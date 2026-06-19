Руски военни блогъри поставят под съмнение официалната версия за войната

Руските военни блогъри коментираха реалностите на войната и изразиха сериозна загриженост относно състоянието на руската противовъздушна отбрана в Москва, както и заради цензурата и начина, по който държавните медии отразяват събитията, предава News.bg.

Според тях руснаците вече могат „да видят със собствените си очи“, че твърденията на руските държавни медии, че „всичко върви добре“, не съответстват на действителната ситуация. Те посочват украинските удари по Московската рафинерия като ясен сигнал, че Владимир Путин и неговото правителство не могат да гарантират сигурността нито на столицата, нито на самите руски граждани.

Тези оценки са посочени от Институт за изследване на войната. Организацията отбелязва, че Русия вече е принудена да внася бензин от Азия, за да компенсира недостига на вътрешния пазар.

Според информацията Русия изпитва недостиг на ракети за противовъздушна отбрана от типа С-300, включително системи за насочване и модули за управление. Причината за това е, че руските сили са пренасочили част от ракетите С-300 за изпълнение на удари тип „земя-земя“ срещу Украйна.

Източниците отбелязват, че въпреки този недостиг Русия все още разполага с други системи за противовъздушна отбрана, които са по-модерни от С-300.

Един от руските военни блогъри е посочил в публикация, която впоследствие е била изтрита, че украинските сили са успели да нанесат значителни щети въпреки наличието на изключително ефективни системи за противовъздушна отбрана около Москва.

Военните блогъри подчертават също, че Украйна постепенно разширява обхвата на военните действия към райони на Русия извън граничните региони. По тази причина те настояват за укрепване на противовъздушната отбрана около стратегически обекти на територията на цялата страна.

Освен военните аспекти, част от критиките са насочени и към руските държавни медии. Един от блогърите обвинява медиите, че омаловажават украинските удари и не представят реална картина на случващото се. Според него държавните медии са контролирани от хора, които са „откъснати от народа“ и са създали фалшива реалност, в която „всичко е наред“. Той призовава медиите да отразяват събитията по-точно и обективно.

Друг военен блогър предупреждава, че ако Русия не промени подхода си, официалните доклади ще станат още по-отдалечени от действителността, отколкото са в момента. Трети блогър критикува държавните медии за това, че отхвърлят съобщенията за украинските военни действия като „фалшиви новини“.

На фона на тези критики Русия е принудена да увеличава вноса на горива. Страната вече внася бензин от неуточнени азиатски държави, за да компенсира недостига на вътрешния пазар. Според информация, публикувана на 17 юни от Reuters, позоваваща се на четири източника от бранша, през юни 2026 г. Русия ще внася бензин от Азия по море, за да се справи с недостига на горива в страната.

Един от източниците посочва, че Русия е разглеждала подобен вариант и през 2025 г., но тогава вътрешното предлагане се е оказало достатъчно. Страната вече е преживяла подобна бензинова криза в края на лятото на 2025 г. вследствие на украинската кампания с дългообхватни удари. Настоящият недостиг обаче се развива още в началото на сезона на повишено лятно търсене, което създава предпоставки проблемът през 2026 г. да бъде по-сериозен от този през предходната година.

Източниците на Reuters съобщават още, че Русия увеличава вноса на бензин от Беларус, а в миналото е получавала по-малки количества и от Казахстан. Въпреки това нито Беларус, нито Казахстан разполагат с достатъчен резервен капацитет, който да позволи сериозна подкрепа за Русия, ако недостигът продължи да се задълбочава.

Допълнително усложнение представляват украинските удари по западните руски пристанища, включително тези в близост до Санкт Петербург. Според оценките това може да затрудни усилията на Русия за внос на бензин през западните морски терминали.

Междувременно европейските съюзници на Украйна продължават да оказват военна помощ на страната, включително чрез закупуване на произведени в САЩ оръжия.

В същото време руските сили са отбелязали незначителен напредък в посока Славянск. През нощта руската армия е изстреляла срещу Украйна седем балистични ракети „Искандер-М“ и противовъздушни ракети С-400, както и 239 дрона.