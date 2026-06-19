Руски военни блогъри поставят под съмнение официалната версия за войната

Руските военни блогъри коментираха реалностите на войната и изразиха сериозна загриженост относно състоянието на руската противовъздушна отбрана в Москва, както и заради цензурата и начина, по който държавните медии отразяват събитията, предава News.bg.
Според тях руснаците вече могат „да видят със собствените си очи“, че твърденията на руските държавни медии, че „всичко върви добре“, не съответстват на действителната ситуация. Те посочват украинските удари по Московската рафинерия като ясен сигнал, че Владимир Путин и неговото правителство не могат да гарантират сигурността нито на столицата, нито на самите руски граждани.
Тези оценки са посочени от Институт за изследване на войната. Организацията отбелязва, че Русия вече е принудена да внася бензин от Азия, за да компенсира недостига на вътрешния пазар.
Според информацията Русия изпитва недостиг на ракети за противовъздушна отбрана от типа С-300, включително системи за насочване и модули за управление. Причината за това е, че руските сили са пренасочили част от ракетите С-300 за изпълнение на удари тип „земя-земя“ срещу Украйна.
Източниците отбелязват, че въпреки този недостиг Русия все още разполага с други системи за противовъздушна отбрана, които са по-модерни от С-300.
Един от руските военни блогъри е посочил в публикация, която впоследствие е била изтрита, че украинските сили са успели да нанесат значителни щети въпреки наличието на изключително ефективни системи за противовъздушна отбрана около Москва.
Военните блогъри подчертават също, че Украйна постепенно разширява обхвата на военните действия към райони на Русия извън граничните региони. По тази причина те настояват за укрепване на противовъздушната отбрана около стратегически обекти на територията на цялата страна.
Освен военните аспекти, част от критиките са насочени и към руските държавни медии. Един от блогърите обвинява медиите, че омаловажават украинските удари и не представят реална картина на случващото се. Според него държавните медии са контролирани от хора, които са „откъснати от народа“ и са създали фалшива реалност, в която „всичко е наред“. Той призовава медиите да отразяват събитията по-точно и обективно.
Друг военен блогър предупреждава, че ако Русия не промени подхода си, официалните доклади ще станат още по-отдалечени от действителността, отколкото са в момента. Трети блогър критикува държавните медии за това, че отхвърлят съобщенията за украинските военни действия като „фалшиви новини“.
На фона на тези критики Русия е принудена да увеличава вноса на горива. Страната вече внася бензин от неуточнени азиатски държави, за да компенсира недостига на вътрешния пазар. Според информация, публикувана на 17 юни от Reuters, позоваваща се на четири източника от бранша, през юни 2026 г. Русия ще внася бензин от Азия по море, за да се справи с недостига на горива в страната.
Един от източниците посочва, че Русия е разглеждала подобен вариант и през 2025 г., но тогава вътрешното предлагане се е оказало достатъчно. Страната вече е преживяла подобна бензинова криза в края на лятото на 2025 г. вследствие на украинската кампания с дългообхватни удари. Настоящият недостиг обаче се развива още в началото на сезона на повишено лятно търсене, което създава предпоставки проблемът през 2026 г. да бъде по-сериозен от този през предходната година.
Източниците на Reuters съобщават още, че Русия увеличава вноса на бензин от Беларус, а в миналото е получавала по-малки количества и от Казахстан. Въпреки това нито Беларус, нито Казахстан разполагат с достатъчен резервен капацитет, който да позволи сериозна подкрепа за Русия, ако недостигът продължи да се задълбочава.
Допълнително усложнение представляват украинските удари по западните руски пристанища, включително тези в близост до Санкт Петербург. Според оценките това може да затрудни усилията на Русия за внос на бензин през западните морски терминали.
Междувременно европейските съюзници на Украйна продължават да оказват военна помощ на страната, включително чрез закупуване на произведени в САЩ оръжия.
В същото време руските сили са отбелязали незначителен напредък в посока Славянск. През нощта руската армия е изстреляла срещу Украйна седем балистични ракети „Искандер-М“ и противовъздушни ракети С-400, както и 239 дрона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Г7 С КИСЕЛО ЗЕЛЕ
Коментиран от #9, #58
07:27 19.06.2026
2 Само родните мурзита
07:28 19.06.2026
3 От къде е цитатът
Коментиран от #26
07:30 19.06.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:31 19.06.2026
5 Владимир Путин, президент
До последно Хитлер е вярвал че побеждава !!!
Аз и Русия също 😄☝️
Коментиран от #7
07:34 19.06.2026
6 ПЪТКИН ВЛЕЗЕ В КАПАНА КАТО
Коментиран от #36, #42
07:35 19.06.2026
7 Да знаеш
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Киев и Брюксел още повече вярват!
