Най-малко 13 са загиналите в Украйна при руските удари тази нощ, Полша вдигна изтребители под тревога

Руски въздушни удари убиха най-малко 13 души в Украйна днес, включително един човек в Киев, при атаки, стигащи чак до западния град Лвов, което принуди съседна Полша да вдигне изтребители, за да защити въздушното си пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Атаките бяха извършени в момент, когато президентът Володимир Зеленски се връща от САЩ, където заяви, че президентът Доналд Тръмп се е съгласил да даде на Украйна лицензи за производство на ракети "Пейтриът".
Сирени за въздушна тревога прозвучаха в повечето украински региони, като свидетел на Ройтерс съобщи за експлозии в Киев. Няколко нежилищни обекта са били подпалени, заяви в Телеграм кметът Виталий Кличко.
Един човек е убит и двама са ранени в столицата, съобщиха службите за спешна помощ, а още шестима, включително две деца, са загинали Днепропетровска и Полтавска област.
В родния град на Зеленски, Кривой Рог, са убити шестима души, включително две момичета на 5 и 12 години. Други осем души са ранени при директен удар от руска балистична ракета "Искандер-М", съобщи ръководителят на градския отбранителен съвет Александър Вилкул.
"Мрачна нощ", написа Вилкул в Телеграм, като добави, че ракетата, изстреляна от руската Воронежла област, е ударила дома на многолюдно семейство. Той предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи, докато спасителите разчистват развалините.
В Лвов, близо до Полша, спасителни екипи разчистват отломки, за да достигнат до затрупани хора, след като руски ракети повредиха два жилищни блока и раниха 15 души, съобщиха властите.
По-рано Зеленски предупреди, че вероятно предстои масирана руска атака, заявявайки, че безопасността на украинците зависи от готовността на съюзниците да предоставят средства за противоракетна отбрана.
"Важно е нашите партньори напълно да разбират какво се случва и че защитата на човешките животи зависи пряко от тяхната готовност", написа Зеленски в Телеграм.
Полша, страна членка на ЕС и НАТО, вдигна изтребители, за да защити въздушното си пространство по време на руските удари, съобщиха въоръжените сили на страната в Екс. Мерките са превантивни, според същия източник.
Склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис" се запали в град Пенза след украинска атака с дрон, съобщи в Телеграм регионалният губернатор Олег Мелниченко. Един човек е ранен, а около 200 души са евакуирани, добави той, само ден след като компанията — която често е цел на украински атаки — евакуира друг свой обект в централна Русия.
След атаката на украински дронове срещу склада в Пензенска област се е образувало задимяване, което може да се придвижи към град Пенза. В случай че се появи миризма, жителите трябва да затворят прозорците и да ограничат престоя си навън, съобщи в Макс кметът на града Олег Денисов, цитиран от ТАСС.
Пожарникари се борят с пламъците на територията на склада.
Загубите се стоварват върху обикновените руснаци, някои от които разчитат на онлайн продажби като основен доход, докато Украйна продължава да удря енергийни обекти и рафинерии, задълбочавайки горивната криза в най-голямата страна по площ в света.
Атаките с дронове са повредили десетина складове на "Уайлдберис" напоследък, унищожавайки около 10% от складовия капацитет и нанасяйки загуби на десетки хиляди малки бизнеси, използващи платформата, съобщават компанията и местните власти. Най-голямата руска банка, Сбербанк, предупреди, че атаките срещу компанията засягат финансовото състояние на онлайн търговците и техните доставчици.
Русия е свалила общо 258 дрона през нощта, съобщи министерството на отбраната. Тази цифра включва и територии на Украйна, окупирани от Русия.
