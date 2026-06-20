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Без интензивни боеве в Ливан през първата нощ на примирието. Израелската армия остава на позиции

Без интензивни боеве в Ливан през първата нощ на примирието. Израелската армия остава на позиции

20 Юни, 2026 06:17, обновена 20 Юни, 2026 06:25 574 3

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  • хизбула

Следващият кръг от директни преговори между Израел и ливанското правителство е насрочен за периода 23–25 юни във Вашингтон

Без интензивни боеве в Ливан през първата нощ на примирието. Израелската армия остава на позиции - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток се намира в повратна точка, белязана от влизането в сила на ново прекратяване на огъня между Израел и Хизбула, последвало изключително тежка военна ескалация, предаде Ройтерс.

Дипломатическите ходове около сключения по-рано тази седмица Меморандум за разбирателство между САЩ и Иран се сблъскват с крехкото положение на терен.

Високопоставен американски служител потвърди, че след интензивни преговори с посредничеството на САЩ и Катар (и с помощта на Иран), Израел и Хизбула са се съгласили на поредно прекратяване на огъня. То официално влезе в сила в петък следобед и през първите часове на събота се съобщава, че интензивните боеве в Южен Ливан са утихнали, макар израелската армия да остава на позиции в окупираната от нея 5-процентна буферна зона.

Държавният департамент на САЩ обяви, че следващият кръг от директни преговори между Израел и ливанското правителство е насрочен за периода 23–25 юни във Вашингтон.

Целта е постигането на траен мир, като държавният секретар Марко Рубио подчерта необходимостта от пълно разоръжаване на Хизбула.

Техническите преговори в Швейцария, които трябваше да детайлизират по-широкото споразумение между САЩ и Иран, бяха временно отложени, след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс отмени пътуването си заради последната военна ескалация в Ливан

Преди задействането на временното спиране на огъня, Хизбула извърши успешна атака в Южен Ливан (село Кфар Тебнит), при която загинаха четирима израелски войници, включително командир на батальон. В отговор премиерът Бенямин Нетаняху разпореди масиран удар, при който израелската авиация порази над 80-100 обекта на Хизбула в района на Набатия. Ливанското министерство на здравеопазването съобщи за поне 47 загинали и 97 ранени преди утихването на огъня.

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир отправи провокативно предупреждение в платформата X, заявявайки, че „целият Ливан трябва да гори“ заради смъртта на израелските войници. Иранският външен министър Абас Арагчи веднага цитира думите му и предупреди администрацията на Доналд Тръмп, че Израел се опитва да саботира мира и иска „перманентна война“.

Лидерът на Хизбула Наим Касем предупреди, че групировката няма да приеме окончателно споразумение, ако израелските сили не се изтеглят напълно от ливанска територия, обвинявайки САЩ и Израел в заговор за блокиране на границите на страната.

В ивицата Газа израелските сили нанесоха удар по жилищна сграда в град Газа, при който загинаха най-малко трима палестинци.

Центърът за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) понижи нивото на заплаха в Ормузкия проток до „умерено“. Въпреки това корабите бяха предупредени да се движат с повишено внимание през южния маршрут поради продължаващите операции по разчистване на морски мини


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В ивицата Газа

    0 1 Отговор
    Ама Израел се защитава и не е "агресор", мисиркисмотани.

    06:52 20.06.2026

  • 2 Интензивен Журналист

    0 1 Отговор
    Много съм дОбър, нали!?
    Израел с неинтезивни атаки спазва споразумението! Оставайки на позициите си както е договорено.

    07:32 20.06.2026

  • 3 Каруцата пред коня

    0 0 Отговор
    От Хизбула може да се иска да се разоръжи, само след напускането на Израел от окупираните територии,- Ливан, Газа ... а не преди това!

    07:39 20.06.2026