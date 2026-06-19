Рязката „смяна на плочата“ на Европа по отношение на преговорите за Украйна повдига въпроса какви цели преследват с изявленията си, заяви руският външен министър Сергей Лавров в статията си „Украйна, Европа и глобална сигурност“, публикувана в списание „Международни отношения“.
„Възниква въпросът: защо европейските лидери внезапно „смениха тона“ и започнаха да говорят за преговори и какво преследват с изявленията си?“, пише министърът.
Лавров припомни скорошни изявления на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, която твърди, че диалогът с Русия е необходим, за да се предадат условията на Европа на Москва. Сред тях: плащането на „репарации“ на Украйна, изтеглянето на войските от Приднестровието и Кавказ, отмяната на закона за „чуждестранните агенти“ и установяването на максимална численост на войските за руските въоръжени сили.
„Тя вярва, че „е невъзможно да се постигне справедлив и траен мир, без да се търси отговорност от Русия“, добави Лавров.
Брюксел, както отбеляза външният министър, търси преговори за Украйна, за да спаси режима в Киев, така че той да може да служи като трамплин за борбата срещу Русия.
Европа, добави той, иска да забави времето с всички необходими средства, за да постигне „бойна готовност“ за конфликт с Русия до 2030 г.
Министърът цитира началника на белгийския генерален щаб, който заяви, че европейците „имат още няколко години благодарение на кръвта на украинците, които ни купуват това време“.
Лавров призова европейските лидери да разберат невъзможността за връщане към модела на сигурност от минали години, който те сами разрушиха. Той отбеляза също, че Москва разглежда Европа като заинтересована от поражението на Русия и няма да води диалог с Брюксел, сякаш е „безпристрастен наблюдател от трета страна“.
Руското външно министерство подчерта, че статията на Лавров първоначално е била планирана за публикуване от европейското издание Politico Europe, но е била отхвърлена в последния момент по редакционно решение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко крадеца
05:45 19.06.2026
2 катърнян
05:45 19.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Търси на
Коментиран от #22
05:47 19.06.2026
6 Кая Калас, която твърди
Коментиран от #15
05:49 19.06.2026
7 Тинтири минтири
05:52 19.06.2026
8 12343211
05:53 19.06.2026
9 Урсула фон дер Лайен, председател
05:54 19.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ако руснаците
Коментиран от #12
05:56 19.06.2026
12 бой в
До коментар #11 от "Ако руснаците":дупките ти
05:57 19.06.2026
13 Ха Ха
Коментиран от #14
06:01 19.06.2026
14 Хо Хо
До коментар #13 от "Ха Ха":ама снощи пак те "излъгаха" 🤡
06:04 19.06.2026
15 Мдаа
До коментар #6 от "Кая Калас, която твърди":Абсолютен смях в залата. Прилича на искане за безуслобна капитулация. Но господа атлантически ястреби, още ли не сте разбрали, че Украйна е само началото на справедливата борба на Русия срещу световният Атлантофашизм, та ако ще да трябва се премине през горящата Москва, както по време на Наполеоновите войни
Коментиран от #16, #21
06:06 19.06.2026
16 Брато
До коментар #15 от "Мдаа":Легай да си доспиш.И хапчето !
06:13 19.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
06:18 19.06.2026
19 Летящият капак
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ЧИЙ КРИМ ИЗКУФЕЛНИКО?
06:21 19.06.2026
20 Гориил
Коментиран от #26
06:23 19.06.2026
21 .....
До коментар #15 от "Мдаа":30 ядрени гъбки в Москва и околностите как ще ти дойдат?
06:23 19.06.2026
22 Култура, РФ
До коментар #5 от "Търси на":Внутренне, художественно, духовно никогда Голливуду не дотянуться до нашего кино.
Не потому, что я пытаюсь наше кино поставить выше голливудского, нет.
Просто наше кино, как и наше русское искусство, все построено на русской литературе. А это особая литература.
Это литература тонкая, страстная, она вся пронизана противоречиями русского человека. Поэтому это интересно».
Никита Михалков
06:26 19.06.2026
23 Kaлпазанин
06:26 19.06.2026
24 Кoняр
06:27 19.06.2026
25 Руснаци
06:35 19.06.2026
26 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #20 от "Гориил":".. Москва няма да позволи..."
А Москва иска ли още бомби и ракети връз главите московски клети, да ? 😄
Коментиран от #27, #31
06:36 19.06.2026
27 Хахахахаха
До коментар #26 от "Майор Деянов, на всеки километър":Еми да питаме Киев как е с бомбите хахах, свалите ли цирконите и искандерите хахаха, за 5 години 10 дрона в Москва, за 5 години хиляди ракети в Киев, казват че украинците дори не си прибират палатките от подземията, вървят след бомбите, толкова са свикнали в Киев, че по време на бомбардировка хапвали пуканки, за тях е рутинна нощ
06:40 19.06.2026
28 Анонимен
Коментиран от #37
06:43 19.06.2026
29 Вишис
Коментиран от #32
06:47 19.06.2026
30 В Киев за три дни
06:48 19.06.2026
31 Гориио
До коментар #26 от "Майор Деянов, на всеки километър":Москва иска бензинът в Германия да се продава с купони, а калиевите торове, внасяни в полските ниви, да се внасят десет пъти по-малко.
06:51 19.06.2026
32 Хахахахаха
До коментар #29 от "Вишис":Ти сериозен ли си хахахаха, мисли малко с тази кратуна с дефекти, руснаците дори не си използват армията, руските доброволци избиха милиони укри на фронта, не гледаш ли че вече няма мъже на фронта за укрите, такъв геноцид не е имало в първата и втората световна война, Нато като са много силни 5 години само се канят ам дори не са влезнал в Украйна, 500 млрд в оръжия, техника, а какво си върнаха укрите, пълни чували с трупове, бандера ще е зает с години, няма украинско ГРУ вече, няма украински спец наз, всичко е пратено на фронта и избито от руските доброволци
Коментиран от #38
06:53 19.06.2026
33 Додо Машиниста
Коментиран от #34
06:55 19.06.2026
34 Хахахахаха
До коментар #33 от "Додо Машиниста":Еми ще се изнесе чакаме 5 години укрите и Нато да ни изгонят, ама само с чакането си оставяме, взимаме си Украйна и се изнасяме, щом Нато ги е страх, а укрите вече са на изчезване
06:57 19.06.2026
35 Анджо
06:57 19.06.2026
36 Мразя до гроб Русия безплатно
06:59 19.06.2026
37 Вишис
До коментар #28 от "Анонимен":Информирай ни каква му е класата на Кoня, че малко знаем за него! Знам само, че крие и се срамува от арменския си произход и се е преименувал, защото в Кремъл това е неавторитетно! А да, и че се случва в ООН - то да предизвиква смях!
06:59 19.06.2026
38 БТР-56
До коментар #32 от "Хахахахаха":Таз простотия за некви доброволци и "останалата руска армия я повтаряш от доста време. Но дори и глупав човек като тебе е наясно, че Путйо неслучайно все вдига броя на пияната си армия - защото не може да обясни къде отидоха 1,5 млн неутрализирани московски маймуни, нали!?
07:02 19.06.2026
39 Вишис
07:09 19.06.2026
40 Тити
07:17 19.06.2026