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Брюксел удължи антируските санкции с една година вместо с шест месеца
  Тема: Украйна

Брюксел удължи антируските санкции с една година вместо с шест месеца

19 Юни, 2026 05:54, обновена 19 Юни, 2026 06:00 917 27

  • европейски съюз-
  • санкции-
  • русия-
  • украйна

Според Euronews, целта е да се осигури "по-голяма предвидимост" за Украйна

Брюксел удължи антируските санкции с една година вместо с шест месеца - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на ЕС на срещата на върха в Брюксел се споразумяха да удължат антируските санкции с една година вместо с шест месеца, съобщи представител на председателя на срещата, съобщава Ройтерс.

Според агенцията решението, взето на 19 юни, удължава секторните санкции срещу Русия за толкова дълъг период за първи път; като преди това те се преразглеждаха на всеки шест месеца.

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Според Euronews, 12-месечното удължаване на секторните санкции, договорено от лидерите на ЕС, има за цел да осигури по-голяма предвидимост за Украйна. Индивидуалните санкции ще продължат да се подновяват на всеки шест месеца, обикновено съпроводени с премахване на определени лица от списъка, отбелязва изданието.

По-рано през юни Европейската комисия обяви 21-ия пакет от санкции срещу Русия. Ограниченията ще засегнат руските банки и отбранителната промишленост, а също така ще бъде наложена забрана за влизане в ЕС на руски военни. Санкциите ще бъдат насочени и към сенчестия флот: 30 нови кораба, чиито имена не са разкрити, ще бъдат добавени към 632 кораба, които понастоящем са в списъка със санкции на ЕС.

През април страните от ЕС се споразумяха за 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Той включваше ограничения срещу редица лица, включително рапъра Тимати и генералния директор на музея Ермитаж Михаил Пиотровски, както и срещу руски банки, петролни и газови компании и отбранителни компании.

В средата на юни ЕС разшири и списъка си със санкции срещу руски юридически и физически лица. Той включваше руския главен прокурор Александър Гуцан, бившия президентски комисар по правата на детето Павел Астахов и други. Общо 81 лица - 34 физически лица и 47 организации - бяха обект на трите публикувани решения за санкции на ЕС.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    27 8 Отговор
    ЕС продължава да копае дъното.

    Коментиран от #3, #4

    06:01 19.06.2026

  • 2 Панчо

    8 5 Отговор
    Нали наш Рундьо там беше нещо несъгласен...?

    Коментиран от #12

    06:02 19.06.2026

  • 3 АУУУУУ

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    ОБИЧАМ ДА ГЛЕДАМ КОПЕЙКИТЕ ДА РЕВАТ 🤣🤣🤣🤣 А СЪЩО И ЛЕТЯЩИ ЧИНИИ В МОСКВА 🛸🛸🛸🤣🤣🤣🤣

    06:03 19.06.2026

  • 4 Отивай в пРосия

    8 15 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Там са върха.

    06:04 19.06.2026

  • 5 12343211

    7 2 Отговор
    Дълга зима,бедните да го мислят.

    06:13 19.06.2026

  • 6 Ба бааааа

    10 1 Отговор
    Ессср си го самонабива

    06:16 19.06.2026

  • 7 Гориил

    11 5 Отговор
    Това ще удължи страданията на слабите и изостанали страни от Европейския съюз.

    06:18 19.06.2026

  • 8 А не бе

    15 6 Отговор
    Колко са жалки в своята безпомощност европейците.

    06:23 19.06.2026

  • 9 ЗАЩО ЛИ.........

    7 3 Отговор
    .........ВСЯКА НОВА ПРОБА Е ПО ГОЛЕМА ГРЕШКА...............🤔

    06:26 19.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дик диверсанта

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Панчо":

    той е предложил да не е 6 месеца, а направо година.

    06:28 19.06.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    8 9 Отговор
    Mачкай кoпейките пpoдажни !!!
    Руснака ке продаде мaйкa cи и дъщepятa за бyтилка алкохол и шепа жълти евроцентове.
    Казвам го от личен опит ☝️😄

    06:28 19.06.2026

  • 14 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    6 6 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК .

    ДОКАТО МАСКВА ГОРИ

    ДЪРТИЯ КУКУМИЦИН

    СНИМА МАСОВКИ В КАЗАН.

    ОСВЕН ЛИЧНАТА ОХРАНА

    ИМАШЕ И ПОНЕ 10 ЧОВЕКА
    ОТ ОНЕЗИ ВЪВ ВОЕННИ УНИФОРМИ.

    КАКЪВ ТОЯ СТРАХ
    НАЛИ НАРОДЪТ ГО ОБИЧА ?

    06:32 19.06.2026

  • 15 Гориил

    8 6 Отговор
    Европа все повече се дистанцира от основните световни икономически, финансови и търговски центрове. Партньорите и съюзниците на Москва наблюдават шизофренията на Брюксел с недоверие и подозрение, правят промени и планират бъдещето. В крайна сметка Европа ще бъде отхвърлена от световните икономически центрове и все по-рядко ще бъде приемана на сериозно.

    Коментиран от #18, #20

    06:35 19.06.2026

  • 16 Българин

    4 6 Отговор
    Зеленски подпали ватняците.

    Коментиран от #27

    06:35 19.06.2026

  • 17 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 5 Отговор
    ПЕСКОВ ПОТВЪРДИ
    ЧЕ ВЧЕРА
    СЛЕД ОГРОМНАТА ДВИЖУХА В МУСКАЛАБАД

    ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ ПУТИН
    ОЩЕ НЕ БИЛ УВЕДОМЕН
    КАКВА ДАНДАНИЯ
    СЕ СЛУЧВА В СЪРЦЕТО
    НА РАЗЗИЯ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    06:36 19.06.2026

  • 18 Европа не се интересува от мнението ти.

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Ти как мислиш?

    Коментиран от #21

    06:37 19.06.2026

  • 19 Нов голям пакет отзад

    2 2 Отговор
    От САЩ като им наложиха антиевропейски санкции за кратко се разписаха обаче.

    06:37 19.06.2026

  • 20 С ДРУГИ ДУМИ

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    ДЪНОТО Е ПРОБИТО , ПРОДЪЛЖАВАМЕ СМЕЛО КОПАЕНЕТО

    06:39 19.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гориил

    7 1 Отговор
    Моля, обърнете внимание, че източноевропейските страни няма да получат никакво обезщетение от Брюксел за разходите по войната срещу Русия. Това са задължения към НАТО и ЕС. Всички трябва да платят, а ако откажат, наказанието ще бъде незабавно и сурово.

    06:41 19.06.2026

  • 23 оня с коня

    1 2 Отговор
    а кога ще има нов пакет със санкций срещу русия?

    Коментиран от #24

    06:42 19.06.2026

  • 24 Гориил

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Каква шега. Бумерангът се връща.

    06:44 19.06.2026

  • 25 Руснаци

    3 2 Отговор
    Стига ве, нали санкциите фалираха вече руснаците 50 пъти, хахахаха, за какво още има санкции, руснаците нямат ядене и пиене хахаха, ама гледаме десетки хиляди по скъпите курорти, горките руснаци фалирали ама карат коли по 500 хилки

    06:47 19.06.2026

  • 26 1001

    6 0 Отговор
    Европейския съюз стана фашистка организация!

    06:48 19.06.2026

  • 27 Гого

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Моли се тия ватенки да не ......................

    06:49 19.06.2026

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