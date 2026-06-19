Брюксел удължи антируските санкции с една година вместо с шест месеца

Лидерите на ЕС на срещата на върха в Брюксел се споразумяха да удължат антируските санкции с една година вместо с шест месеца, съобщи представител на председателя на срещата, съобщава Ройтерс.
Според агенцията решението, взето на 19 юни, удължава секторните санкции срещу Русия за толкова дълъг период за първи път; като преди това те се преразглеждаха на всеки шест месеца.
Според Euronews, 12-месечното удължаване на секторните санкции, договорено от лидерите на ЕС, има за цел да осигури по-голяма предвидимост за Украйна. Индивидуалните санкции ще продължат да се подновяват на всеки шест месеца, обикновено съпроводени с премахване на определени лица от списъка, отбелязва изданието.
По-рано през юни Европейската комисия обяви 21-ия пакет от санкции срещу Русия. Ограниченията ще засегнат руските банки и отбранителната промишленост, а също така ще бъде наложена забрана за влизане в ЕС на руски военни. Санкциите ще бъдат насочени и към сенчестия флот: 30 нови кораба, чиито имена не са разкрити, ще бъдат добавени към 632 кораба, които понастоящем са в списъка със санкции на ЕС.
През април страните от ЕС се споразумяха за 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Той включваше ограничения срещу редица лица, включително рапъра Тимати и генералния директор на музея Ермитаж Михаил Пиотровски, както и срещу руски банки, петролни и газови компании и отбранителни компании.
В средата на юни ЕС разшири и списъка си със санкции срещу руски юридически и физически лица. Той включваше руския главен прокурор Александър Гуцан, бившия президентски комисар по правата на детето Павел Астахов и други. Общо 81 лица - 34 физически лица и 47 организации - бяха обект на трите публикувани решения за санкции на ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #3, #4
06:01 19.06.2026
2 Панчо
Коментиран от #12
06:02 19.06.2026
3 АУУУУУ
До коментар #1 от "хехе":ОБИЧАМ ДА ГЛЕДАМ КОПЕЙКИТЕ ДА РЕВАТ 🤣🤣🤣🤣 А СЪЩО И ЛЕТЯЩИ ЧИНИИ В МОСКВА 🛸🛸🛸🤣🤣🤣🤣
06:03 19.06.2026
4 Отивай в пРосия
До коментар #1 от "хехе":Там са върха.
06:04 19.06.2026
5 12343211
06:13 19.06.2026
6 Ба бааааа
06:16 19.06.2026
7 Гориил
06:18 19.06.2026
8 А не бе
06:23 19.06.2026
9 ЗАЩО ЛИ.........
06:26 19.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дик диверсанта
До коментар #2 от "Панчо":той е предложил да не е 6 месеца, а направо година.
06:28 19.06.2026
13 Владимир Путин, президент
Руснака ке продаде мaйкa cи и дъщepятa за бyтилка алкохол и шепа жълти евроцентове.
Казвам го от личен опит ☝️😄
06:28 19.06.2026
14 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ДОКАТО МАСКВА ГОРИ
ДЪРТИЯ КУКУМИЦИН
СНИМА МАСОВКИ В КАЗАН.
ОСВЕН ЛИЧНАТА ОХРАНА
ИМАШЕ И ПОНЕ 10 ЧОВЕКА
ОТ ОНЕЗИ ВЪВ ВОЕННИ УНИФОРМИ.
КАКЪВ ТОЯ СТРАХ
НАЛИ НАРОДЪТ ГО ОБИЧА ?
06:32 19.06.2026
15 Гориил
Коментиран от #18, #20
06:35 19.06.2026
16 Българин
Коментиран от #27
06:35 19.06.2026
17 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЧЕ ВЧЕРА
СЛЕД ОГРОМНАТА ДВИЖУХА В МУСКАЛАБАД
ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ ПУТИН
ОЩЕ НЕ БИЛ УВЕДОМЕН
КАКВА ДАНДАНИЯ
СЕ СЛУЧВА В СЪРЦЕТО
НА РАЗЗИЯ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
06:36 19.06.2026
18 Европа не се интересува от мнението ти.
До коментар #15 от "Гориил":Ти как мислиш?
Коментиран от #21
06:37 19.06.2026
19 Нов голям пакет отзад
06:37 19.06.2026
20 С ДРУГИ ДУМИ
До коментар #15 от "Гориил":ДЪНОТО Е ПРОБИТО , ПРОДЪЛЖАВАМЕ СМЕЛО КОПАЕНЕТО
06:39 19.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гориил
06:41 19.06.2026
23 оня с коня
Коментиран от #24
06:42 19.06.2026
24 Гориил
До коментар #23 от "оня с коня":Каква шега. Бумерангът се връща.
06:44 19.06.2026
25 Руснаци
06:47 19.06.2026
26 1001
06:48 19.06.2026
27 Гого
До коментар #16 от "Българин":Моли се тия ватенки да не ......................
06:49 19.06.2026