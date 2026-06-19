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Зеленски: Путин е луд и се страхува от армията си. Иска да възстанови СССР и ще остане в Кремъл до смъртта си
  Тема: Украйна

Зеленски: Путин е луд и се страхува от армията си. Иска да възстанови СССР и ще остане в Кремъл до смъртта си

19 Юни, 2026 06:43, обновена 19 Юни, 2026 06:50 950 67

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  • русия

Украйна е на практика втората армия на НАТО и нейните лидери признават това, подчерта украинският президент

Зеленски: Путин е луд и се страхува от армията си. Иска да възстанови СССР и ще остане в Кремъл до смъртта си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че украинските въоръжени сили не са по-лоши от руската армия, а Путин отслабва както на бойното поле, така и политически.

Според УНИАН, Зеленски е казал това на журналисти в гласово съобщение в WhatsApp.

„Днес Украйна е де факто втората армия на НАТО, която не е по-лоша от втората армия в света и затова НАТО се нуждае от нас, именно от нас, де юре. Това вече е факт, признат от всички лидери“, подчертава Зеленски.

Както отбеляза държавният глава, Украйна ще присъства на срещата на Rammstein и е получила потвърждение от девет държави за отпускане на средства за програмата PURL.

„И това са ракети за „Пейтриът“ на стойност над един милиард“, отбеляза президентът.

Той добави, че Европейският съюз ще затегне санкциите срещу Русия – това решение беше взето единодушно.

„Съгласувахме се за допълнителни F-16; спешно трябва да обучим пилоти“, каза Зеленски.

„Путин не иска да спре. И всичките му приказки за желание за мир са лъжа. Всички партньори, всички европейци го усещат. Но всички са уверени, че ще го спрем заедно. Основното е, че ще го спрем заедно“, отбеляза Зеленски.

Както подчертава украинският президент, Путин иска всичко в Украйна да изгори.

„Той е луд. Нашите партньори усещат това. Украйна е готова да преговаря с него, въпреки това. Но Европа трябва да бъде напълно ангажирана, за да имаме силна позиция: напълно ангажирана по санкции, без изключения, за конфискация, без изключения и за финансиране на Украйна“, заявява Зеленски.

Както отбелязва украинският президент, Путин се страхува армията му да се върне у дома.

„Ето защо той толкова се страхува войната да приключи без победа. Няма да има победа. Той физически се страхува от армията си и следователно, ако няма прекратяване на огъня без конкретни гаранции за сигурност, той ще се върне към войната. И този път други могат да бъдат мишена“, каза Зеленски. З

Държавният глава на Украйна смята, че Путин ще остане в Кремъл до смъртта си.

„И той има една цел – възстановяването на Съветския съюз. Без Украйна това е невъзможно и затова все още не ни е лесно, скъпи украинци“, каза Зеленски.

В същото време, президентът е убеден, че Путин отслабва.

„Той отслабва политически, на бойното поле и физически. И затова може да засили атаките срещу нас, срещу нашия народ, с ракети и дронове. Моля, използвайте укритията. Моля ви, моля ви“, подчерта Зеленски.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ба бааааа

    24 4 Отговор
    А Сталин харесва ли ти

    06:53 19.06.2026

  • 3 Гориил

    41 10 Отговор
    Путин е хладнокръвен и спокоен. Той няма намерение да слуша виковете на Бандера.

    Коментиран от #17

    06:53 19.06.2026

  • 4 В Киев за три дни

    12 35 Отговор
    Санкт Петербург отмениха парада, Зеленски не им е разписал разрешението!

    Коментиран от #53

    06:53 19.06.2026

  • 5 Тоя

    39 8 Отговор
    Не е наркоман! Тоя е шаман! Лама Зелю пак е забъркал отвара от халиционогенни гъби, и предсказва бъдещето. Някакви сапуни и въжета му се привиждат...

    06:54 19.06.2026

  • 6 Лост

    39 7 Отговор
    Как да преговаряш с такъв като Зеленски?

