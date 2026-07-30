Война или мир! Тръмп и Нетаняху са обсъдили всички варианти срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху са обсъдили по време на срещата си всички възможни начини за ограничаване ядрената програма на Иран. Сред тях са дипломация, икономически натиск и използване на сила. Това съобщава "Ройтерс", като цитира високопоставен израелски представител.
Той направи това изявление по време на брифинг с журналисти след срещата на двамата лидери в Белия дом във вторник.
Според него Нетаняху не е казал на Тръмп, че предпочитанието на Израел на този етап е да бъдат нанесени нови удари по Иран.
"В крайна сметка решението е негово", каза представителят, визирайки Тръмп.
По думите му американският президент разполага с три възможности и всички те са били подробно обсъдени: "споразумение (чрез преговори), продължаване на блокадата и икономическия натиск и мащабен военен удар". Нетаняху е предложил и някои нови идеи, без те да бъдат конкретизирани.
Преди срещата Тръмп изрази раздразнение към Нетаняху, след като в публичното пространство се появиха информации, че израелският премиер възнамерява да обсъди нови разузнавателни данни за обекта "Пикакс Маунтин" (Pickaxe Mountain) - дълбоко подземен обект, свързан с ядрената програма на Иран, което Тръмп е заплашвал да бомбардира.
Отхвърляйки твърденията за напрежение между двамата лидери по този въпрос, израелският представител заяви, че съюзниците обменят разузнавателна информация безпрепятствено, отрече Нетаняху да е настоявал Тръмп да засили военната ескалация срещу Иран и остави отворена възможността за дипломатическо решение.
В същото време той призна, че в конфликта с Иран Тръмп е "старшият партньор", а Нетаняху - "младшият партньор" в съюза между двете държави.
Според израелския представител най-голямата заплаха за Израел остава ядрената програма на Иран и страната иска да има гаранции, че Техеран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие. Иран от своя страна настоява, че не се стреми към създаването на ядрена бомба.
В сряда Съединените щати и Саудитска Арабия нанесоха удари по подкрепяни от Иран паравоенни групировки в Ирак, а Тръмп се закани да "смаже напълно Иран" заради обстрела срещу американски войски, извършен няколко дни след като той прекрати въздушните удари.
Иран потвърди през нощта, че е атакувал американски бази в Йордания и кораби в Ормузкия проток. Освен това Техеран отхвърли предложение на Оман за съвместно управление на протока.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааааа
Коментиран от #6
08:07 30.07.2026
2 Пич
Другото е само чесане на езиците!!!
Може да се мисли в посока, че САЩ търсят съюзници в региона, които да умират вместо американците при осъществяване на такава операция!!!
08:08 30.07.2026
3 Робот
08:09 30.07.2026
4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Трупам дебели пачки
08:10 30.07.2026
5 пешо
08:11 30.07.2026
6 Човек предполага
До коментар #1 от "Дааааа":Бог/Господ решава
Коментиран от #10
08:13 30.07.2026
7 Пръст при пръстта
08:14 30.07.2026
8 така е с господарите
Жалки същества сме.
08:17 30.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дааааа
До коментар #6 от "Човек предполага":Атеист е човек, който не вярва в съществуването на божества
08:18 30.07.2026
11 Луд
08:20 30.07.2026
12 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
Сега и Сауадитска Арабия бомби некакви ирански групировки.
Не дадат ли урана аятоласите, бел ден нема да видят.
08:28 30.07.2026
13 Гоце Делчев
08:29 30.07.2026
14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Моджтабата ми е клиент
Натовско оръжие ги бомби
Биби едвам го спирам да не попука аятоласите отново.
08:30 30.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
БРИКС никакъв го нема.
08:32 30.07.2026
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