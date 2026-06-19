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Петер Мадяр лично настоял ускореното присъединяване на Украйна да отпадне от декларацията на ЕС
  Тема: Украйна

Петер Мадяр лично настоял ускореното присъединяване на Украйна да отпадне от декларацията на ЕС

19 Юни, 2026 05:28, обновена 19 Юни, 2026 05:35 1 332 10

  • европейски съюз-
  • украйна-
  • петер мадяр-
  • декларация

Това не беше лесно, посочи унгарският премиер

Петер Мадяр лично настоял ускореното присъединяване на Украйна да отпадне от декларацията на ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Унгария Петер Мадяр заяви, че лично е настоявал за премахване на клаузата за ускореното присъединяване на Украйна към ЕС от декларацията след срещата на ЕС.

„Що се отнася до процеса на присъединяване на Украйна към ЕС, в последния момент, по моя инициатива, клаузата за ускореното присъединяване беше премахната от текста. Това не беше лесно“, написа той във Facebook*.

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В началото на юни Мадяр заяви, че Будапеща, след споразумение с Киев за възстановяване на правата на закарпатските унгарци, няма да възпрепятства началото на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Той също така подчерта, че Унгария остава против ускореното присъединяване на която и да е държава, включително Украйна, към ЕС и се придържа към подход, „основан на заслуги“.

Миналия петък председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че всички страни от ЕС са се съгласили да започнат съществени преговори за присъединяването на Украйна и Молдова към блока.

ЕС предостави статут на страна кандидатка на Украйна и Молдова през юни 2022 г. Той обаче призна, че това е до голяма степен символично решение, целящо да подкрепи Киев и Кишинев в противопоставянето им с Москва. През юни 2024 г. в Люксембург се проведоха първите междуправителствени конференции между тях и Европейския съюз, с които се даде старт на преговорите за присъединяване.

Тези стъпки не означават непременно приемане в блока и не ангажират Брюксел с нищо: те просто отбелязват началото на доста дългия процес на присъединяване към блока. Турция е кандидат от 1999 г., Северна Македония от 2005 г., Черна гора от 2010 г., а Сърбия от 2012 г. Хърватия беше последната, която се присъедини към ЕС, през 2013 г., процес, който отне десет години.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тодор Тагарев, военен министър

    8 12 Отговор
    Украйна до една година влиза в ЕС и НАТО, а аз ставам Президент ☝️

    05:37 19.06.2026

  • 2 Сигма

    8 1 Отговор
    Скандалът с пистата „Граф Игнатиево“Пари без конкурси: Проектът се превърна в черна дупка. Договорите се раздаваха на "наши фирми" инхаус (без конкурс) още по времето на ГЕРБ.Постоянно поскъпване: Първо се говореше за 100-180 милиона лева. След това сумата прехвърли 500 милиона. Накрая Министерството на отбраната спешно започна да налива още 234 милиона лева без конкурси, за да довършва недоправеното. Общата сметка вече гони 1 милиард лева.Пълен абсурд: Ремонтът се точи толкова години, че самолетите буквално дойдоха, а летището още се довършваше и кърпеше в движение.💸 Има ли общо това с ракетите?Връзката, която правите, е напълно логична. Когато държавата източва стотици милиони за калпав бетон и хангари на земята, накрая бюджетът за отбрана се опразва.Пари за крадене има, за ракети – няма: Точно защото милионите изтекоха в строителни фирми по схеми, сега хазната е на червено.Преговори от немощ: Затова военният министър беше принуден да признае, че няма как да платим 950 милиона долара за 125 ракети и трябва спешно да орежем поръчката, за да спасим каквото можем.Вие сте напълно прав – ако парите за инфраструктура не бяха потънали в нечии джобове, сега армията нямаше да се пазари за бройката на ракетите и да изглеждаме нелепо пред партньорите ни.

    Коментиран от #4

    05:38 19.06.2026

  • 3 Ама

    3 7 Отговор
    неможе руснаци в НАТО И ЕССР !

    05:45 19.06.2026

  • 4 Майор Деянов, на всеки километър

    5 18 Отговор

    До коментар #2 от "Сигма":

    Таваришчь, нека се фокусираме на Русия и колко фабрики, заводи, рафинерии и НПЗ-та горят в Москва днес. В Маскве ☝️😆

    Коментиран от #7

    05:45 19.06.2026

  • 5 Фактът,че са

    19 4 Отговор
    Възстановили правата на унгарското малцинство, показва защо започна войната в Украйна. Малцинствата нямаха никакви права. Това показва пълната правота на Русия и тоталното лицемерие на Брюксел.

    Коментиран от #8

    05:50 19.06.2026

  • 6 хехе

    12 2 Отговор
    Като гледам Пешо маджарина прокарва политиката на Орбан без Орбан.

    05:58 19.06.2026

  • 7 Гербераст

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Шестте хотела фалираха.

    05:59 19.06.2026

  • 8 имаш право

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "Фактът,че са":

    да си гнус200

    05:59 19.06.2026

  • 9 МАДЯР Е ВЕЛИК ПОЛИТИК

    0 0 Отговор
    НЕ КАТО ОНЯ ДЪРТИЯ ДЕБЕЛАК

    ОРБАН ТЪПАНА.

    06:40 19.06.2026

  • 10 Гориил

    1 0 Отговор
    Бандера за пореден път измами унгарците и не направи никакви отстъпки в защита на унгарското малцинство в Закарпатия.

    07:01 19.06.2026

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