    06:54 19.06.2026

  • 7 Зелю

    35 5 Отговор
    Англосаксонска подлога

    06:54 19.06.2026

  • 8 Да питам само...

    34 5 Отговор
    Дали наркоманчето нещастно си дава сметка, че ако Путин наистина е луд щеше да има още Украйна

    06:54 19.06.2026

  • 9 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    11 38 Отговор
    Долу руския нацизъм, свобода за Украйна!

    Коментиран от #14, #15

    06:55 19.06.2026

  • 10 АЙДЕ ГЪЧ

    28 3 Отговор
    КАК БЪРЗАТЕ ДА НИ "ЗАПОЗНАЕТЕ" С ВСЯКА СЛОВЕСТНА ПОЛ,Ю, ЦИЯ НА ШМЪР КАЛОТО

    06:56 19.06.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    8 27 Отговор
    Господин Зеленски стана международен фактор и световен лидер, а аз станах недобита yшанка ☝️

    Коментиран от #18, #24

    06:57 19.06.2026

  • 12 наркомански

    22 4 Отговор
    има една поговоека “крадеца вика дръжте крадеца” та и тоя същата работа

    06:58 19.06.2026

  • 13 Тоя

    16 3 Отговор
    Си подписа смъртната присъда..

    06:58 19.06.2026

  • 14 🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺

    06:59 19.06.2026

  • 15 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    14 8 Отговор

    До коментар #9 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    И ще освободи света от фашизма

    Коментиран от #27, #59

    06:59 19.06.2026

  • 16 Путин

    5 7 Отговор
    МЕСТЯ ГО от ауспуха в устата си

    Коментиран от #23

    06:59 19.06.2026

  • 17 Руснак без крак...

    5 18 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    А Путин иска ли да има Москва или нощес да я сринем и заринем ?

    Коментиран от #26, #33

    07:00 19.06.2026

  • 18 Мухахаха

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Отивай да чистиш златния кенеф

    07:00 19.06.2026

  • 19 ...,

    6 13 Отговор
    Хаяско Първи е сравнен с глист.Мекотело бункерно!
    Слава ВСУ!!!

    Коментиран от #30, #47

    07:00 19.06.2026

  • 20 Zeленски

    13 5 Отговор
    Моля, използвайте укритията. Моля ви, моля ви!

    За мен не се притеснявйте, аз ще се мотам по Европа и другите патъори, в безопасност. И ще мисля за вас до последния украинец.

    07:00 19.06.2026

  • 21 Оня

    13 3 Отговор
    Тоя тотално изтреще! Сигурно е сменил дилъра!

    07:00 19.06.2026

  • 22 Съдията

    16 6 Отговор
    Спрете му дрогата на тоя, лекувайте го. Втора армия бил. Без пари и оръжия от над 50 страни и лопатки няма да имате срещу руснаците. Отчаянието води само до злоба. Клоун.😂

    07:00 19.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Паветник!

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Предозирал си с мъжките протеини по сред ноща!

    07:01 19.06.2026

  • 25 Да, обаче

    10 2 Отговор
    От асоциацията на психиатрите и психолозите твърдят същото за Зеленко и за някои от лидерите на ЕС.

    07:01 19.06.2026

  • 26 Много си

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Руснак без крак...":

    Смел от дивана

    07:02 19.06.2026

  • 27 Майор Деянов, на всеки километър

    6 12 Отговор

    До коментар #15 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Вече ПЕТ години Светът и България се наслаждаваме всекидневно на руското "ВЕЛИЧИЕ", а Масква весело пуши и гори 😁☝️

    Коментиран от #32

    07:02 19.06.2026

  • 28 Цъ.Няма да е в Кремъл

    4 12 Отговор
    Краят на жалкият живот на путлера ще приключи в бункера!

    07:03 19.06.2026

  • 29 Всички

    3 4 Отговор
    диктатори са комплексари и психопати По зле обаче от тях са тези които ги подкрепят!

