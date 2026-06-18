18-годишен турист загина след инцидент с конска карета в Сентръл парк

18-годишен турист е загубил живота си след тежък инцидент с конска карета в Сентръл парк в Ню Йорк, съобщава Ей Би Си. Трагедията е станала вчера по време на посещението му в града заедно със семейството му, предава News.bg.

По информация на полицията в Ню Йорк младият мъж, идентифициран като Романч Махаджан, е бил транспортиран в болница в критично състояние непосредствено след инцидента. Въпреки усилията на лекарите, по-късно той е починал от получените травми.

Според данни на Транспортния синдикат на Америка, който представлява водачите на конски карети, водачът се е намирал съвсем близо до животното и е подготвял снимка на пътниците в каретата, когато конят внезапно се подплашил и побягнал по все още неизяснени причини.

По време на движението каретата се е ударила в колелото на друга карета, вследствие на което се е преобърнала.

Сигналът за инцидента е подаден около 14:47 часа местно време. Пострадалият е бил откаран незабавно в лечебно заведение, но нараняванията му се оказали фатални.

Разследването по случая продължава. Установено е, че конят е участвал в туристическите обиколки в парка едва от шест седмици.

От синдиката подчертаха, че правилата не позволяват на водачите да напускат каретите с цел правене на снимки и заявиха подкрепа за провеждането на пълно и независимо разследване на обстоятелствата около инцидента.

След случилото се собственикът на каретата е отстранил водача от работа за неопределен период, а конят ще бъде окончателно изведен от дейността по превоз на туристи.

По данни на полицията няма други пострадали при инцидента.