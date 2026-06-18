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Стармър предупреди за опити за дестабилизация след палежите срещу негови имоти

Стармър предупреди за опити за дестабилизация след палежите срещу негови имоти

18 Юни, 2026 11:05, обновена 18 Юни, 2026 11:04 495 4

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Британският премиер осъди разпространението на дезинформация и призова за решителен отпор срещу екстремистките влияния

Стармър предупреди за опити за дестабилизация след палежите срещу негови имоти - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър отправи остри критики към екстремистки групи и лица, които според него се опитват да използват дезинформация и конспиративни теории за насаждане на разделение в обществото. Изявлението му идва след осъждането на двама мъже за участие в палежи срещу имоти и автомобил, свързани с него, съобщава „Политико“, предава News.bg.

22-годишният украински гражданин Роман Лавринович и 27-годишният Станислав Карпиук, румънски гражданин, роден в Украйна, бяха признати за виновни в заговор за извършване на серия палежи през 2025 година.

По време на срещата на върха на Г-7 Стармър заяви, че случаят е оказал сериозно влияние върху неговото семейство. Той изрази благодарност към всички институции и служители, допринесли за разкриването на извършителите и за възстановяването на справедливостта.

Министър-председателят отказа да коментира публикации в медиите, свързващи атаките с руската държава. Вместо това той насочи вниманието към разпространяването на невярна информация след инцидентите.

Според него различни участници се стремят да задълбочават общественото напрежение и да създават конфликти в страната. В интернет пространството се появиха множество конспиративни теории за мотивите на нападателите, разпространявани както от профили, свързвани с Русия, така и от крайнодесни активисти, сред които и Томи Робинсън.

Стармър подчерта, че проблемът надхвърля конкретния съдебен случай и е част от по-широка тенденция за подкопаване на общественото доверие и демократичните институции.

По думите му има политически фигури, които съзнателно насърчават разделението в обществото, както и външни фактори, които се стремят да се възползват от вътрешните противоречия, за да отслабят демократичните системи.

„Трябва ясно да назоваваме тези действия и да им се противопоставяме на всяка крачка“, подчерта британският премиер.

Той уточни, че палежите срещу негови имоти не бива да бъдат свързвани с отделния инцидент, при който руски военен кораб произведе предупредителни изстрели по британска яхта. В същото време Стармър отбеляза, че Русия води агресивна политика и че както Москва, така и Иран са били свързвани с прокси атаки във Великобритания и други европейски държави.

Британският министър-председател обърна внимание и на резултатите от срещата на лидерите на Г-7, която определи като продуктивна. Форумът завърши с обща декларация, включваща ангажименти за увеличаване на военната подкрепа за Украйна и засилване на санкционния натиск върху Русия.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Имотите му ги палят украинските му любовници.

    11:05 18.06.2026

  • 2 Атина Палада

    5 0 Отговор
    Партньорите на Англия палят имотите на Премиера им ха ха ха

    11:17 18.06.2026

  • 3 българина

    3 0 Отговор
    Англия е виновна за положението в България . Винаги са искали да смачкат държавата ни .

    11:22 18.06.2026

  • 4 ?????

    1 0 Отговор
    "22-годишният украински гражданин Роман Лавринович и 27-годишният Станислав Карпиук, румънски гражданин, роден в Украйна, бяха признати за виновни в заговор за извършване на серия палежи през 2025 година."
    Уф.
    Поръчал си гей проститутки и не им платил.
    Тва е цялата история накратко.
    Като с нашия доктор не му помня името.

    11:55 18.06.2026

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