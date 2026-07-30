Война или мир! Тръмп и Нетаняху са обсъдили всички варианти срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху са обсъдили по време на срещата си всички възможни начини за ограничаване ядрената програма на Иран. Сред тях са дипломация, икономически натиск и използване на сила. Това съобщава "Ройтерс", като цитира високопоставен израелски представител.

Той направи това изявление по време на брифинг с журналисти след срещата на двамата лидери в Белия дом във вторник.

Според него Нетаняху не е казал на Тръмп, че предпочитанието на Израел на този етап е да бъдат нанесени нови удари по Иран.

"В крайна сметка решението е негово", каза представителят, визирайки Тръмп.

По думите му американският президент разполага с три възможности и всички те са били подробно обсъдени: "споразумение (чрез преговори), продължаване на блокадата и икономическия натиск и мащабен военен удар". Нетаняху е предложил и някои нови идеи, без те да бъдат конкретизирани.

Преди срещата Тръмп изрази раздразнение към Нетаняху, след като в публичното пространство се появиха информации, че израелският премиер възнамерява да обсъди нови разузнавателни данни за обекта "Пикакс Маунтин" (Pickaxe Mountain) - дълбоко подземен обект, свързан с ядрената програма на Иран, което Тръмп е заплашвал да бомбардира.

Отхвърляйки твърденията за напрежение между двамата лидери по този въпрос, израелският представител заяви, че съюзниците обменят разузнавателна информация безпрепятствено, отрече Нетаняху да е настоявал Тръмп да засили военната ескалация срещу Иран и остави отворена възможността за дипломатическо решение.

В същото време той призна, че в конфликта с Иран Тръмп е "старшият партньор", а Нетаняху - "младшият партньор" в съюза между двете държави.

Според израелския представител най-голямата заплаха за Израел остава ядрената програма на Иран и страната иска да има гаранции, че Техеран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие. Иран от своя страна настоява, че не се стреми към създаването на ядрена бомба.

В сряда Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по подкрепяни от Иран паравоенни групировки в Ирак, а Тръмп се закани да "смаже напълно Иран" заради обстрела срещу американски войски, извършен няколко дни след като той прекрати въздушните удари.

Иран потвърди през нощта, че е атакувал американски бази в Йордания и кораби в Ормузкия проток. Освен това Техеран отхвърли предложение на Оман за съвместно управление на протока.