07:35 19.06.2026
8 Някой
07:37 19.06.2026
9 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #1 от "Г7 С КИСЕЛО ЗЕЛЕ":".. Пропагандата става все по-елементарна..."
Пет Години Купянск и Москва в пламъци говорят че пропагандата си е ГОЛАТА ПРАВДА, бе таваришчь !!! Не бъди Хитлер ☝️😁
Коментиран от #10, #14
07:37 19.06.2026
10 СРЕЩУ МАЛКА СУМА
До коментар #9 от "Майор Деянов, на всеки километър":Факти ще публикува всяка измислица.
07:39 19.06.2026
11 много
Коментиран от #13
07:39 19.06.2026
12 Дзак
07:42 19.06.2026
13 Руснак без крак...
До коментар #11 от "много":Най-важното е да мрат руско-монголските пишман асвабадители !!! Запомни го ☝️😁
Коментиран от #66
07:42 19.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ила с чук
Коментиран от #21
07:44 19.06.2026
16 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
07:47 19.06.2026
17 Радев
07:47 19.06.2026
18 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....
07:48 19.06.2026
19 444
07:48 19.06.2026
20 Софето
Лошото за нас, че зеления чорап ни дърпа към руССкото блато
07:50 19.06.2026
21 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #15 от "Ила с чук":Отдавна не бях чувал такваз руска реч омайна сладка !!! Но за любимите братушки имаме таратор по 9 евро, кюфте па 4.50 евро, омар на скара 160 еврака порцията. Добро пожаловали, ви съдерем зaдниците ру3ките 😄
Коментиран от #28
07:51 19.06.2026
22 Института пак нищо
Воените блогъри на Русия и все повече от народа просто настояват Путин да свали меките ръкавици и да смачка цялото украинско командване и натовските центрове за вземане на решение в Украйна! А и заводите за "украински" дронове и ракети в Европа.
А Путин до сега нарочно изчаква за да може световното обществено мнение да се убеди, че това е обосновано и наложително. Но търпението не е безкрайно!
Бртвежите на Института, че Русия пак "е свършила ракетите" буди вече само смях!
Коментиран от #37
07:51 19.06.2026
23 Гетлост
Коментиран от #27
07:53 19.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Неутрален
07:54 19.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ила с чук
До коментар #21 от "Майор Деянов, на всеки километър":А можна заплатить с украинский болшойкатеричок?
07:55 19.06.2026
29 Владо Бункерния
07:56 19.06.2026
30 Митрофан ханъм
07:58 19.06.2026
31 Копейкиии
08:00 19.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 пресолена
08:02 19.06.2026
34 Голяма работа
08:03 19.06.2026
35 Бай Араб
08:04 19.06.2026
36 Не се напъвай!
До коментар #6 от "ПЪТКИН ВЛЕЗЕ В КАПАНА КАТО":Не си бил роден тогава и не знаеш, какво се е случило, защото не четеш!😂😂😂
08:04 19.06.2026
37 Европа не може да се мери с Русия
До коментар #22 от "Института пак нищо":по производство на дронове и ракети по количество (и технология). Така, че първи ще ги свършат и няма да има какво да раздават. А и от Украйна каквото остана е много пъти по-малко от Русия.
Да се молят когато Зеленски ги остави по без гащи с празни складове, Русия да не тръгне да ги посети. Както гадаеха експертите им!
08:05 19.06.2026
38 койдазнай
Коментиран от #40
08:05 19.06.2026
39 Бай Араб
Коментиран от #45
08:05 19.06.2026
40 Бай Араб
До коментар #38 от "койдазнай":Русия,унищожение,разпад - чудесни думи!
08:07 19.06.2026
41 Костя Костадинович Копейкин
08:07 19.06.2026
42 Бай Араб
До коментар #6 от "ПЪТКИН ВЛЕЗЕ В КАПАНА КАТО":Той отдавна в влязъл в капана и сега го напъват да нападне държава от НАТО и да има повод да го приключат бързо, но той вече е много хитър и се прави че нищо не е станало, даже казва че побеждава.
08:11 19.06.2026
43 Кольо
Коментиран от #47
08:12 19.06.2026
44 Володимир Зеленски, президент
08:13 19.06.2026
45 Тръмп няма карти пред Путин
До коментар #39 от "Бай Араб":та Путин да му "обещава"
Дори седмаците си ги свърши с Иран.
08:14 19.06.2026
46 ТАВАРИШ ДЖУГАШВИЛИ
ТАВАРИШ ПУТИН
ЧТО ТО ТАМ ГОРИТ В МАСКВА?
ПУТИН:
ТАВАРИШ СТАЛИН
СНИМАМЕ ФИЛМ ЗА
СПЕЦИАЛНАТА ОБОСРАЦИЯ .
