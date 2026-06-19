Рязката „смяна на плочата“ на Европа по отношение на преговорите за Украйна повдига въпроса какви цели преследват с изявленията си, заяви руският външен министър Сергей Лавров в статията си „Украйна, Европа и глобална сигурност“, публикувана в списание „Международни отношения“.

„Възниква въпросът: защо европейските лидери внезапно „смениха тона“ и започнаха да говорят за преговори и какво преследват с изявленията си?“, пише министърът.

Лавров припомни скорошни изявления на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, която твърди, че диалогът с Русия е необходим, за да се предадат условията на Европа на Москва. Сред тях: плащането на „репарации“ на Украйна, изтеглянето на войските от Приднестровието и Кавказ, отмяната на закона за „чуждестранните агенти“ и установяването на максимална численост на войските за руските въоръжени сили.

„Тя вярва, че „е невъзможно да се постигне справедлив и траен мир, без да се търси отговорност от Русия“, добави Лавров.

Брюксел, както отбеляза външният министър, търси преговори за Украйна, за да спаси режима в Киев, така че той да може да служи като трамплин за борбата срещу Русия.

Европа, добави той, иска да забави времето с всички необходими средства, за да постигне „бойна готовност“ за конфликт с Русия до 2030 г.

Министърът цитира началника на белгийския генерален щаб, който заяви, че европейците „имат още няколко години благодарение на кръвта на украинците, които ни купуват това време“.

Лавров призова европейските лидери да разберат невъзможността за връщане към модела на сигурност от минали години, който те сами разрушиха. Той отбеляза също, че Москва разглежда Европа като заинтересована от поражението на Русия и няма да води диалог с Брюксел, сякаш е „безпристрастен наблюдател от трета страна“.

Руското външно министерство подчерта, че статията на Лавров първоначално е била планирана за публикуване от европейското издание Politico Europe, но е била отхвърлена в последния момент по редакционно решение.