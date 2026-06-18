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Русия и Украйна размениха тела на загинали военнослужещи
  Тема: Украйна

Русия и Украйна размениха тела на загинали военнослужещи

18 Юни, 2026 13:54 961 41

  • русия-
  • украйна-
  • военнослужещи-
  • загинали

Москва предаде 522 тела, Киев - 33, на фона на продължаващи хуманитарни размени между двете страни

Русия и Украйна размениха тела на загинали военнослужещи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия и Украйна са извършили нова размяна на тела на военнослужещи, загинали на фронта. Това съобщава руският медиен конгломерат РБК, като се позовава на представител на руската Държавна дума, предава БТА.

По данни, цитирани в информацията, руската страна е предала 522 тела, докато украинската страна е върнала 33 тела.

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Двете държави са осъществили и предходна размяна на военнопленници по-рано този месец, при която всяка от страните е освободила по 185 души.

Подобна размяна на загинали военнослужещи е била проведена и на 15 май, когато на Украйна са били предадени 528 тела, а на Русия - 41.

Процесът на взаимни размени между Москва и Киев продължава паралелно с военните действия, като подобни операции обикновено се осъществяват с посредничеството на трети страни.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    67 1 Отговор
    това е невъзможно днес поместихте статия в която един Рюте казва, че руснаците губят по 30 000 на месец а вие пишете 33 тела, демек някой лъже.

    Коментиран от #7

    13:58 18.06.2026

  • 2 ало козляците

    56 0 Отговор
    как върви перемогата ?
    522 срещу 33 ??!!
    На кого загубите са повече ?!

    Коментиран от #13, #36

    13:59 18.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 те така е

    41 1 Отговор

    До коментар #3 от "Останалите":

    Украинските кучета ще ядат бандеровци.

    13:59 18.06.2026

  • 5 Русодебил

    1 35 Отговор
    Злобните русодебили да започнат броенето, сега!

    Коментиран от #9, #19, #26

    14:00 18.06.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    37 0 Отговор
    СЕДЕМНАДЕСЕТ ПЪТИ ПОВЕЧЕ или Хиляда и седемстотин процента

    14:00 18.06.2026

  • 7 Европеец

    51 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Тренда е ясен и говори красноречиво..... А иначе рютото и пуделите лъжат само себе си......

    14:01 18.06.2026

  • 8 В Киев за три дни

    2 42 Отговор
    Това са тела на военнопленници. За пореден път се показва варварството на Русия, където ме зачитат човешкия живот!

    Коментиран от #11, #12, #14, #20

    14:02 18.06.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    32 0 Отговор

    До коментар #5 от "Русодебил":

    Математиката е основна наука Бананите са само илюзия

    14:03 18.06.2026

  • 10 Съотношението

    27 0 Отговор

    До коментар #3 от "Останалите":

    е показателно. Урсула търси да събира хохихоля, избягали в др държави.МЯсото свършило.

    14:03 18.06.2026

  • 11 Марин

    27 1 Отговор

    До коментар #8 от "В Киев за три дни":

    Телата са на бандери. Русия ПАК чисти света от бАклуци.

    14:05 18.06.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "В Киев за три дни":

    Пленникът е позор за семейство род и Родина Пленникът не е за съжаление защото е жалък

    Коментиран от #28

    14:06 18.06.2026

  • 13 Варна 3

    4 25 Отговор

    До коментар #2 от "ало козляците":

    Повечето загуби са на Русия.

    14:07 18.06.2026

  • 14 АУДИ

    19 0 Отговор

    До коментар #8 от "В Киев за три дни":

    То и на живите разменени съотношението е такова,така че ти издиша теорията!!

    14:08 18.06.2026

  • 15 лама Кифла

    9 0 Отговор
    руските тела са малко защото укрите няма какво да ядат на фронта..........?

    14:08 18.06.2026

  • 16 Де е Киро на кирия?

    17 0 Отговор
    Путин пак се мина. Дава много повече, отколкото получава.

    14:10 18.06.2026

  • 17 За какво говорим-елементарна математика!

    10 0 Отговор
    -,,Руската страна е предала 522 тела, докато украинската страна е предала 33 тела."
    -,,На Украйна са били предадени 528 тела, а на Русия - 41."

    Коментиран от #24

    14:22 18.06.2026

  • 18 Ниско

    11 0 Отговор
    Интелигентно същество , руснаците стигнаха за един ден до Киев , но като гледаш и слушаш само лъжливите окраински канали повтаряш техните лъжи . В костантиновка и Лиман пак ще влизат Камазите , че много нацистка мърша .

    14:23 18.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хе,хе...!

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "В Киев за три дни":

    Твърде елементарни оправдания!
    Оправдания на първолак,че е получил двойка...😝!

    14:24 18.06.2026

  • 21 Ти да видиш

    12 0 Отговор
    Украинското месо свърши, остана само насипна карантия и еврофашистки надежди!

    Коментиран от #25

    14:24 18.06.2026

  • 22 Механик

    7 0 Отговор
    "Москва предаде 522 тела, Киев - 33"
    Е, кво да си говорим? Отново съотношението е 1:16. Един руснак на 16 укри.
    Има ли нужда от умуване или математиката вече не е точна наука???

