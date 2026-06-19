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Руски военни блогъри поставят под съмнение официалната версия за войната

Руски военни блогъри поставят под съмнение официалната версия за войната

19 Юни, 2026 07:24, обновена 19 Юни, 2026 07:25 2 660 67

  • русия-
  • руски военни-
  • блогъри-
  • война

Критики към противовъздушната отбрана, държавните медии и недостига на горива в Русия

Руски военни блогъри поставят под съмнение официалната версия за войната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските военни блогъри коментираха реалностите на войната и изразиха сериозна загриженост относно състоянието на руската противовъздушна отбрана в Москва, както и заради цензурата и начина, по който държавните медии отразяват събитията, предава News.bg.

Според тях руснаците вече могат „да видят със собствените си очи“, че твърденията на руските държавни медии, че „всичко върви добре“, не съответстват на действителната ситуация. Те посочват украинските удари по Московската рафинерия като ясен сигнал, че Владимир Путин и неговото правителство не могат да гарантират сигурността нито на столицата, нито на самите руски граждани.

Тези оценки са посочени от Институт за изследване на войната. Организацията отбелязва, че Русия вече е принудена да внася бензин от Азия, за да компенсира недостига на вътрешния пазар.

Според информацията Русия изпитва недостиг на ракети за противовъздушна отбрана от типа С-300, включително системи за насочване и модули за управление. Причината за това е, че руските сили са пренасочили част от ракетите С-300 за изпълнение на удари тип „земя-земя“ срещу Украйна.

Източниците отбелязват, че въпреки този недостиг Русия все още разполага с други системи за противовъздушна отбрана, които са по-модерни от С-300.

Един от руските военни блогъри е посочил в публикация, която впоследствие е била изтрита, че украинските сили са успели да нанесат значителни щети въпреки наличието на изключително ефективни системи за противовъздушна отбрана около Москва.

Военните блогъри подчертават също, че Украйна постепенно разширява обхвата на военните действия към райони на Русия извън граничните региони. По тази причина те настояват за укрепване на противовъздушната отбрана около стратегически обекти на територията на цялата страна.

Освен военните аспекти, част от критиките са насочени и към руските държавни медии. Един от блогърите обвинява медиите, че омаловажават украинските удари и не представят реална картина на случващото се. Според него държавните медии са контролирани от хора, които са „откъснати от народа“ и са създали фалшива реалност, в която „всичко е наред“. Той призовава медиите да отразяват събитията по-точно и обективно.

Друг военен блогър предупреждава, че ако Русия не промени подхода си, официалните доклади ще станат още по-отдалечени от действителността, отколкото са в момента. Трети блогър критикува държавните медии за това, че отхвърлят съобщенията за украинските военни действия като „фалшиви новини“.

На фона на тези критики Русия е принудена да увеличава вноса на горива. Страната вече внася бензин от неуточнени азиатски държави, за да компенсира недостига на вътрешния пазар. Според информация, публикувана на 17 юни от Reuters, позоваваща се на четири източника от бранша, през юни 2026 г. Русия ще внася бензин от Азия по море, за да се справи с недостига на горива в страната.

Един от източниците посочва, че Русия е разглеждала подобен вариант и през 2025 г., но тогава вътрешното предлагане се е оказало достатъчно. Страната вече е преживяла подобна бензинова криза в края на лятото на 2025 г. вследствие на украинската кампания с дългообхватни удари. Настоящият недостиг обаче се развива още в началото на сезона на повишено лятно търсене, което създава предпоставки проблемът през 2026 г. да бъде по-сериозен от този през предходната година.

Източниците на Reuters съобщават още, че Русия увеличава вноса на бензин от Беларус, а в миналото е получавала по-малки количества и от Казахстан. Въпреки това нито Беларус, нито Казахстан разполагат с достатъчен резервен капацитет, който да позволи сериозна подкрепа за Русия, ако недостигът продължи да се задълбочава.

Допълнително усложнение представляват украинските удари по западните руски пристанища, включително тези в близост до Санкт Петербург. Според оценките това може да затрудни усилията на Русия за внос на бензин през западните морски терминали.

Междувременно европейските съюзници на Украйна продължават да оказват военна помощ на страната, включително чрез закупуване на произведени в САЩ оръжия.

В същото време руските сили са отбелязали незначителен напредък в посока Славянск. През нощта руската армия е изстреляла срещу Украйна седем балистични ракети „Искандер-М“ и противовъздушни ракети С-400, както и 239 дрона.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Г7 С КИСЕЛО ЗЕЛЕ

    37 26 Отговор
    Пропагандата става все по елементарна.