Агенция Ройтерс подчертава, че не е в състояние да потвърди всички данни по независими източници. И Русия, и Украйна отричат да нанасят удари цивилни в конфликта, започнал след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що така бе
Коментиран от #36
10:37 30.07.2026
2 мисирката
10:39 30.07.2026
3 Българин
10:40 30.07.2026
4 архимандрит Никанорий
Коментиран от #22
10:43 30.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Топчията
10:48 30.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пич
10:50 30.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хомячок Бандерович
10:52 30.07.2026
11 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ
10:52 30.07.2026
12 камънчо
10:52 30.07.2026
13 Иван Бедров
До коментар #7 от "Зеленски":Ти Зеленски си агент на Путин. Задачата ти е да поддържаш войната докато изтребят всички с украинско съзнание. Вършиш работата като пращаш нарочно хора да стоят насшра в окопите под бомбите, съкратил си населението на Украйна ДВОЙНО! Източваш икономиките на страните от НАТО, да наливат в твоята яма, а ти да крадеш. Загова Путин те пази като писано яйце ш не дава косъм да падне от главата ти. Накрая ще изцягаш в Русия и ще стане горям цирк когато цялото НАТО разбере, че е заложило за губещия отбор в игран вече мач.
Коментиран от #19
10:55 30.07.2026
14 Артилерист
Коментиран от #26
10:55 30.07.2026
15 Хан Крум
Коментиран от #18, #25
10:58 30.07.2026
16 Андрiй Пiдоренко
Коментиран от #20
10:59 30.07.2026
17 Бивш ракетчик
Коментиран от #28
11:00 30.07.2026
18 Ето отговора
До коментар #15 от "Хан Крум":Цивилните украински жертви и разрушени граждански обекти са дело на кьопавото украинско ПВО. Ракетите за ПВО имат самовзриватели, но украинците ги демонтират и като не успеят да прехванат цел, падат върху жилищни сгради. Резултатите са видни и това е от самото начало на войната. Но това не им пречи, да прехвърлят отговорността на Русия. Информационната война е част от украинската тактика и когато губят в реалните битки, в нета побеждават.
11:01 30.07.2026
19 Зе Ленски
До коментар #13 от "Иван Бедров":Всичко е вярно, само дето ще избягам на едно друго място. Няма да кажа къде е, но се охранява от бивши войници от САС.
11:03 30.07.2026
20 Бочето
До коментар #16 от "Андрiй Пiдоренко":За здраве ви сурвакат, за здраве.
11:03 30.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Антирашист 1952
До коментар #4 от "архимандрит Никанорий":Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедо с децата ! Нашият освободител е цар Аликсандър втори !
Коментиран от #40
11:17 30.07.2026
23 Абе,
11:18 30.07.2026
24 Ах ,ах
11:20 30.07.2026
25 Инна
До коментар #15 от "Хан Крум":Географията на удара е ключова.
По-голямата част от ракетите „101“ преминаха през цялата страна на запад: изстрелвания от Ту-95МС и Ту-160, ракети „Калибър“ от Черно море, навлизащи през Сумска област, след това Полтавска, Черниговска, Черкаска, Кировоградска, Киевска, Виническа, Житомирска, Хмелницка, Тернополска и Ровенска области – и след това напредващи към Лвовска, Волинска и Прикарпатска област. Това се документира от самите украински военновъздушни сили.
СПИСЪК С УНИЩОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ:
Лвов.
Лвовски авиоремонтен завод. Турбореактивни двигатели: производство, ремонт и поддръжка. Включително тези за наземни крилати ракети FP-5 Flamingo и безпилотни летателни апарати с голям обсег.
Втори адрес в Лвов е LORTA. Бордова електроника за различни модификации на ракети, радарни системи за проекта „Нептун-МД“ и за проекта „Клон“ – същият проект, обявен за украински еквивалент на С-300.
Две предприятия в Ивано-Франковска област — СКБ ОВТ и НЕФТЕМАШ. Според Министерството на отбраната, те включват производство и съхранение на „Фламинго“, участие в програмите FP-7 и FP-9, „Нептун-МД“ и тестване на бойни глави за „Гром-2“. Плюс складиране и дистрибуция на компоненти, включително западни.
Ривно.
РОВНОАЗОТ. Компоненти за ракетно гориво и монтажни части за „Фламинго“, FP-7, FP-9 и „Гром-2“.
Киев.
Завод „Маяк“ — компоненти, бойни глави, детонатори и боеприпаси. И отделно — ускорители за ударните дронове FP-1 и FP-2. Вторият адрес е „Електротехнически за
Коментиран от #27
11:20 30.07.2026
26 Кел файда!
