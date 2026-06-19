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Лавров за "смяната на плочата": Брюксел търси преговори за Украйна с Русия, за да спаси режима в Киев

Лавров за "смяната на плочата": Брюксел търси преговори за Украйна с Русия, за да спаси режима в Киев

19 Юни, 2026 05:37, обновена 19 Юни, 2026 05:44 1 269 40

  • сергей лавров-
  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • брюксел

Европа иска да забави времето с всички необходими средства, за да постигне бойна готовност за конфликт с Русия до 2030 г., смята руският външен министър

Лавров за "смяната на плочата": Брюксел търси преговори за Украйна с Русия, за да спаси режима в Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рязката „смяна на плочата“ на Европа по отношение на преговорите за Украйна повдига въпроса какви цели преследват с изявленията си, заяви руският външен министър Сергей Лавров в статията си „Украйна, Европа и глобална сигурност“, публикувана в списание „Международни отношения“.

„Възниква въпросът: защо европейските лидери внезапно „смениха тона“ и започнаха да говорят за преговори и какво преследват с изявленията си?“, пише министърът.

Лавров припомни скорошни изявления на ръководителя на европейската дипломация Кая Калас, която твърди, че диалогът с Русия е необходим, за да се предадат условията на Европа на Москва. Сред тях: плащането на „репарации“ на Украйна, изтеглянето на войските от Приднестровието и Кавказ, отмяната на закона за „чуждестранните агенти“ и установяването на максимална численост на войските за руските въоръжени сили.

„Тя вярва, че „е невъзможно да се постигне справедлив и траен мир, без да се търси отговорност от Русия“, добави Лавров.

Брюксел, както отбеляза външният министър, търси преговори за Украйна, за да спаси режима в Киев, така че той да може да служи като трамплин за борбата срещу Русия.

Европа, добави той, иска да забави времето с всички необходими средства, за да постигне „бойна готовност“ за конфликт с Русия до 2030 г.

Министърът цитира началника на белгийския генерален щаб, който заяви, че европейците „имат още няколко години благодарение на кръвта на украинците, които ни купуват това време“.

Лавров призова европейските лидери да разберат невъзможността за връщане към модела на сигурност от минали години, който те сами разрушиха. Той отбеляза също, че Москва разглежда Европа като заинтересована от поражението на Русия и няма да води диалог с Брюксел, сякаш е „безпристрастен наблюдател от трета страна“.

Руското външно министерство подчерта, че статията на Лавров първоначално е била планирана за публикуване от европейското издание Politico Europe, но е била отхвърлена в последния момент по редакционно решение.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко крадеца

    13 2 Отговор
    Скандалът с пистата „Граф Игнатиево“Пари без конкурси: Проектът се превърна в черна дупка. Договорите се раздаваха на "наши фирми" инхаус (без конкурс) още по времето на ГЕРБ.Постоянно поскъпване: Първо се говореше за 100-180 милиона лева. След това сумата прехвърли 500 милиона. Накрая Министерството на отбраната спешно започна да налива още 234 милиона лева без конкурси, за да довършва недоправеното. Общата сметка вече гони 1 милиард лева.Пълен абсурд: Ремонтът се точи толкова години, че самолетите буквално дойдоха, а летището още се довършваше и кърпеше в движение.💸 Има ли общо това с ракетите?Връзката, която правите, е напълно логична. Когато държавата източва стотици милиони за калпав бетон и хангари на земята, накрая бюджетът за отбрана се опразва.Пари за крадене има, за ракети – няма: Точно защото милионите изтекоха в строителни фирми по схеми, сега хазната е на червено.Преговори от немощ: Затова военният министър беше принуден да признае, че няма как да платим 950 милиона долара за 125 ракети и трябва спешно да орежем поръчката, за да спасим каквото можем.Вие сте напълно прав – ако парите за инфраструктура не бяха потънали в нечии джобове, сега армията нямаше да се пазари за бройката на ракетите и да изглеждаме нелепо пред партньорите ни.

    05:45 19.06.2026

  • 2 катърнян

    7 14 Отговор
    как там масквабад 🤡

    05:45 19.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Търси на

    7 22 Отговор
    майккъ ти конската фуутка.Украинците ви попиляват

    Коментиран от #22

    05:47 19.06.2026

  • 6 Кая Калас, която твърди

    6 4 Отговор
    Кая Калас, която твърди, че диалогът с Русия е необходим, за да се предадат условията на Европа на Москва. ------------Сред тях: плащането на „репарации“ на Украйна, изтеглянето на войските от Приднестровието и Кавказ, отмяната на закона за „чуждестранните агенти“ и установяването на максимална численост на войските за руските въоръжени сили.

