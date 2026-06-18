Русия и Украйна размениха тела на загинали военнослужещи

Русия и Украйна са извършили нова размяна на тела на военнослужещи, загинали на фронта. Това съобщава руският медиен конгломерат РБК, като се позовава на представител на руската Държавна дума, предава БТА.
По данни, цитирани в информацията, руската страна е предала 522 тела, докато украинската страна е върнала 33 тела.
Двете държави са осъществили и предходна размяна на военнопленници по-рано този месец, при която всяка от страните е освободила по 185 души.
Подобна размяна на загинали военнослужещи е била проведена и на 15 май, когато на Украйна са били предадени 528 тела, а на Русия - 41.
Процесът на взаимни размени между Москва и Киев продължава паралелно с военните действия, като подобни операции обикновено се осъществяват с посредничеството на трети страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #7
13:58 18.06.2026
2 ало козляците
522 срещу 33 ??!!
На кого загубите са повече ?!
Коментиран от #13, #36
13:59 18.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 те така е
До коментар #3 от "Останалите":Украинските кучета ще ядат бандеровци.
13:59 18.06.2026
5 Русодебил
Коментиран от #9, #19, #26
14:00 18.06.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
14:00 18.06.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "хехе":Тренда е ясен и говори красноречиво..... А иначе рютото и пуделите лъжат само себе си......
14:01 18.06.2026
8 В Киев за три дни
Коментиран от #11, #12, #14, #20
14:02 18.06.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Русодебил":Математиката е основна наука Бананите са само илюзия
14:03 18.06.2026
10 Съотношението
До коментар #3 от "Останалите":е показателно. Урсула търси да събира хохихоля, избягали в др държави.МЯсото свършило.
14:03 18.06.2026
11 Марин
До коментар #8 от "В Киев за три дни":Телата са на бандери. Русия ПАК чисти света от бАклуци.
14:05 18.06.2026
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #8 от "В Киев за три дни":Пленникът е позор за семейство род и Родина Пленникът не е за съжаление защото е жалък
Коментиран от #28
14:06 18.06.2026
13 Варна 3
До коментар #2 от "ало козляците":Повечето загуби са на Русия.
14:07 18.06.2026
14 АУДИ
До коментар #8 от "В Киев за три дни":То и на живите разменени съотношението е такова,така че ти издиша теорията!!
14:08 18.06.2026
15 лама Кифла
14:08 18.06.2026
16 Де е Киро на кирия?
14:10 18.06.2026
17 За какво говорим-елементарна математика!
-,,На Украйна са били предадени 528 тела, а на Русия - 41."
Коментиран от #24
14:22 18.06.2026
18 Ниско
14:23 18.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хе,хе...!
До коментар #8 от "В Киев за три дни":Твърде елементарни оправдания!
Оправдания на първолак,че е получил двойка...😝!
14:24 18.06.2026
21 Ти да видиш
Коментиран от #25
14:24 18.06.2026
22 Механик
Е, кво да си говорим? Отново съотношението е 1:16. Един руснак на 16 укри.
Има ли нужда от умуване или математиката вече не е точна наука???
Коментиран от #27
14:25 18.06.2026
23 Изостанал
Само тази седмица са убити 30 хил .
Мисля ,че русия праща клонинги като в междузвезни войни. Готови обучени воиници ,които са готови за бой и като умрат се саморазпадат. Друго обяснение няма. Аз вярвам на Тръмп, Рюте и Зеленски. Цялата армия на Русия в Донбас е към 600 хиляди. Досега се е сменила 2 пъти за тези 4 години. Такива са сметките
14:27 18.06.2026
24 И то това ,не е от сега!
До коментар #17 от "За какво говорим-елементарна математика!":От началото на войната-все е така...!
Явно чий жертви са повече...!
14:27 18.06.2026
25 Амчи,то и затова!
До коментар #21 от "Ти да видиш":Урсула каза,че ще връща на Зелко,укри избягали в ЕС,от мобилизация за фронта...!
Зелко попривърши пушечното месо и проплака на рамото на Урсула,да му ги върне,като той ги очаква като топъл хлЕб...!
14:31 18.06.2026
26 здравей паун
До коментар #5 от "Русодебил":Какво стана с мантрата дето пет години повтаряте , че няма биолаборатории в Украйна ?
Май не излезе фейк както разправяхте ?!
А Нюланд излъга ли пак в Сената ?
А сега като разсекретиха , какво стана ?!
Биолаборатории в Украйна за Антракс , Чума ,Ебола ....
14:32 18.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Механик
До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Не съм съгласен. Пленникът не е позор. И няма значение дали е руснак, укра, или някаъв друг. В плен може да попаднеш ранен и в безсъзнание. А и има моменти когато да умреш е безмислено.
Коментиран от #37
14:36 18.06.2026
29 Мишел
Коментиран от #33
14:41 18.06.2026
30 Борката
14:44 18.06.2026
31 Зелен фасул
14:46 18.06.2026
32 Ми не знам
14:47 18.06.2026
33 СПОКО!
До коментар #29 от "Мишел":Сега ,макар и за кратко ще попълнят пушечното месо за фронта, връщайки укро-бежанците от ЕС,по нареждане на Урсула,която не може да откаже на молбата на Любимеца си-Зелко-Белов-Клоунадов...!
14:48 18.06.2026
34 Мунчо
14:49 18.06.2026
35 Хасковски каунь
14:52 18.06.2026
36 не може да бъде
До коментар #2 от "ало козляците":Това е голям успех за украинската армия- съотношението от двете размени е малко под 1 към 15 !?Досега съотношението е 1 към 40 !?
14:55 18.06.2026
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #28 от "Механик":Смъртта винаги има смисъл Ако житеното зърно не умре не ражда плод Смъртта е основата на живота
14:56 18.06.2026
38 Тодоров
15:05 18.06.2026
39 Мим
15:20 18.06.2026
40 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
На всички трябва да е ясно кой дава повече жертви - МНОГО повече...
Коментиран от #41
15:29 18.06.2026
41 гост
До коментар #40 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Забравяш азотноторовият завод работи на три смени.
15:32 18.06.2026