    Коментиран от #9, #58

    07:27 19.06.2026

  • 2 Само родните мурзита

    35 30 Отговор
    вярват на ТАСС И РИА Новости. ,😛

    07:28 19.06.2026

  • 3 От къде е цитатът

    34 23 Отговор
    Последно, от "руски блогъри" или от сайта "институт за изследване на войната", базиран във Вашингтон. Или може би, руските блогъри са дали ексклузивно интервю в Америка.

    Коментиран от #26

    07:30 19.06.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 15 Отговор
    ISW - Институт за изследване на войната - "Истината" и само "истината"...

    07:31 19.06.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    25 16 Отговор
    До последно....
    До последно Хитлер е вярвал че побеждава !!!
    Аз и Русия също 😄☝️

    Коментиран от #7

    07:34 19.06.2026

  • 6 ПЪТКИН ВЛЕЗЕ В КАПАНА КАТО

    22 18 Отговор
    САДАМ ХЮСЕИН КОГАТО НАПАДНА КУВЕЙТ. ИНГИЛИЗИ И УСАДЖИИ ИЗЛЪГАХА САДАМ ЧЕ НЯМА ДА СЕ НАМЕСВАТ НО НА ТРЕТИЯ ДЕН НАПРАЙХА ОГРООМЕН ДЕСАНТ И ПОДПУКАХА САДАМ. И ТУК ША Е ТАКА ПРОСТО ЧАКАТ ПЪТКИН ДА СЕ ДОИЗТОЩИ ША ГО ЗАСИПЯТ С МИЛИОНИ ДРОНОВЕ И ДАЖЕ НЯМА ДА ИМА НУЖДА ОТ ДЕСАНТ. ПЪТКИН СИ УДЪЛЖАВА АГОНИЯТА И ОРОДЪЛЖАВА ДА ИГРАЕ В УС ФИЛМА.......

    Коментиран от #36, #42

    07:35 19.06.2026

  • 7 Да знаеш

    10 11 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Киев и Брюксел още повече вярват!

    07:35 19.06.2026

  • 8 Някой

    16 11 Отговор
    Щом до блогърите опряха......

    07:37 19.06.2026

  • 9 Майор Деянов, на всеки километър

    22 15 Отговор

    До коментар #1 от "Г7 С КИСЕЛО ЗЕЛЕ":

    ".. Пропагандата става все по-елементарна..."

    Пет Години Купянск и Москва в пламъци говорят че пропагандата си е ГОЛАТА ПРАВДА, бе таваришчь !!! Не бъди Хитлер ☝️😁

    Коментиран от #10, #14

    07:37 19.06.2026

  • 10 СРЕЩУ МАЛКА СУМА

    15 14 Отговор

    До коментар #9 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Факти ще публикува всяка измислица.

    07:39 19.06.2026

  • 11 много

    12 21 Отговор
    думи колко са зле руснаците..и накрая половин ред...руските сили са отбелязали незначителен напредък в посока Славянск..А укроинци според същите соросоидни медии още съвсем малко и ще нанесат стратегическото поражение на Русия..само малък дейтайл ..за целта трябва да умрат поне още 1 млн..укропейтриоти..Най много искат война тези които няма да пратят децата си в тази касапница..Да проверите кой от укроуправляващите го направи..има ли един убит или ранен от господари..НЯМА..те са на почивка..и са болни..

    Коментиран от #13

    07:39 19.06.2026

  • 12 Дзак

    11 3 Отговор
    За да се подмени, истината трябва да се постави под съмнение. Най-лесно когато унищожиш доверието.

    07:42 19.06.2026

  • 13 Руснак без крак...

    20 13 Отговор

    До коментар #11 от "много":

    Най-важното е да мрат руско-монголските пишман асвабадители !!! Запомни го ☝️😁

    Коментиран от #66

    07:42 19.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ила с чук

    5 7 Отговор
    Ах, какой герой за вес фа шизм, ти раз текъл меня. Ес ли тьй не хейдррас из паве тчики, приходи к тьотя Олесся, и я сделаю тебя саксофончик!

    Коментиран от #21

    07:44 19.06.2026

  • 16 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    13 15 Отговор
    "Факти" е най-жалката поръчкова медия в България.

    07:47 19.06.2026

  • 17 Радев

    17 6 Отговор
    Ние ще изнасяме бензин за Русия! Така ще укрепим нашата икономика. С300 също можем да им продадем.