    07:03 19.06.2026

  • 30 Ба бааааа

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "...,":

    Ами отивай на фронта

    07:03 19.06.2026

  • 31 Айляк

    12 3 Отговор
    С подобни обиди Зеле се издава, че е безсилен.
    А с Майдана украинците не бяха ли луди да предизвикват съсед като Русия?
    А наркоманията сама по себе си не е ли психическо заболяване?
    Но обикновено така става - крадецът вика дръжте крадеца.
    А просията не е ли също психическо заболяване?
    В тази цялата трагедия има един луд и той се казва Зеленски.

    07:04 19.06.2026

  • 32 9ти септември

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Учи РУСКИ ще ти трябва

    07:04 19.06.2026

  • 33 Па не си разбрал

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Руснак без крак...":

    Не "сринем" нощес! Майка ти каза, че иска да я "скинем" нощес! Колко можех - кинах!

    07:05 19.06.2026

  • 34 Мисля

    16 2 Отговор
    До гуша ни дойде,то Тодор Живков да беше нямаше да го публикувате толкова.Сякаш сме украински щат,на една новина от България -десет за Украйна.

    07:05 19.06.2026

  • 35 никред

    9 4 Отговор
    Мръсна украинска надрусана маймуна, за Путин ли си се притеснил??? Боклук със боклук, за да си пудриш носа, със западните ти наставници решите да си играете с Русия, само че се объркахте много. Сега ще ти начупят гагата а Урсук и компания, ще си загубят всичките парички и няма да получат нищо освен една надрусана укра маймуна. Слава на Господ Иисус Христос, руснаците не се огънаха от атаката. Сега си стягаите гащите че ще ви начупят от бой.

    07:05 19.06.2026

  • 36 Яааа

    6 2 Отговор
    От парите за качествено брашно ли заделят за ПВОта вече?

    07:06 19.06.2026

  • 37 Като чета това

    7 3 Отговор
    Ми става ясно кой командва на Стария континент. В цирка , наречен Европа, Зеления показва номера с пуделите. Това изказване на клоуна:"Днес Украйна е де факто втората армия на НАТО, която не е по-лоша от втората армия в света и затова НАТО се нуждае от нас" е направо за учебниците. Втората армия в света е китайската. По кой точно критерий украинците се сравняват с тази армия не се вижда.

    07:06 19.06.2026

  • 38 Зеленото

    5 2 Отговор
    Сички укри на фронта

    07:06 19.06.2026

  • 39 Русия атакува Харков с управляеми бомби

    4 4 Отговор
    ПО 3 ТОНА ПАРЧЕТО ! В СКЛАДА ИМА И ЗА КИЕВ ОТ СЪРЦЕ !

    07:06 19.06.2026

  • 40 Баба Ванка от руската разведка

    4 5 Отговор
    Украйна ке унищожи Русия, както унищожи руската армия ☝️

    Коментиран от #44, #46

    07:08 19.06.2026

  • 41 Мухахаха

    7 2 Отговор
    Зелю курабийките са му дошли в повече

    07:09 19.06.2026

  • 42 виг го тоя

    7 3 Отговор
    дава оценки кой какъв е..ПАЛЯЧО..превърна укройна в гробище за милиони млади укроинци..а обеща мир..Заминавай си при своите господари..Достаточно си изкарал паричките..Ще ти чака съдба на Мусолини..

    Коментиран от #48

    07:09 19.06.2026

  • 43 Димитър

    6 3 Отговор
    Това сополиво джънки тръби навсякъде, че иска преговори, а междувременно с тъпотиите и обидите, които ръси (вероятно под въздействието на колумбийски коктейл) прави всичко възможно това да не се случи. А и защо му е на Путин да се среща с някакъв дегенерат и тежък наркоман?! Да му подскача 2 часа като прецакано какду и да ръси обичайните си простотии?

    07:09 19.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ЖИВЕЕМ В ТЕАТЪР НА АБСУРДА

    3 1 Отговор
    Където евреи и англосакси непрекъснато правят войни и избиват хора.

    07:11 19.06.2026

  • 46 Мухахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Баба Ванка от руската разведка":

    За това ли зелю риве на умрело

    07:11 19.06.2026

  • 47 Димитър

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "...,":

    Слава, слава... колко да е слава? Константиновка и той оттече?

