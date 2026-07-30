Новини
Свят »
Украйна »
Най-малко 13 са загиналите в Украйна при руските удари тази нощ, Полша вдигна изтребители под тревога
  Тема: Украйна

Най-малко 13 са загиналите в Украйна при руските удари тази нощ, Полша вдигна изтребители под тревога

30 Юли, 2026 10:35 1 213 44

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • полша-
  • нато

По-рано Зеленски предупреди, че вероятно предстои масирана руска атака, заявявайки, че безопасността на украинците зависи от готовността на съюзниците да предоставят средства за противоракетна отбрана

Най-малко 13 са загиналите в Украйна при руските удари тази нощ, Полша вдигна изтребители под тревога - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски въздушни удари убиха най-малко 13 души в Украйна днес, включително един човек в Киев, при атаки, стигащи чак до западния град Лвов, което принуди съседна Полша да вдигне изтребители, за да защити въздушното си пространство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Атаките бяха извършени в момент, когато президентът Володимир Зеленски се връща от САЩ, където заяви, че президентът Доналд Тръмп се е съгласил да даде на Украйна лицензи за производство на ракети "Пейтриът".

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в повечето украински региони, като свидетел на Ройтерс съобщи за експлозии в Киев. Няколко нежилищни обекта са били подпалени, заяви в Телеграм кметът Виталий Кличко.

Един човек е убит и двама са ранени в столицата, съобщиха службите за спешна помощ, а още шестима, включително две деца, са загинали Днепропетровска и Полтавска област.

В родния град на Зеленски, Кривой Рог, са убити шестима души, включително две момичета на 5 и 12 години. Други осем души са ранени при директен удар от руска балистична ракета "Искандер-М", съобщи ръководителят на градския отбранителен съвет Александър Вилкул.

"Мрачна нощ", написа Вилкул в Телеграм, като добави, че ракетата, изстреляна от руската Воронежла област, е ударила дома на многолюдно семейство. Той предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи, докато спасителите разчистват развалините.

В Лвов, близо до Полша, спасителни екипи разчистват отломки, за да достигнат до затрупани хора, след като руски ракети повредиха два жилищни блока и раниха 15 души, съобщиха властите.

По-рано Зеленски предупреди, че вероятно предстои масирана руска атака, заявявайки, че безопасността на украинците зависи от готовността на съюзниците да предоставят средства за противоракетна отбрана.

"Важно е нашите партньори напълно да разбират какво се случва и че защитата на човешките животи зависи пряко от тяхната готовност", написа Зеленски в Телеграм.

Полша, страна членка на ЕС и НАТО, вдигна изтребители, за да защити въздушното си пространство по време на руските удари, съобщиха въоръжените сили на страната в Екс. Мерките са превантивни, според същия източник.

Склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис" се запали в град Пенза след украинска атака с дрон, съобщи в Телеграм регионалният губернатор Олег Мелниченко. Един човек е ранен, а около 200 души са евакуирани, добави той, само ден след като компанията — която често е цел на украински атаки — евакуира друг свой обект в централна Русия.

След атаката на украински дронове срещу склада в Пензенска област се е образувало задимяване, което може да се придвижи към град Пенза. В случай че се появи миризма, жителите трябва да затворят прозорците и да ограничат престоя си навън, съобщи в Макс кметът на града Олег Денисов, цитиран от ТАСС.

Пожарникари се борят с пламъците на територията на склада.

Загубите се стоварват върху обикновените руснаци, някои от които разчитат на онлайн продажби като основен доход, докато Украйна продължава да удря енергийни обекти и рафинерии, задълбочавайки горивната криза в най-голямата страна по площ в света.

Атаките с дронове са повредили десетина складове на "Уайлдберис" напоследък, унищожавайки около 10% от складовия капацитет и нанасяйки загуби на десетки хиляди малки бизнеси, използващи платформата, съобщават компанията и местните власти. Най-голямата руска банка, Сбербанк, предупреди, че атаките срещу компанията засягат финансовото състояние на онлайн търговците и техните доставчици.

Русия е свалила общо 258 дрона през нощта, съобщи министерството на отбраната. Тази цифра включва и територии на Украйна, окупирани от Русия.

