската кoчинa!

    Колкото до самолети - какво летище има в кoчинaта Украйна, че да излитат и кацат самолети от там. Да не говорим за специалисти, които да извършват поддръжка на самолетите.

    Коментиран от #18

    09:16 30.07.2026

  • 15 Ники

    62 3 Отговор
    Тя украинската армия загуби цялата си авиация, десетки хиляди военни машини, все след технически проблеми. Няколко милиона момчета си отидоха от настинка, няма един убит.

    Коментиран от #70

    09:17 30.07.2026

  • 16 Бесен - Язовец

    51 2 Отговор
    ,, Аварийната ситуация" е руски многоцелеви убиец на истребиели зареден с ракети възду - въздух Су 35

    09:18 30.07.2026

  • 17 защо

    45 1 Отговор
    Четеш, гледаш стила, чудиш се и извира:
    „Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!“

    Коментиран от #39

    09:18 30.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ха ха ха

    29 2 Отговор
    Загубила викаш … тц тц тц.

    09:21 30.07.2026

  • 20 Зеленски

    36 2 Отговор
    Мощна руска ракетна атака стана факт. Над страната е обявена въздушна тревога, а мощни експлозии се чуват в Киев, Днепър и Кривой рог.

    Според информация на кмета на украинската столица Виталий Кличко градът е атакуван с ракети. В няколко нежилищни сгради са избухнали пожари.

    Според военни канали Русия е вдигнала във въздуха най-малко 3 самолета Ту-160 от летището "Украинка“, както и най-малко 4 Ту-95МС от базата "Оленя“. Съобщава се за използване и на свръхзвуковата ракета "Циркон“, но към момента няма официално потвърждение за това.

    Украинските власти за пореден път призоваха аселението да не подценява въздушната тревога и да използва най-близкото бомбоубежище.

    Коментиран от #74

    09:21 30.07.2026

  • 21 Значи ще ИДем

    12 0 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    организатора.

    09:22 30.07.2026

  • 22 Пропагандата не спи

    39 2 Отговор
    Авария с ракета в опашката ха ха.

    09:22 30.07.2026

  • 23 ПО ТОЧНО

    41 1 Отговор
    АВАРИЯТА Е ВСЛЕДСТВИЕ "СРЕЩА" С ......РАКЕТНО УСТРОЙСТВО

    09:23 30.07.2026

  • 24 ВЪПРОС

    32 1 Отговор
    ОТ КОЕ ЛЕТИЩЕ ИЗЛИТАТ ?

    Коментиран от #28

    09:23 30.07.2026

  • 25 az СВО Победа 81

    40 2 Отговор
    Много хубаво са натричили нацистите снощи!

    Голям пердах е паднал....
    Интересното е, че наркофюрерът още не се е похвалил, че украинското ПВО е свалило всичко.... 🤣🤣🤣

    09:24 30.07.2026

  • 26 Хем

    38 2 Отговор
    загубила самолет, но няма матерялни щети?! Загубата на самолет какво е? Духовна щета ли е?

    Коментиран от #30, #35

    09:24 30.07.2026

  • 27 Гробар

    34 1 Отговор
    Великата щатска индустрия. Всички самолети падат като круши.

    Коментиран от #46

    09:25 30.07.2026

  • 28 Полша или Румъния

    26 1 Отговор

    До коментар #24 от "ВЪПРОС":

    Все още се чудя как поляците все още им разрешават това.

    09:26 30.07.2026

  • 29 Гробар

    30 1 Отговор
    Затова не смеем да качим малкото си пилоти на щатските таралясници.

    09:26 30.07.2026

  • 30 👍👍👍👍

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хем":

    😂🤣😂🤣😂
    Любовна шета.

    09:26 30.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пенчо

    29 1 Отговор
    Аварията, земя- въздух или въздух- въздух се казва!?

    09:26 30.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Аварийната ситуация

    28 2 Отговор
    Некой Бук я е срещнал йофката

    09:28 30.07.2026

  • 35 оКАЯната калас............каза........

    31 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хем":

    НЯМА МАТРИАЛНА ЩЕТА ЗА УКРИЯ ЩОТО НИЕ ВСИЧКИ ИМ ГИ ПЛАЩАМЕ

    09:29 30.07.2026

  • 36 Механик

    32 1 Отговор
    Авария по време на полет?!?!? Ма такова нещо не може да бъде бе! Това е НАТОВСКИ самолет, а те са безсмъртни. Не са като руските "кюнци".
    А без майтап, представете как унизително са го изтърбушили руснаците, щом пропагандата е склонна да каже, че е "поради авария". Което също не е добре, но е за предпочитане пред това да кажат, че 16-ката е била уцелена от дрон за 1000 евро.

    09:30 30.07.2026

  • 37 въздушен ас

    16 1 Отговор
    И какво друго да кажат ??!!