    Коментиран от #27

    14:25 18.06.2026

  • 23 Изостанал

    8 0 Отговор
    Къде ли се складират тези 1 мил убити руснаци.
    Само тази седмица са убити 30 хил .
    Мисля ,че русия праща клонинги като в междузвезни войни. Готови обучени воиници ,които са готови за бой и като умрат се саморазпадат. Друго обяснение няма. Аз вярвам на Тръмп, Рюте и Зеленски. Цялата армия на Русия в Донбас е към 600 хиляди. Досега се е сменила 2 пъти за тези 4 години. Такива са сметките

    14:27 18.06.2026

  • 24 И то това ,не е от сега!

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "За какво говорим-елементарна математика!":

    От началото на войната-все е така...!
    Явно чий жертви са повече...!

    14:27 18.06.2026

  • 25 Амчи,то и затова!

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ти да видиш":

    Урсула каза,че ще връща на Зелко,укри избягали в ЕС,от мобилизация за фронта...!
    Зелко попривърши пушечното месо и проплака на рамото на Урсула,да му ги върне,като той ги очаква като топъл хлЕб...!

    14:31 18.06.2026

  • 26 здравей паун

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Русодебил":

    Какво стана с мантрата дето пет години повтаряте , че няма биолаборатории в Украйна ?
    Май не излезе фейк както разправяхте ?!

    А Нюланд излъга ли пак в Сената ?
    А сега като разсекретиха , какво стана ?!
    Биолаборатории в Украйна за Антракс , Чума ,Ебола ....

    14:32 18.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Не съм съгласен. Пленникът не е позор. И няма значение дали е руснак, укра, или някаъв друг. В плен може да попаднеш ранен и в безсъзнание. А и има моменти когато да умреш е безмислено.

    Коментиран от #37

    14:36 18.06.2026

  • 29 Мишел

    7 0 Отговор
    Украйна има 7.5 пъти по малко население от Русия. За да победи Украйна във войната с Русия, трябва украинските жертви във войната да са над 7.5 пъти по малко от руските. А те са над 17.5 пъти повече от руските. Победителят е напълно ясен, едната резервна скамейка е 17.5 пъти по къса.

    Коментиран от #33

    14:41 18.06.2026

  • 30 Борката

    3 0 Отговор
    Едно към 10 е! До утре 1 към 12 в загуба на нацистите в Осрайна!

    14:44 18.06.2026

  • 31 Зелен фасул

    5 0 Отговор
    1 към 13 показва математиката.Лошо , много лошо за Бандеристан

    14:46 18.06.2026

  • 32 Ми не знам

    4 0 Отговор
    Ма отношението е 1:16 , не знам зеленияпор за какво преимущество говори

    14:47 18.06.2026

  • 33 СПОКО!

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мишел":

    Сега ,макар и за кратко ще попълнят пушечното месо за фронта, връщайки укро-бежанците от ЕС,по нареждане на Урсула,която не може да откаже на молбата на Любимеца си-Зелко-Белов-Клоунадов...!

    14:48 18.06.2026

  • 34 Мунчо

    4 0 Отговор
    Урсула, да върнеш и 100 000 та паплач на Украйна, разгеле за България! Там ще ги изпепелят за седмица! След липсата на финанси, има много жива плът! Похвално е!

    14:49 18.06.2026

  • 35 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Сан санжмаааан евроатлантически шебеци.

    14:52 18.06.2026

  • 36 не може да бъде

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ало козляците":

    Това е голям успех за украинската армия- съотношението от двете размени е малко под 1 към 15 !?Досега съотношението е 1 към 40 !?

    14:55 18.06.2026

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Смъртта винаги има смисъл Ако житеното зърно не умре не ражда плод Смъртта е основата на живота

    14:56 18.06.2026

  • 38 Тодоров

    6 0 Отговор
    Значи на 1 убит руснак се падат 16 убити бандеровци. Това съотношение в общи линии се запазва от началото на конфликта. Крайно време е новинарските сайтове да не прекаляват с цифрите в полза на Украйна, а политици и натовски чиновници като Рюте, да си извадят главите от пясъка. Дори тук негативните коментари с минуси срущу Русия са 2 броя, а позитивните 33 от 35 прочетени. СТРАННО СЪВПАДЕНИЕ в статистиката, т.е. на 1 русофоб се падат 16 русофили или хора, несимпатизиращи на Украйна.

    15:05 18.06.2026

  • 39 Мим

    3 0 Отговор
    Около 30-40 руски тела срещу 520 украински.Смятайте сами какво е съотношението и кой колко убити дава.До сега се говореше само за милиони руски загуби. Около 2 милиона.Ако беше така според съотношението укрите трябва да са загубили поне 50 милиона.....

    15:20 18.06.2026

  • 40 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 1 Отговор
    522 срещу 33 - И при предишните размени е било при подобни съотношения.
    На всички трябва да е ясно кой дава повече жертви - МНОГО повече...

    Коментиран от #41

    15:29 18.06.2026

  • 41 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Забравяш азотноторовият завод работи на три смени.

    15:32 18.06.2026

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