    07:47 19.06.2026

  • 18 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    18 13 Отговор
    Бензиностанция без бензин🤣, след четири години и половина неспирни победи, обкръжения, напредвания, превземания и разгроми бутафорната путинска армия се оказа на същото място откъдето тръгна през 2014г 🤣🤭, свърши им бензина, останаха им само отрепките които за няколко долара мрът като мухи на фронта🤣.

    07:48 19.06.2026

  • 19 444

    6 13 Отговор
    Нищо подобно няма, даже руснаците се надъхват на война!

    07:48 19.06.2026

  • 20 Софето

    16 10 Отговор
    Смех, магучая гори ;)
    Лошото за нас, че зеления чорап ни дърпа към руССкото блато

    07:50 19.06.2026

  • 21 Майор Деянов, на всеки километър

    11 11 Отговор

    До коментар #15 от "Ила с чук":

    Отдавна не бях чувал такваз руска реч омайна сладка !!! Но за любимите братушки имаме таратор по 9 евро, кюфте па 4.50 евро, омар на скара 160 еврака порцията. Добро пожаловали, ви съдерем зaдниците ру3ките 😄

    Коментиран от #28

    07:51 19.06.2026

  • 22 Института пак нищо

    11 16 Отговор
    не е разбрал!!!
    Воените блогъри на Русия и все повече от народа просто настояват Путин да свали меките ръкавици и да смачка цялото украинско командване и натовските центрове за вземане на решение в Украйна! А и заводите за "украински" дронове и ракети в Европа.
    А Путин до сега нарочно изчаква за да може световното обществено мнение да се убеди, че това е обосновано и наложително. Но търпението не е безкрайно!

    Бртвежите на Института, че Русия пак "е свършила ракетите" буди вече само смях!

    Коментиран от #37

    07:51 19.06.2026

  • 23 Гетлост

    10 13 Отговор
    Предпочитам да го чуя лично от руски блогъри а не да ми го преразказват западни медии които са доказали че неможе да им се вярва.

    Коментиран от #27

    07:53 19.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Неутрален

    16 11 Отговор
    Русия е една разпадаща се държава и това всеки го вижда

    07:54 19.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ила с чук

    3 7 Отговор

    До коментар #21 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    А можна заплатить с украинский болшойкатеричок?

    07:55 19.06.2026

  • 29 Владо Бункерния

    12 13 Отговор
    В москва дори не бяха пуснали сирените за предупреждение на населението, а по новините имаше информационно затъмнение относно атаките. На болшевиките не им пука за човешкия живот. Целта е крепостните да бъдат държани в подчинение и да няма недоволство. Диктаторът путин несъмнено ще затрие русийката. За това поне трябва да му благодарим.

    07:56 19.06.2026

  • 30 Митрофан ханъм

    12 7 Отговор
    пуси каза "Работайте братя!" И украинците нали са братя почнаха да работят хиххихи

    07:58 19.06.2026

  • 31 Копейкиии

    13 6 Отговор
    Грабвайте тубите с бензин и бегом към матушката ви да и помагате, стига сте се пенили и фъфлили зад клавиатурите... Родина мать ви зове.

    08:00 19.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 пресолена

    10 5 Отговор
    вижда се че ще има скокове от прозореца.....в демокрацията на путин е така.

    08:02 19.06.2026

  • 34 Голяма работа

    8 3 Отговор
    Нали копейките пък вярват на пусин

    08:03 19.06.2026

  • 35 Бай Араб

    9 3 Отговор
    Тези пропагандисти не стига че правят пропаганда ами и бомби хвърлят по Москва и я унищожават с пълна сила.

    08:04 19.06.2026

  • 36 Не се напъвай!

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "ПЪТКИН ВЛЕЗЕ В КАПАНА КАТО":

    Не си бил роден тогава и не знаеш, какво се е случило, защото не четеш!😂😂😂

    08:04 19.06.2026

  • 37 Европа не може да се мери с Русия

    8 7 Отговор

    До коментар #22 от "Института пак нищо":

    по производство на дронове и ракети по количество (и технология). Така, че първи ще ги свършат и няма да има какво да раздават. А и от Украйна каквото остана е много пъти по-малко от Русия.
    Да се молят когато Зеленски ги остави по без гащи с празни складове, Русия да не тръгне да ги посети. Както гадаеха експертите им!

    08:05 19.06.2026

  • 38 койдазнай

    10 4 Отговор
    Путин подготвя Русия за унищожение и разпад. Така правил Николай Втори, а преди 40 години и горбачов. Аз за това харесвам Путин. И войната е нежелана, но задължителна стъпка, за да бъде разушена Русия за пореден път.

    Коментиран от #40

    08:05 19.06.2026

  • 39 Бай Араб

    4 5 Отговор
    Путин може да победи Украйна но е обещал на Тръмп да не побеждава.

