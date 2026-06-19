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Европейският съюз удължава санкциите срещу Русия за рекорден период

Европейският съюз удължава санкциите срещу Русия за рекорден период

19 Юни, 2026 08:56 1 055 23

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  • санкции

За първи път ограничителните мерки ще бъдат подновени за 12 месеца вместо за шест

Европейският съюз удължава санкциите срещу Русия за рекорден период - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз взе решение да удължи икономическите санкции срещу Русия за период от 12 месеца, вместо за досегашните шест. Това е първият случай, в който ограничителните мерки се подновяват за толкова дълъг срок. Новината беше обявена от говорителка на председателя на Европейски съвет Антонио Коща и е цитирана от ДПА, предава News.bg.

Европейският съюз въведе мащабни санкции срещу Русия след началото на войната в Украйна през 2022 г. Ограничителните мерки са насочени към ключови сектори на руската икономика и имат за цел да ограничат финансовите и индустриалните възможности на страната.

Санкциите засягат най-вече приходите на Русия от международната търговия с изкопаеми горива, отбранителната индустрия и финансовите институции. Чрез тези мерки Европейският съюз се стреми да намали икономическите ресурси, които Москва може да използва за поддържане на военните си действия.

До този момент санкционният режим трябваше да бъде подновяван на всеки шест месеца. Всяко удължаване изискваше единодушната подкрепа на всички 27 държави членки на Европейския съюз, което често водеше до сложни политически преговори и дискусии между европейските лидери.

Междувременно Украйна получи нова вълна от подкрепа от страна на Европейския съюз след политическите промени в Унгария. Според информацията бившият министър-председател Виктор Орбан, който в миналото блокираше редица инициативи за помощ към Киев, е бил отстранен от власт по-рано тази година.

След тази промяна Европейският съюз официално откри преговори за присъединяване на Украйна към блока. Освен това беше одобрен заем на стойност 90 милиарда евро за подкрепа на украинската държава.

На проведената вчера среща в Брюксел лидерите на всички 27 страни членки на ЕС също приеха единодушно съвместна декларация в подкрепа на Киев. Това е първият подобен общ документ, одобрен без възражения от повече от година насам.

През последните месеци Виктор Орбан нееднократно отказваше да подкрепя общите европейски позиции по отношение на Украйна, което затрудняваше постигането на консенсус в рамките на Европейския съюз. Настоящото решение обаче показва засилено единство сред държавите членки по въпроса за подкрепата към Киев и за продължаването на санкционния натиск срещу Русия.

С удължаването на санкциите за период от една година Европейският съюз изпраща сигнал за дългосрочна ангажираност към политиката си спрямо Москва, като същевременно потвърждава подкрепата си за Украйна в условията на продължаващия конфликт.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    19 7 Отговор
    Путин ще го премести в другия крачол и ще си сипе една водка...

    Коментиран от #6, #10, #17, #18

    08:57 19.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ДОЛУ РУZИЯ

    8 19 Отговор
    Фалити за Русия, фалити след изчерпване на ресурсите

    08:58 19.06.2026

  • 4 честен ционист

    7 9 Отговор
    Радев каза, че спираме вече с кръстоносните походи и че ще просим скидка от Русия.

    08:59 19.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    8 15 Отговор
    Верно ли Путин внасял БЕНЗИН от Азия.

    09:02 19.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Руско ГЕЙЧЕ

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "само атома":

    А нас кой ша ни успокои.

    09:08 19.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Айляк

    20 6 Отговор
    Лошо е да санкционираш себе си за пореден хът, а вече - и за рекорден период.
    Това си е един вид мазохизъм.
    Но най-лошото е, че от ЕС нямат и намерение да се осъзнаят, защото го правят умишлено.
    Да, тези в момента, които са начело на ЕССР умишлено вкарват Европа в батака.

    Коментиран от #15

    09:10 19.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Аха

    9 6 Отговор

    До коментар #8 от "само атома":

    Те много упорито си го просят тоя атом и накрая наистина може да го получат, отдавна са го заслужили.

    Коментиран от #14

    09:14 19.06.2026

  • 14 Я пъ тоа

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "Аха":

    То и Путин си проси
    Атома де

    09:18 19.06.2026

  • 15 Да ти отговоря

    6 17 Отговор

    До коментар #11 от "Айляк":

    Айляко, санкциите са за да се спре финансирането наруската война срещу човечеството! А иначе в ЕС хората си живеят добре, пият си биричка, гледат си мачовете, сутрин си ходят на работа, живота си тече. Наслаждават се на лятото и на децата с, докато руснаците си пращат мъжете в чужда държава да се ръкуват с украинските FPV дронове

    09:19 19.06.2026

  • 16 ЕВРО-ПСЕВДО

    12 3 Отговор
    Еврогьоевете се оказват и мазохисти - обичат да се самонаказват.

    Коментиран от #19

    09:30 19.06.2026

  • 17 Бай Араб

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Путин като наближи момента от ФСБ ще му сипят от новичока и варела с киселината ще го чака . След няколко дни ще излеят варела в канализацията и от там в река Волга.

    09:35 19.06.2026

  • 18 Бай Араб

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Овчар седнал на гега.

    09:36 19.06.2026

  • 19 Бай Араб

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "ЕВРО-ПСЕВДО":

    От всички световни лидери само един се крие и не смее да излезе на повърхността .

    Коментиран от #20

    09:39 19.06.2026

  • 20 ОБЪРКАН СИ

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Араб":

    Зеленски не е световен лидер - то е обикновен наркоман.

    09:54 19.06.2026

  • 21 А РЕАЛНОСТТА Е

    6 1 Отговор
    Белгия внася от Русия повече газ, отколкото преди войната. Санкции а????

    09:56 19.06.2026

  • 22 Всеки ден

    3 1 Отговор
    Ели пише по поръчка важна статия за подкрепата на Украйна. Тази подкрепа струва скъпо на европейците, но на кой му пука от това.

    10:14 19.06.2026

  • 23 Перо

    1 0 Отговор
    Ефектът от санкциите за Русия е нулев, а за ЕС е прогресивно нарастващ! След като при всяко сборище за санкции, присъства Зеленски да проси пари и помощи, по-добре е срока на санкциите да е за срок от 5 г. Така честотата на просия е намалена и хвърлените средства в дупката, вкл. българските ще са по-малки! Сега, всеки месец се проси и плаща от различни мероприятия!

    11:05 19.06.2026

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