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18-годишен турист загина след инцидент с конска карета в Сентръл парк

18-годишен турист загина след инцидент с конска карета в Сентръл парк

18 Юни, 2026 12:46 551 3

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Младежът е починал в болница, след като каретата се преобърнала при внезапно подплашване на коня

18-годишен турист загина след инцидент с конска карета в Сентръл парк - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

18-годишен турист е загубил живота си след тежък инцидент с конска карета в Сентръл парк в Ню Йорк, съобщава Ей Би Си. Трагедията е станала вчера по време на посещението му в града заедно със семейството му, предава News.bg.

По информация на полицията в Ню Йорк младият мъж, идентифициран като Романч Махаджан, е бил транспортиран в болница в критично състояние непосредствено след инцидента. Въпреки усилията на лекарите, по-късно той е починал от получените травми.

Според данни на Транспортния синдикат на Америка, който представлява водачите на конски карети, водачът се е намирал съвсем близо до животното и е подготвял снимка на пътниците в каретата, когато конят внезапно се подплашил и побягнал по все още неизяснени причини.

По време на движението каретата се е ударила в колелото на друга карета, вследствие на което се е преобърнала.

Сигналът за инцидента е подаден около 14:47 часа местно време. Пострадалият е бил откаран незабавно в лечебно заведение, но нараняванията му се оказали фатални.

Разследването по случая продължава. Установено е, че конят е участвал в туристическите обиколки в парка едва от шест седмици.

От синдиката подчертаха, че правилата не позволяват на водачите да напускат каретите с цел правене на снимки и заявиха подкрепа за провеждането на пълно и независимо разследване на обстоятелствата около инцидента.

След случилото се собственикът на каретата е отстранил водача от работа за неопределен период, а конят ще бъде окончателно изведен от дейността по превоз на туристи.

По данни на полицията няма други пострадали при инцидента.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко пъти

    1 0 Отговор
    ще препечатвате тази статия? Пълнеж до пълнеж.

    Коментиран от #3

    12:50 18.06.2026

  • 2 Механик

    1 0 Отговор
    Това го въртите цял ден от сутринта насам. Няма ли нещо за укро-победите или за това кой град е станал "без стратегическо значение"?

    12:53 18.06.2026

  • 3 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Колко пъти":

    Точно.
    Нямат за какво да пишат и ни заливат с ненужна и неповърдена информация.
    В 21-еи век, на центъра на САЩ, някакъв катър убива ром. И това ми било новина.

    12:55 18.06.2026