    07:12 19.06.2026

  • 48 Миролюб Войнов, аналитик

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "виг го тоя":

    Зеленски превърна Украйна в гробище !!!
    Гробище за стотици хиляди, почти милион руско-монголски татари ☝️😄

    07:12 19.06.2026

  • 49 Тити

    2 3 Отговор
    Поне един човек да казва истината за Путлер.

    07:12 19.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ФАБ 9000

    2 2 Отговор
    Зелен, очаквай ме, идвам ти на гости.

    07:12 19.06.2026

  • 52 Кочо Честименски

    2 4 Отговор
    Много точен анализ на президент Зеленски. Памперсът ще вони в Кремъл до смъртта си. Младите лъвчета от ФСБ обаче искат и те да крадат трилиони долари, така че могат да го изхвърлят преждевременно в казана. Я инфарктче получил, я паднал по стълбите, я пенсиониран по здравословни причини. Ще му намерят цаката, знаем как стават тоя работи.

    07:12 19.06.2026

  • 53 Крим за

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "В Киев за три дни":

    1час..Донбас с 5 области..Ще има още..Днепропетровска обл...ЕВАКУАЦИЯ, харковска, сумска обл..Всичко ще бъде както писано в големите книги..Зеленото обаче пътешества..не забравя и да дръ не една две дози..Някой да го провери дали изобщо има просветление или все мъгла в тиквата му..

    Коментиран от #62

    07:13 19.06.2026

  • 54 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    3 3 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #57

    07:13 19.06.2026

  • 55 зеленски

    4 3 Отговор
    Дайте пари и шмърканица....Путин е луд!

    07:13 19.06.2026

  • 56 Напушеният зеленчук

    4 3 Отговор
    обвинява Путин в лудост?!? Жалкото в случая е, че ония в Брюксел, или ония които имат изгода от това, му вярват и продължават да наливат пари на европейските данъкоплатци в бездънната украинска каца...

    Коментиран от #61

    07:13 19.06.2026

  • 57 Украйна побеждава

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    От 500 дрона 6 преминаха и удариха Москва.Много слабо ПВО имат руснаците.

    07:15 19.06.2026

  • 58 два милиона герои на бандерия са в чувал

    2 2 Отговор
    останалите чекат да докарат още , накрая сички фашаги ще станат герои и иде ред на жените !

    07:15 19.06.2026

  • 59 Анджо

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Това не го знаех ,че може да стане. Фашизма да освободи фашизма.

    07:16 19.06.2026

  • 60 Удри копейката с лопатЕто!

    0 3 Отговор
    До нассиране!

    07:16 19.06.2026

  • 61 супер

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Напушеният зеленчук":

    Нека вярват само така народите ще се отърват от усулизма ..

    07:17 19.06.2026

  • 62 Тодор Тагарев, военен министър

    1 3 Отговор

    До коментар #53 от "Крим за":

    Зеленски и6a матушката на Русия !!!
    Запомни го ☝️

    07:18 19.06.2026

  • 63 Оня

    0 0 Отговор
    Зельо объркал си се ,не сте втора а първата армия в света която разсмива цялото човечество! Ама ти нали си клоун добре си ги обучил!

    07:19 19.06.2026

  • 64 123

    2 0 Отговор
    А Земенски до кога ще остане без да проведе избори

    07:20 19.06.2026

  • 65 Бай Сандо

    0 0 Отговор
    Руснаците пълзят в калта, а аз утешавам руски вдoвички на Сл. бряг! Черно море много е добре, слънце пече, още по добре, на морето дупка шака лака де.Черно море много е добре!

    07:20 19.06.2026

  • 66 Батко, тоз как се е нашмъркал пак

    0 0 Отговор
    колумбийски сняг, не е истина.😂🤣😂

    07:20 19.06.2026

  • 67 Хаха

    0 0 Отговор
    Зелю избори кога?

    07:21 19.06.2026

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