    Коментиран от #45

    08:05 19.06.2026

  • 40 Бай Араб

    9 4 Отговор

    До коментар #38 от "койдазнай":

    Русия,унищожение,разпад - чудесни думи!

    08:07 19.06.2026

  • 41 Костя Костадинович Копейкин

    11 7 Отговор
    Всички копейки, малоумни русороби, полезни идиоти, всичката русофилска тъпа сган, веднага да стяга чемоданите и на вокала за Масква, ще гасим пожари, ще опъваме защитни покривала защото вали черен дъжд от петрол, сажди, дим и пушеци и всякакви петролопродукти от небето, но страшно няма, всичко това е с лечебна цел, нещо като кални бани, но тука използват мазут който пада от небето.

    08:07 19.06.2026

  • 42 Бай Араб

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "ПЪТКИН ВЛЕЗЕ В КАПАНА КАТО":

    Той отдавна в влязъл в капана и сега го напъват да нападне държава от НАТО и да има повод да го приключат бързо, но той вече е много хитър и се прави че нищо не е станало, даже казва че побеждава.

    08:11 19.06.2026

  • 43 Кольо

    1 9 Отговор
    СВО ще продължи, дотогава, докато Русия се научи да противодейства на всякаквите "украински" дронове, сглобявани в десетки хиляди гаражи и подвали. Когато Русия се научи задоволително да се справя със заплахите, войната ще изгуби смисъл. Но това не може да се случи скоро. След 100 дена ще видим какви песни ще пеят някои.

    Коментиран от #47

    08:12 19.06.2026

  • 44 Володимир Зеленски, президент

    12 7 Отговор
    Само отбележа че в момента над 500 дрона бръмкат и набират обороти към Москва. Ще има гори гори огънче ясно 😄☝️

    08:13 19.06.2026

  • 45 Тръмп няма карти пред Путин

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Бай Араб":

    та Путин да му "обещава"

    Дори седмаците си ги свърши с Иран.

    08:14 19.06.2026

  • 46 ТАВАРИШ ДЖУГАШВИЛИ

    10 3 Отговор
    ЗВЪНИ:

    ТАВАРИШ ПУТИН

    ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ В МАСКВА?

    ПУТИН:

    ТАВАРИШ СТАЛИН

    СНИМАМЕ ФИЛМ ЗА

    СПЕЦИАЛНАТА ОБОСРАЦИЯ .

    ПОМОЛИХ ТАВАРИШ ЗЕЛЕНСКИ

    ДА ОСИГУРИ СПЕЦИАЛНИТЕ ЕФЕКТИ .

    ВСИЧКО Е

    ПО ПЛАНУ,
    ПО ГРАФИКУ.

    НЕ НАДО ПАНИКИ.

    08:16 19.06.2026

  • 47 Руснак без крак...

    9 5 Отговор

    До коментар #43 от "Кольо":

    "...СВО ще продължи дотогава...."

    Докато поне още 500 000 монголяк не замине в Руския Мир !!!

    Коментиран от #49, #51

    08:16 19.06.2026

  • 48 И Путинчо

    7 3 Отговор
    Вече поставя под съмнение официалната версия 🤡🤡🤡

    08:17 19.06.2026

  • 49 И после

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Руснак без крак...":

    какво???
    Имаш ли смислен отговор?

    08:21 19.06.2026

  • 50 8888

    3 3 Отговор
    “Един блогър е казал”, “ееин от източниците ни споменава”, и следващото трябва да е мърмота

    08:21 19.06.2026

  • 51 Явно

    4 7 Отговор

    До коментар #47 от "Руснак без крак...":

    ти си млад човек, и не си даваш сметка, колко уркаинци заминаха при Бан дера, а те са поне 3 пъти повече. Ако срещу 0.5 заминат 2, то войната ще свърши поради изчерпване на набдеровците

    Коментиран от #56

    08:24 19.06.2026

  • 52 ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ

    7 3 Отговор
    От 2011 ПЕСКОВ И АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ
    СА НАРЕДИЛИ
    НА НОВИНАРИТЕ И
    ПРОПАГАНДИСТИ
    ДА ПРАВЯТ СПЕЦИАЛНА ЕМИСИЯ
    НОВИНИ
    ЗА ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ ПУТИН.

    САМО УКРАСЕНИ НОВИНИ И
    ФАЛШИВИ КРАСИВИ КАРТИНКИ
    ЗА ВЕЛИЧИЕТО
    НА ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ ПУТИН.

