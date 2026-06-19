Петер Мадяр лично настоял ускореното присъединяване на Украйна да отпадне от декларацията на ЕС

Премиерът на Унгария Петер Мадяр заяви, че лично е настоявал за премахване на клаузата за ускореното присъединяване на Украйна към ЕС от декларацията след срещата на ЕС.

„Що се отнася до процеса на присъединяване на Украйна към ЕС, в последния момент, по моя инициатива, клаузата за ускореното присъединяване беше премахната от текста. Това не беше лесно“, написа той във Facebook*.

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В началото на юни Мадяр заяви, че Будапеща, след споразумение с Киев за възстановяване на правата на закарпатските унгарци, няма да възпрепятства началото на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС. Той също така подчерта, че Унгария остава против ускореното присъединяване на която и да е държава, включително Украйна, към ЕС и се придържа към подход, „основан на заслуги“.

Миналия петък председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че всички страни от ЕС са се съгласили да започнат съществени преговори за присъединяването на Украйна и Молдова към блока.

ЕС предостави статут на страна кандидатка на Украйна и Молдова през юни 2022 г. Той обаче призна, че това е до голяма степен символично решение, целящо да подкрепи Киев и Кишинев в противопоставянето им с Москва. През юни 2024 г. в Люксембург се проведоха първите междуправителствени конференции между тях и Европейския съюз, с които се даде старт на преговорите за присъединяване.

Тези стъпки не означават непременно приемане в блока и не ангажират Брюксел с нищо: те просто отбелязват началото на доста дългия процес на присъединяване към блока. Турция е кандидат от 1999 г., Северна Македония от 2005 г., Черна гора от 2010 г., а Сърбия от 2012 г. Хърватия беше последната, която се присъедини към ЕС, през 2013 г., процес, който отне десет години.