    Коментиран от #15

    05:49 19.06.2026

  • 7 Тинтири минтири

    4 9 Отговор
    Остави тая.Вас кой ще ви спаси??

    05:52 19.06.2026

  • 8 12343211

    2 0 Отговор
    Я,ти да видиш,медии,затъмнения...,да пратят по двама овчари от двете страни да се разберат ,белкем оцелееме.

    05:53 19.06.2026

  • 9 Урсула фон дер Лайен, председател

    4 23 Отговор
    Коня пак е прекалил с хаповете или пък е забравил да ги вземе !!! Единственото нещо от което Европа има нужда е постоянна война в Русия, редовни мащабни всекидневни бомбандировки на Москва, глад и мизерия на крепостните. Руснака трябва да живее в постоянен страх и несигурност ☝️

    05:54 19.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ако руснаците

    17 4 Отговор
    Отново се хванат значи са пълни балъци. Тя още фрау Меркел си призна, че са ги баламосвали с мирни преговори, само и само за да въоръжат Украйна. Така че, бой до дупка .До пълно заличаване на тази измислена държава.

    Коментиран от #12

    05:56 19.06.2026

  • 12 бой в

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ако руснаците":

    дупките ти

    05:57 19.06.2026

  • 13 Ха Ха

    10 3 Отговор
    С две думи, никакво доверие на атлантическите лицемери и демагози от Европа вече. Безспорно правилен, макар и доста закъснял избор

    Коментиран от #14

    06:01 19.06.2026

  • 14 Хо Хо

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ха Ха":

    ама снощи пак те "излъгаха" 🤡

    06:04 19.06.2026

  • 15 Мдаа

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кая Калас, която твърди":

    Абсолютен смях в залата. Прилича на искане за безуслобна капитулация. Но господа атлантически ястреби, още ли не сте разбрали, че Украйна е само началото на справедливата борба на Русия срещу световният Атлантофашизм, та ако ще да трябва се премине през горящата Москва, както по време на Наполеоновите войни

    Коментиран от #16, #21

    06:06 19.06.2026

  • 16 Брато

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаа":

    Легай да си доспиш.И хапчето !

    06:13 19.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    1 7 Отговор
    Тоя идиот на кой свят е нещо не е наясно с руските загуби а за Крим да не коментира ме

    06:18 19.06.2026

  • 19 Летящият капак

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ЧИЙ КРИМ ИЗКУФЕЛНИКО?

    06:21 19.06.2026

  • 20 Гориил

    10 3 Отговор
    При никакви обстоятелства Москва няма да позволи на Европа да участва в сделката за Украйна.Нито след шест месеца, нито след година, дори ако обявите хиляда пакета от санкции.Европа се удря в главата, в сърцето, в черния дроб и в бъбреците.

    Коментиран от #26

    06:23 19.06.2026

  • 21 .....

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "Мдаа":

    30 ядрени гъбки в Москва и околностите как ще ти дойдат?

    06:23 19.06.2026

  • 22 Култура, РФ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Търси на":

    Внутренне, художественно, духовно никогда Голливуду не дотянуться до нашего кино.
    Не потому, что я пытаюсь наше кино поставить выше голливудского, нет.
    Просто наше кино, как и наше русское искусство, все построено на русской литературе. А это особая литература.
    Это литература тонкая, страстная, она вся пронизана противоречиями русского человека. Поэтому это интересно».

    Никита Михалков

    06:26 19.06.2026

  • 23 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Както винаги е прав

    06:26 19.06.2026

  • 24 Кoняр

    2 4 Отговор
    Кoнь, лъжеш като cигaнин, ама ти си си такъв! Точно вашият режим е на изкуствено дишане!

    06:27 19.06.2026

  • 25 Руснаци

    7 0 Отговор
    За първи път виждам хора които уж печелят войната(смешния Нато блок) постоянно да скимтят за мир, нали Украйна печели войната, а молбите за мир идват оттам постоянно, май май нещо не е както трябва, укрите ударили нефтозаводи, разрушили 5 сгради в околностите на Москва и голяма победа, само ядосаха руснаците и Нато вече се е надрискал предварително от страх, смятай щом Рюте никой не го смята за фактор и никой не му отговаря на думите, какви мишки са всички в Нато, фронта се пропуква навсякъде, няма хора вече за пушечно месо на укрите, ако съм а Путин сега е момента да се открие фронт към Киев и пълната капитулация на укрите ще е въпрос на много малко време, а дрончетата нека си атакуват нефтозаводите, там винаги ще се възстановяват щетите, ама на укрите хората кой ще ги върне и териториите

    06:35 19.06.2026

  • 26 Майор Деянов, на всеки километър

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    ".. Москва няма да позволи..."

