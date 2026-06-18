Русия и Украйна размениха тела на загинали военнослужещи

Русия и Украйна са извършили нова размяна на тела на военнослужещи, загинали на фронта. Това съобщава руският медиен конгломерат РБК, като се позовава на представител на руската Държавна дума, предава БТА.

По данни, цитирани в информацията, руската страна е предала 522 тела, докато украинската страна е върнала 33 тела.

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Двете държави са осъществили и предходна размяна на военнопленници по-рано този месец, при която всяка от страните е освободила по 185 души.

Подобна размяна на загинали военнослужещи е била проведена и на 15 май, когато на Украйна са били предадени 528 тела, а на Русия - 41.

Процесът на взаимни размени между Москва и Киев продължава паралелно с военните действия, като подобни операции обикновено се осъществяват с посредничеството на трети страни.