    09:30 30.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Атлантическа Мъка

    28 1 Отговор

    До коментар #17 от "защо":

    При атлантистите, загубите са само от аварии, включително собствен огън. Съпротивата не може да има мощ нещо да им стори

    09:31 30.07.2026

  • 40 Чики-Рики

    6 1 Отговор
    И какво от това!През,, мустаците,, ми е!

    09:32 30.07.2026

  • 41 Смех бате

    27 0 Отговор
    Както и да извъртат думите, фактите говорят друго. 404 няма авиация, няма ПВО, няма шансове да задържи територията която им беше подарена.

    Коментиран от #55

    09:33 30.07.2026

  • 42 жик так

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Последния Софиянец":

    На вечерята ще си само ти и още един колоездач , демократ !

    09:34 30.07.2026

  • 43 Соросоида

    27 1 Отговор
    Направо не е възможно господарски самолет да падне??!!

    09:35 30.07.2026

  • 44 Скоро ще четем

    24 1 Отговор
    "беше изгубена връзката с Украйна"

    09:37 30.07.2026

  • 45 хихи

    23 1 Отговор
    демократичните самолети никога не ги свалят. Те винаги аварират и пилота го спасяват. Налиечието на диктаторска ракета наблизо е случайност...

    09:38 30.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мухахаха

    13 0 Отговор
    Аве те фки нещо са менте много се трошат

    09:44 30.07.2026

  • 51 аварията се нарича

    19 0 Отговор
    руска ракета

    09:44 30.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 0 Отговор
    Нашите Фейк-16 не падат... защото не летят...

    09:48 30.07.2026

  • 54 Гост

    12 0 Отговор
    Наглите украинци започнаха да ги гонят от Полша.А самолетите и "Патриотарските" ракети продължават да падат като зрели круши!

    09:49 30.07.2026

  • 55 натовън

    14 0 Отговор

    До коментар #41 от "Смех бате":

    Това е така. Дори и летища нямат укрите. Що не кажат от кое летище е излетял тоя самолет? Що не кажат името и воинското звание на пилота?
    Ми, щото нито летището е украинско, нито пилота е украинец. За всички е ясно, че цяло НАТО воюва срещу Русия. На руснаците също им е ясно и си вадят изводи.

    Коментиран от #73

    09:54 30.07.2026

  • 56 Ба бааааа

    5 0 Отговор
    Скоро и Тръмпата ке падне

    09:54 30.07.2026

  • 57 Добри новини от фронта! Това да се чува!

    10 0 Отговор
    А нашите ефки са най сигурните и безопасни защото не могат да летят !

    09:54 30.07.2026

  • 58 От чужбина

    7 0 Отговор
    "Няма материални щети". Това ще означава, че и самолета е цял и не е загубен. Тогава няма и новина.
    Или загубата на самолет изобщо не е материална щета?

    Коментиран от #62

    09:57 30.07.2026

  • 59 МирО

    6 0 Отговор
    Да не е срешнал някой Миг 29???

    09:59 30.07.2026

  • 60 ,,Къде е Киро-на Кирия...?!"

    8 0 Отговор
    Да вдигнеш във въздуха скъпоструваща техника,като ,,Ф-16",за да свалиш ефтин...дрон...!
    И за капак..., ,,Ф-16" да се разбие...?!

    09:59 30.07.2026

  • 61 От чужбина

    3 0 Отговор
    Казват, че Ф-ките се управляват по-трудно докато им свикнат пилотите, защото основния им лост за управление е от едната страна, не е в центъра като на останалите самолети. Не знам дали е истина!?!? Нека каже някой който знае!

    Коментиран от #64, #65, #69

    10:01 30.07.2026

  • 62 Чети бавно и внимателно!

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "От чужбина":

    Става въпрос,че на земята,вследствие на падането и разбиването на самолета...-
    ,,Няма цивилни жертви и материални щети"...-,като сгради и инфраструктура...!

    10:02 30.07.2026

  • 63 1111

    6 0 Отговор
    Ани така е, пилотът е пушил в кабината и ето ти аварийна ситуация.
    Другият вариант е да не са сменили маслото на мотора...

    10:03 30.07.2026

  • 64 ТОЧНО ТАКА...!

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "От чужбина":

    Правилно си разбрал!

    10:03 30.07.2026

  • 65 Точно така е.

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "От чужбина":

    Лостът е вдясно.
    Бърза справка с Гугъл.

    Коментиран от #81

    10:04 30.07.2026

  • 66 ТОМ КРУЗ -ТОП ГЪН МОД 1972г

    10 0 Отговор
    АМА ТЕ ЕФките СА МНОГО ХУБАВИ ЗА СЕЛФИТА ПРЕД ХАНГАРА , НЕ ЗА ВЪЗДУШЕН БОЙ

    10:05 30.07.2026

  • 67 Ефка

    7 0 Отговор
    Перифразирайки другаря Т. Живков: "Мое да загуби самолет само тоя кой го пуска да лети, бе!", ние пак му намерихме колая. Нашите не летят, следователно няма как да ги загубим. Зер, толкова пари сме дали за тях.

