Европейският съюз удължава санкциите срещу Русия за рекорден период

Европейският съюз взе решение да удължи икономическите санкции срещу Русия за период от 12 месеца, вместо за досегашните шест. Това е първият случай, в който ограничителните мерки се подновяват за толкова дълъг срок. Новината беше обявена от говорителка на председателя на Европейски съвет Антонио Коща и е цитирана от ДПА, предава News.bg.
Европейският съюз въведе мащабни санкции срещу Русия след началото на войната в Украйна през 2022 г. Ограничителните мерки са насочени към ключови сектори на руската икономика и имат за цел да ограничат финансовите и индустриалните възможности на страната.
Санкциите засягат най-вече приходите на Русия от международната търговия с изкопаеми горива, отбранителната индустрия и финансовите институции. Чрез тези мерки Европейският съюз се стреми да намали икономическите ресурси, които Москва може да използва за поддържане на военните си действия.
До този момент санкционният режим трябваше да бъде подновяван на всеки шест месеца. Всяко удължаване изискваше единодушната подкрепа на всички 27 държави членки на Европейския съюз, което често водеше до сложни политически преговори и дискусии между европейските лидери.
Междувременно Украйна получи нова вълна от подкрепа от страна на Европейския съюз след политическите промени в Унгария. Според информацията бившият министър-председател Виктор Орбан, който в миналото блокираше редица инициативи за помощ към Киев, е бил отстранен от власт по-рано тази година.
След тази промяна Европейският съюз официално откри преговори за присъединяване на Украйна към блока. Освен това беше одобрен заем на стойност 90 милиарда евро за подкрепа на украинската държава.
На проведената вчера среща в Брюксел лидерите на всички 27 страни членки на ЕС също приеха единодушно съвместна декларация в подкрепа на Киев. Това е първият подобен общ документ, одобрен без възражения от повече от година насам.
През последните месеци Виктор Орбан нееднократно отказваше да подкрепя общите европейски позиции по отношение на Украйна, което затрудняваше постигането на консенсус в рамките на Европейския съюз. Настоящото решение обаче показва засилено единство сред държавите членки по въпроса за подкрепата към Киев и за продължаването на санкционния натиск срещу Русия.
С удължаването на санкциите за период от една година Европейският съюз изпраща сигнал за дългосрочна ангажираност към политиката си спрямо Москва, като същевременно потвърждава подкрепата си за Украйна в условията на продължаващия конфликт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #6, #10, #17, #18
08:57 19.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ДОЛУ РУZИЯ
08:58 19.06.2026
4 честен ционист
08:59 19.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
09:02 19.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Руско ГЕЙЧЕ
До коментар #8 от "само атома":А нас кой ша ни успокои.
09:08 19.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Айляк
Това си е един вид мазохизъм.
Но най-лошото е, че от ЕС нямат и намерение да се осъзнаят, защото го правят умишлено.
Да, тези в момента, които са начело на ЕССР умишлено вкарват Европа в батака.
Коментиран от #15
09:10 19.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Аха
До коментар #8 от "само атома":Те много упорито си го просят тоя атом и накрая наистина може да го получат, отдавна са го заслужили.
Коментиран от #14
09:14 19.06.2026
14 Я пъ тоа
До коментар #13 от "Аха":То и Путин си проси
Атома де
09:18 19.06.2026
15 Да ти отговоря
До коментар #11 от "Айляк":Айляко, санкциите са за да се спре финансирането наруската война срещу човечеството! А иначе в ЕС хората си живеят добре, пият си биричка, гледат си мачовете, сутрин си ходят на работа, живота си тече. Наслаждават се на лятото и на децата с, докато руснаците си пращат мъжете в чужда държава да се ръкуват с украинските FPV дронове
09:19 19.06.2026
16 ЕВРО-ПСЕВДО
Коментиран от #19
09:30 19.06.2026
17 Бай Араб
До коментар #1 от "Овчар":Путин като наближи момента от ФСБ ще му сипят от новичока и варела с киселината ще го чака . След няколко дни ще излеят варела в канализацията и от там в река Волга.
09:35 19.06.2026
18 Бай Араб
До коментар #1 от "Овчар":Овчар седнал на гега.
09:36 19.06.2026
19 Бай Араб
До коментар #16 от "ЕВРО-ПСЕВДО":От всички световни лидери само един се крие и не смее да излезе на повърхността .
Коментиран от #20
09:39 19.06.2026
20 ОБЪРКАН СИ
До коментар #19 от "Бай Араб":Зеленски не е световен лидер - то е обикновен наркоман.
09:54 19.06.2026
21 А РЕАЛНОСТТА Е
09:56 19.06.2026
22 Всеки ден
10:14 19.06.2026
23 Перо
11:05 19.06.2026