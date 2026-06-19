Зеленски: Путин е луд и се страхува от армията си. Иска да възстанови СССР и ще остане в Кремъл до смъртта си

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че украинските въоръжени сили не са по-лоши от руската армия, а Путин отслабва както на бойното поле, така и политически.
Според УНИАН, Зеленски е казал това на журналисти в гласово съобщение в WhatsApp.
„Днес Украйна е де факто втората армия на НАТО, която не е по-лоша от втората армия в света и затова НАТО се нуждае от нас, именно от нас, де юре. Това вече е факт, признат от всички лидери“, подчертава Зеленски.
Както отбеляза държавният глава, Украйна ще присъства на срещата на Rammstein и е получила потвърждение от девет държави за отпускане на средства за програмата PURL.
„И това са ракети за „Пейтриът“ на стойност над един милиард“, отбеляза президентът.
Той добави, че Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Русия – това решение беше взето единодушно.
„Съгласувахме се за допълнителни F-16; спешно трябва да обучим пилоти“, каза Зеленски.
„Путин не иска да спре. И всичките му приказки за желание за мир са лъжа. Всички партньори, всички европейци го усещат. Но всички са уверени, че ще го спрем заедно. Основното е, че ще го спрем заедно“, отбеляза Зеленски.
Както подчертава украинският президент, Путин иска всичко в Украйна да изгори.
„Той е луд. Нашите партньори усещат това. Украйна е готова да преговаря с него, въпреки това. Но Европа трябва да бъде напълно ангажирана, за да имаме силна позиция: напълно ангажирана по санкции, без изключения, за конфискация, без изключения и за финансиране на Украйна“, заявява Зеленски.
Както отбелязва украинският президент, Путин се страхува армията му да се върне у дома.
„Ето защо той толкова се страхува войната да приключи без победа. Няма да има победа. Той физически се страхува от армията си и следователно, ако няма прекратяване на огъня без конкретни гаранции за сигурност, той ще се върне към войната. И този път други могат да бъдат мишена“, каза Зеленски. З
Държавният глава на Украйна смята, че Путин ще остане в Кремъл до смъртта си.
„И той има една цел – възстановяването на Съветския съюз. Без Украйна това е невъзможно и затова все още не ни е лесно, скъпи украинци“, каза Зеленски.
В същото време, президентът е убеден, че Путин отслабва.
„Той отслабва политически, на бойното поле и физически. И затова може да засили атаките срещу нас, срещу нашия народ, с ракети и дронове. Моля, използвайте укритията. Моля ви, моля ви“, подчерта Зеленски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ба бааааа
06:53 19.06.2026
3 Гориил
Коментиран от #17
06:53 19.06.2026
4 В Киев за три дни
Коментиран от #53
06:53 19.06.2026
5 Тоя
06:54 19.06.2026
6 Лост
06:54 19.06.2026
7 Зелю
06:54 19.06.2026
8 Да питам само...
06:54 19.06.2026
9 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
Коментиран от #14, #15
06:55 19.06.2026
10 АЙДЕ ГЪЧ
06:56 19.06.2026
11 Владимир Путин, президент
Коментиран от #18, #24
06:57 19.06.2026
12 наркомански
06:58 19.06.2026
13 Тоя
06:58 19.06.2026
14 🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺
До коментар #9 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺
06:59 19.06.2026
15 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #9 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":И ще освободи света от фашизма
Коментиран от #27, #59
06:59 19.06.2026
16 Путин
Коментиран от #23
06:59 19.06.2026
17 Руснак без крак...
До коментар #3 от "Гориил":А Путин иска ли да има Москва или нощес да я сринем и заринем ?
Коментиран от #26, #33
07:00 19.06.2026
18 Мухахаха
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Отивай да чистиш златния кенеф
07:00 19.06.2026
19 ...,
Слава ВСУ!!!
Коментиран от #30, #47
07:00 19.06.2026
20 Zeленски
За мен не се притеснявйте, аз ще се мотам по Европа и другите патъори, в безопасност. И ще мисля за вас до последния украинец.
07:00 19.06.2026
21 Оня
07:00 19.06.2026
22 Съдията
07:00 19.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Паветник!
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Предозирал си с мъжките протеини по сред ноща!