До коментар #14 от "Артилерист":Ефектът е нулев. Още тропат на едно място, само дето дават повече жертви.
11:25 30.07.2026
27 Инна
До коментар #25 от "Инна":Електротехническия завод“ е повторен: разследвания и удари на безпилотни летателни апарати, оборудване и оборудване, включително мултикоптери.
Кривой Рог.
"Аквапласт" е, според документи, турбовентилаторен завод в корабостроителната индустрия. Като цяло, разработването, изграждането, модернизацията и съхранението на атакуващи безпилотни летателни апарати и безпилотни лодки, а в сътрудничество с „Енергомехкомплект“ производството и ремонтът на горивни камери и самоходни гаубици, включително чуждестранни.
Корабът за сухи товари е доставен в пристанище Южен. А два кораба, южно и източно от Одеса, са в транзит по море, превозвайки стоки за „Одеса“ и „Черноморск“.
11:26 30.07.2026
28 Пламен
До коментар #17 от "Бивш ракетчик":Бивш зенитчик съм.
Можеш ли да обясниш защо махат самовзривателите?
Коментиран от #30, #31
11:27 30.07.2026
29 Луганск
Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.
В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.
11:29 30.07.2026
30 Провери, има информация в нета
До коментар #28 от "Пламен":"И сега, обяснява експертът, украинците са изложени на сериозна опасност заради системите за противовъздушна отбрана, доставяни от Запада. За да се увеличи обхватът им, а в някои случаи и вероятността за поразяване на цели, режимът на самоунищожение на тези ракети е умишлено деактивиран. В резултат на това ракетите, които е трябвало да защитават украинците, са се превърнали в реална заплаха за тях." Толкова си и бивш зенитчик, но ти го копирам, да се просветиш поне.
11:32 30.07.2026
31 Провери, има информация в нета
До коментар #28 от "Пламен":"Режимът на самоунищожение обаче може да бъде деактивиран. Това значително увеличава обхвата на ракетата. Именно това правят украинските сили за противовъздушна отбрана, надявайки се, че това удължено време ще им позволи да открият и унищожат друга цел. Те деактивират режима на самоунищожение не само на старите си ракети С-300, но и на тези, доставяни от Запада за техните системи за противовъздушна отбрана. Това се прави, за да се спестят пари, тъй като доставките на такива ракети са ограничени." Просвещавай се "бивш зенитчико".
11:34 30.07.2026
32 хахахахаха
11:35 30.07.2026
33 бангаранга и пачанга
11:36 30.07.2026
34 бангаранга и пачанга
11:38 30.07.2026
35 Пламен
Да те светна- самовзивателя се активира чак когато свърши горивото, така че няма никакъв смисъл в твоите ,,открития" в Интернет. :)
Коментиран от #38
11:41 30.07.2026
36 Ъъъъ
До коментар #1 от "Що така бе":Щот руските нацисти стрелят само по цивилни. Понеже цивилните не могат да им отговорят.
11:42 30.07.2026
37 Някой
И нито дума за военните поражения. А такива има. Редица военни летища са поразени тази нощ. И военни заводи и складове. А, да не забравя, Украйна дефакто вече няма излаз на море. Спират минно-обогатиелните заводи, спря износа на пшеница. Е, спря и вноса на джепане по море...
Коментиран от #41
11:54 30.07.2026
38 Ха ха ха
До коментар #35 от "Пламен":Пламенке, знам че си укротрол и сега те засегнах, като показах, че си неука по военното дело. Тежка е съдбата на укротролята. Всеки ги рита и бъхта.
Коментиран от #42
11:54 30.07.2026
39 Браво на Русия
11:59 30.07.2026
40 спри се ве лука
До коментар #22 от "Антирашист 1952":Кога ти остава време да тролиш,от основната ти работа,лигавенето на черни патки?
12:05 30.07.2026
41 Хахахаха
До коментар #37 от "Някой":Тя рашата не унищожи ли всичките летища и пристанища на Украйна още на втория ден от войната? Какво унищожават сега?
12:06 30.07.2026
42 Пламен
До коментар #38 от "Ха ха ха":Ти се радвай , че не си ми на един шамар разстояние. :)
12:08 30.07.2026
43 ВВП
12:13 30.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.