ПОМОЛИХ ТАВАРИШ ЗЕЛЕНСКИ
ДА ОСИГУРИ СПЕЦИАЛНИТЕ ЕФЕКТИ .
ВСИЧКО Е
ПО ПЛАНУ,
ПО ГРАФИКУ.
НЕ НАДО ПАНИКИ.
08:16 19.06.2026
47 Руснак без крак...
До коментар #43 от "Кольо":"...СВО ще продължи дотогава...."
Докато поне още 500 000 монголяк не замине в Руския Мир !!!
Коментиран от #49, #51
08:16 19.06.2026
48 И Путинчо
08:17 19.06.2026
49 И после
До коментар #47 от "Руснак без крак...":какво???
Имаш ли смислен отговор?
08:21 19.06.2026
50 8888
08:21 19.06.2026
51 Явно
До коментар #47 от "Руснак без крак...":ти си млад човек, и не си даваш сметка, колко уркаинци заминаха при Бан дера, а те са поне 3 пъти повече. Ако срещу 0.5 заминат 2, то войната ще свърши поради изчерпване на набдеровците
Коментиран от #56
08:24 19.06.2026
52 ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ
СА НАРЕДИЛИ
НА НОВИНАРИТЕ И
ПРОПАГАНДИСТИ
ДА ПРАВЯТ СПЕЦИАЛНА ЕМИСИЯ
НОВИНИ
ЗА ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ ПУТИН.
САМО УКРАСЕНИ НОВИНИ И
ФАЛШИВИ КРАСИВИ КАРТИНКИ
ЗА ВЕЛИЧИЕТО
НА ГЛАВНИЯТ ЗРИТЕЛ ПУТИН.
ВЧЕРА ПЕСКОВ ПОТВЪРДИ
ЧЕ ПУТИН
НЕ Е БИЛ УВЕДОМЕН
ЗА ГОЛЯМАТА ДВИЖУХА В МАСКВА
ЯВНО ЧАКАТ УДОБЕН МОМЕНТ
ЗА ДА НЕ ПОБЕСНЕЕ ФЮРЕРЪТ.
ХА-ХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ПОТВЪРДИ СЕ ТЕЗАТА :
ПУТИН ИЗОБШО НЕ ЗНАЕ
КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ФРОНТА
И КАК СА РЕАЛНО НЕЩАТА В КОЧИНАТА .
08:27 19.06.2026
53 Путин е велик
08:30 19.06.2026
54 Име
08:35 19.06.2026
55 Хм Хм
Коментиран от #60
08:37 19.06.2026
56 Тодор Тагарев, военен министър
До коментар #51 от "Явно":Не е важно колко укри ще загинат !!!
Важното е монголо-татарските пишман асвабадители да не спират гонят влака за Руския Мир ☝️
08:42 19.06.2026
57 Пешо
08:52 19.06.2026
58 Кирилов
До коментар #1 от "Г7 С КИСЕЛО ЗЕЛЕ":Това е Москва вчера. Това ли е "пропаганда"?
Коментиран от #61
08:52 19.06.2026
59 явер
08:54 19.06.2026
60 Жеуезния купол
До коментар #55 от "Хм Хм":Защо смяташ, че Израел е "държавата с най-доброто ПВО"? Защото си експерт по ракети, електроника, оптика или си с полиран мозък?
Коментиран от #63
08:57 19.06.2026
61 Панелен трол
До коментар #58 от "Кирилов":Районът на Москва е около 200-300 километра в радиус, ако женати загори манджата и опуши квартала и някой пусне снимки във фейса, това пропаганда ли ще бъде?
09:00 19.06.2026
62 Чепо
09:04 19.06.2026
63 Хм Хм
До коментар #60 от "Жеуезния купол":Защото, когато не съм експерт в нещо питам AI и той ми отговаря, че Русия е загубила много системи за ПВО, изразходила е много ракети, използва ПВО-то за атаки земя-земя и поради огромната територия не е в състояние да осигури достатъчна защита.
Отговорът е базиран на извадки от десетки публикации.
Това задоволява ли те? Или си мислиш, че съм полиран мозък?
09:06 19.06.2026
64 Истината е
Ху йло отдавна загуби ПОЗОРНО войната!
Хехехехехехе
Коментиран от #67
09:08 19.06.2026
65 Ха ХаХа
09:13 19.06.2026
66 Идиот
До коментар #13 от "Руснак без крак...":Молиш се на Монголското куче Тангра което ти е Господ.
Марш бе монголоиден уногодур
09:14 19.06.2026
67 Ъхъ ъхъ
До коментар #64 от "Истината е":? % от Русия превзехте бе свински бандери,
? % от окупираните технологии върнахте?
Защо в Новите паспорти българите са вече украинци по националност?
Защо ликвидирахте българщината национални предателю?
09:17 19.06.2026