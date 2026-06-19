Зеленски: Путин е луд и се страхува от армията си. Иска да възстанови СССР и ще остане в Кремъл до смъртта си

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че украинските въоръжени сили не са по-лоши от руската армия, а Путин отслабва както на бойното поле, така и политически.

Според УНИАН, Зеленски е казал това на журналисти в гласово съобщение в WhatsApp.

„Днес Украйна е де факто втората армия на НАТО, която не е по-лоша от втората армия в света и затова НАТО се нуждае от нас, именно от нас, де юре. Това вече е факт, признат от всички лидери“, подчертава Зеленски.

Както отбеляза държавният глава, Украйна ще присъства на срещата на Rammstein и е получила потвърждение от девет държави за отпускане на средства за програмата PURL.

„И това са ракети за „Пейтриът“ на стойност над един милиард“, отбеляза президентът.

Той добави, че Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Русия – това решение беше взето единодушно.

„Съгласувахме се за допълнителни F-16; спешно трябва да обучим пилоти“, каза Зеленски.

„Путин не иска да спре. И всичките му приказки за желание за мир са лъжа. Всички партньори, всички европейци го усещат. Но всички са уверени, че ще го спрем заедно. Основното е, че ще го спрем заедно“, отбеляза Зеленски.

Както подчертава украинският президент, Путин иска всичко в Украйна да изгори.

„Той е луд. Нашите партньори усещат това. Украйна е готова да преговаря с него, въпреки това. Но Европа трябва да бъде напълно ангажирана, за да имаме силна позиция: напълно ангажирана по санкции, без изключения, за конфискация, без изключения и за финансиране на Украйна“, заявява Зеленски.

Както отбелязва украинският президент, Путин се страхува армията му да се върне у дома.

„Ето защо той толкова се страхува войната да приключи без победа. Няма да има победа. Той физически се страхува от армията си и следователно, ако няма прекратяване на огъня без конкретни гаранции за сигурност, той ще се върне към войната. И този път други могат да бъдат мишена“, каза Зеленски. З

Държавният глава на Украйна смята, че Путин ще остане в Кремъл до смъртта си.

„И той има една цел – възстановяването на Съветския съюз. Без Украйна това е невъзможно и затова все още не ни е лесно, скъпи украинци“, каза Зеленски.

В същото време, президентът е убеден, че Путин отслабва.

„Той отслабва политически, на бойното поле и физически. И затова може да засили атаките срещу нас, срещу нашия народ, с ракети и дронове. Моля, използвайте укритията. Моля ви, моля ви“, подчерта Зеленски.