Европейският съюз удължава санкциите срещу Русия за рекорден период

Европейският съюз взе решение да удължи икономическите санкции срещу Русия за период от 12 месеца, вместо за досегашните шест. Това е първият случай, в който ограничителните мерки се подновяват за толкова дълъг срок. Новината беше обявена от говорителка на председателя на Европейски съвет Антонио Коща и е цитирана от ДПА, предава News.bg.

Европейският съюз въведе мащабни санкции срещу Русия след началото на войната в Украйна през 2022 г. Ограничителните мерки са насочени към ключови сектори на руската икономика и имат за цел да ограничат финансовите и индустриалните възможности на страната.

Санкциите засягат най-вече приходите на Русия от международната търговия с изкопаеми горива, отбранителната индустрия и финансовите институции. Чрез тези мерки Европейският съюз се стреми да намали икономическите ресурси, които Москва може да използва за поддържане на военните си действия.

До този момент санкционният режим трябваше да бъде подновяван на всеки шест месеца. Всяко удължаване изискваше единодушната подкрепа на всички 27 държави членки на Европейския съюз, което често водеше до сложни политически преговори и дискусии между европейските лидери.

Междувременно Украйна получи нова вълна от подкрепа от страна на Европейския съюз след политическите промени в Унгария. Според информацията бившият министър-председател Виктор Орбан, който в миналото блокираше редица инициативи за помощ към Киев, е бил отстранен от власт по-рано тази година.

След тази промяна Европейският съюз официално откри преговори за присъединяване на Украйна към блока. Освен това беше одобрен заем на стойност 90 милиарда евро за подкрепа на украинската държава.

На проведената вчера среща в Брюксел лидерите на всички 27 страни членки на ЕС също приеха единодушно съвместна декларация в подкрепа на Киев. Това е първият подобен общ документ, одобрен без възражения от повече от година насам.

През последните месеци Виктор Орбан нееднократно отказваше да подкрепя общите европейски позиции по отношение на Украйна, което затрудняваше постигането на консенсус в рамките на Европейския съюз. Настоящото решение обаче показва засилено единство сред държавите членки по въпроса за подкрепата към Киев и за продължаването на санкционния натиск срещу Русия.

С удължаването на санкциите за период от една година Европейският съюз изпраща сигнал за дългосрочна ангажираност към политиката си спрямо Москва, като същевременно потвърждава подкрепата си за Украйна в условията на продължаващия конфликт.