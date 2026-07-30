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Война или мир! Тръмп и Нетаняху са обсъдили всички варианти срещу Иран

Война или мир! Тръмп и Нетаняху са обсъдили всички варианти срещу Иран

30 Юли, 2026 08:05 666 17

  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп-
  • иран-
  • израел-
  • ормузки проток

Сред тях са дипломация, икономически натиск и използване на сила

Война или мир! Тръмп и Нетаняху са обсъдили всички варианти срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху са обсъдили по време на срещата си всички възможни начини за ограничаване ядрената програма на Иран. Сред тях са дипломация, икономически натиск и използване на сила. Това съобщава "Ройтерс", като цитира високопоставен израелски представител.

Той направи това изявление по време на брифинг с журналисти след срещата на двамата лидери в Белия дом във вторник.

Според него Нетаняху не е казал на Тръмп, че предпочитанието на Израел на този етап е да бъдат нанесени нови удари по Иран.

"В крайна сметка решението е негово", каза представителят, визирайки Тръмп.

По думите му американският президент разполага с три възможности и всички те са били подробно обсъдени: "споразумение (чрез преговори), продължаване на блокадата и икономическия натиск и мащабен военен удар". Нетаняху е предложил и някои нови идеи, без те да бъдат конкретизирани.

Преди срещата Тръмп изрази раздразнение към Нетаняху, след като в публичното пространство се появиха информации, че израелският премиер възнамерява да обсъди нови разузнавателни данни за обекта "Пикакс Маунтин" (Pickaxe Mountain) - дълбоко подземен обект, свързан с ядрената програма на Иран, което Тръмп е заплашвал да бомбардира.

Отхвърляйки твърденията за напрежение между двамата лидери по този въпрос, израелският представител заяви, че съюзниците обменят разузнавателна информация безпрепятствено, отрече Нетаняху да е настоявал Тръмп да засили военната ескалация срещу Иран и остави отворена възможността за дипломатическо решение.

В същото време той призна, че в конфликта с Иран Тръмп е "старшият партньор", а Нетаняху - "младшият партньор" в съюза между двете държави.

Според израелския представител най-голямата заплаха за Израел остава ядрената програма на Иран и страната иска да има гаранции, че Техеран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие. Иран от своя страна настоява, че не се стреми към създаването на ядрена бомба.

В сряда Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по подкрепяни от Иран паравоенни групировки в Ирак, а Тръмп се закани да "смаже напълно Иран" заради обстрела срещу американски войски, извършен няколко дни след като той прекрати въздушните удари.

Иран потвърди през нощта, че е атакувал американски бази в Йордания и кораби в Ормузкия проток. Освен това Техеран отхвърли предложение на Оман за съвместно управление на протока.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааааа

    12 0 Отговор
    Тия си правят сметки без кръчмаря

    Коментиран от #6

    08:07 30.07.2026

  • 2 Пич

    9 0 Отговор
    Варианта е само един - сухопътна операция!!!
    Другото е само чесане на езиците!!!
    Може да се мисли в посока, че САЩ търсят съюзници в региона, които да умират вместо американците при осъществяване на такава операция!!!

    08:08 30.07.2026

  • 3 Робот

    7 0 Отговор
    Алтернативата на Иран е повече оптични бойни дронове..! Това може да обърне повече предимства в тяхна полза ..!

    08:09 30.07.2026

  • 4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 8 Отговор
    Бомбя Путин и Моджтабата
    Трупам дебели пачки

    08:10 30.07.2026

  • 5 пешо

    10 0 Отговор
    тия двамата са най големите агресори

    08:11 30.07.2026

  • 6 Човек предполага

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дааааа":

    Бог/Господ решава

    Коментиран от #10

    08:13 30.07.2026

  • 7 Пръст при пръстта

    6 0 Отговор
    Два пътника във последния влак на живота. Решават съдбите на милиони заради болни амбиции. Дано горят в ада.

    08:14 30.07.2026

  • 8 така е с господарите

    4 0 Отговор
    А подлите слуги като нас само им нареждат и ние се съгласяваме ......

    Жалки същества сме.

    08:17 30.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Човек предполага":

    Атеист е човек, който не вярва в съществуването на божества

    08:18 30.07.2026

  • 11 Луд

    3 0 Отговор
    Нострадамус пише че ще стане голяма воина при Персите и от Израел няма да остане камък върху камък.Разбирачи от материята твърдят че всеки превод на Нострадамус е различен и винаги остава ,,СЪВПАДЕНИЕ,, На факти и така кои е жив ще види кои не е е е щастлив че не е видял,Грозотията на войната.

    08:20 30.07.2026

  • 12 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    0 1 Отговор
    Бомбят аятоласите на почивки.
    Сега и Сауадитска Арабия бомби некакви ирански групировки.
    Не дадат ли урана аятоласите, бел ден нема да видят.

    08:28 30.07.2026

  • 13 Гоце Делчев

    2 0 Отговор
    И Путин и Си са ги обсъдили. Светът се хвана гуша за гуша. Или свобода или смърт. Назад няма.

    08:29 30.07.2026

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор
    Путин ми е клиент
    Моджтабата ми е клиент
    Натовско оръжие ги бомби
    Биби едвам го спирам да не попука аятоласите отново.

    08:30 30.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    0 0 Отговор
    Отстрелват аятоласите и путинистите.
    БРИКС никакъв го нема.

    08:32 30.07.2026

  • 17 1234567890

    1 0 Отговор
    Д. Е БЕ ЛОСЕ РЦИ

    08:32 30.07.2026