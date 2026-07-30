Най-малко 13 са загиналите в Украйна при руските удари тази нощ, Полша вдигна изтребители под тревога

Руски въздушни удари убиха най-малко 13 души в Украйна днес, включително един човек в Киев, при атаки, стигащи чак до западния град Лвов, което принуди съседна Полша да вдигне изтребители, за да защити въздушното си пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Атаките бяха извършени в момент, когато президентът Володимир Зеленски се връща от САЩ, където заяви, че президентът Доналд Тръмп се е съгласил да даде на Украйна лицензи за производство на ракети "Пейтриът".

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в повечето украински региони, като свидетел на Ройтерс съобщи за експлозии в Киев. Няколко нежилищни обекта са били подпалени, заяви в Телеграм кметът Виталий Кличко.

Един човек е убит и двама са ранени в столицата, съобщиха службите за спешна помощ, а още шестима, включително две деца, са загинали Днепропетровска и Полтавска област.

В родния град на Зеленски, Кривой Рог, са убити шестима души, включително две момичета на 5 и 12 години. Други осем души са ранени при директен удар от руска балистична ракета "Искандер-М", съобщи ръководителят на градския отбранителен съвет Александър Вилкул.

"Мрачна нощ", написа Вилкул в Телеграм, като добави, че ракетата, изстреляна от руската Воронежла област, е ударила дома на многолюдно семейство. Той предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи, докато спасителите разчистват развалините.

В Лвов, близо до Полша, спасителни екипи разчистват отломки, за да достигнат до затрупани хора, след като руски ракети повредиха два жилищни блока и раниха 15 души, съобщиха властите.

По-рано Зеленски предупреди, че вероятно предстои масирана руска атака, заявявайки, че безопасността на украинците зависи от готовността на съюзниците да предоставят средства за противоракетна отбрана.

"Важно е нашите партньори напълно да разбират какво се случва и че защитата на човешките животи зависи пряко от тяхната готовност", написа Зеленски в Телеграм.

Полша, страна членка на ЕС и НАТО, вдигна изтребители, за да защити въздушното си пространство по време на руските удари, съобщиха въоръжените сили на страната в Екс. Мерките са превантивни, според същия източник.

Склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис" се запали в град Пенза след украинска атака с дрон, съобщи в Телеграм регионалният губернатор Олег Мелниченко. Един човек е ранен, а около 200 души са евакуирани, добави той, само ден след като компанията — която често е цел на украински атаки — евакуира друг свой обект в централна Русия.

След атаката на украински дронове срещу склада в Пензенска област се е образувало задимяване, което може да се придвижи към град Пенза. В случай че се появи миризма, жителите трябва да затворят прозорците и да ограничат престоя си навън, съобщи в Макс кметът на града Олег Денисов, цитиран от ТАСС.

Пожарникари се борят с пламъците на територията на склада.

Загубите се стоварват върху обикновените руснаци, някои от които разчитат на онлайн продажби като основен доход, докато Украйна продължава да удря енергийни обекти и рафинерии, задълбочавайки горивната криза в най-голямата страна по площ в света.

Атаките с дронове са повредили десетина складове на "Уайлдберис" напоследък, унищожавайки около 10% от складовия капацитет и нанасяйки загуби на десетки хиляди малки бизнеси, използващи платформата, съобщават компанията и местните власти. Най-голямата руска банка, Сбербанк, предупреди, че атаките срещу компанията засягат финансовото състояние на онлайн търговците и техните доставчици.

Русия е свалила общо 258 дрона през нощта, съобщи министерството на отбраната. Тази цифра включва и територии на Украйна, окупирани от Русия.

Агенция Ройтерс подчертава, че не е в състояние да потвърди всички данни по независими източници. И Русия, и Украйна отричат да нанасят удари цивилни в конфликта, започнал след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.