    А Москва иска ли още бомби и ракети връз главите московски клети, да ? 😄

    Коментиран от #27, #31

    06:36 19.06.2026

  • 27 Хахахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Еми да питаме Киев как е с бомбите хахах, свалите ли цирконите и искандерите хахаха, за 5 години 10 дрона в Москва, за 5 години хиляди ракети в Киев, казват че украинците дори не си прибират палатките от подземията, вървят след бомбите, толкова са свикнали в Киев, че по време на бомбардировка хапвали пуканки, за тях е рутинна нощ

    06:40 19.06.2026

  • 28 Анонимен

    4 0 Отговор
    До 9. Не пиши глупости! Не можеш да му стъпиш на малкия пръст на "Коня"! Класата ти е под нивото на Мъртво море!

    Коментиран от #37

    06:43 19.06.2026

  • 29 Вишис

    2 3 Отговор
    А Русия има ли бойна готовност за война с Европа, при положение че е унищожавана от само една малка част от тази Европа? Стига с тези рекламни номера! Видяхме резила!

    Коментиран от #32

    06:47 19.06.2026

  • 30 В Киев за три дни

    1 2 Отговор
    Интересно съвпадение!!!

    06:48 19.06.2026

  • 31 Гориио

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Москва иска бензинът в Германия да се продава с купони, а калиевите торове, внасяни в полските ниви, да се внасят десет пъти по-малко.

    06:51 19.06.2026

  • 32 Хахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Вишис":

    Ти сериозен ли си хахахаха, мисли малко с тази кратуна с дефекти, руснаците дори не си използват армията, руските доброволци избиха милиони укри на фронта, не гледаш ли че вече няма мъже на фронта за укрите, такъв геноцид не е имало в първата и втората световна война, Нато като са много силни 5 години само се канят ам дори не са влезнал в Украйна, 500 млрд в оръжия, техника, а какво си върнаха укрите, пълни чували с трупове, бандера ще е зает с години, няма украинско ГРУ вече, няма украински спец наз, всичко е пратено на фронта и избито от руските доброволци

    Коментиран от #38

    06:53 19.06.2026

  • 33 Додо Машиниста

    2 1 Отговор
    Вдигай белия байряк, тъп кон! Изнасяте се от Украйна!.

    Коментиран от #34

    06:55 19.06.2026

  • 34 Хахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Додо Машиниста":

    Еми ще се изнесе чакаме 5 години укрите и Нато да ни изгонят, ама само с чакането си оставяме, взимаме си Украйна и се изнасяме, щом Нато ги е страх, а укрите вече са на изчезване

    06:57 19.06.2026

  • 35 Анджо

    1 1 Отговор
    Като не иска коня преговори с Европа , да си продава гориво на който си иска , само да не ни занимава нас с неговите глупости.

    06:57 19.06.2026

  • 36 Мразя до гроб Русия безплатно

    2 3 Отговор
    Тва дърто и грозни магаре от Кремлин можело да говори - на свински, пардон рушки език, но говори ...

    06:59 19.06.2026

  • 37 Вишис

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Информирай ни каква му е класата на Кoня, че малко знаем за него! Знам само, че крие и се срамува от арменския си произход и се е преименувал, защото в Кремъл това е неавторитетно! А да, и че се случва в ООН - то да предизвиква смях!

    06:59 19.06.2026

  • 38 БТР-56

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахахаха":

    Таз простотия за некви доброволци и "останалата руска армия я повтаряш от доста време. Но дори и глупав човек като тебе е наясно, че Путйо неслучайно все вдига броя на пияната си армия - защото не може да обясни къде отидоха 1,5 млн неутрализирани московски маймуни, нали!?

    07:02 19.06.2026

  • 39 Вишис

    1 0 Отговор
    Кoнь, колко и да фърляш къчуи, Русия затъва у киреча, утрепахти я!

    07:09 19.06.2026

  • 40 Тити

    0 0 Отговор
    Режима на Киев бси е много добре пали ви кочината всеки ден.

    07:17 19.06.2026

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