Агенция Ройтерс подчертава, че не е в състояние да потвърди всички данни по независими източници. И Русия, и Украйна отричат да нанасят удари цивилни в конфликта, започнал след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що така бе

    35 1 Отговор
    Мими

    Коментиран от #36

    10:37 30.07.2026

  • 2 мисирката

    40 1 Отговор
    какво е нежилищен обект би ли обяснил по-подробно.

    10:39 30.07.2026

  • 3 Българин

    47 3 Отговор
    Украинска им работа - денем скачат а нощем плачат!

    10:40 30.07.2026

  • 4 архимандрит Никанорий

    43 1 Отговор
    Давайте братушки, прочистете Украйна от зелената чума !

    Коментиран от #22

    10:43 30.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Топчията

    32 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    10:48 30.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    30 1 Отговор
    Има едно неотменимо правило в стратегията - който е вкарал пехотата в чужда държава, този печели войната!!! Това никога няма да се промени! Пехотата може да се промени, и вместо от човеци да се състои от роботи, но правилото ще остане същото!!!

    10:50 30.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хомячок Бандерович

    27 1 Отговор
    Снощи предните отряди на ВСУ са влязли в Москва. На обяд президентът на Украина ще направи изявление от Червения площад по случай победата.

    10:52 30.07.2026

  • 11 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС ВЪВ НАТЮ

    30 0 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия.

    10:52 30.07.2026

  • 12 камънчо

    16 0 Отговор
    "до последния" заради цели на Пентагона ??

    10:52 30.07.2026

  • 13 Иван Бедров

    29 1 Отговор

    До коментар #7 от "Зеленски":

    Ти Зеленски си агент на Путин. Задачата ти е да поддържаш войната докато изтребят всички с украинско съзнание. Вършиш работата като пращаш нарочно хора да стоят насшра в окопите под бомбите, съкратил си населението на Украйна ДВОЙНО! Източваш икономиките на страните от НАТО, да наливат в твоята яма, а ти да крадеш. Загова Путин те пази като писано яйце ш не дава косъм да падне от главата ти. Накрая ще изцягаш в Русия и ще стане горям цирк когато цялото НАТО разбере, че е заложило за губещия отбор в игран вече мач.

    Коментиран от #19

    10:55 30.07.2026

  • 14 Артилерист

    20 1 Отговор
    Руснаците правят много такава, ъъъ, комбинациия на дроновете с хиперзвукови ракети и тежки високоточни авиобомби...

    Коментиран от #26

    10:55 30.07.2026

  • 15 Хан Крум

    24 1 Отговор
    Абе как няма един военен обект ударен от Русия. Само жилищни сгради от отломките на дронове. Това е точната информация на мисирките .

    Коментиран от #18, #25

    10:58 30.07.2026

  • 16 Андрiй Пiдоренко

    10 1 Отговор
    А нас зашо ?

    Коментиран от #20

    10:59 30.07.2026

  • 17 Бивш ракетчик

    27 3 Отговор
    Само минавам да кажа, че цивилните украински жертви и разрушени граждански обекти са дело на кьопавото украинско ПВО. Ракетите за ПВО имат самовзриватели, но украинците ги демонтират и като не успеят да прехванат цел, падат върху жилищни сгради. Резултатите са видни и това е от самото начало на войната. Но това не им пречи, да прехвърлят отговорността на Русия. Информационната война е част от украинската тактика и когато губят в реалните битки, в нета побеждават.

    Коментиран от #28

    11:00 30.07.2026

  • 18 Ето отговора

    18 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хан Крум":

    Цивилните украински жертви и разрушени граждански обекти са дело на кьопавото украинско ПВО. Ракетите за ПВО имат самовзриватели, но украинците ги демонтират и като не успеят да прехванат цел, падат върху жилищни сгради. Резултатите са видни и това е от самото начало на войната. Но това не им пречи, да прехвърлят отговорността на Русия. Информационната война е част от украинската тактика и когато губят в реалните битки, в нета побеждават.

    11:01 30.07.2026

  • 19 Зе Ленски

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Иван Бедров":

    Всичко е вярно, само дето ще избягам на едно друго място. Няма да кажа къде е, но се охранява от бивши войници от САС.

