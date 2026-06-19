Брюксел удължи антируските санкции с една година вместо с шест месеца

Лидерите на ЕС на срещата на върха в Брюксел се споразумяха да удължат антируските санкции с една година вместо с шест месеца, съобщи представител на председателя на срещата, съобщава Ройтерс.

Според агенцията решението, взето на 19 юни, удължава секторните санкции срещу Русия за толкова дълъг период за първи път; като преди това те се преразглеждаха на всеки шест месеца.

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Според Euronews, 12-месечното удължаване на секторните санкции, договорено от лидерите на ЕС, има за цел да осигури по-голяма предвидимост за Украйна. Индивидуалните санкции ще продължат да се подновяват на всеки шест месеца, обикновено съпроводени с премахване на определени лица от списъка, отбелязва изданието.

По-рано през юни Европейската комисия обяви 21-ия пакет от санкции срещу Русия. Ограниченията ще засегнат руските банки и отбранителната промишленост, а също така ще бъде наложена забрана за влизане в ЕС на руски военни. Санкциите ще бъдат насочени и към сенчестия флот: 30 нови кораба, чиито имена не са разкрити, ще бъдат добавени към 632 кораба, които понастоящем са в списъка със санкции на ЕС.

През април страните от ЕС се споразумяха за 20-ия пакет от санкции срещу Русия. Той включваше ограничения срещу редица лица, включително рапъра Тимати и генералния директор на музея Ермитаж Михаил Пиотровски, както и срещу руски банки, петролни и газови компании и отбранителни компании.

В средата на юни ЕС разшири и списъка си със санкции срещу руски юридически и физически лица. Той включваше руския главен прокурор Александър Гуцан, бившия президентски комисар по правата на детето Павел Астахов и други. Общо 81 лица - 34 физически лица и 47 организации - бяха обект на трите публикувани решения за санкции на ЕС.