    10:06 30.07.2026

  • 68 Ами ДА...!

    6 0 Отговор
    Очакваха се такива пилотски грешки...!
    Надписите и софтуера на екрана на ,,Ф"-ките са на английски език...!
    Украинските пилоти минаха ускорен курс по изучаване на английски,защото са свикнали на руските Миг-ове,,да са изписани на матерният им-руски език...!

    10:06 30.07.2026

  • 69 Елементарно предимство...

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "От чужбина":

    ...на руските ,,Миг"-ове,пред ,,Ф"-ките...!
    Но-решаващо,при напрегната ситуация във въздуха...!
    Човек се бурка-къде е ляво...къде дясно...колкото и да е обучен пилота ..!

    Коментиран от #71

    10:10 30.07.2026

  • 70 Републиканец

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ники":

    Крайна получи в наследство от СССР три въздушни армии и 240 зенитни системи Бук и С300. Но опитните пилоти се пенсионираха, а бандеровците на обучиха нови. Младежта разби всички самолети.

    10:10 30.07.2026

  • 71 Ех тоя редактор...!

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Елементарно предимство...":

    ,,Бърка" а не ,,Бурка"...

    10:11 30.07.2026

  • 72 Дааа

    9 0 Отговор
    А, нашите Ф-16 никога не могат да бъдат свалени, защото не могат да излетят! Американските ни "партньори" ни ги пробутаха с повреди и без боекомплекти!

    Коментиран от #77

    10:15 30.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Путин многоходовия

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Зеленски":

    Сорос ни заповяда да се евг и да бъдем "многоходови" в Украйна.

    Коментиран от #78

    10:20 30.07.2026

  • 75 ГОЛЕМ РЕВ

    3 0 Отговор
    Аеее кресливите олигофрени нещо да кажете

    10:24 30.07.2026

  • 76 батСали

    5 0 Отговор
    Няма да говорите лошо за кенEF-16 щото депутата Мирчев ще се разстрои и ще ви прати някой с Москвич пред вас на протест!
    Иначе те ЕФките така правят когато ги шибне руската ракетка, получават извънредна ситуация и падат като гюле, щото са само с един мАтор...
    Ама иначе са хубави де. Имат модерен радар за да видят от далеч кой ще ги думне и да има време "водача" да се евакуира...

    Коментиран от #79

    10:24 30.07.2026

  • 77 А ве Ко стана с...

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "Дааа":

    ... тоя прословут ,,Софтуер" на нашите ,,Ф-ки"...?!
    Дедко Запренов ни уверяваше,че нищо страшно нямало,просто сега нашите партньори-америанците ,щели да ,,Пренастроят Софтуера" и щели да литнат без проблем...?!

    10:26 30.07.2026

  • 78 Мир чрез сила

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Путин многоходовия":

    Откакто Зеленски поиска мир чрез сила, спим в метрото на смени, натъпкани като рибки в консерва. Многоходивите си спят в леглата, имат вода, ток, газ и канализация, а нас ни бомбят всяка нощ. На многоходивите им закараха БЕНЗИН, а ние останахме без бензиностанции.

    10:28 30.07.2026

  • 79 При това нашите на са обикновени Ф-16!

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "батСали":

    А - ...,,Блок-70"...!
    Ти да видиш...🤣😆😂!

    Коментиран от #86

    10:28 30.07.2026

  • 80 ГОЛЕМ РЕВ

    2 0 Отговор
    Аеее кресливите олигофрени нещо да кажете

    10:30 30.07.2026

  • 81 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Точно така е.":

    Интересно!
    Леваците, значи, не ги допускат на обучение за Ф16.

    10:32 30.07.2026

  • 82 един

    0 0 Отговор
    нищо ... има още 2

    10:33 30.07.2026

  • 83 Туман

    2 0 Отговор
    Ама те техните и летят ли, нашите ги ползват да правят сянка на доматите.

    Коментиран от #85

    10:34 30.07.2026

  • 84 Републиканец

    0 0 Отговор
    Дааа! А какви пилоти имахме през соца!
    По информация на Гугъл: В Народна република България (НРБ) през нейния период на най-голям възход в края на 80-те години на ХХ век има над 200–250 военни самолета във Военновъздушните сили (ВВС) и над 56 граждански самолета в авиокомпания БГА „Балкан“. За целия 45-годишен социалистически период през страната преминават общо над 3300 летателни апарата.
    НРБ беше сила!

    10:36 30.07.2026

  • 85 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Туман":

    Това беше добро!
    А после - нито родна бойна авиация, нито родни домати

    10:38 30.07.2026

  • 86 батСали

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "При това нашите на са обикновени Ф-16!":

    по-добре да си купиш апартамент в Блок 70, отколкото да управляваш Блок 70 ;-)

    10:38 30.07.2026

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