    11:03 30.07.2026

  • 20 Бочето

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "Андрiй Пiдоренко":

    За здраве ви сурвакат, за здраве.

    11:03 30.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Антирашист 1952

    3 11 Отговор

    До коментар #4 от "архимандрит Никанорий":

    Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедо с децата ! Нашият освободител е цар Аликсандър втори !

    Коментиран от #40

    11:17 30.07.2026

  • 23 Абе,

    11 4 Отговор
    зеленият шмъркач потопи 200 кораба за 2-3 дена , вие сега издребнявате за 20 тина деца с пагони и мустаци...

    11:18 30.07.2026

  • 24 Ах ,ах

    12 1 Отговор
    А намерилиха се двете "загубени" ракети в Полша? ОТАН защо мълчи?

    11:20 30.07.2026

  • 25 Инна

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хан Крум":

    Географията на удара е ключова.
    По-голямата част от ракетите „101“ преминаха през цялата страна на запад: изстрелвания от Ту-95МС и Ту-160, ракети „Калибър“ от Черно море, навлизащи през Сумска област, след това Полтавска, Черниговска, Черкаска, Кировоградска, Киевска, Виническа, Житомирска, Хмелницка, Тернополска и Ровенска области – и след това напредващи към Лвовска, Волинска и Прикарпатска област. Това се документира от самите украински военновъздушни сили.

    СПИСЪК С УНИЩОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ:

    Лвов.
    Лвовски авиоремонтен завод. Турбореактивни двигатели: производство, ремонт и поддръжка. Включително тези за наземни крилати ракети FP-5 Flamingo и безпилотни летателни апарати с голям обсег.
    Втори адрес в Лвов е LORTA. Бордова електроника за различни модификации на ракети, радарни системи за проекта „Нептун-МД“ и за проекта „Клон“ – същият проект, обявен за украински еквивалент на С-300.

    Две предприятия в Ивано-Франковска област — СКБ ОВТ и НЕФТЕМАШ. Според Министерството на отбраната, те включват производство и съхранение на „Фламинго“, участие в програмите FP-7 и FP-9, „Нептун-МД“ и тестване на бойни глави за „Гром-2“. Плюс складиране и дистрибуция на компоненти, включително западни.

    Ривно.
    РОВНОАЗОТ. Компоненти за ракетно гориво и монтажни части за „Фламинго“, FP-7, FP-9 и „Гром-2“.

    Киев.
    Завод „Маяк“ — компоненти, бойни глави, детонатори и боеприпаси. И отделно — ускорители за ударните дронове FP-1 и FP-2. Вторият адрес е „Електротехнически за

    Коментиран от #27

    11:20 30.07.2026

  • 26 Кел файда!

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Артилерист":

    Ефектът е нулев. Още тропат на едно място, само дето дават повече жертви.

    11:25 30.07.2026

  • 27 Инна

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Инна":

    Електротехническия завод“ е повторен: разследвания и удари на безпилотни летателни апарати, оборудване и оборудване, включително мултикоптери.

    Кривой Рог.
    "Аквапласт" е, според документи, турбовентилаторен завод в корабостроителната индустрия. Като цяло, разработването, изграждането, модернизацията и съхранението на атакуващи безпилотни летателни апарати и безпилотни лодки, а в сътрудничество с „Енергомехкомплект“ производството и ремонтът на горивни камери и самоходни гаубици, включително чуждестранни.

    Корабът за сухи товари е доставен в пристанище Южен. А два кораба, южно и източно от Одеса, са в транзит по море, превозвайки стоки за „Одеса“ и „Черноморск“.

    11:26 30.07.2026

  • 28 Пламен

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Бивш ракетчик":

    Бивш зенитчик съм.
    Можеш ли да обясниш защо махат самовзривателите?

    Коментиран от #30, #31

    11:27 30.07.2026

  • 29 Луганск

    3 12 Отговор
    Русия днес не е пълноценна държава

    Русия пада в пламъци. Пред очите ни тя престава да функционира - неспособна е да понесе тежестта на войната, която тя самата отприщи. Както предупредих руснаците още през март 2022: Хора, спрете това безобразие, защото в неговия край няма да имате държава. Онова, което е вече днес Русия не е пълноценна държава, а имитиращ продукт.