07:01 19.06.2026
25 Да, обаче
07:01 19.06.2026
26 Много си
До коментар #17 от "Руснак без крак...":Смел от дивана
07:02 19.06.2026
27 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #15 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Вече ПЕТ години Светът и България се наслаждаваме всекидневно на руското "ВЕЛИЧИЕ", а Масква весело пуши и гори 😁☝️
Коментиран от #32
07:02 19.06.2026
28 Цъ.Няма да е в Кремъл
07:03 19.06.2026
29 Всички
07:03 19.06.2026
30 Ба бааааа
До коментар #19 от "...,":Ами отивай на фронта
07:03 19.06.2026
31 Айляк
А с Майдана украинците не бяха ли луди да предизвикват съсед като Русия?
А наркоманията сама по себе си не е ли психическо заболяване?
Но обикновено така става - крадецът вика дръжте крадеца.
А просията не е ли също психическо заболяване?
В тази цялата трагедия има един луд и той се казва Зеленски.
07:04 19.06.2026
32 9ти септември
До коментар #27 от "Майор Деянов, на всеки километър":Учи РУСКИ ще ти трябва
07:04 19.06.2026
33 Па не си разбрал
До коментар #17 от "Руснак без крак...":Не "сринем" нощес! Майка ти каза, че иска да я "скинем" нощес! Колко можех - кинах!
07:05 19.06.2026
34 Мисля
07:05 19.06.2026
35 никред
07:05 19.06.2026
36 Яааа
07:06 19.06.2026
37 Като чета това
07:06 19.06.2026
38 Зеленото
07:06 19.06.2026
39 Русия атакува Харков с управляеми бомби
07:06 19.06.2026
40 Баба Ванка от руската разведка
Коментиран от #44, #46
07:08 19.06.2026
41 Мухахаха
07:09 19.06.2026
42 виг го тоя
Коментиран от #48
07:09 19.06.2026
43 Димитър
07:09 19.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ЖИВЕЕМ В ТЕАТЪР НА АБСУРДА
07:11 19.06.2026
46 Мухахаха
До коментар #40 от "Баба Ванка от руската разведка":За това ли зелю риве на умрело
07:11 19.06.2026
47 Димитър
До коментар #19 от "...,":Слава, слава... колко да е слава? Константиновка и той оттече?
07:12 19.06.2026
48 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #42 от "виг го тоя":Зеленски превърна Украйна в гробище !!!
Гробище за стотици хиляди, почти милион руско-монголски татари ☝️😄
07:12 19.06.2026
49 Тити
07:12 19.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ФАБ 9000
07:12 19.06.2026
52 Кочо Честименски
07:12 19.06.2026
53 Крим за
До коментар #4 от "В Киев за три дни":1час..Донбас с 5 области..Ще има още..Днепропетровска обл...ЕВАКУАЦИЯ, харковска, сумска обл..Всичко ще бъде както писано в големите книги..Зеленото обаче пътешества..не забравя и да дръ не една две дози..Някой да го провери дали изобщо има просветление или все мъгла в тиквата му..
Коментиран от #62
07:13 19.06.2026
54 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #57
07:13 19.06.2026
55 зеленски
07:13 19.06.2026
56 Напушеният зеленчук
Коментиран от #61
07:13 19.06.2026
57 Украйна побеждава
До коментар #54 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":От 500 дрона 6 преминаха и удариха Москва.Много слабо ПВО имат руснаците.
07:15 19.06.2026
58 два милиона герои на бандерия са в чувал
07:15 19.06.2026
59 Анджо
До коментар #15 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Това не го знаех ,че може да стане. Фашизма да освободи фашизма.
07:16 19.06.2026
60 Удри копейката с лопатЕто!
07:16 19.06.2026
61 супер
До коментар #56 от "Напушеният зеленчук":Нека вярват само така народите ще се отърват от усулизма ..
07:17 19.06.2026
62 Тодор Тагарев, военен министър
До коментар #53 от "Крим за":Зеленски и6a матушката на Русия !!!
Запомни го ☝️
07:18 19.06.2026
63 Оня
07:19 19.06.2026
64 123
07:20 19.06.2026
65 Бай Сандо
07:20 19.06.2026
66 Батко, тоз как се е нашмъркал пак
07:20 19.06.2026
67 Хаха
07:21 19.06.2026