    ВЧЕРА ПЕСКОВ ПОТВЪРДИ
    ЧЕ ПУТИН
    НЕ Е БИЛ УВЕДОМЕН
    ЗА ГОЛЯМАТА ДВИЖУХА В МАСКВА

    ЯВНО ЧАКАТ УДОБЕН МОМЕНТ
    ЗА ДА НЕ ПОБЕСНЕЕ ФЮРЕРЪТ.

    ХА-ХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ПОТВЪРДИ СЕ ТЕЗАТА :
    ПУТИН ИЗОБШО НЕ ЗНАЕ
    КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ФРОНТА
    И КАК СА РЕАЛНО НЕЩАТА В КОЧИНАТА .

    08:27 19.06.2026

  • 53 Путин е велик

    6 4 Отговор
    Успешно занулява руснаците. Так держат!

    08:30 19.06.2026

  • 54 Име

    1 0 Отговор
    Вярваме само на тези, с които се обичаме!

    08:35 19.06.2026

  • 55 Хм Хм

    2 2 Отговор
    Абе сетих се за един симпатяга Гориил, който обясняваше, че няма как Москва да бъде ударена, защото имали най-доброто ПВО и подобни неща. При това вече беше видял какво става в държавата с наистина най-доброто ПВО - Израел. Ама фенщина, какво да правиш.

    Коментиран от #60

    08:37 19.06.2026

  • 56 Тодор Тагарев, военен министър

    0 3 Отговор

    До коментар #51 от "Явно":

    Не е важно колко укри ще загинат !!!
    Важното е монголо-татарските пишман асвабадители да не спират гонят влака за Руския Мир ☝️

    08:42 19.06.2026

  • 57 Пешо

    2 1 Отговор
    По-добре Путин , отколкото джендъркомпанията на евролибералите.

    08:52 19.06.2026

  • 58 Кирилов

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Г7 С КИСЕЛО ЗЕЛЕ":

    Това е Москва вчера. Това ли е "пропаганда"?

    Коментиран от #61

    08:52 19.06.2026

  • 59 явер

    2 2 Отговор
    Русия е фалшива държава и само малоумник или заблуден човек може да вярва на всичко казано от тях. Военната им техника е пълен крах и ще става още по-зле, защото повечето военни заводи са от 40г. на миналият век. Държавата с на-много полезни изкопаеми, внася бензин, пълен смях. Колкото по- далеч сме от тях по-добре за нас, иначе ще плащаме пак техните глупости.

    08:54 19.06.2026

  • 60 Жеуезния купол

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хм Хм":

    Защо смяташ, че Израел е "държавата с най-доброто ПВО"? Защото си експерт по ракети, електроника, оптика или си с полиран мозък?

    Коментиран от #63

    08:57 19.06.2026

  • 61 Панелен трол

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Кирилов":

    Районът на Москва е около 200-300 километра в радиус, ако женати загори манджата и опуши квартала и някой пусне снимки във фейса, това пропаганда ли ще бъде?

    09:00 19.06.2026

  • 62 Чепо

    0 0 Отговор
    малии колко словоблудственици тука

    09:04 19.06.2026

  • 63 Хм Хм

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Жеуезния купол":

    Защото, когато не съм експерт в нещо питам AI и той ми отговаря, че Русия е загубила много системи за ПВО, изразходила е много ракети, използва ПВО-то за атаки земя-земя и поради огромната територия не е в състояние да осигури достатъчна защита.
    Отговорът е базиран на извадки от десетки публикации.
    Това задоволява ли те? Или си мислиш, че съм полиран мозък?

    09:06 19.06.2026

  • 64 Истината е

    0 0 Отговор
    Че ... модернизираната от Ху йло,..15г... монголска г еЙ могучая е жалка сбирщина от вехти тенекии и мякащи пи ДЕРИ! Отчайващо слаби, безпомощни и импотентни! ЕДНА Украйна сама, тотално ги попиляха, барабар със смешните 35 кг.жълтуре , на С.Корея !
    Ху йло отдавна загуби ПОЗОРНО войната!
    Хехехехехехе

    Коментиран от #67

    09:08 19.06.2026

  • 65 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Руски " военни " блогери?

    09:13 19.06.2026

  • 66 Идиот

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Руснак без крак...":

    Молиш се на Монголското куче Тангра което ти е Господ.
    Марш бе монголоиден уногодур

    09:14 19.06.2026

  • 67 Ъхъ ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Истината е":

    ? % от Русия превзехте бе свински бандери,
    ? % от окупираните технологии върнахте?
    Защо в Новите паспорти българите са вече украинци по националност?
    Защо ликвидирахте българщината национални предателю?

    09:17 19.06.2026

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