    В момента в цяла Русия няма дизел и бензин или те се продават при тежки ограничения. Десетки градове са без улично осветление, обществен транспорт и сметосъбиране. В Крим няма гориво, ток и вода, а свободният достъп до интернет е далечен спомен. Затова пък има извънредно положение. Вместо да има наплив от летовници се оформят гигантски опашки от коли, опитващи се да напуснат през последния неразрушен от украинците мост. Освен летовници и редови граждани бягат и началници от руската армия, КГБ, местни колаборационисти и прочие. Както винаги, руските началници изоставят всички останали на съдбата ("Господь подаст"), докато те самите се изнасят с награбеното.

    11:29 30.07.2026

  • 30 Провери, има информация в нета

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пламен":

    "И сега, обяснява експертът, украинците са изложени на сериозна опасност заради системите за противовъздушна отбрана, доставяни от Запада. За да се увеличи обхватът им, а в някои случаи и вероятността за поразяване на цели, режимът на самоунищожение на тези ракети е умишлено деактивиран. В резултат на това ракетите, които е трябвало да защитават украинците, са се превърнали в реална заплаха за тях." Толкова си и бивш зенитчик, но ти го копирам, да се просветиш поне.

    11:32 30.07.2026

  • 31 Провери, има информация в нета

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пламен":

    "Режимът на самоунищожение обаче може да бъде деактивиран. Това значително увеличава обхвата на ракетата. Именно това правят украинските сили за противовъздушна отбрана, надявайки се, че това удължено време ще им позволи да открият и унищожат друга цел. Те деактивират режима на самоунищожение не само на старите си ракети С-300, но и на тези, доставяни от Запада за техните системи за противовъздушна отбрана. Това се прави, за да се спестят пари, тъй като доставките на такива ракети са ограничени." Просвещавай се "бивш зенитчико".

    11:34 30.07.2026

  • 32 хахахахаха

    3 3 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    11:35 30.07.2026

  • 33 бангаранга и пачанга

    9 1 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    11:36 30.07.2026

  • 34 бангаранга и пачанга

    10 1 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 3та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    11:38 30.07.2026

  • 35 Пламен

    1 3 Отговор
    А , ти от Нета се учиш , а уж си бил ракетчик.
    Да те светна- самовзивателя се активира чак когато свърши горивото, така че няма никакъв смисъл в твоите ,,открития" в Интернет. :)

    Коментиран от #38

    11:41 30.07.2026

  • 36 Ъъъъ

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Що така бе":

    Щот руските нацисти стрелят само по цивилни. Понеже цивилните не могат да им отговорят.

    11:42 30.07.2026

  • 37 Някой

    8 1 Отговор
    Ех, какво нещо е пропагандата! Руснаците само цивилни цели целят, ей. За разлика от украинците, американците и англичаните (един вид, добрите сили).
    И нито дума за военните поражения. А такива има. Редица военни летища са поразени тази нощ. И военни заводи и складове. А, да не забравя, Украйна дефакто вече няма излаз на море. Спират минно-обогатиелните заводи, спря износа на пшеница. Е, спря и вноса на джепане по море...

    Коментиран от #41

    11:54 30.07.2026

  • 38 Ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Пламен":

    Пламенке, знам че си укротрол и сега те засегнах, като показах, че си неука по военното дело. Тежка е съдбата на укротролята. Всеки ги рита и бъхта.

    Коментиран от #42

    11:54 30.07.2026

  • 39 Браво на Русия

    3 1 Отговор
    Все така да заличават хахлите

    11:59 30.07.2026

  • 40 спри се ве лука

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Антирашист 1952":

    Кога ти остава време да тролиш,от основната ти работа,лигавенето на черни патки?

    12:05 30.07.2026

  • 41 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Някой":

    Тя рашата не унищожи ли всичките летища и пристанища на Украйна още на втория ден от войната? Какво унищожават сега?

    12:06 30.07.2026

  • 42 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ха ха":

    Ти се радвай , че не си ми на един шамар разстояние. :)

    12:08 30.07.2026

  • 43 ВВП

    1 0 Отговор
    Утре пак .

    12:13 30.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания